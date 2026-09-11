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Първан Симеонов: Като нищо ГЕРБ можеше да завършат трети на тези избори, затова се отдръпнаха

Първан Симеонов: Като нищо ГЕРБ можеше да завършат трети на тези избори, затова се отдръпнаха

11 Септември, 2026 15:21 549 12

  • първан симеонов-
  • герб-
  • избори-
  • президент

Всъщност Борисов е в тежка позиция в момента и това, което прави, му позволи малко от малко да изглежда като човек, който носи едни потенциални гласове от втория тур. Но струва ми се, че ситуацията не е такава

Първан Симеонов: Като нищо ГЕРБ можеше да завършат трети на тези избори, затова се отдръпнаха - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"ГЕРБ достигнаха до ситуация, в която нямат много полезни ходове. Струва ми се, че каквото и да бяха решили, все щеше да има болка при тях.“

Това коментира пред БНР социологът Първан Симеонов.

„Има още няколко дни за регистрации, може евентуално да се припознае някакъв друг инициативен комитет, кандидати и прочие, но много слабо го вярвам. Просто Борисов се беше оставил без изход и избра най-малкото зло. За да може сега да разказва "Ето, аз се отдръпнах и това прави Гюров възможен", или пък да казва "Ето, аз уважавам Йотова" и по този начин да намига в нейна посока, т.е. да се мъчи да изглежда като човек, от когото нещо зависи. А ми се струва, че това е все по-малко вярно. Просто заради жизнения цикъл на тази партия, не заради негови грешки. Иначе той прави вярното нещо – ходи по страната, обновява партийния елит", подчерта той.

Според него големите центристки партии на миналото десетилетие – ГЕРБ и ДПС – или линеят, или част от техния по-технократски ориентиран ешелон може да се разлее в новата голяма центристка партия "Прогресивна България".

"Всичко това ще разберем на местните избори, когато видим дали кметовете на ГЕРБ и ДПС са лоялни на партиите си, в онази степен, която означава да вадят максимално количество гласове. Струва ми се, че това не е перспективата, и като че ли ГЕРБ и ДПС са потеглили надолу. Но аз все пак вежливо предположих, че Борисов, който винаги намира някакъв ход, и този път търси. А може би пък е крайно време и неговите ходове да свършат. Все някога така се случва с биографията на всеки човек", допълни Симеонов.

"Всъщност Борисов е в тежка позиция в момента и това, което прави, му позволи малко от малко да изглежда като човек, който носи едни потенциални гласове от втория тур. Но струва ми се, че ситуацията не е такава", коментира социологът.

По думите му в създаването на инициативни комитети за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент има логика.

"Защото тези инициативни комитети показват ветрилото на идеите вътре, на типажите. Освен това те казват много за историята. Едните ще казват: "В този инициативен комитет има само еднакви хора с еднакви възгледи", другите ще казват: "Във вашия комитет има хора с доказана принадлежност към ДС"... Инициативният комитет на г-жа Йотова пък ще сочи безспорно добрият избор за вицепрезидент Кирил Вълчев - добър за характеристиките на длъжността. Дотук и двата комитета играят по правилата и нищо не ме изненадва", заяви още Симеонов.

"При всички положения вървим към една дихотомия", посочи той.

"Особено сега – с отдръпването на ГЕРБ, но и без отдръпването на партията пак щеше да стане. Защото като нищо ГЕРБ можеше да завършат трети на тези избори. Те затова се отдръпнаха. Че и по-надолу можеха да идат, ако примерно Костадинов извади силен кандидат, да речем. Разбира се, можеше да е и обратното, но се уплашиха, че е напълно възможно да се свлекат надолу и тогава някак си в главите на българите да останат двете опции – едната - "Прогресивна България", а другата – ПП-ДБ", поясни Първан Симеонов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 2 Отговор
    Какво занчение има дали си трети или пети на президентски избори? И каква е логиката без мустак като дагестанците?

    15:24 11.09.2026

  • 2 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 3 Глупендър

    5 2 Отговор
    Можеха да завършат и първи ако Бою беше умен. Но за съжаление си е тиква!!!

    15:31 11.09.2026

  • 4 в кратце

    6 2 Отговор
    Гербаджията Баце си свърши неговите дела и партията му вече не му е необходима. Ясно е,като утро на Витоша.

    15:31 11.09.2026

  • 5 Айларипи

    4 3 Отговор
    Хората ракети в космоса пращат и пет години воюват ,роботи ни заместват , Иран победи пендосите,а ние , българите още държава нямаме ,а политиците ни ,вместо да я създават тая пуста държава ,се занимават с инициативни комитети и тънки бакалийски сметки .
    А пътя към терминал 1 е ужас ,няма кой да го оправи

    15:35 11.09.2026

  • 6 Море Земя и Небеса Путин цар е на света

    1 5 Отговор
    Трябва ни Путин ,да ни вкара в пътя ,обаче току виж сме започнали да изнасяме волфрам за Кампучия ,което ще ни смути бая

    15:37 11.09.2026

  • 7 идиоти вън

    6 2 Отговор
    Като пишман стистик ще ви кажа, че възраждане отиват на балотаж!!!

    15:44 11.09.2026

  • 8 Ти да видиш

    3 1 Отговор
    Като нищо НЯМА ДА ГЛАСУВАМ на тези избори. За пръв път, откакто имам право на глас няма да го направя.

    Коментиран от #11

    15:58 11.09.2026

  • 9 Социолозите играят за Радев

    2 0 Отговор
    Герб се предовериха и Збъркаха както Забъркаха и със Зглобката. Герб трябва да издигне кандидат може би все още има време. Даниел Вълчев щеше да спечели на първи тур.

    16:09 11.09.2026

  • 10 Специалист

    1 0 Отговор
    Аман от социолози и политолози които нищо не познават.Не ги пускайте да говорят.На хвърлен боб аз ще позная повече.

    16:11 11.09.2026

  • 11 Вчера го писах

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ти да видиш":

    Това са най безинтересните избори от началото на демокрацията до сега. Освен че са загиба на ресурс и защото Президента може да се избира от парламента а Вицепрезидент изобщо не е нужен никому.

    16:13 11.09.2026

  • 12 пътник

    0 1 Отговор
    От няколко възможни решения ГЕРБ взе най-мъдрото-да не разцепва ядрото на демокрацията.Конформистите ще напуснат партията /и по-добре/,по-емоционалните ще са с накърнено честолюбие...Но партията показа сила да загърби дребните партийни интереси в името на по-широката европейска посока.Гюров разбра/Кандев усети/ опасността да се обвържат с партия и се насочиха към инициативен комитет.При другите двойки ИК е параван на партийна зависимост.

    16:14 11.09.2026

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