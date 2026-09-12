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Даниел Митов призна: ГЕРБ предложи обща кандидатура с ПП-ДБ, но те предпочетоха друго

Даниел Митов призна: ГЕРБ предложи обща кандидатура с ПП-ДБ, но те предпочетоха друго

12 Септември, 2026 10:40 1 096 29

  • даниел митов-
  • герб-
  • пп-дб-
  • общ десен кандидат

Заместник-председателят на ГЕРБ заяви, че партията е била готова дори кандидатът за президент да бъде излъчен от ПП-ДБ, а този за вицепрезидент – от ГЕРБ

Даниел Митов призна: ГЕРБ предложи обща кандидатура с ПП-ДБ, но те предпочетоха друго - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ е бил готов да направи компромис и да подкрепи обща президентска двойка с ПП-ДБ, при която кандидатът за президент да бъде излъчен от ПП-ДБ, а кандидатът за вицепрезидент – от ГЕРБ. До подобен разговор обаче не се е стигнало. Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов в по повод решението на партията за първи път от създаването си да не участва в президентските избори със собствен кандидат.

„Ние отправихме апел към ПП-ДБ да издигнем кандидатпрезидентска двойка, която да има реален шанс да спечели президентските избори. Те предпочетоха друго“, заяви Митов.

Според него към президентските избори трябва да се подхожда с „необходимото уважение към тежестта на самата институция“, а партиите трябва да поемат политическата отговорност за кандидатурите си.

По думите на Митов решението ГЕРБ да няма собствен кандидат не е свързано с липсата на подготвени хора.

„Ако има партия, която да има подготвени хора, това е ГЕРБ“, заяви той.

Според него политическата ситуация след последните парламентарни избори е изисквала различен подход, ако целта е била президентските избори действително да бъдат спечелени.

„Трябваше да се формулира някакъв общ фронт, а не да превърнем първия тур на изборите в битка между нас и кандидата на ПП-ДБ Андрей Гюров“, коментира Митов.

Той припомни, че Гюров е бил избран за подуправител на БНБ и с гласовете на ГЕРБ, и заяви, че кандидатът е можел да потърси подкрепата на партията и за президентските избори.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов няколко пъти публично заяви, че вратата за разговор с Андрей Гюров е отворена. Според Митов, ако един кандидат иска да събере по-широка подкрепа, той трябва да разговаря с политическите сили и техните лидери.

„Когато искаш да събереш подкрепа, ти се обръщаш към авторитета, за когото са гласували определен сегмент от българското общество“, каза той.

Митов критикува позицията на Гюров да не търси разговори с партийни лидери и определи подобно поведение като неразбиране на начина, по който функционира представителната демокрация.

По думите му ПП-ДБ или „не разбират какво правят“, или с поведението си помагат на Илияна Йотова.

Митов е категоричен, че конкретни разговори за обща президентска двойка между двете формации не са водени.

Причината според него е, че от ПП-ДБ не са поискали такива.

„Не сме водили, защото те не поискаха такъв разговор. Непоискана подкрепа и непоискани разговори. Как да им я дадем, като те отказват да говорят?“, попита заместник-председателят на ГЕРБ.

По думите му общата кандидатура е била единственият шанс да бъде създадена „солидна кандидатура“, която да се противопостави успешно на Илияна Йотова.

Даниел Митов разкри и каква формула лично той е подкрепял при разговорите в ръководството на партията. Според него ГЕРБ като по-голямата политическа сила е можел да направи компромис и да остави на ПП-ДБ да посочи кандидата за президент. В замяна кандидатът за вицепрезидент е можел да бъде излъчен от ГЕРБ.

„Какъв щеше да е проблемът, ако имаше двойка кандидати, в която кандидатът за вицепрезидент е от ГЕРБ? Един господин Запрянов, който е бил не само наш министър, но е бил и министър в правителството на Андрей Гюров. Аз не виждам какъвто и да било конфликт“, заяви той.

Според Митов подобна формула е можела да бъде обсъдена и публично представена пред избирателите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    14 7 Отговор
    Не издигането но кандидат на герб е точно подкрепа за гяуро...

    Коментиран от #8

    10:43 12.09.2026

  • 2 Тик-Ток

    27 3 Отговор
    Всичките сте банда измекяри и негодници ,Гроб сте вече в ковчега остава само ритуала по погребението

    10:44 12.09.2026

  • 3 ДъБили

    8 8 Отговор
    Делулу понита🦄!

    10:45 12.09.2026

  • 4 Айляк

    15 5 Отговор
    Поотмина пеДроханството и Къдравата Сю вече не се крие - смело държи речи:)

    10:45 12.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    15 6 Отговор
    Кандидатът на ГЕРБ е Кирил Вълчев.

    10:45 12.09.2026

  • 6 Партията ти

    18 4 Отговор
    Се отича полеееека в канала пишман бивш министър на МВР.

    10:46 12.09.2026

  • 7 Крадаха сами

    15 2 Отговор
    Пък сега - общо плащане с обща кандидатура

    10:47 12.09.2026

  • 8 605

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    Да бе, и затова половината мастити ГЕРБ-аджии в инициативния комитет на Йотова. ГЕРБ ще подкрепи Йотова, само гледайте. ББ да не се прави на ощипан

    10:47 12.09.2026

  • 9 Зеления

    12 6 Отговор
    Гербаджии, как можете още да подкрепяте тази партия, за пореден път си признават че са искали да "клекнат" на ППДБ, като са се съгласили кандидата за президент да е от розовите, а за вицепрезидент от ГЕРБ.
    Колко пъти вече компромиси, дайте си сметка, че вашата партия не е партия за всички а е партия единствено вашия лидер да отърве кожата, за това постоянно иска съюз с ППДБ, за да е в добри отношения с ЕС и САЩ, него друго не го интересува, нито държава, нито партия, нито негови симпатизанти.
    Цялата му партия, стотици хиляди хора не могат да търпят и понасят ППДБ и той редовно се натиска за съюз с тях, до кога ще го търпите?

    10:48 12.09.2026

  • 10 име

    7 7 Отговор
    Да, така беше. Не че боко е стока и може да му се вярва, но ПеПедофилите с нищо не са по-добре от него и с право боко не подкрепи лама Гяypoв.

    10:53 12.09.2026

  • 11 И като

    9 1 Отговор
    обща кандидатура с ПП-ДБ е била предложена не може и своя ли да предложат тези нещастници? Тъпи улсулайски пуделчета ...

    10:54 12.09.2026

  • 12 Тоя Педи

    6 1 Отговор
    Да не е гепил СПИН, че толкова е олабил или са блъскали яко!?!?!?

    10:57 12.09.2026

  • 13 Бай Коста

    4 5 Отговор
    Това не е признание. Знаеше се, че Боко иска обща кандидатура, знаеше се, че Петроханци разбират общото като тяхно. Станалото е логично следствие. Бойко отказа да участва в размяната на плюнки в опозицията, но Петроханци без плюнки не могат.

    10:57 12.09.2026

  • 14 Потрес пичове 900 евро

    1 0 Отговор
    за едно излъчване плаща държавата по ценораспис за изборите. Що и аз не се кандидатирах и да си преведа така паричките на собственият си сайт а? По 22000 еврака на калпак от вашите и мои данъци ...

    10:59 12.09.2026

  • 15 за тия , без думи !!!

    10 0 Отговор
    Тормоза на пътна полиция по пътищата при това некадърно момченце беше ужасяващ. МВР събираше пари от глоби ,масово тотално. При него се случи драмата Петрохан, ни звук ни стон. А другия некадърник Хаяши с водопада се покри . Добре ,че се махнаха тези б.............!

    10:59 12.09.2026

  • 16 ами браво на тях

    8 0 Отговор
    Щом са прозрели, че не сте им нужни, значи печелят точки пред обществото.

    И без това сте едно БКП, пребоядисано в евро нещо си.

    11:02 12.09.2026

  • 17 Даниел Митов - ГЕРБ

    7 0 Отговор
    Мъжленцето на доказан щатен служител на чуждо разузнаване и има наглостта да си показва муцуната тоя ...

    11:04 12.09.2026

  • 18 Аууу, сглобка, майна

    2 1 Отговор
    Признаха си, че с ППДБ са като дупе и гащи, обаче явно дупето искало други гащи да носи. Щяли били да спечелят изборите в тандем с умно красивите. И едните и другите не разбраха защо ПБ спечели. Нищо, имат време да го научат. Най-подготвените хора: академици, финансисти, оперни певци са с тях. Може обаче да развият комплекса на вечните опозиционери, които много врякат, но нищо градивно не могат да измъдрят.

    11:05 12.09.2026

  • 19 Няма кой бре

    5 0 Отговор
    тази пасмина да изберат и номинират. Просто няма нито един който да не е компроментиран в тази партия..

    11:06 12.09.2026

  • 20 Казуар

    9 1 Отговор
    Другарю Митов, след като Бойко и Пеевски се гавреха с ПП-ДБ как ще стане да имат обща кандидатура.

    11:06 12.09.2026

  • 21 Мусорчик

    11 0 Отговор
    Сю като че ли не разбра, че са токсична партия и който се хване с тях пипва срамна болест. И без това една трета от инициативния комитет на Йотова е от ГЕРБ.

    11:07 12.09.2026

  • 22 гюрулайката ши крепите

    7 1 Отговор
    е казала урсулайката на пуделчето Бойчо

    11:08 12.09.2026

  • 23 Пловдив

    5 0 Отговор
    Само ППДБ критикува. Личи си кой му е най-големия враг.

    11:14 12.09.2026

  • 24 Борислав

    2 1 Отговор
    Призна или излъга?

    11:15 12.09.2026

  • 25 Избори

    7 3 Отговор
    Изтърканите номера на ГЕРБ вече на минават!

    11:16 12.09.2026

  • 26 ?????

    5 1 Отговор
    Смешни са ми.
    Все едно не знаем че началниците им от посолствата са им наредили да подкрепят любимците им от ПП-тата.
    МитоFF се е надявал да им дадат поне вицепрезидента, но и за това са ги отрязали.
    Така че ще трябва да се хванат за палците.
    Надявам се тва да отрезви обикновените гербаджии най-накрая.

    11:18 12.09.2026

  • 27 Нексус

    2 3 Отговор
    ГЕРБ са се старали напразно - подмянаджиите са бивши служебни мунчовци и играят заедно с Мунчова България.
    Ще направят всичко възможно да спечели Мунчовица - ИдиЙотова.

    11:32 12.09.2026

  • 28 О, Морес

    1 1 Отговор
    Ако има партии,чиито кадри са за Наказателна колония в Сибир,то това да ГЕРБ и ДПС-класическото и новото.И Гюро-генералния спонсор (с държавни милиарди) на държавата Украйна.

    11:43 12.09.2026

  • 29 И КВО ОТ ТАВА?!!?!?.

    0 0 Отговор
    ВАШИЯТ ТУУУУЛУП ЕДНОКНИЖНИК ЩЕ ГИ ПОДКРЕПИ КАЗА. И ВИЕ СТЕ ПЪЛНИ ОТКАЧАЛКИ НО БОГАТИ И СЪС КАСИЧКИ МНОГОБРОЙНИ. САМО ЕДНО У ДВОРО НА ЗАТВОРО ЗА ЧАС СТЕ И ПОСЛЕ НА НАРЧЕТО ЧЕИ БАЙ СТАВРИ.

    11:54 12.09.2026

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