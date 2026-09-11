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Илия Лазаров: СДС няма да подкрепи двойката Кандев-Гюров, нямат качества

Илия Лазаров: СДС няма да подкрепи двойката Кандев-Гюров, нямат качества

11 Септември, 2026 22:38 448 11

  • илия лазаров-
  • сдс-
  • президент

Отказът на СДС да участва в президентските избори се дължи най-вече на факта, че няма общ десен кандидат

Илия Лазаров: СДС няма да подкрепи двойката Кандев-Гюров, нямат качества - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

СДС няма да подкрепи двойката Кандев-Гюров, но не заради ГЕРБ, а защото, според нас нямат качествата да бъдат президент и вицепрезидент, каза в "Панорама" по БНТ председателят на СДС Илия Лазаров. Партията ще даде възможност на членовете си да гласуват по съвест на вота на 25 октомври:

Илия Лазаров, председател на СДС: "В началото на октомври ще имаме Национален съвет. В края на този месец ще имаме Национален изпълнителен съвет, на който ще вземеме решения. Но със сигурност мога да ви кажа, че Гюров и Кандев няма да бъдат подкрепени от нас.

- Тоест много по-строги сте към Гюров и Кандев, много по-меки, ако решат, някой могат да подкрепят, а?

Има и други кандидатури. Да не забравяме, има доста кандидатури. Имаме и Николай Ненчев, имаме бившия министър Христанов. Част от нашите членове го харесват. Така че най-вероятно ще вземем решение да се гласува по съвест, като категорично няма да споделяме това, че Гюров и Кандев да ги подкрепим по простата причина, че те нямат лични качества за това нещо."

Отказът на СДС да участва в президентските избори се дължи най-вече на факта, че няма общ десен кандидат.

Илия Лазаров, председател на СДС: "Представяхме си го това под формата на разговори, които да започнат по някакъв начин между всички тези сили, които са, да кажем, център-дясно, център-ляво, защото "Продължаваме промяната“, примерно, и „Да, България“ са център-ляво, те са леви либерали, да седнем заедно, да обсъдим как да бъде и как по най-добрия начин да излъчим."

Местната власт е това, което държи СДС живо, каза още Илия Лазаров.

Илия Лазаров, председател на СДС: "Специално сме започнали да работим най-вече за местните избори догодина, където ни е голямата цел. Ние в момента сме доста добре вкоренени, да кажем, в местната власт. Ние, например, имаме два областни кмета - в Монтана и във Видин, като Златко и Живко в Монтана от 1999-а без прекъсване до ден днешен е бил конкурент с ГЕРБ и е побеждавал. Два мандата подред във Видин печелим. Преди това пак сме печелили във Видин. Имаме в Карлово също добър кмет."

Основният ни противник, това е — говоря идеологически — това са левите партии като такива. „Прогресивна България“ тепърва ще се изяснява каква е точно. Аз лично смятам, че в по-голямата си степен тя е лява партия по, така да се каже, по хората, които влязоха вътре, допълни Лазаров.

Всяко едно общество трябва да се крепи и на левия, и на десния крак. И да се редуват тези два крака, иначе не може да ходите. Така че те са ни основният опонент на нас, както се казва — левицата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хаха

    5 0 Отговор
    Кой го казва само. ХАХАХА! Я се погледни БЕ прошляк!

    Типичният ганьовски Дънинг-Крюгер ефект, комбиниран с Якоб-Кройцфелд заболяване.
    При байганьовците вървят ръка за ръка.

    22:47 11.09.2026

  • 3 Много умно становище

    2 4 Отговор
    Двойката стана за смях

    22:47 11.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 слон

    0 1 Отговор
    Само да припомня на по младите ,Георги Гергов беше в СДС. Тази партия е десния крачол на БКП.

    23:00 11.09.2026

  • 7 Защо не могат да се публикуват

    0 0 Отговор
    турски имена тук? Няма нищо нецензурно!
    За Гюров има съмнения, че е човек на ДПС!

    23:01 11.09.2026

  • 8 СДС

    1 0 Отговор
    Илия Лазаров да си помисли колко точно гласа би взел ако се яви сам на избори! Стефан Савов и Петър Дертлиев ще станат от гробовете си ако знаят д какво превърна СДС тоя вампир!

    23:02 11.09.2026

  • 9 Кой е Андрей Гюров? Има ли връзки с ДПС

    1 0 Отговор
    Назначава никому неизвестния, М у р а д Т ю р к, на 33 години, за заместник-министър на транспорта! източник: Медиапул.
    Нито една медия не знае нищо за този М у р а д Т ю р к! Дори не знаят къде и кога е роден! Не е ли странно? От къде, от нищото, изникна този човек и става зам.министър на транспорта на 33 години? Странна линия на кариерата на М у р а т Т ю р к! Работи в частни турски фирми, извършващи големи инфраструктурни проекти в България с огромни европейски средства! След това изведнъж се озовава в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ)! След това става Зам.министър на транспорта! След като "оправи" БДЖ, сега изведнъж е назначен за главен секретар в Университета по архитектура! Същият този М у р а д Т ю р к , заедно с няколко други имена от турската общност са част от Инициативния комитет за избор на Гюров!

    23:02 11.09.2026

  • 10 Иван

    1 0 Отговор
    СДС.....отдааавна изгни в кошарата на българската политика. ГЕРБ ги приютиха по милост само за техния по-голям калабалък в партията.

    23:03 11.09.2026

  • 11 Този откъде изскочи

    0 0 Отговор
    Е то вие сте един файтон хора с роднините.
    На кой да кажеш как да гласува? Аз за първи път чувам за теб.

    23:04 11.09.2026

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