Нинова атакува Радев за помилването на "Петричкия Ескобар"

Скандалът около помилването на известния като „петричкия Ескобар“ наркотрафикант Огнян Атанасов продължава да разтърсва българската политическа сцена с пълна сила. В събота следобед лидерът на партия „Непокорна България“ Корнелия Нинова отправи тежки критики към настоящия министър-председател Румен Радев. Според нея, ако бившият държавен глава е бил наясно с действията на настоящия президент (тогава вицепрезидент) Илияна Йотова, той носи директна вина за случая.
„Ако Радев е знаел, че Йотова помилва наркотрафикант и си е мълчал, значи е съучастик“, категорична бе Корнелия Нинова в своя официална позиция, цитирана от информационна агенция „Фокус“.
Зад стените на „Дондуков“ 2: Хронологията на едно помилване
Напрежението ескалира, след като стана ясно, че с указ на Илияна Йотова в края на 2022 г. са спестени 10 години от общо 15-годишна присъда на Огнян Атанасов, наложена му в Гърция за мащабен внос и трафик на наркотици. Официалният мотив на Комисията по помилванията тогава е бил „тежко здравословно състояние, застрашаващо живота на молителя“.
Политическите опоненти обаче бързо контрираха тези твърдения. Корнелия Нинова и лидерите на „Продължаваме промяната“ припомниха, че само месеци след освобождаването му по хуманитарни причини, „петричкият Ескобар“ се е завърнал към престъпния бизнес, а през 2025 г. отново е заловен с 5 килограма кокаин.
Нинова постави и серия от неудобни въпроси:
- Знаел ли е Румен Радев какви ги е вършила Йотова зад гърба му?
- Колко още наркобосове и тежки престъпници са били пуснати тайно на свобода?
- Какви са реалните мотиви и крие ли се корупционен натиск зад тези актове?
Институционалният отговор и изборната надпревара
От прессекретариата на държавния глава контрираха критиките, като посочиха в официално становище, разпространено от bTV Новините, че процедурата е напълно легална. Решението на Йотова е стъпило върху експертно заключение на 7-членна медицинска комисия, според която наказанието е било несъвместимо със здравето на осъдения, а присъдата му вече е била прекъсвана за две години по същите причини.
Темата придобива огромно значение заради настоящата политическа обстановка в страната през 2026 година, след като в началото на годината Румен Радев подаде оставка, оглави партия „Прогресивна България“ и пое поста на министър-председател, а Илияна Йотова пое президентския стол и в момента се бори за нов мандат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 111111
Коментиран от #4
17:54 12.09.2026
2 Реалист
Коментиран от #8
17:57 12.09.2026
3 мафиотова
Коментиран от #38
17:57 12.09.2026
4 1488
До коментар #1 от "111111":не изоставайте
17:58 12.09.2026
5 Роза
17:58 12.09.2026
6 Дъглас
Коментиран от #10
17:58 12.09.2026
7 111111
Тая крушовска чушка да търси лекарската комисия!
17:59 12.09.2026
8 реално
До коментар #2 от "Реалист":поемаш
17:59 12.09.2026
9 Налудник
Коментиран от #35
17:59 12.09.2026
10 а ти
До коментар #6 от "Дъглас":пое ш ли си машкото млеко
18:00 12.09.2026
11 "Директна вина" носи вицето рундьово
18:00 12.09.2026
12 Нинова ако не се сротне
Зла и завистлива дърта и смешна
Коментиран от #33
18:00 12.09.2026
13 Радев и Йотова Вън!
Коментиран от #15
18:01 12.09.2026
14 Хмм
18:02 12.09.2026
15 111111
До коментар #13 от "Радев и Йотова Вън!":Само Гюрата и Мирчев!
18:02 12.09.2026
16 Ний ша Ва упрайм
18:02 12.09.2026
17 456
18:03 12.09.2026
18 БРАВО!!!
Коментиран от #34
18:04 12.09.2026
19 Горски
- в сърдечносъдовата система
- в нервната система
- в дихателната система
Срещна ли се поне веднъж с родители на деца покосени от кокаин? Погледна ли ги в очите? Те казаха ли какво смятат за твоето " помилване?
18:05 12.09.2026
20 Ами сега?
18:05 12.09.2026
21 Нако Пеков Даков
18:05 12.09.2026
22 ВЧЕРА ПИСАХ
18:06 12.09.2026
23 Скандал ли?
Коментиран от #39
18:08 12.09.2026
24 Цвете
Коментиран от #26
18:09 12.09.2026
25 Щом Платиш ! На Който Трябва !
Легално 1
И Легитимно !
България Е !
Страна !
На Бизнеса !
18:09 12.09.2026
26 111111
До коментар #24 от "Цвете":Цвеке, твърде си неправа!
18:12 12.09.2026
27 Цвете
Коментиран от #29
18:12 12.09.2026
28 Факт
Ало, лелката! Какво стана с "Нито един патрон няма да замине за Украйна"?
18:12 12.09.2026
29 111111
До коментар #27 от "Цвете":Я пак!
18:13 12.09.2026
30 Само питам
Коментиран от #40
18:13 12.09.2026
31 Виж ти
18:13 12.09.2026
32 НИЩО МУ НЯМА
ПОНЕ ТИ ИМАШ 101 ПРИЧИНИ
ДА СИ ПРОТИВ ТВОЕТО ПАРТ.ТВОРЧЕСТВО
ОТ 2016 год.
АМА В СЛУЧАЯ НЯМА КОЙ ДА
ВДИГНЕ ШУМ....ТА ТЕ ВСИЧКИТЕ
СА ЯВОЧНИЦИ...
ТА АКО ВИЦ ето СЕ ДОВЕРИЛА
НА ТЕЗ ХУМАНИ ДОКТОРЕ
МИ ДА ГИ ПРЕПОРЪЧА НА
ВСИЧКИ КОИТО СА ОЩЕТЕНИ
ОТ Т.НАР.ТЕЛК КОМИСИЯ...
КОЛКО НАРОД С ДОКАЗАНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ ОПЛАКВАТ ОТ
НЕ ХУМАННОСТ ОТ ТЯХ...☝
АМИ ТО ИЗЛИЗА ТАКА ЧЕ ЗА ДА
ПОЛУЧИШ СПРАВЕДЛИВА ЕПИКРИЗА
ТРЯБВА ДА СИ БАРОН НАРКО ОП
И БАРОНЕСАТА ДА ТЕ ПУСНЕ
НА ЧИСТ ВЪЗДУХ ...И КРАЙ С БОЛЕЖКИ👍интересно
ЧИЧО БАЙ ДЪН ЗА ЕДНА НАСТИНКА
ГО СМЕНИХА С ..КАМИЛА....🤔
А ТУК ....БАРОНЕСАТА...ЦОРЕЕВЪР..А..
18:13 12.09.2026
33 Злобен !
До коментар #12 от "Нинова ако не се сротне":Си Ти !
18:14 12.09.2026
34 Факт
До коментар #18 от "БРАВО!!!":Докато беше на хранилката все беше наопаки.
Като изпадна от каруцата, взе да вика в един глас с народа.
Хитра лисица е тази. Пребоядисва се, сменя си памфлетите, ориентира се откъде и накъде духа вятъра.
Коментиран от #37
18:17 12.09.2026
35 Логик
До коментар #9 от "Налудник":Точно това си помислих и аз. Дали наказанието е било съвместимо със здравето на жертвите му. А в края на краищата затворът е за престъпници. Не отварям дума за един по-специален вид, за които е убежище, или по-точно, ЩЕ БЪДЕ убежище.
18:18 12.09.2026
36 Цвете
Коментиран от #41, #42
18:19 12.09.2026
37 Смяна ли парфюмите не се знае но смяна м
До коментар #34 от "Факт":Един по един умните я изоставят...
18:22 12.09.2026
38 УжасТ
До коментар #3 от "мафиотова":Явно сам си пишеш плюсчета ? Щото не виждам много на твоето мнение ?! Сега ти се отваря работа по търсене на съмишленици и да им поставяш повече плюсчета . 😜
18:23 12.09.2026
39 Само.
До коментар #23 от "Скандал ли?":ПП може да ги вкара в затвора. Веднъж единия от дебелите го вкараха в затвора. Няма да забравя изражението му, когато го извеждаха имаше страх в очите.
18:27 12.09.2026
40 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #30 от "Само питам":Разбира се , че Корнелия Нинова е умна . И доста самоотвержено дава леснооборима теза за Йотова . Лошото е , че Нинова се жертва , говорещо че Ще се оттегля от политическия живот , а политиката в България още има нужда от голямата ѝ уста .
18:27 12.09.2026
41 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #36 от "Цвете":ЦВЕКЕ
Я СЕГА СИ ПРЕДСТАВИ
КО ЩЕШЕ ДА НАПРАВИ
ДОНАЛД ДЪК👑 С
ПРОКУРОРЪТ КАМИЛА
АКО ТЯ БЕШЕ ПУСНАЛА
ДАЖЕ ЕДИН УЛИЧЕН От детройт
НАРКО ПЛАСЬОР НА СВОБОДА..А😬😬
Коментиран от #44
18:27 12.09.2026
42 Факт
До коментар #36 от "Цвете":Нинова говори вярни неща, но от лукавост и със скрити интереси. Просто се опитва да привлече общественото мнение на своя страна. Слуша, какво харесват или не харесват масите и пее в същият глас.
18:28 12.09.2026
43 Божеее...
18:28 12.09.2026
44 Нищо не става
До коментар #41 от "НИЩО МУ НЯМА":Зависи . Президентът на ЮСА Байдън оневини сини си и за оръжие , и за наркотици .
18:31 12.09.2026
45 Госあ
18:35 12.09.2026
46 знаещ
18:35 12.09.2026
47 Дзак
18:41 12.09.2026
48 АманДа
18:47 12.09.2026