Илия Лазаров: СДС няма да подкрепи двойката Кандев-Гюров, нямат качества

СДС няма да подкрепи двойката Кандев-Гюров, но не заради ГЕРБ, а защото, според нас нямат качествата да бъдат президент и вицепрезидент, каза в "Панорама" по БНТ председателят на СДС Илия Лазаров. Партията ще даде възможност на членовете си да гласуват по съвест на вота на 25 октомври:
Илия Лазаров, председател на СДС: "В началото на октомври ще имаме Национален съвет. В края на този месец ще имаме Национален изпълнителен съвет, на който ще вземеме решения. Но със сигурност мога да ви кажа, че Гюров и Кандев няма да бъдат подкрепени от нас.
- Тоест много по-строги сте към Гюров и Кандев, много по-меки, ако решат, някой могат да подкрепят, а?
Има и други кандидатури. Да не забравяме, има доста кандидатури. Имаме и Николай Ненчев, имаме бившия министър Христанов. Част от нашите членове го харесват. Така че най-вероятно ще вземем решение да се гласува по съвест, като категорично няма да споделяме това, че Гюров и Кандев да ги подкрепим по простата причина, че те нямат лични качества за това нещо."
Отказът на СДС да участва в президентските избори се дължи най-вече на факта, че няма общ десен кандидат.
Илия Лазаров, председател на СДС: "Представяхме си го това под формата на разговори, които да започнат по някакъв начин между всички тези сили, които са, да кажем, център-дясно, център-ляво, защото "Продължаваме промяната“, примерно, и „Да, България“ са център-ляво, те са леви либерали, да седнем заедно, да обсъдим как да бъде и как по най-добрия начин да излъчим."
Местната власт е това, което държи СДС живо, каза още Илия Лазаров.
Илия Лазаров, председател на СДС: "Специално сме започнали да работим най-вече за местните избори догодина, където ни е голямата цел. Ние в момента сме доста добре вкоренени, да кажем, в местната власт. Ние, например, имаме два областни кмета - в Монтана и във Видин, като Златко и Живко в Монтана от 1999-а без прекъсване до ден днешен е бил конкурент с ГЕРБ и е побеждавал. Два мандата подред във Видин печелим. Преди това пак сме печелили във Видин. Имаме в Карлово също добър кмет."
Основният ни противник, това е — говоря идеологически — това са левите партии като такива. „Прогресивна България“ тепърва ще се изяснява каква е точно. Аз лично смятам, че в по-голямата си степен тя е лява партия по, така да се каже, по хората, които влязоха вътре, допълни Лазаров.
Всяко едно общество трябва да се крепи и на левия, и на десния крак. И да се редуват тези два крака, иначе не може да ходите. Така че те са ни основният опонент на нас, както се казва — левицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хаха
Типичният ганьовски Дънинг-Крюгер ефект, комбиниран с Якоб-Кройцфелд заболяване.
При байганьовците вървят ръка за ръка.
22:47 11.09.2026
3 Много умно становище
22:47 11.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 слон
23:00 11.09.2026
7 Защо не могат да се публикуват
За Гюров има съмнения, че е човек на ДПС!
23:01 11.09.2026
8 СДС
23:02 11.09.2026
9 Кой е Андрей Гюров? Има ли връзки с ДПС
Нито една медия не знае нищо за този М у р а д Т ю р к! Дори не знаят къде и кога е роден! Не е ли странно? От къде, от нищото, изникна този човек и става зам.министър на транспорта на 33 години? Странна линия на кариерата на М у р а т Т ю р к! Работи в частни турски фирми, извършващи големи инфраструктурни проекти в България с огромни европейски средства! След това изведнъж се озовава в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ)! След това става Зам.министър на транспорта! След като "оправи" БДЖ, сега изведнъж е назначен за главен секретар в Университета по архитектура! Същият този М у р а д Т ю р к , заедно с няколко други имена от турската общност са част от Инициативния комитет за избор на Гюров!
23:02 11.09.2026
10 Иван
23:03 11.09.2026
11 Този откъде изскочи
На кой да кажеш как да гласува? Аз за първи път чувам за теб.
23:04 11.09.2026