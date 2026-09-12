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Приключи първият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“

Приключи първият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“

12 Септември, 2026 11:43 583 5

  • бул. „княгиня мария луиза“-
  • ул. „опълченска“-
  • бул. „христо ботев“

От 14 септември се възстановяват маршрутите на трамвайни линии № 12 и № 27

Приключи първият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“ - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Приключи първият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“. Извършени са 72-часови проби с движение на трамваи по обновения участък от обособеното трасе между ул. „Опълченска“ и бул. „Христо Ботев“.

Реконструираният участък е с дължина 507 м и е част от проекта за цялостното обновяване на 1,2 км трамваен релсов път по булеварда, което започна в началото на юни.

“Доволен съм от доброто темпо, с което напредва обектът. Действахме с пълна мобилизация, за да може да възстановим поне част от движението на градския транспорт преди началото на учебната година и по-активния сезон”, каза кметът на София Васил Терзиев.

„Обектът се изпълнява в график. Целта ни е поетапно да обновим 1.2 км трамвайно трасе и да осигурим по-надеждно, безопасно и удобно движение“, посочи и заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

В участъка изцяло е подменена подземната инфраструктура и е реконструирана отводнителната система. Обновена е контактно-кабелната мрежа и е изградено ново улично осветление. Трамвайните спирки също са реновирани, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност.

Завършването на този етап ще позволи от понеделник, 14 септември, частично да бъде възстановено движението на трамваите в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ.

От 14 септември се въвежда нова временна организация на движението. Частично се променят маршрутите на трамвайни линии № 3, № 4, № 6 и № 7 и на автобусни линии № 78, № 213, № 305 и № 404. Възстановяват се маршрутите на трамвайни линии № 12 и № 27 и се разкрива временна автобусна линия № А3ТМ.

Изпълнението на проекта продължава със следващия етап, който обхваща кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“. Там ще бъде извършена пълна реконструкция на релсовия път и автоматизация на трамвайните стрелки. Ще бъдат изградени нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление, както и осигурена възможност за обслужване на трасетата за телекомуникационна свързаност на жилищната зона и гаровия комплекс.

Проектът включва цялостна реконструкция на 1,2 км трамваен релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“ от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“. С изпълнението му ще бъде обновено едно от най-старите трамвайни трасета в София, изградено преди 50 години.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Там живущ

    5 0 Отговор
    Наблюдавах ремонта...
    След седмица - две трамвайте пак ще почнат да се клатушкат като пияни😭

    11:53 12.09.2026

  • 2 Робот

    1 1 Отговор
    Да релсите са ок но вчера влак блъсна тир..! Помните ли..?

    Коментиран от #4

    11:55 12.09.2026

  • 3 Питане

    1 0 Отговор
    Задънващи се в "Мария Луиза" разстоянието между Опълченска и Христо Ботев ПОЛОВИН КИЛОМЕТЪР ЛИ Е ???
    ХА - ХА - ХА 🤣

    11:57 12.09.2026

  • 4 И кво ?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Общото между едното и другото ???

    11:59 12.09.2026

  • 5 Софиянец

    5 1 Отговор
    ДС терзиев е абсолютен боклук! Това ли то е визията за централен булевард в София, бе? Асфалтиран стълб и релси? Що не сложи павета около релсите, малко зеленина, нови спирки, нещо....! Цяло лята ремонтира 200 метра релси и накрая изглежда като плац на някоя индустриален док!

    12:08 12.09.2026

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