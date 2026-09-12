Гранични полицаи спасиха 5-годишно дете

Двама служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ се превърнаха в истински герои, след като спасиха живота на 5-годишно дете, спряло да диша в Приморско. Днес, 12 септември от пресцентъра на дирекцията разпространиха официална позиция, в която изразяват огромна признателност към своите служители: „Гордеем се с вас!“. Случаят е огласен символично в Световния ден на първата помощ, за да напомни за огромното значение на незабавната реакция в критични ситуации.
Бърза реакция в критичния момент
Инцидентът се разиграва, след като случаен гражданин спира граничните полицаи и съобщава за малко дете в безпомощно състояние пред местен хотел. Младши инспектор Ангел Младенов и Милослав Марков, които са командировани в района от ГПУ-Чипровци, реагират на секундата.
На място установяват, че детето не реагира и е спряло да диша. Без никакви колебания полицаите започват незабавни реанимационни действия. Младши инспектор Младенов извършва изкуствено дишане, подпомаган активно от своя по-опитен колега Марков. След няколко минути на огромно напрежение, детето раздвижва ръката си, възстановява нормалния си цвят на лицето и започва да диша самостоятелно.
Благодарност от сърце: „Вие ни дадохте надежда“
Служителите остават на място до пристигането на екипа на Спешна помощ. Детето е транспортирано в болница, а към днешна дата то вече е изписано в стабилно състояние и се намира у дома при семейството си. Майката на момченцето изпраща емоционално писмо до дирекцията, за да благодари на спасителите:
Пълният текст на трогателното писмо с благодарности от майката към спасителите може да бъде прочетен в източниците.
Професионализъм и опит в действие
В спасителната акция се обединяват младостта и дългогодишният опит – Ангел Младенов е в системата от по-малко от година, докато Милослав Марков има зад гърба си 23 години служба в МВР. Ръководството изразява искрено възхищение от проявената човечност и висок професионализъм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #4
16:42 12.09.2026
2 Междувременно
16:43 12.09.2026
3 Дудов
16:56 12.09.2026
4 Ганчо
До коментар #1 от "Гост":Болезнено прав си , но по минусчетата съдя , че или обществото не е на ясно въобще със положението в което винаги са били по принцип, пък в последно време вече е извън всякакви разумни граници всички в системата на МВР, пожарни, жандармерия, гранична полиция, гражданска защита.... Заплатите там вече са в пъти и то няколко на брой пъти над средното заплащане на работещи хора. И отгоре на всичко постоянно се "героизира" извършването на някаква дейност от тях , каквото по принцип им е част от отговорността и задълженията към обществото. Ако някой случайно преминаващ работник в цех за производство на мебели например беше извършил реанимирането да въпросното дете - дали щеше да разберем от медиите ? Едва ли.... Иначе - браво , късмет за детенцето и близките му!
Коментиран от #7
16:57 12.09.2026
5 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
16:57 12.09.2026
6 Готованец
17:03 12.09.2026
7 Ганьооо
До коментар #4 от "Ганчо":Завиждаш ли им?
И защо твоята заплата е в пъти по малка от тяхната?
Моята е 2-3 пъти по висока но правя това което умеем едва трима в града където живея
17:03 12.09.2026