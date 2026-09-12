Новини
България »
Здравният министър: Административната реформа не е реформа в здравеопазването

Здравният министър: Административната реформа не е реформа в здравеопазването

12 Септември, 2026 10:01 419 13

  • рзи-
  • административна реформа-
  • здравеопазване

Няма да бъдат засегнати експертните функции на РЗИ

Здравният министър: Административната реформа не е реформа в здравеопазването - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Здравният министър Катя Ивкова коментира поисканата ѝ оставка от „Продължаваме Промяната“, както и предстоящата административна реформа в Министерството на здравеопазването. В ефира на „Събуди се“ по Нова тв тя уточни, че е научила за искането за оставката си от публикация на Николай Денков в социалните мрежи.

По думите ѝ реформата не засяга здравната система, а оптимизирането на администрацията. „Административната реформа не е здравна реформа. Целта е да се запазят експертните функции на Регионалните здравни инспекции“, заяви Ивкова.

Тя обясни, че експертите, които отговарят за контрола върху лекарствата и общественото здраве в отделните области, ще продължат да работят на същите места. „Хората ще могат да се обръщат към едни и същи експерти. Що се отнася до администрацията, която се занимава със счетоводство и правни услуги, нека използваме възможностите на дигиталните технологии“, каза министърът.

Ивкова коментира и оставката на доц. Ангел Кунчев. Тя отрече да го е обвинявала и посочи, че е реагирала след подаден сигнал. „Още преди около две години той беше споделил, че има желание да се пенсионира, затова не се изненадах“, каза тя.

Министърът призова гражданите да се обръщат директно към Министерството на здравеопазването за достоверна информация на фона на разпространявани твърдения, че от догодина ще отпаднат направленията. „В последно време се разпространяват фалшиви новини с мен и с думи, които изобщо не съм казвала“, заяви Ивкова.

По темата за Националната детска болница тя увери, че тя ще бъде реализирана в рамките на мандата, заедно с прилежащата инфраструктура. Паралелно с това ще се работи и за осигуряването на необходимите медицински кадри.

Министърът съобщи още, че тази година са осигурени 56 000 дози ваксини, включително за деца, както и назални ваксини. Очаква се след седмица личните лекари да могат да ги набавят.

По отношение на потребителската такса при личния лекар Ивкова посочи, че размерът ѝ трябва да бъде договорен между Българския лекарски съюз и НЗОК. „Не са ми представени разчети, анализи и обосновки. Когато увеличението е обосновано, ще вземем отношение“, каза тя.

Ивкова коментира и проблема с недостига на медицински сестри в столичните ясли. По думите ѝ при трайна невъзможност да бъдат осигурени медицински специалисти съществува възможност за изключение – в цялата ясла да бъде назначено медицинско лице, а в отделните яслени групи да работят педагози. „Ще проведем още разговори със Столичната община“, заяви здравният министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо

    1 0 Отговор
    Ето това е чело

    10:13 12.09.2026

  • 2 Проблема е !

    3 2 Отговор
    Че пТази Административна Пасмина !

    Нищо не разбира от Здравеопазване !

    И Не познава Закондателствоото в Република България !

    И отниемо Наляво и Надясно !

    правата на Българските Пациенти !

    Чисто !

    Административно !

    Коментиран от #11

    10:14 12.09.2026

  • 3 Хой

    1 2 Отговор
    Самолета на Радев дали каца на това чело

    10:15 12.09.2026

  • 4 Тик-Ток

    3 3 Отговор
    Стига с тия реформи,реформи означава корупция,в България няма здравеопазване има търговия със здравето

    10:15 12.09.2026

  • 5 Там

    4 0 Отговор
    В администрацията пълно с нищоправещи заплатаджии.

    10:15 12.09.2026

  • 6 след толкоз ужким реформи

    3 0 Отговор
    окрадоха и опоскаха и зравеопазване и всичко и си напълниха туловищата с чужди крадени пари

    Коментиран от #10

    10:17 12.09.2026

  • 7 Здравна реформа за пенсионен оптимизъм

    1 1 Отговор
    Тряабва ни такава здравна реформа, при която ще имаме ортимизиране броя на пенсионерите.
    Не ни трябват толкова много пенсионери, които да натоварват Пенсионния фонд.
    А и пенсиите на Военните и милиционериетн са им малки!

    10:17 12.09.2026

  • 8 Доц. Маймунчев

    1 1 Отговор
    Важното е че пенсионираха дедо мраз.

    10:18 12.09.2026

  • 9 От всички недоразумения

    3 0 Отговор
    на Радко, това е няй- голямото.

    Министър Клатя Сливкова слага в джоба си дори министър Голо рамо.

    10:18 12.09.2026

  • 10 Нови Болници за стари далавери

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "след толкоз ужким реформи":

    6 след толкоз ужким реформи
    00ОТГОВОР
    окрадоха и опоскаха и зравеопазване и всичко и си напълниха туловищата с чужди крадени пари
    -;-
    Трябват ни още нови и нови болници- така щело да се подобри обслужването и да имало конкуренция

    10:19 12.09.2026

  • 11 Същото Прави !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Проблема е !":

    И НЗОК !

    И Българския Лекарски Съюз !

    И Вашето Министерство !

    10:22 12.09.2026

  • 12 Троян

    1 1 Отговор
    Тая както се е начервила става за някой пуф. Все ще мине някой пиян до козирката. От магистралите ли ги събират тия?

    10:25 12.09.2026

  • 13 Добро-лошо

    0 0 Отговор
    Досега имахме някакво здравеопазване след тази министърка навярно никакво няма да има.

    10:41 12.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове