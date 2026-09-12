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Гранични полицаи спасиха 5-годишно дете

Гранични полицаи спасиха 5-годишно дете

12 Септември, 2026 16:32, обновена 12 Септември, 2026 16:36 595 7

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  • дете-
  • операция-
  • благодарност

Ръководството на „Гранична полиция“ изрази огромна гордост от бързата и професионална реакция на служителите си Милослав и Ангел, които върнаха към живот дете в Приморско

Гранични полицаи спасиха 5-годишно дете - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ се превърнаха в истински герои, след като спасиха живота на 5-годишно дете, спряло да диша в Приморско. Днес, 12 септември от пресцентъра на дирекцията разпространиха официална позиция, в която изразяват огромна признателност към своите служители: „Гордеем се с вас!“. Случаят е огласен символично в Световния ден на първата помощ, за да напомни за огромното значение на незабавната реакция в критични ситуации.

Бърза реакция в критичния момент

Инцидентът се разиграва, след като случаен гражданин спира граничните полицаи и съобщава за малко дете в безпомощно състояние пред местен хотел. Младши инспектор Ангел Младенов и Милослав Марков, които са командировани в района от ГПУ-Чипровци, реагират на секундата.

На място установяват, че детето не реагира и е спряло да диша. Без никакви колебания полицаите започват незабавни реанимационни действия. Младши инспектор Младенов извършва изкуствено дишане, подпомаган активно от своя по-опитен колега Марков. След няколко минути на огромно напрежение, детето раздвижва ръката си, възстановява нормалния си цвят на лицето и започва да диша самостоятелно.

Благодарност от сърце: „Вие ни дадохте надежда“

Служителите остават на място до пристигането на екипа на Спешна помощ. Детето е транспортирано в болница, а към днешна дата то вече е изписано в стабилно състояние и се намира у дома при семейството си. Майката на момченцето изпраща емоционално писмо до дирекцията, за да благодари на спасителите:

Пълният текст на трогателното писмо с благодарности от майката към спасителите може да бъде прочетен в източниците.

Професионализъм и опит в действие

В спасителната акция се обединяват младостта и дългогодишният опит – Ангел Младенов е в системата от по-малко от година, докато Милослав Марков има зад гърба си 23 години служба в МВР. Ръководството изразява искрено възхищение от проявената човечност и висок професионализъм.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 9 Отговор
    Ти да видиш. Свършили са нещо, което всеки полицай трябва да върши, ако се наложи. Никакви герои не са, напротив - щедро им се плаща, дори и за времето, в което просто си клатят краката, ако не вършат далаверки.

    Коментиран от #4

    16:42 12.09.2026

  • 2 Междувременно

    7 0 Отговор
    Браво !

    16:43 12.09.2026

  • 3 Дудов

    4 0 Отговор
    Браво на хората!

    16:56 12.09.2026

  • 4 Ганчо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Болезнено прав си , но по минусчетата съдя , че или обществото не е на ясно въобще със положението в което винаги са били по принцип, пък в последно време вече е извън всякакви разумни граници всички в системата на МВР, пожарни, жандармерия, гранична полиция, гражданска защита.... Заплатите там вече са в пъти и то няколко на брой пъти над средното заплащане на работещи хора. И отгоре на всичко постоянно се "героизира" извършването на някаква дейност от тях , каквото по принцип им е част от отговорността и задълженията към обществото. Ако някой случайно преминаващ работник в цех за производство на мебели например беше извършил реанимирането да въпросното дете - дали щеше да разберем от медиите ? Едва ли.... Иначе - браво , късмет за детенцето и близките му!

    Коментиран от #7

    16:57 12.09.2026

  • 5 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    2 0 Отговор
    И за награда - по една снимка в пресата.

    16:57 12.09.2026

  • 6 Готованец

    0 0 Отговор
    Браво!

    17:03 12.09.2026

  • 7 Ганьооо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганчо":

    Завиждаш ли им?
    И защо твоята заплата е в пъти по малка от тяхната?
    Моята е 2-3 пъти по висока но правя това което умеем едва трима в града където живея

    17:03 12.09.2026

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