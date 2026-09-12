Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Александър Томов: Ще работим с власт и опозиция

Александър Томов: Ще работим с власт и опозиция

12 Септември, 2026 17:39, обновена 12 Септември, 2026 17:42 234 6

  • александър томов-
  • президнент-
  • избори-
  • кандидат-
  • евролевица

Лидерът на „Българска социалдемокрация – Евролевица“ и кандидатът за вицепрезидент Сергей Инджов представиха амбициозна икономическа програма

Александър Томов: Ще работим с власт и опозиция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ Александър Томов официално обяви своята визия за президентската институция и представи своя кандидат за вицепрезидент. Това е предприемачът, IT специалист и председател на варненската структура на партията Сергей Инджов. По време на събитието, провело се по-рано днес, 12 септември 2026 г., Томов беше категоричен, че двамата имат амбицията да въведат нов модел на управление в страната.

„Ние ще бъдем президент и вицепрезидент, които работят с управляващите и опозицията“, заяви Александър Томов пред медиите, цитиран от bTV Новините. Той подчерта, че целта на тяхното явяване на изборите за „Дондуков“ 2 е постигането на широк диалог и стабилност в държавата, като същевременно се засили законната сила на президентската власт.

Амбициозни икономически иновации за България

Президентската двойка представи детайлна социално-икономическа програма. Томов я определи като изключително амбициозна и насочена към бързо извеждане на страната от дъното на европейските класации. По думите му, 20 години след приемането на България в Европейския съюз, държавата остава последна по ключови показатели, което налага спешни мерки за стимулиране на инвестициите и ускоряване на икономическия растеж.

Основни акценти в предизборната платформа на формацията са:

  • Диалог на национално ниво: Баланс и обща работа както с управляващите коалиции, така и с опозиционните сили.
  • Подкрепа в борбата с корупцията: Проявяване на солидарност с действията срещу корупционните схеми по високите етажи, но с ясна критика към политиките, засягащи инфлацията и застоя в инвестициите.
  • Въвеждане на иновации: Кандидатът за вицепрезидент Сергей Инджов акцентира върху пренасянето на работещи модели от реалния бизнес и модерните технологии в държавната администрация. „Иновациите са акцентът, на който ще се опираме“, заяви Инджов, допълвайки, че институцията ще надгражда постигнатото до момента.

Предстои представяне на Експертен съвет

Като следваща стъпка от кампанията, Александър Томов съобщи, че на 22 септември официално ще бъде представен Национален експертен съвет. В него ще се включат водещи български професори, представители на бизнеса, учители и артисти, които застават зад икономическата програма на "Българска Социалдемокрация - Евролевица". Кандидат-президентът отправи и директен призив към останалите участници в изборите да не избягват дебатите и да представят открито идеите си пред обществото.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обективен

    4 0 Отговор
    А този трябваше отдавна да е в затвора ,и сега президент искал да става

    17:44 12.09.2026

  • 2 Лупито и

    2 0 Отговор
    то търси свежи мънгизи.

    17:45 12.09.2026

  • 3 Овчар

    2 0 Отговор
    Лумпера който щеше да измъкне ЦСКА от батака но вместо това го бутна към дъното..!

    17:46 12.09.2026

  • 4 все не разбрал

    1 0 Отговор
    Навярно си е платил да го публикуват. Пада реномето на Факти

    17:48 12.09.2026

  • 5 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ЛУПИ, ВИДЯХМЕ ТЕ.... КЪДЕТО МИНЕШ ТРЕВА НЕ НИКВА

    17:51 12.09.2026

  • 6 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Нема а си ти. Щом и ти ше се бориш с корупцията, начи не. И тия ги видеме ка са борат, вие ше сте същите. Проглушите ми ушите с таа корупция, а оно се същото. Аре стига толко борба, че останааме без пари за леб и лекарства. За сметки вопще не говора.

    17:51 12.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове