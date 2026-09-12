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Любомир Дацов: Високият ръст на заплатите подхранва инфлацията

Любомир Дацов: Високият ръст на заплатите подхранва инфлацията

12 Септември, 2026 10:20 422 28

  • любомир дацов-
  • инфлация-
  • заплати

Според него следващата година ситуацията няма да бъде много по-добра, особено при храните

Любомир Дацов: Високият ръст на заплатите подхранва инфлацията - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Високите цени, инфлацията и плановете на държавата за бюджета за 2027 г. бяха сред основните теми, които коментира пред бТВ Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите.

На въпрос какво се случва с цените и дали поскъпването се дължи на приемането на еврото, Дацов отхвърли тази теза.

„Истината е, че еврото няма как да вдигне цените, защото как ще вдигне еврото цените? Някой, когато зададе този въпрос, би трябвало да си го обясни“, заяви той.

По думите му основната причина за увеличаването на инфлацията е политиката на държавата през последните четири години.

„Основната причина за вдигане на инфлацията, е държавата. Държавата с политиката си, която води през последните 4 години“, каза Дацов.

Той посочи дефицита като един от основните фактори за увеличаването на инфлацията.

„Всеки трябва нормален човек да знае, че когато има дефицит в тази държава, това не означава само по-големи разходи. И съответно други неща. Но дефицит е основната причина за увеличаване на инфлацията в една държава“, заяви членът на Фискалния съвет.

Според него ръстът на заплатите също оказва влияние върху цените. Дацов посочи, че през последните две години средномесечното увеличение на работната заплата, заложено в бюджета, е било около 20–26%.

„В момента вече има едно охлаждане и е някъде около 11–12% на месечна база, спрямо в същия период на предходната година“, каза той.

Дацов отбеляза, че в бюджетната сфера работят около 500–600 хиляди души, което според него представлява приблизително 20–25% от всички заети в страната.

„Може да видите тази тежест още повече, че когато в един сектор толкова ударно нарастват да заплатите, това оказва влияние върху всички останали“, посочи той.

По думите му инфлацията е следствие и от „прегряването на пазара на труда“, като сред факторите е недостигът на хора, особено на квалифицирани кадри.

Дацов коментира и влиянието на външните фактори, сред които войната в Залива, цените на петрола и горивата. Според него следващата година ситуацията няма да бъде много по-добра, особено при храните.

Той обаче подчерта, че не може да се очаква автоматично трикратно увеличение на цените на хранителните продукти само заради по-високите разходи за производство.

Дацов посочи като пример торовете и горивата.

„Цялата реколта, която е подготвена, е станала с торове, които, например, са три пъти по-високи, с горива, които са нараснали едни 15–20%“, каза той.

Според Дацов членството на България в Европейския съюз и участието в общия пазар допринасят за относителната стабилност на страната.

„Благодарение на това, че България участва в Европа, в общия пазар, а пък Европа като цяло активно търгува абсолютно със всички краища, като че ли леко избяга от тези войни и пререкания, които се получават в света и се засилват. Но това горе-долу помага на Европа, включително на България, да има една относителна стабилност“, заяви той.

По думите му България не може да влияе на външните процеси, но може да предприема мерки по отношение на вътрешната икономика.

Според него икономиката вече започва да се охлажда, но това не се дължи на добра държавна политика в областта на публичните финанси или икономиката, а на естествената цикличност.

Дацов прогнозира, че забавянето може да се усети по-силно през 2028 г. Той посочи, че през следващите години държавата трябва да има ясна стратегия по отношение на публичните финанси.

„И ние, например, във Фискалния съвет, тук казвам и обща позиция, не само мое лично мнение, както беше до сега, всъщност стратегията за намаляване на дефицита по малко, като беше публично оповестена, според нас не е най-добрата. Трябваше да има по-ясно намаляване на дефицита, за да има по-ясно охлаждане на системата“, заяви той.

Според Дацов настоящият момент е подходящ за реформи, тъй като икономиката все още е в добро състояние, а пазарът на труда може да поеме хора, които бъдат освободени при преструктуриране.

„И всъщност, в един такъв период, който икономиката все още е добре, дори ако има преструктурирана пазара на труда, пазарът на труда може да поеме хора, които се освобождават от едно място и дойдат на друго, без някакви проблеми“, каза Дацов.

Той коментира и предстоящото представяне на проекта за бюджета за 2027 г., като посочи, че според него реформата не трябва да бъде просто формално действие.

„Не е достатъчно да направиш нещо автоматично или да вземеш да облечеш във власт някаква безумна идея, защото реформата е когато имаш реален анализ и адресираш реалните проблеми“, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    15 1 Отговор
    Високият ръст на ниските заплати, на внесените азиатски работници.

    10:24 12.09.2026

  • 2 Чиновник

    10 0 Отговор
    Кой не иска висока заплата?!

    10:24 12.09.2026

  • 3 Боруна Лом

    20 0 Отговор
    ТОЗИ СЛЯП ЛИ Е? ЗАПЛАТИ ПО ДВЕ НА ДОЛУ,А ЦЕНИТЕ ПО ДВЕ НА ГОРЕ

    10:26 12.09.2026

  • 4 Работодател

    21 1 Отговор
    5 бона за ток и вода.
    10 бона за заплати
    50 бона за суровини..
    550 бона за кредитите на Бентлитата, за казината, за почивките на Ривиерата и за нов мезонет в Барселона.
    Ще фалирам, ако ви вдигна заплатите.

    10:27 12.09.2026

  • 5 Дацов !

    12 0 Отговор
    Какъв Си Ти !

    Май не можеш Да Смяташ !

    Както и Да видиш !

    Естеството На процесите !

    10:28 12.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Ами намалете му на Дацов заплатата.

    10:29 12.09.2026

  • 8 Интересно

    11 0 Отговор
    А чии заплати се вдигат най-напред?
    В частният сектор още чакат.

    10:29 12.09.2026

  • 9 Ако Икономиката ! Беше Добре !

    8 0 Отговор
    Нямаше да има Нужда !

    От Теглене !

    На Неимоверни !

    Заеми !

    10:31 12.09.2026

  • 10 Бфбц

    11 0 Отговор
    Какъв ръст на заплатите?! Доходите намаляха с 50% заради еврото, а цените ги надуват всеки ден. Откъде ги изкарвате тия безсрамници по медиите?!

    Коментиран от #24

    10:31 12.09.2026

  • 11 Русенец

    4 0 Отговор
    Вече спирам да купувам продукция от фирми, даващи работа на азиатски работници в България.
    Заляха града с емигранти от Индия и Непал.

    Коментиран от #19

    10:32 12.09.2026

  • 12 Истината

    3 0 Отговор
    Интересно защо инфлацията не води до вдигане на заплатите,а вдигане на заплатите води до инфлация която е висока и без вдигане на заплатите?

    Коментиран от #17

    10:33 12.09.2026

  • 13 Дада

    8 1 Отговор
    М,,А,,Й,,КА ТИ ДА Е,,Б,,А В ГРО,БА И ДАЦОВИЯ П,Е,,ДЕ,РАСТ !!КАКЪВ РЪСТ НА ЗАПЛАТИТЕ БЕ КАИШ ? РЪСТ НА ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКО - НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ НА ТЕХНИКА НА УСЛУГИ НА ЛЕКАРСТВА --ВСИЧКО Е С МЕГА РЪСТ ЗА ПОСЛЕДНАТА 1 ГОДИНА ЧРЕЗ СПЕКУЛА БЕЗ НИКАКВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНДИКАЦИИ А ДЪРЖАВАТА БЛЕЕ КАТО ОВЦА И СЕ ОРАВИ НА СЛЯПА, ИНСТИТУЦИИТЕ СА БЕЗСИЛНИ ПРЕД СПЕКУЛАНТИТЕ И МУТРООЛИГАРХИЯТА НАРИЧАЩА СЕБЕ СИ БИЗНЕС! СРЗ ЗА ПЛОВДИВ ТИ Е 900 ЕВРО МАКС 1000 ЕВРО МЕСЕЧНО !! ЗА КЪВ РЪСТ ДРЪНКАШ ТИ БЕ ГРОЗНО ПРАСЕ

    Коментиран от #25

    10:34 12.09.2026

  • 14 Има Предвид

    3 0 Отговор
    ДЪРЖАВНИТЕ ЗАПЛАТИ на хрантутниците на НАША издръжка. И да ги махнат от НОИ, защото те не плащат ОСИГУРОВКИ - също като имигранти, цигани, инвалиди и т.н, А ПОСЛЕ ОТ НАШИГЕ ИМ СЪБРАНИ ПАРИ им давата най-високи пенсии. Събиде се племе заспало как те обират и говорят празни думи !

    10:34 12.09.2026

  • 15 Тик-Ток

    5 0 Отговор
    Ами на запад където има високи заплати ,защо няма инфлация като в България,инфлацията в България е от еврото с което ни докараха и чумата и холерата в България

    10:34 12.09.2026

  • 16 Габрово

    3 0 Отговор
    Този индивид в коя България живее ако не е тайна че видял този висок ръст на заплатите като станаха на половина а цените 1към 1

    10:35 12.09.2026

  • 17 Защото

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Истината":

    инфлацият ВИНАГИ се прави от ДЪРЖАВАТА - ВИНАГИ и ЦЕЛЕНАСОЧЕНО за да дрънди повече пари от населението за да има техните хора какво да харчат на чужд гръб... Елементарно!

    10:36 12.09.2026

  • 18 Пенсионер

    4 0 Отговор
    И къде са тези високи доходи не разбрах

    10:36 12.09.2026

  • 19 Тик-Ток

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Русенец":

    Аз също започвам бойкот на магазини и фирми които ползват емигранти ,едната фирма е Престиж за захарни изделия и сладки

    10:36 12.09.2026

  • 20 Истината

    5 0 Отговор
    Поредния платен олигофрен на който крилото на ДС и ЦК на БКП наричащи себе си в днешно време - КРИБ ,БСК и АИКБ са му платили кървави пари да ръси манипулации и отявлени лъжи ! Аман от такива безродни кучета по медиите които се опитват евтино да манипулират ! Имало ръст на заплатите???? Да се смееш ли да плачеш ли?

    10:37 12.09.2026

  • 21 Да намалят

    3 0 Отговор
    Заплатите на милицията. 2000€ за нищо не вършещ по цял ден.

    10:37 12.09.2026

  • 22 Още малко и

    0 0 Отговор
    Ще подминем и Швейцария

    10:38 12.09.2026

  • 23 Чорбара

    4 0 Отговор
    Ако има пак Народен съд такива като тоя пишман финансист под ножа.
    После ще реват олигофрените избихте цвета на нацията.

    10:38 12.09.2026

  • 24 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бфбц":

    Заради примането на еврото всичко минимум по 2 бесилка за демократите като то домъкняха 2026 можеше за 2030

    10:39 12.09.2026

  • 25 Тик-Ток

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дада":

    Ако можех щях да ти дам още 1000 плюса ,но от факти не позволяват

    10:39 12.09.2026

  • 26 Хасково

    0 0 Отговор
    При нас масово 800-1000евро заплата и това висок ръст ли е

    10:40 12.09.2026

  • 27 Георги

    0 0 Отговор
    значи не било еврото и алчността, а рЕзкия скок на доходите! Наистина ни мислят за идьоти.

    10:40 12.09.2026

  • 28 Родина

    0 0 Отговор
    Забрана на всички НПО . Чужди фондации , които
    се месят в политиката . Всички безродници , вън .
    Отивайте на запад , 5000 долара ще ви даде Тръмп .

    10:41 12.09.2026

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