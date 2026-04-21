Линейка се обърна на едно от ключовите кръстовища в София – при бул. „Христо Ботев“ и бул. „Сливница“(ВИДЕО)

Линейка се обърна на едно от ключовите кръстовища в София – при бул. „Христо Ботев“ и бул. „Сливница“. Движението в района е блокирано.

Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите при инцидента. На място са пристигнали екипи на полицията и още една линейка.

Предстои да се изясни причината за катастрофата. По неофициална информация друга кола е предизвикала катастрофата, като шофьорът е избягал.