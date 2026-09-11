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Министър Ефремова обяви размера на коледните добавки и кой ще получи такива

Министър Ефремова обяви размера на коледните добавки и кой ще получи такива

11 Септември, 2026 22:58 934 17

  • наталия ефремова-
  • коледни добавки-
  • минимална работна заплата

Добавките ще се отпускат автоматично въз основа на наличните данни в информационните системи на Агенцията за социално подпомагане

Министър Ефремова обяви размера на коледните добавки и кой ще получи такива - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Минималната работна заплата може да достигне до 672,80 евро по новата формула, договорена между правителството и социалните партньори. Това заяви пред БНТ министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Тя уточни, че конкретният размер за следващата година все още не е определен, тъй като предстои разглеждането на промените в Кодекса на труда в Народното събрание, след което ще започне и конкретното изчисляване.

„Максималният размер е 672 евро и 80 цента по новата формула. Дали ще бъде 660, или 670, наистина зависи от целия преглед и в крайна сметка от бюджетните възможности“, каза Ефремова.

По думите ѝ целта ѝ е да се стремим към максималния размер.

Социалният министър подчерта, че новата формула не е еднолично решение на правителството, а е резултат от преговори със социално-икономическите партньори. В нея е включена и издръжката на живота като праг, към който да се стреми минималното възнаграждение.

Националният статистически институт ще разработи методика за изчисляване на издръжката на живота на базата на официални данни. Това трябва да стане в срок от девет месеца след приемането на промените в Кодекса на труда. По думите на Ефремова идеята е този показател да отчита не само най-елементарните ежедневни нужди, но и разходи за здравеопазване и културни събития, които към момента не участват в изчисленията.

След три години ще бъде направен преглед дали минималната работна заплата се е доближила до нивото на издръжка на живота. Ще се следят и показатели, свързани със средната и медианната работна заплата. При необходимост социалните партньори могат отново да обсъдят промени във формулата.

Ефремова коментира и данните за бедността у нас. Според нея решението не е в социалното подпомагане, а в това повече хора в трудоспособна възраст да бъдат включени на пазара на труда.

Тя посочи, че големият брой икономически неактивни хора също влияе върху статистиката за живеещите под линията на бедност. По думите ѝ новата линия на бедност, която предстои да бъде одобрена, ще доведе до излизането на около 0,5% от хората от тази статистическа група.

Министърът призна, че въпреки ръста на минималната работна заплата, който процентно е надвишил официалната инфлация, това не създава усещане за по-висока покупателна способност сред хората.

В тази връзка за бюджета за следващата година се подготвя социален пакет, наречен „Семеен пакет плюс“. Той ще включва мерки, свързани със семейните помощи, майчинството и данъчните облекчения за работещи родители. Ефремова потвърди и че се предвижда увеличение на обезщетението за майчинство през втората година, но конкретният процент все още се изчислява и съгласува с финансовото ведомство.

Министърът съобщи още, че и тази година ще има коледни добавки. Те са предвидени в бюджета и ще бъдат в размер на 50 евро.

За разлика от предишни години, помощта няма да бъде насочена само към пенсионери с ниски пенсии. Право на нея ще имат и семейства и хора с увреждания с ниски доходи.

Добавките ще се отпускат автоматично въз основа на наличните данни в информационните системи на Агенцията за социално подпомагане.

Ефремова уточни, че са определени 12 групи, които ще имат достъп до коледната помощ, а средствата за нея вече са заложени в настоящия бюджет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    10 4 Отговор
    Стига с тия коледни добавки,или заьвсички пенсионери или да се дават като социални помощи от социалното министерство!

    Коментиран от #7, #8

    23:13 11.09.2026

  • 2 Дайте малко на русодебилите

    5 8 Отговор
    че им куркат червата.

    23:14 11.09.2026

  • 3 оня с коня

    0 2 Отговор
    Ако бях на мястото на министърката щях да забраня всички добавки за хора Непразнуващи Коледа.Отделно забраната ще важи и за хора празнуващи Коледа по Стар стил,а за да не се сърдят ще забрана и добавки за тия празнуващи по Нов стил.Така си процедира от един Министър грижещ се за Бюджета и респективно за Финансовата стабилизация на Държавата,но Ефремова това не го разбира.

    23:22 11.09.2026

  • 4 Нямаме държава

    3 0 Отговор
    остана ни само родината. Тия не осъзнават ли какво се случва в света. Какви 3 години? Позор!!

    Коментиран от #6

    23:29 11.09.2026

  • 5 Министър не е титла и не се изписва пред

    2 0 Отговор
    Името на когото и да е щото по вашата логика всеки който работи е МС е министър. Това е смехотворно. Трябва да се каже министъра на труда и социалната политика в случая.

    23:39 11.09.2026

  • 6 Специално тази жена е много странна

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нямаме държава":

    Както и здравната и тя говори странни неща. Нямам думи. Без коментар съм.

    23:41 11.09.2026

  • 7 Ми то това е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Социалното министерство , ама те не го изписват ами дали титла Министър на жената , но без да казват министерството и ей го на хората не разбрали. ...

    23:45 11.09.2026

  • 8 Царските депутатки ли

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Ти казаха тая измислица. Смешки са.

    23:53 11.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Много ясно че парите са за богатите

    1 0 Отговор
    Само на богатите се полагат коледни, бедняка да го дyxa

    Коментиран от #15

    23:57 11.09.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    0 0 Отговор
    Нищо няма да получа, освен вазелина от Мирчев! Май не трябваше да МИ сменят пола!

    23:59 11.09.2026

  • 13 Премиера

    2 0 Отговор
    Да им даде униформи на тия жени оти никак ама никак не умеят да се обличат. Даже честно казано да ги смени с мъже да не се излагаме пред чужденците.

    00:00 12.09.2026

  • 14 Ей позлатиха ги малцинствата

    3 0 Отговор
    Само за тях мислят. Като взе да говори за детски и майчински и викам ясно. ...

    00:05 12.09.2026

  • 15 За малцинствата са

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Много ясно че парите са за богатите":

    Не виждате ли че само те имат деца и влачат детски и майчински и от това живеят на 12/13 години вече имат бебета и майките получават майчински за тях и за бебетата и така от тук до края на света. Само това им е бизнеса.

    00:09 12.09.2026

  • 16 аман, бе

    1 0 Отговор
    Аман от тия бедни, които подпомагате! Ами, да са работили, да са се осигурявали и да не са бедни! За тях помощи за Великден, за Коледа, енергийни помощи за дърва, айде СТИГА!!!!!!!

    00:17 12.09.2026

  • 17 В страните

    0 0 Отговор
    от Европа дават тринадесета и четиринадесета пенсия. Без да се подиграват с хората с нищожни суми.

    00:26 12.09.2026

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