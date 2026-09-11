Първан Симеонов: Като нищо ГЕРБ можеше да завършат трети на тези избори, затова се отдръпнаха

"ГЕРБ достигнаха до ситуация, в която нямат много полезни ходове. Струва ми се, че каквото и да бяха решили, все щеше да има болка при тях.“

Това коментира пред БНР социологът Първан Симеонов.

„Има още няколко дни за регистрации, може евентуално да се припознае някакъв друг инициативен комитет, кандидати и прочие, но много слабо го вярвам. Просто Борисов се беше оставил без изход и избра най-малкото зло. За да може сега да разказва "Ето, аз се отдръпнах и това прави Гюров възможен", или пък да казва "Ето, аз уважавам Йотова" и по този начин да намига в нейна посока, т.е. да се мъчи да изглежда като човек, от когото нещо зависи. А ми се струва, че това е все по-малко вярно. Просто заради жизнения цикъл на тази партия, не заради негови грешки. Иначе той прави вярното нещо – ходи по страната, обновява партийния елит", подчерта той.

Според него големите центристки партии на миналото десетилетие – ГЕРБ и ДПС – или линеят, или част от техния по-технократски ориентиран ешелон може да се разлее в новата голяма центристка партия "Прогресивна България".

"Всичко това ще разберем на местните избори, когато видим дали кметовете на ГЕРБ и ДПС са лоялни на партиите си, в онази степен, която означава да вадят максимално количество гласове. Струва ми се, че това не е перспективата, и като че ли ГЕРБ и ДПС са потеглили надолу. Но аз все пак вежливо предположих, че Борисов, който винаги намира някакъв ход, и този път търси. А може би пък е крайно време и неговите ходове да свършат. Все някога така се случва с биографията на всеки човек", допълни Симеонов.

"Всъщност Борисов е в тежка позиция в момента и това, което прави, му позволи малко от малко да изглежда като човек, който носи едни потенциални гласове от втория тур. Но струва ми се, че ситуацията не е такава", коментира социологът.

По думите му в създаването на инициативни комитети за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент има логика.

"Защото тези инициативни комитети показват ветрилото на идеите вътре, на типажите. Освен това те казват много за историята. Едните ще казват: "В този инициативен комитет има само еднакви хора с еднакви възгледи", другите ще казват: "Във вашия комитет има хора с доказана принадлежност към ДС"... Инициативният комитет на г-жа Йотова пък ще сочи безспорно добрият избор за вицепрезидент Кирил Вълчев - добър за характеристиките на длъжността. Дотук и двата комитета играят по правилата и нищо не ме изненадва", заяви още Симеонов.

"При всички положения вървим към една дихотомия", посочи той.

"Особено сега – с отдръпването на ГЕРБ, но и без отдръпването на партията пак щеше да стане. Защото като нищо ГЕРБ можеше да завършат трети на тези избори. Те затова се отдръпнаха. Че и по-надолу можеха да идат, ако примерно Костадинов извади силен кандидат, да речем. Разбира се, можеше да е и обратното, но се уплашиха, че е напълно възможно да се свлекат надолу и тогава някак си в главите на българите да останат двете опции – едната - "Прогресивна България", а другата – ПП-ДБ", поясни Първан Симеонов.