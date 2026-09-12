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„Сериозен проблем“: разгоря се спор за домакинството на финала на Мондиал 2030

„Сериозен проблем“: разгоря се спор за домакинството на финала на Мондиал 2030

12 Септември, 2026 17:59 562 2

  • мондиал 2030-
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  • домакинство

Мароко вече обяви, че ще приеме решаващия мач, но Испания настоява финалът да се проведе в Мадрид

„Сериозен проблем“: разгоря се спор за домакинството на финала на Мондиал 2030 - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Спор избухна около домакинството на финала на Световното първенство през 2030 г. Турнирът ще бъде организиран съвместно от Испания, Португалия и Мароко, но все още няма официално решение в коя държава ще се проведе най-важният мач.

Президентът на Мароканската футболна федерация Фузи Лекжаа заяви, че провинция Бенслиман ще има честта да приеме финала. Думите му обаче предизвикаха незабавна реакция от премиера на страната Азиз Ахануш, който го призова да не прави подобни обещания, преди въпросът да бъде обсъден с Испания и Португалия. „Решаването къде ще се проведе финалът е сериозен въпрос“, заяви премиерът.

Испания също има сериозни претенции. Президентът на местната футболна федерация Рафаел Лусан настоява финалът да бъде в Мадрид, като посочи успехите на испанския футбол и организационния капацитет на страната. Междувременно ФИФА вече отрече да е взето решение за мястото на финала, което означава, че битката между трите домакина тепърва предстои.


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  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Трите домакина да направят едно футболни турнирче помежду си и който ние печели.Толкова е елементарно или най Дончо ще вземе финала в САЩ

    18:11 12.09.2026

  • 2 Футбалер

    1 0 Отговор
    Пълна шизофрения - на "финалите" на световното участват вече повече отбори отколкото в квалификациите. Финалите се провеждат в три държави засега(скоро може би в 10)... най-добре да бъдат заменени от прайдове, хем ще има повече участници от поне 378 пола хем всички дружно накрая ще си се "поздравят"

    18:26 12.09.2026

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