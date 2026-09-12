Здравният министър: Административната реформа не е реформа в здравеопазването

Здравният министър Катя Ивкова коментира поисканата ѝ оставка от „Продължаваме Промяната“, както и предстоящата административна реформа в Министерството на здравеопазването. В ефира на „Събуди се“ по Нова тв тя уточни, че е научила за искането за оставката си от публикация на Николай Денков в социалните мрежи.
По думите ѝ реформата не засяга здравната система, а оптимизирането на администрацията. „Административната реформа не е здравна реформа. Целта е да се запазят експертните функции на Регионалните здравни инспекции“, заяви Ивкова.
Тя обясни, че експертите, които отговарят за контрола върху лекарствата и общественото здраве в отделните области, ще продължат да работят на същите места. „Хората ще могат да се обръщат към едни и същи експерти. Що се отнася до администрацията, която се занимава със счетоводство и правни услуги, нека използваме възможностите на дигиталните технологии“, каза министърът.
Ивкова коментира и оставката на доц. Ангел Кунчев. Тя отрече да го е обвинявала и посочи, че е реагирала след подаден сигнал. „Още преди около две години той беше споделил, че има желание да се пенсионира, затова не се изненадах“, каза тя.
Министърът призова гражданите да се обръщат директно към Министерството на здравеопазването за достоверна информация на фона на разпространявани твърдения, че от догодина ще отпаднат направленията. „В последно време се разпространяват фалшиви новини с мен и с думи, които изобщо не съм казвала“, заяви Ивкова.
По темата за Националната детска болница тя увери, че тя ще бъде реализирана в рамките на мандата, заедно с прилежащата инфраструктура. Паралелно с това ще се работи и за осигуряването на необходимите медицински кадри.
Министърът съобщи още, че тази година са осигурени 56 000 дози ваксини, включително за деца, както и назални ваксини. Очаква се след седмица личните лекари да могат да ги набавят.
По отношение на потребителската такса при личния лекар Ивкова посочи, че размерът ѝ трябва да бъде договорен между Българския лекарски съюз и НЗОК. „Не са ми представени разчети, анализи и обосновки. Когато увеличението е обосновано, ще вземем отношение“, каза тя.
Ивкова коментира и проблема с недостига на медицински сестри в столичните ясли. По думите ѝ при трайна невъзможност да бъдат осигурени медицински специалисти съществува възможност за изключение – в цялата ясла да бъде назначено медицинско лице, а в отделните яслени групи да работят педагози. „Ще проведем още разговори със Столичната община“, заяви здравният министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дядо
10:13 12.09.2026
2 Проблема е !
Нищо не разбира от Здравеопазване !
И Не познава Закондателствоото в Република България !
И отниемо Наляво и Надясно !
правата на Българските Пациенти !
Чисто !
Административно !
Коментиран от #11
10:14 12.09.2026
3 Хой
10:15 12.09.2026
4 Тик-Ток
10:15 12.09.2026
5 Там
10:15 12.09.2026
6 след толкоз ужким реформи
Коментиран от #10
10:17 12.09.2026
7 Здравна реформа за пенсионен оптимизъм
Не ни трябват толкова много пенсионери, които да натоварват Пенсионния фонд.
А и пенсиите на Военните и милиционериетн са им малки!
10:17 12.09.2026
8 Доц. Маймунчев
10:18 12.09.2026
9 От всички недоразумения
Министър Клатя Сливкова слага в джоба си дори министър Голо рамо.
10:18 12.09.2026
10 Нови Болници за стари далавери
До коментар #6 от "след толкоз ужким реформи":6 след толкоз ужким реформи
00ОТГОВОР
окрадоха и опоскаха и зравеопазване и всичко и си напълниха туловищата с чужди крадени пари
-;-
Трябват ни още нови и нови болници- така щело да се подобри обслужването и да имало конкуренция
10:19 12.09.2026
11 Същото Прави !
До коментар #2 от "Проблема е !":И НЗОК !
И Българския Лекарски Съюз !
И Вашето Министерство !
10:22 12.09.2026
12 Троян
10:25 12.09.2026
13 Добро-лошо
10:41 12.09.2026