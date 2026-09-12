Гранични полицаи спасиха 5-годишно дете

Двама служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ се превърнаха в истински герои, след като спасиха живота на 5-годишно дете, спряло да диша в Приморско. Днес, 12 септември от пресцентъра на дирекцията разпространиха официална позиция, в която изразяват огромна признателност към своите служители: „Гордеем се с вас!“. Случаят е огласен символично в Световния ден на първата помощ, за да напомни за огромното значение на незабавната реакция в критични ситуации.

Бърза реакция в критичния момент

Инцидентът се разиграва, след като случаен гражданин спира граничните полицаи и съобщава за малко дете в безпомощно състояние пред местен хотел. Младши инспектор Ангел Младенов и Милослав Марков, които са командировани в района от ГПУ-Чипровци, реагират на секундата.

На място установяват, че детето не реагира и е спряло да диша. Без никакви колебания полицаите започват незабавни реанимационни действия. Младши инспектор Младенов извършва изкуствено дишане, подпомаган активно от своя по-опитен колега Марков. След няколко минути на огромно напрежение, детето раздвижва ръката си, възстановява нормалния си цвят на лицето и започва да диша самостоятелно.

Благодарност от сърце: „Вие ни дадохте надежда“

Служителите остават на място до пристигането на екипа на Спешна помощ. Детето е транспортирано в болница, а към днешна дата то вече е изписано в стабилно състояние и се намира у дома при семейството си. Майката на момченцето изпраща емоционално писмо до дирекцията, за да благодари на спасителите:

Пълният текст на трогателното писмо с благодарности от майката към спасителите може да бъде прочетен в източниците.

Професионализъм и опит в действие

В спасителната акция се обединяват младостта и дългогодишният опит – Ангел Младенов е в системата от по-малко от година, докато Милослав Марков има зад гърба си 23 години служба в МВР. Ръководството изразява искрено възхищение от проявената човечност и висок професионализъм.