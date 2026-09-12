„Сериозен проблем“: разгоря се спор за домакинството на финала на Мондиал 2030

Спор избухна около домакинството на финала на Световното първенство през 2030 г. Турнирът ще бъде организиран съвместно от Испания, Португалия и Мароко, но все още няма официално решение в коя държава ще се проведе най-важният мач.

Президентът на Мароканската футболна федерация Фузи Лекжаа заяви, че провинция Бенслиман ще има честта да приеме финала. Думите му обаче предизвикаха незабавна реакция от премиера на страната Азиз Ахануш, който го призова да не прави подобни обещания, преди въпросът да бъде обсъден с Испания и Португалия. „Решаването къде ще се проведе финалът е сериозен въпрос“, заяви премиерът.

Испания също има сериозни претенции. Президентът на местната футболна федерация Рафаел Лусан настоява финалът да бъде в Мадрид, като посочи успехите на испанския футбол и организационния капацитет на страната. Междувременно ФИФА вече отрече да е взето решение за мястото на финала, което означава, че битката между трите домакина тепърва предстои.