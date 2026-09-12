Нинова атакува Радев за помилването на "Петричкия Ескобар"

Скандалът около помилването на известния като „петричкия Ескобар“ наркотрафикант Огнян Атанасов продължава да разтърсва българската политическа сцена с пълна сила. В събота следобед лидерът на партия „Непокорна България“ Корнелия Нинова отправи тежки критики към настоящия министър-председател Румен Радев. Според нея, ако бившият държавен глава е бил наясно с действията на настоящия президент (тогава вицепрезидент) Илияна Йотова, той носи директна вина за случая.

„Ако Радев е знаел, че Йотова помилва наркотрафикант и си е мълчал, значи е съучастик“, категорична бе Корнелия Нинова в своя официална позиция, цитирана от информационна агенция „Фокус“.

Зад стените на „Дондуков“ 2: Хронологията на едно помилване

Напрежението ескалира, след като стана ясно, че с указ на Илияна Йотова в края на 2022 г. са спестени 10 години от общо 15-годишна присъда на Огнян Атанасов, наложена му в Гърция за мащабен внос и трафик на наркотици. Официалният мотив на Комисията по помилванията тогава е бил „тежко здравословно състояние, застрашаващо живота на молителя“.

Политическите опоненти обаче бързо контрираха тези твърдения. Корнелия Нинова и лидерите на „Продължаваме промяната“ припомниха, че само месеци след освобождаването му по хуманитарни причини, „петричкият Ескобар“ се е завърнал към престъпния бизнес, а през 2025 г. отново е заловен с 5 килограма кокаин.

Нинова постави и серия от неудобни въпроси:

Знаел ли е Румен Радев какви ги е вършила Йотова зад гърба му?

Колко още наркобосове и тежки престъпници са били пуснати тайно на свобода?

Какви са реалните мотиви и крие ли се корупционен натиск зад тези актове?

Институционалният отговор и изборната надпревара

От прессекретариата на държавния глава контрираха критиките, като посочиха в официално становище, разпространено от bTV Новините, че процедурата е напълно легална. Решението на Йотова е стъпило върху експертно заключение на 7-членна медицинска комисия, според която наказанието е било несъвместимо със здравето на осъдения, а присъдата му вече е била прекъсвана за две години по същите причини.

Темата придобива огромно значение заради настоящата политическа обстановка в страната през 2026 година, след като в началото на годината Румен Радев подаде оставка, оглави партия „Прогресивна България“ и пое поста на министър-председател, а Илияна Йотова пое президентския стол и в момента се бори за нов мандат.