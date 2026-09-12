Си Дзинпин от БРИКС: Глобалният юг трябва да има по-силен глас в света

Китайският президент Си Дзинпин призова БРИКС да играе по-активна роля за прекратяване на конфликтите и да се утвърди като водеща сила на Глобалния юг. Посланието беше отправено по време на срещата на върха на обединението в Ню Делхи, която събира лидерите на едни от най-големите развиващи се икономики.

Един от основните акценти в изказването на Си беше войната в Близкия изток. Китайският лидер заяви, че конфликтът не отговаря на общите интереси на международната общност и че Пекин е готов да работи с останалите членове на БРИКС за постигане на мир.

Си определи БРИКС като водещо обединение на Глобалния юг и модел за самостоятелно развитие на нововъзникващите и развиващите се държави. Според него страните от групата трябва да насърчават икономическото развитие, основано на иновации.

Китайският президент обяви още, че през следващата година Китай ще поеме председателството на БРИКС и ще бъде домакин на 19-ата среща на върха на организацията.

Първо посещение на Си в Индия от седем години

Присъствието на Си Дзинпин в Ню Делхи има значение и извън рамките на БРИКС. Това е първото му посещение в Индия от седем години и идва в момент, когато двете азиатски сили се опитват постепенно да нормализират отношенията си.

Връзките между Пекин и Ню Делхи се влошиха рязко след смъртоносния граничен сблъсък в долината Галван през 2020 г., при който загинаха 20 индийски и четирима китайски военнослужещи.

След постигнато през 2024 г. споразумение за изтегляне на военни части от спорни участъци отношенията започнаха постепенно да се подобряват. Въпреки това значителни военни сили остават разположени от двете страни на спорната хималайска граница.

В Ню Делхи Си трябва да разговаря и с индийския премиер Нарендра Моди. Китай заяви преди срещата, че е готов да разглежда отношенията с Индия в стратегическа и дългосрочна перспектива и да управлява различията между двете държави.

Путин: БРИКС не е насочен срещу никого

Руският президент Владимир Путин също използва форума, за да изложи виждането на Москва за бъдещата роля на организацията.

„Ние не сме против никого. Ние сме за нашите интереси“, заяви Путин по време на бизнес форума на БРИКС.

Според руския президент обединението трябва да изгради устойчива платформа за глобален икономически растеж и да засили практическото сътрудничество между бизнеса, технологичните компании и инвеститорите.

Путин отправи критики към западните санкции и търговски ограничения, които според него нарушават нормалната международна конкуренция. Западните държави от своя страна определят значителна част от ограниченията срещу Русия като отговор на руската инвазия в Украйна.

Русия настоява БРИКС да развива собствени механизми за международни плащания, инфраструктурни проекти и инвестиции, като по този начин намалява зависимостта на членовете от западните финансови системи.

Путин и Моди задълбочават отношенията

Преди основната среща на върха Путин проведе двустранни разговори с Нарендра Моди.

Двамата обсъдиха политическото, икономическото, енергийното и отбранителното сътрудничество, както и войните в Украйна и Близкия изток. Специално внимание е било отделено на отражението на конфликтите върху морската търговия и сигурността на индийските моряци.

Индия и Русия потвърдиха намерението си да задълбочат своето „специално и привилегировано стратегическо партньорство“.

Икономическите отношения между двете държави се разраснаха значително през последните години, особено след увеличаването на индийския внос на руски петрол. Москва и Ню Делхи си поставят за цел двустранната търговия да достигне 100 млрд. долара до 2030 г. спрямо близо 70 млрд. долара през финансовата 2024-2025 г.

Индия продължава да отхвърля натиска да прекрати покупките на руски енергийни суровини, като аргументира позицията си с необходимостта да осигурява надеждна и достъпна енергия за огромното си население и растящата икономика.

БРИКС постигна съгласие за обща декларация

Една от най-важните новини от срещата е постигнатото принципно съгласие между членовете по обща декларация.

Според четири източника на Reuters документът се очаква да осъди едностранното започване на война от която и да е държава, без конкретни страни да бъдат назовавани.

Постигането на консенсус е особено важно заради различията между Иран и Обединените арабски емирства по конфликта в Персийския залив. Това е един от тестовете за способността на разширения БРИКС да формира обща позиция по международни кризи.

Моди: БРИКС не трябва да бъде антизападен блок

Индийският премиер Нарендра Моди се опита да разсее опасенията, че разширяването на БРИКС има за цел създаването на пряк противовес на западните съюзи.

Позицията на Ню Делхи е, че организацията трябва да бъде преди всичко платформа, чрез която развиващите се икономики да получат по-силен глас при определянето на международните правила.

Тази позиция не съвпада напълно с подхода на Москва и Пекин, които много по-открито говорят за необходимостта от ограничаване на западната доминация в международната система.

Именно това противоречие е сред основните предизвикателства пред БРИКС. Организацията вече обединява 11 държави с различни политически системи, съюзници и геополитически интереси.

Срещата в Ню Делхи показва, че въпреки тези различия членовете се опитват да намерят обща основа около няколко теми: по-силно представителство на Глобалния юг, повече търговия и инвестиции помежду им, по-голямо използване на национални валути и реформа на международните институции.

Посланието на Си Дзинпин добавя още една амбиция към този дневен ред: БРИКС да се опита да превърне нарастващата си икономическа тежест и в по-осезаемо дипломатическо влияние при разрешаването на глобалните конфликти.