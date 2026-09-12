Даниел Митов призна: ГЕРБ предложи обща кандидатура с ПП-ДБ, но те предпочетоха друго

ГЕРБ е бил готов да направи компромис и да подкрепи обща президентска двойка с ПП-ДБ, при която кандидатът за президент да бъде излъчен от ПП-ДБ, а кандидатът за вицепрезидент – от ГЕРБ. До подобен разговор обаче не се е стигнало. Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов в по повод решението на партията за първи път от създаването си да не участва в президентските избори със собствен кандидат.
„Ние отправихме апел към ПП-ДБ да издигнем кандидатпрезидентска двойка, която да има реален шанс да спечели президентските избори. Те предпочетоха друго“, заяви Митов.
Според него към президентските избори трябва да се подхожда с „необходимото уважение към тежестта на самата институция“, а партиите трябва да поемат политическата отговорност за кандидатурите си.
По думите на Митов решението ГЕРБ да няма собствен кандидат не е свързано с липсата на подготвени хора.
„Ако има партия, която да има подготвени хора, това е ГЕРБ“, заяви той.
Според него политическата ситуация след последните парламентарни избори е изисквала различен подход, ако целта е била президентските избори действително да бъдат спечелени.
„Трябваше да се формулира някакъв общ фронт, а не да превърнем първия тур на изборите в битка между нас и кандидата на ПП-ДБ Андрей Гюров“, коментира Митов.
Той припомни, че Гюров е бил избран за подуправител на БНБ и с гласовете на ГЕРБ, и заяви, че кандидатът е можел да потърси подкрепата на партията и за президентските избори.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов няколко пъти публично заяви, че вратата за разговор с Андрей Гюров е отворена. Според Митов, ако един кандидат иска да събере по-широка подкрепа, той трябва да разговаря с политическите сили и техните лидери.
„Когато искаш да събереш подкрепа, ти се обръщаш към авторитета, за когото са гласували определен сегмент от българското общество“, каза той.
Митов критикува позицията на Гюров да не търси разговори с партийни лидери и определи подобно поведение като неразбиране на начина, по който функционира представителната демокрация.
По думите му ПП-ДБ или „не разбират какво правят“, или с поведението си помагат на Илияна Йотова.
Митов е категоричен, че конкретни разговори за обща президентска двойка между двете формации не са водени.
Причината според него е, че от ПП-ДБ не са поискали такива.
„Не сме водили, защото те не поискаха такъв разговор. Непоискана подкрепа и непоискани разговори. Как да им я дадем, като те отказват да говорят?“, попита заместник-председателят на ГЕРБ.
По думите му общата кандидатура е била единственият шанс да бъде създадена „солидна кандидатура“, която да се противопостави успешно на Илияна Йотова.
Даниел Митов разкри и каква формула лично той е подкрепял при разговорите в ръководството на партията. Според него ГЕРБ като по-голямата политическа сила е можел да направи компромис и да остави на ПП-ДБ да посочи кандидата за президент. В замяна кандидатът за вицепрезидент е можел да бъде излъчен от ГЕРБ.
„Какъв щеше да е проблемът, ако имаше двойка кандидати, в която кандидатът за вицепрезидент е от ГЕРБ? Един господин Запрянов, който е бил не само наш министър, но е бил и министър в правителството на Андрей Гюров. Аз не виждам какъвто и да било конфликт“, заяви той.
Според Митов подобна формула е можела да бъде обсъдена и публично представена пред избирателите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
Коментиран от #8
10:43 12.09.2026
2 Тик-Ток
10:44 12.09.2026
3 ДъБили
10:45 12.09.2026
4 Айляк
10:45 12.09.2026
5 Последния Софиянец
10:45 12.09.2026
6 Партията ти
10:46 12.09.2026
7 Крадаха сами
10:47 12.09.2026
8 605
До коментар #1 от "604":Да бе, и затова половината мастити ГЕРБ-аджии в инициативния комитет на Йотова. ГЕРБ ще подкрепи Йотова, само гледайте. ББ да не се прави на ощипан
10:47 12.09.2026
9 Зеления
Колко пъти вече компромиси, дайте си сметка, че вашата партия не е партия за всички а е партия единствено вашия лидер да отърве кожата, за това постоянно иска съюз с ППДБ, за да е в добри отношения с ЕС и САЩ, него друго не го интересува, нито държава, нито партия, нито негови симпатизанти.
Цялата му партия, стотици хиляди хора не могат да търпят и понасят ППДБ и той редовно се натиска за съюз с тях, до кога ще го търпите?
10:48 12.09.2026
10 име
10:53 12.09.2026
11 И като
10:54 12.09.2026
12 Тоя Педи
10:57 12.09.2026
13 Бай Коста
10:57 12.09.2026
14 Потрес пичове 900 евро
10:59 12.09.2026
15 за тия , без думи !!!
10:59 12.09.2026
16 ами браво на тях
И без това сте едно БКП, пребоядисано в евро нещо си.
11:02 12.09.2026
17 Даниел Митов - ГЕРБ
11:04 12.09.2026
18 Аууу, сглобка, майна
11:05 12.09.2026
19 Няма кой бре
11:06 12.09.2026
20 Казуар
11:06 12.09.2026
21 Мусорчик
11:07 12.09.2026
22 гюрулайката ши крепите
11:08 12.09.2026
23 Пловдив
11:14 12.09.2026
24 Борислав
11:15 12.09.2026
25 Избори
11:16 12.09.2026
26 ?????
Все едно не знаем че началниците им от посолствата са им наредили да подкрепят любимците им от ПП-тата.
МитоFF се е надявал да им дадат поне вицепрезидента, но и за това са ги отрязали.
Така че ще трябва да се хванат за палците.
Надявам се тва да отрезви обикновените гербаджии най-накрая.
11:18 12.09.2026
27 Нексус
Ще направят всичко възможно да спечели Мунчовица - ИдиЙотова.
11:32 12.09.2026
28 О, Морес
11:43 12.09.2026
29 И КВО ОТ ТАВА?!!?!?.
11:54 12.09.2026