Приключи първият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“. Извършени са 72-часови проби с движение на трамваи по обновения участък от обособеното трасе между ул. „Опълченска“ и бул. „Христо Ботев“.
Реконструираният участък е с дължина 507 м и е част от проекта за цялостното обновяване на 1,2 км трамваен релсов път по булеварда, което започна в началото на юни.
“Доволен съм от доброто темпо, с което напредва обектът. Действахме с пълна мобилизация, за да може да възстановим поне част от движението на градския транспорт преди началото на учебната година и по-активния сезон”, каза кметът на София Васил Терзиев.
„Обектът се изпълнява в график. Целта ни е поетапно да обновим 1.2 км трамвайно трасе и да осигурим по-надеждно, безопасно и удобно движение“, посочи и заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.
В участъка изцяло е подменена подземната инфраструктура и е реконструирана отводнителната система. Обновена е контактно-кабелната мрежа и е изградено ново улично осветление. Трамвайните спирки също са реновирани, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност.
Завършването на този етап ще позволи от понеделник, 14 септември, частично да бъде възстановено движението на трамваите в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ.
От 14 септември се въвежда нова временна организация на движението. Частично се променят маршрутите на трамвайни линии № 3, № 4, № 6 и № 7 и на автобусни линии № 78, № 213, № 305 и № 404. Възстановяват се маршрутите на трамвайни линии № 12 и № 27 и се разкрива временна автобусна линия № А3ТМ.
Изпълнението на проекта продължава със следващия етап, който обхваща кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“. Там ще бъде извършена пълна реконструкция на релсовия път и автоматизация на трамвайните стрелки. Ще бъдат изградени нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление, както и осигурена възможност за обслужване на трасетата за телекомуникационна свързаност на жилищната зона и гаровия комплекс.
Проектът включва цялостна реконструкция на 1,2 км трамваен релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“ от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“. С изпълнението му ще бъде обновено едно от най-старите трамвайни трасета в София, изградено преди 50 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Там живущ
След седмица - две трамвайте пак ще почнат да се клатушкат като пияни😭
11:53 12.09.2026
2 Робот
Коментиран от #4
11:55 12.09.2026
3 Питане
ХА - ХА - ХА 🤣
11:57 12.09.2026
4 И кво ?
До коментар #2 от "Робот":Общото между едното и другото ???
11:59 12.09.2026
5 Софиянец
12:08 12.09.2026