Линейка се обърна на едно от ключовите кръстовища в София – при бул. „Христо Ботев“ и бул. „Сливница“(ВИДЕО)
  Тема: Войната на пътя

Линейка се обърна на едно от ключовите кръстовища в София – при бул. „Христо Ботев“ и бул. „Сливница“(ВИДЕО)

21 Април, 2026 13:04

Движението в района е блокирано

Линейка се обърна на едно от ключовите кръстовища в София – при бул. „Христо Ботев“ и бул. „Сливница“(ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук/Катастрофи в София
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Линейка се обърна на едно от ключовите кръстовища в София – при бул. „Христо Ботев“ и бул. „Сливница“. Движението в района е блокирано.

Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите при инцидента. На място са пристигнали екипи на полицията и още една линейка.

Предстои да се изясни причината за катастрофата. По неофициална информация друга кола е предизвикала катастрофата, като шофьорът е избягал.


Оценка 4.1 от 11 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винаги Трябва !

    10 0 Отговор
    Винаги Трябва !

    Да Знаеш !

    Че Не Си Сам !

    На ПЪТЯ !

    13:16 21.04.2026

  • 2 Загрижен

    22 6 Отговор
    Само истински гласоподавател на гроб може да избяга от ПТП на кръстовище с 10, 15 камери и да вярва, че се е отървал.

    Коментиран от #8

    13:28 21.04.2026

  • 3 ДженЗи линейкаджия

    10 8 Отговор
    Яко дрифтим у завойо оти съм пуснал бурканя!

    13:30 21.04.2026

  • 4 Само в клуба на €богатите€

    22 3 Отговор
    може да се обадиш на бърза помощ да дойдат да те вземат с линайка, за да те затрият в ПТП на улицата.

    13:31 21.04.2026

  • 5 Сила

    7 3 Отговор
    Бърза помощ ....Бързоооо , помооооощ !!! 🚑

    13:53 21.04.2026

  • 6 Прогресивна България

    15 4 Отговор
    Време е Генерал Румен Радев да оправи и София. Петроханецът Терзиев трябва да си ходи

    Коментиран от #9

    13:59 21.04.2026

  • 7 Хорейшо

    3 0 Отговор
    Някой е разлял дъжд.

    14:44 21.04.2026

  • 8 Гласоподавател на гроб

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Загрижен":

    Ползвам шофьор.

    14:45 21.04.2026

  • 9 Ха-ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Прогресивна България":

    Амате са си едно и също! Нали са неговите шарлатани! Да се маат и двамата!

    14:46 21.04.2026

