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Нинова атакува Радев за помилването на "Петричкия Ескобар"

Нинова атакува Радев за помилването на "Петричкия Ескобар"

12 Септември, 2026 17:45, обновена 12 Септември, 2026 17:51 1 062 48

  • корнелия нинова-
  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • избори-
  • петрички ескобар-
  • скандал-
  • наркотици

Лидерът на „Непокорна България“ излезе с остра позиция срещу премиера, обвинявайки го в съучастие с Йотова

Нинова атакува Радев за помилването на "Петричкия Ескобар" - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Скандалът около помилването на известния като „петричкия Ескобар“ наркотрафикант Огнян Атанасов продължава да разтърсва българската политическа сцена с пълна сила. В събота следобед лидерът на партия „Непокорна България“ Корнелия Нинова отправи тежки критики към настоящия министър-председател Румен Радев. Според нея, ако бившият държавен глава е бил наясно с действията на настоящия президент (тогава вицепрезидент) Илияна Йотова, той носи директна вина за случая.

„Ако Радев е знаел, че Йотова помилва наркотрафикант и си е мълчал, значи е съучастик“, категорична бе Корнелия Нинова в своя официална позиция, цитирана от информационна агенция „Фокус“.

Зад стените на „Дондуков“ 2: Хронологията на едно помилване

Напрежението ескалира, след като стана ясно, че с указ на Илияна Йотова в края на 2022 г. са спестени 10 години от общо 15-годишна присъда на Огнян Атанасов, наложена му в Гърция за мащабен внос и трафик на наркотици. Официалният мотив на Комисията по помилванията тогава е бил „тежко здравословно състояние, застрашаващо живота на молителя“.

Политическите опоненти обаче бързо контрираха тези твърдения. Корнелия Нинова и лидерите на „Продължаваме промяната“ припомниха, че само месеци след освобождаването му по хуманитарни причини, „петричкият Ескобар“ се е завърнал към престъпния бизнес, а през 2025 г. отново е заловен с 5 килограма кокаин.

Нинова постави и серия от неудобни въпроси:

  • Знаел ли е Румен Радев какви ги е вършила Йотова зад гърба му?
  • Колко още наркобосове и тежки престъпници са били пуснати тайно на свобода?
  • Какви са реалните мотиви и крие ли се корупционен натиск зад тези актове?

Институционалният отговор и изборната надпревара

От прессекретариата на държавния глава контрираха критиките, като посочиха в официално становище, разпространено от bTV Новините, че процедурата е напълно легална. Решението на Йотова е стъпило върху експертно заключение на 7-членна медицинска комисия, според която наказанието е било несъвместимо със здравето на осъдения, а присъдата му вече е била прекъсвана за две години по същите причини.

Темата придобива огромно значение заради настоящата политическа обстановка в страната през 2026 година, след като в началото на годината Румен Радев подаде оставка, оглави партия „Прогресивна България“ и пое поста на министър-председател, а Илияна Йотова пое президентския стол и в момента се бори за нов мандат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 111111

    23 15 Отговор
    Те и тая да не изостане!

    Коментиран от #4

    17:54 12.09.2026

  • 2 Реалист

    27 18 Отговор
    Откога Радев стана основния враг на Нинова ? Тя стана по-голям ястреб от ППтата . Излага се . Забрави за Б.Б. и Шиши .

    Коментиран от #8

    17:57 12.09.2026

  • 3 мафиотова

    18 8 Отговор
    е мръсно руско леке; майдан и главите им по колове

    Коментиран от #38

    17:57 12.09.2026

  • 4 1488

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "111111":

    не изоставайте

    17:58 12.09.2026

  • 5 Роза

    22 5 Отговор
    Положението е много просто-платил си е солидно за помилването!Един Бог знае колко такива като него "помилвани" има!

    17:58 12.09.2026

  • 6 Дъглас

    18 18 Отговор
    НАПОСЛЕДЪК ТАЗИ ИНДИВИДКА НЕ СИ ПОЕ РЕДОЕНО ХАПЧЕТАТА

    Коментиран от #10

    17:58 12.09.2026

  • 7 111111

    24 10 Отговор
    "Решението на Йотова е стъпило върху експертно заключение на 7-членна медицинска комисия"
    Тая крушовска чушка да търси лекарската комисия!

    17:59 12.09.2026

  • 8 реално

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    поемаш

    17:59 12.09.2026

  • 9 Налудник

    24 1 Отговор
    Момент, "наказанието било несъвместимо със здравето"?! И това, писано за наркотрафикант?! От чийто "бизнес" умират хора? Че и рецидивист? Той, престъпникът, да не е на спа, бе?

    Коментиран от #35

    17:59 12.09.2026

  • 10 а ти

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дъглас":

    пое ш ли си машкото млеко

    18:00 12.09.2026

  • 11 "Директна вина" носи вицето рундьово

    17 4 Отговор
    Айде сега рундьо окакан, йоцата в бяло! Какъвто е рундьо, такава е и рундата

    18:00 12.09.2026

  • 12 Нинова ако не се сротне

    12 13 Отговор
    Хората вече я заплюват
    Зла и завистлива дърта и смешна

    Коментиран от #33

    18:00 12.09.2026

  • 13 Радев и Йотова Вън!

    15 10 Отговор
    Тия двамата искат да обсебят властта в България, а са имали вземане-даване с престъпници и вероятно групировки за ликвидиране на българския етнос. Това е повече от скандално, това неглижиране и безхаберие е национално предателство!

    Коментиран от #15

    18:01 12.09.2026

  • 14 Хмм

    8 4 Отговор
    и каква връзка има Радев с това, защо нинова иска да оневини йотова, защото тя я прати евродепутат, а после вицепезидент, като се сетя чейотова се договаряще с борисов да сменят председатела на НС и да го прави служебен премиер, добре че беше Радостин от МЕЧ да я спре, каза ѝ че има по-важна работа в НС и я остави да си говори сама пред камерите при "консултациите", още на следващия ден тя посочи служебния премиер Гюров

    18:02 12.09.2026

  • 15 111111

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "Радев и Йотова Вън!":

    Само Гюрата и Мирчев!

    18:02 12.09.2026

  • 16 Ний ша Ва упрайм

    6 2 Отговор
    га атовете са ритат магаретата риът!

    18:02 12.09.2026

  • 17 456

    10 7 Отговор
    Факти ,стига с тази. ОМРЪЗНА МИ. Госпожа ЛЪЖА.

    18:03 12.09.2026

  • 18 БРАВО!!!

    9 3 Отговор
    Я виж… Нинова взе да говори адекватно!!! Явно отсъствието от парламента се отразява здравословно!

    Коментиран от #34

    18:04 12.09.2026

  • 19 Горски

    5 5 Отговор
    Гюров може да спечели само като вице на Емили Тротинетката. Дълбоко възмутен и потресен съм от циничното и долно и непростимо помилване от Йотовица на Петричкия наркобарон. Тая червена бабушкера има ли някаква представа след употреба на КОКАИН какви чудовищни увреждания настъпват
    - в сърдечносъдовата система
    - в нервната система
    - в дихателната система
    Срещна ли се поне веднъж с родители на деца покосени от кокаин? Погледна ли ги в очите? Те казаха ли какво смятат за твоето " помилване?

    18:05 12.09.2026

  • 20 Ами сега?

    5 4 Отговор
    Когато се цитират действия на някого не трябва ли да се следва хронологията на събитията? Изборите се проведоха на 19 април 2026 г. Политическата партия „Прогресивна България“ е регистрирана на 19 май 2026 г, или цял месец след парламентарните избори. От тук става ясно, че Радев до изборите не е имал зад гърба си никаква партия, а само една камара олигарси, които най щедро в сравнение с всички предишни избори заедно финансираха кампанията му.

    18:05 12.09.2026

  • 21 Нако Пеков Даков

    6 2 Отговор
    Оха!Започва да става интересно,а предстоят още 43 дни.Очакваме да чуем интелектуалния елит от комитета какво ще отговорят?Залпа на Нинова е като залпа на Аврора срещу Зимния дворец,както ни учиха.Защото пък се оказа,че двореца бил празен и матросите влезли да търсят водка.

    18:05 12.09.2026

  • 22 ВЧЕРА ПИСАХ

    3 3 Отговор
    Мнението си за нея ТРИХА МЕ 5 ПЪТИ. ТЯ Е ЗЛОБНА АЛЧНА И НЕ НОРМАЛНА ЖЕНКА. А ИМАШЕ ВРЕМЕНА КОГАТО БУДЕШЕ УВАЖЕНИЕ У МЕН. НО ТАКИВА СА В БОЛШЕНСТВОТО ПОЛИТИЦИТЕ. ТЪРСЯТ ПОД ВОЛА ТЕЛЕ И ТО БЕЗ ДА ЗНАЯТ ЗАЩО. ЕЙ ТАКА ДА ДРЪНЧИ И СЕ ЧУВА А НЯКОЙ МОЖЕ И ДА СЕ ХВАНАТ.

    18:06 12.09.2026

  • 23 Скандал ли?

    9 0 Отговор
    Най-големият скандал е че Пеевски и Борисов не са зад решетките. На крадците мястото е в затвора.

    Коментиран от #39

    18:08 12.09.2026

  • 24 Цвете

    8 4 Отговор
    ПРАВА ЛИ Е НИНОВА? АБСОЛЮТНО. ЕДИН ИЗПЕЧЕН ГАНГСТЕР СЕ БИЛ РАЗБОЛЯЛ, НИМА? В ЗАТВОРА ИМА ЛИ ЛЕКАРСКИ ЕКИП? КОГАТО БЕШЕ БОЛНА ИВАНЧЕВА, ЙОТОВА КАК Й ПОМОГНА ? ТАЗИ ЛЪЖКИНЯ ИСКА ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ, МОЛЯ ВИ СЕ? ДА ОПРОСТИШ 10 ГОДИНИ НА НАРКОПЛАСЬОР?????? ОСВЕН С БУХНАЛИ КЪДРИЦИ ,СЕГА И НЕ ВЧЕСАНА ДА ОТГОВАРЯ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И ДА СЕ РАЗКАРА ЗАВИНАГИ.ДО ТУК Й БЕШЕ " ПРЕСТИЖА ". ТЯ ИСКА ДА КАЖЕ ,ЧЕ 7 ЧЛЕНЕН ЕКИП Е ЗАПОВЯДАЛ ДА ПОДПИШЕ ДОКУМЕНТА ЗА ОСБОБОЖДАВАНЕТО НА ЕДИН ПРЕСТЪПНИК ЛИ? ТЕЗИ " ЧЛЕНОВЕ " ЛИ ДИРИЖИРАТ ЕДИН БЪДЕЩ ПРЕЗИДЕНТ? СМЕШНА ,ЖАЛКА И МНОГО ЛЪЖЛИВА ЖЕНИЦА СИ ТИ ЙОТОВА. 🙈🙉🙊👺👎

    Коментиран от #26

    18:09 12.09.2026

  • 25 Щом Платиш ! На Който Трябва !

    7 2 Отговор
    Всички Става !

    Легално 1

    И Легитимно !

    България Е !

    Страна !

    На Бизнеса !

    18:09 12.09.2026

  • 26 111111

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Цвете":

    Цвеке, твърде си неправа!

    18:12 12.09.2026

  • 27 Цвете

    3 4 Отговор
    ПРАВА ЛИ Е НИНОВА? АБСОЛЮТНО. ЕДИН ИЗПЕЧЕН ГАНГСТЕР СЕ БИЛ РАЗБОЛЯЛ, НИМА? В ЗАТВОРА ИМА ЛИ ЛЕКАРСКИ ЕКИП? КОГАТО БЕШЕ БОЛНА ИВАНЧЕВА, ЙОТОВА КАК Й ПОМОГНА ? ТАЗИ ЛЪЖКИНЯ ИСКА ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ, МОЛЯ ВИ СЕ? ДА ОПРОСТИШ 10 ГОДИНИ НА НАРКОПЛАСЬОР?????? ОСВЕН С БУХНАЛИ КЪДРИЦИ ,СЕГА И НЕ ВЧЕСАНА ДА ОТГОВАРЯ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И ДА СЕ РАЗКАРА ЗАВИНАГИ.ДО ТУК Й БЕШЕ " ПРЕСТИЖА ". ТЯ ИСКА ДА КАЖЕ ,ЧЕ 7 ЧЛЕНЕН ЕКИП Е ЗАПОВЯДАЛ ДА ПОДПИШЕ ДОКУМЕНТА ЗА ОСБОБОЖДАВАНЕТО НА ЕДИН ПРЕСТЪПНИК ЛИ? ТЕЗИ " ЧЛЕНОВЕ " ЛИ ДИРИЖИРАТ ЕДИН БЪДЕЩ ПРЕЗИДЕНТ? СМЕШНА ,ЖАЛКА И МНОГО ЛЪЖЛИВА ЖЕНИЦА СИ ТИ ЙОТОВА. 🙈🙉🙊👺👎

    Коментиран от #29

    18:12 12.09.2026

  • 28 Факт

    8 1 Отговор
    Този ветропоказетел в рокля, докога ще гради кариера, като само хвърля кал по другите?
    Ало, лелката! Какво стана с "Нито един патрон няма да замине за Украйна"?

    18:12 12.09.2026

  • 29 111111

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    Я пак!

    18:13 12.09.2026

  • 30 Само питам

    9 0 Отговор
    Защо го прави Нинова ? Не може предварително да не е проучила , че нарколекето и Преди помилването вече е бил " по здравословни причини " пуснат на свобода От Години !!! Защо е този цирк ?

    Коментиран от #40

    18:13 12.09.2026

  • 31 Виж ти

    2 2 Отговор
    Нинова го играе агент на ППДБ. Е, заслужаваше си да я изгонят от скапаната и партия. Колко са членовете на Непокорна България? Много навреме се включва в черния ПР. Отвратен съм. До къде може да падне един човек, неразбиращ, че вината за сегашното му състояние е в самия него.

    18:13 12.09.2026

  • 32 НИЩО МУ НЯМА

    3 0 Отговор
    КОРНЕЛА
    ПОНЕ ТИ ИМАШ 101 ПРИЧИНИ
    ДА СИ ПРОТИВ ТВОЕТО ПАРТ.ТВОРЧЕСТВО
    ОТ 2016 год.
    АМА В СЛУЧАЯ НЯМА КОЙ ДА
    ВДИГНЕ ШУМ....ТА ТЕ ВСИЧКИТЕ
    СА ЯВОЧНИЦИ...
    ТА АКО ВИЦ ето СЕ ДОВЕРИЛА
    НА ТЕЗ ХУМАНИ ДОКТОРЕ
    МИ ДА ГИ ПРЕПОРЪЧА НА
    ВСИЧКИ КОИТО СА ОЩЕТЕНИ
    ОТ Т.НАР.ТЕЛК КОМИСИЯ...
    КОЛКО НАРОД С ДОКАЗАНИ
    ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ ОПЛАКВАТ ОТ
    НЕ ХУМАННОСТ ОТ ТЯХ...☝
    АМИ ТО ИЗЛИЗА ТАКА ЧЕ ЗА ДА
    ПОЛУЧИШ СПРАВЕДЛИВА ЕПИКРИЗА
    ТРЯБВА ДА СИ БАРОН НАРКО ОП
    И БАРОНЕСАТА ДА ТЕ ПУСНЕ
    НА ЧИСТ ВЪЗДУХ ...И КРАЙ С БОЛЕЖКИ👍интересно
    ЧИЧО БАЙ ДЪН ЗА ЕДНА НАСТИНКА
    ГО СМЕНИХА С ..КАМИЛА....🤔
    А ТУК ....БАРОНЕСАТА...ЦОРЕЕВЪР..А..

    18:13 12.09.2026

  • 33 Злобен !

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нинова ако не се сротне":

    Си Ти !

    18:14 12.09.2026

  • 34 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "БРАВО!!!":

    Докато беше на хранилката все беше наопаки.
    Като изпадна от каруцата, взе да вика в един глас с народа.
    Хитра лисица е тази. Пребоядисва се, сменя си памфлетите, ориентира се откъде и накъде духа вятъра.

    Коментиран от #37

    18:17 12.09.2026

  • 35 Логик

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Налудник":

    Точно това си помислих и аз. Дали наказанието е било съвместимо със здравето на жертвите му. А в края на краищата затворът е за престъпници. Не отварям дума за един по-специален вид, за които е убежище, или по-точно, ЩЕ БЪДЕ убежище.

    18:18 12.09.2026

  • 36 Цвете

    1 1 Отговор
    ПРАВА ЛИ Е НИНОВА? АБСОЛЮТНО. ЕДИН ИЗПЕЧЕН ГАНГСТЕР СЕ БИЛ РАЗБОЛЯЛ, НИМА? В ЗАТВОРА ИМА ЛИ ЛЕКАРСКИ ЕКИП? КОГАТО БЕШЕ БОЛНА ИВАНЧЕВА, ЙОТОВА КАК Й ПОМОГНА ? ТАЗИ ЛЪЖКИНЯ ИСКА ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ, МОЛЯ ВИ СЕ? ДА ОПРОСТИШ 10 ГОДИНИ НА НАРКОПЛАСЬОР?????? ОСВЕН С БУХНАЛИ КЪДРИЦИ ,СЕГА И НЕ ВЧЕСАНА ДА ОТГОВАРЯ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И ДА СЕ РАЗКАРА ЗАВИНАГИ.ДО ТУК Й БЕШЕ " ПРЕСТИЖА ". ТЯ ИСКА ДА КАЖЕ ,ЧЕ 7 ЧЛЕНЕН ЕКИП Е ЗАПОВЯДАЛ ДА ПОДПИШЕ ДОКУМЕНТА ЗА ОСБОБОЖДАВАНЕТО НА ЕДИН ПРЕСТЪПНИК ЛИ? ТЕЗИ " ЧЛЕНОВЕ " ЛИ ДИРИЖИРАТ ЕДИН БЪДЕЩ ПРЕЗИДЕНТ? СМЕШНА ,ЖАЛКА И МНОГО ЛЪЖЛИВА ЖЕНИЦА СИ ТИ ЙОТОВА. 🙈🙉🙊👺👎НОМЕР 26. ТИ ИМАШ ЛИ ДЕЦА.ТАЗИ ГОДИНА НА 23 ЮЛИ ПОЧИНА МОЯТ ПРЕКРАСЕН ПЛЕМЕННИК ИМЕННО ОТ ДРОГАТА ТОЛКОВА БОЛКА ИМА В ДУШАТА МИ, ЗАЩОТО ВСИЧКО Е СТАРТИРАЛО НА ЕДИН КУПОН И САМО СЛОЖИЛИ ОПИАТ. ТАКА СЕ ЗАПОЧНАЛО ОТ ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ДО ТАЗИ ДАТА ,КОЯТО НАПИСАХ .ЗДРАВ ,ЕНЕРГИЧЕН И МНОГО ТАЛАНТЛИВ ,НО АЗ СЕ ЗАКЛЕВАМ ,ЧЕ ГОВОРЯ ИСТИНАТА И ЗАТОВА РЕАГИРАМ ОСТРО, ЗА ДА ПРЕДПАЗЯ РОДИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА.ДУШАТА МИ СКЪРБИ ,НО ДРОГАТА НАИСТИНА УБИВА БЪРЗО, МНОГО БЪРЗО.😪

    Коментиран от #41, #42

    18:19 12.09.2026

  • 37 Смяна ли парфюмите не се знае но смяна м

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факт":

    Един по един умните я изоставят...

    18:22 12.09.2026

  • 38 УжасТ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "мафиотова":

    Явно сам си пишеш плюсчета ? Щото не виждам много на твоето мнение ?! Сега ти се отваря работа по търсене на съмишленици и да им поставяш повече плюсчета . 😜

    18:23 12.09.2026

  • 39 Само.

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Скандал ли?":

    ПП може да ги вкара в затвора. Веднъж единия от дебелите го вкараха в затвора. Няма да забравя изражението му, когато го извеждаха имаше страх в очите.

    18:27 12.09.2026

  • 40 Елементарно , бе Уотсън !

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Само питам":

    Разбира се , че Корнелия Нинова е умна . И доста самоотвержено дава леснооборима теза за Йотова . Лошото е , че Нинова се жертва , говорещо че Ще се оттегля от политическия живот , а политиката в България още има нужда от голямата ѝ уста .

    18:27 12.09.2026

  • 41 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Цвете":

    ЦВЕКЕ
    Я СЕГА СИ ПРЕДСТАВИ
    КО ЩЕШЕ ДА НАПРАВИ
    ДОНАЛД ДЪК👑 С
    ПРОКУРОРЪТ КАМИЛА
    АКО ТЯ БЕШЕ ПУСНАЛА
    ДАЖЕ ЕДИН УЛИЧЕН От детройт
    НАРКО ПЛАСЬОР НА СВОБОДА..А😬😬

    Коментиран от #44

    18:27 12.09.2026

  • 42 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Цвете":

    Нинова говори вярни неща, но от лукавост и със скрити интереси. Просто се опитва да привлече общественото мнение на своя страна. Слуша, какво харесват или не харесват масите и пее в същият глас.

    18:28 12.09.2026

  • 43 Божеее...

    4 0 Отговор
    Мед и капе на кукувицата да жегне Радев.... айде бегай да се гушкаш с оная мижитурка калаянча!!!

    18:28 12.09.2026

  • 44 Нищо не става

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Зависи . Президентът на ЮСА Байдън оневини сини си и за оръжие , и за наркотици .

    18:31 12.09.2026

  • 45 Госあ

    0 0 Отговор
    тая проста пръчка да се обърне към медицинската комисия. кирчо, кокорчо и тая цоцолана са от една партия.

    18:35 12.09.2026

  • 46 знаещ

    1 1 Отговор
    не е лошо да се провери с колко ваксини против бяс разполага държавата щото много вече са с пяна на устата До 25 октомври ще стане епидемия

    18:35 12.09.2026

  • 47 Дзак

    0 0 Отговор
    Нинова да каже защо не спря фотоволтаичните паркове като беше вицепремиер и министър на икономиката!

    18:41 12.09.2026

  • 48 АманДа

    0 0 Отговор
    Направо си го просите да ви извадят петроханскити истории.

    18:47 12.09.2026

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