Александър Томов: Ще работим с власт и опозиция

Лидерът на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ Александър Томов официално обяви своята визия за президентската институция и представи своя кандидат за вицепрезидент. Това е предприемачът, IT специалист и председател на варненската структура на партията Сергей Инджов. По време на събитието, провело се по-рано днес, 12 септември 2026 г., Томов беше категоричен, че двамата имат амбицията да въведат нов модел на управление в страната.

„Ние ще бъдем президент и вицепрезидент, които работят с управляващите и опозицията“, заяви Александър Томов пред медиите, цитиран от bTV Новините. Той подчерта, че целта на тяхното явяване на изборите за „Дондуков“ 2 е постигането на широк диалог и стабилност в държавата, като същевременно се засили законната сила на президентската власт.

Амбициозни икономически иновации за България

Президентската двойка представи детайлна социално-икономическа програма. Томов я определи като изключително амбициозна и насочена към бързо извеждане на страната от дъното на европейските класации. По думите му, 20 години след приемането на България в Европейския съюз, държавата остава последна по ключови показатели, което налага спешни мерки за стимулиране на инвестициите и ускоряване на икономическия растеж.

Основни акценти в предизборната платформа на формацията са:

Диалог на национално ниво: Баланс и обща работа както с управляващите коалиции, така и с опозиционните сили.

Баланс и обща работа както с управляващите коалиции, така и с опозиционните сили. Подкрепа в борбата с корупцията: Проявяване на солидарност с действията срещу корупционните схеми по високите етажи, но с ясна критика към политиките, засягащи инфлацията и застоя в инвестициите.

Проявяване на солидарност с действията срещу корупционните схеми по високите етажи, но с ясна критика към политиките, засягащи инфлацията и застоя в инвестициите. Въвеждане на иновации: Кандидатът за вицепрезидент Сергей Инджов акцентира върху пренасянето на работещи модели от реалния бизнес и модерните технологии в държавната администрация. „Иновациите са акцентът, на който ще се опираме“, заяви Инджов, допълвайки, че институцията ще надгражда постигнатото до момента.

Предстои представяне на Експертен съвет

Като следваща стъпка от кампанията, Александър Томов съобщи, че на 22 септември официално ще бъде представен Национален експертен съвет. В него ще се включат водещи български професори, представители на бизнеса, учители и артисти, които застават зад икономическата програма на "Българска Социалдемокрация - Евролевица". Кандидат-президентът отправи и директен призив към останалите участници в изборите да не избягват дебатите и да представят открито идеите си пред обществото.