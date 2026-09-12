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Евакуират спешно съседите на Никълъс Кейдж след срутване край имението му (ВИДЕО)

Евакуират спешно съседите на Никълъс Кейдж след срутване край имението му (ВИДЕО)

12 Септември, 2026 18:02 679 4

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  • никълъс кейдж-
  • актьор

Огромна дупка зейна и погълна част от двора на крайбрежното имение на звездата

Евакуират спешно съседите на Никълъс Кейдж след срутване край имението му (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Огромна пропаднала дупка пред дома на американския актьор Никълъс Кейдж в Малибу доведе до евакуация на съседи и обявяване на десетки имоти за временно опасни за обитаване.

Кратерът зейна във вторник пред крайбрежното имение на 62-годишния актьор, оценявано на около 10,5 млн. долара. Част от алеята към дома на Никълъс Кейдж е пропаднала, а разрушението е засегнало и пътното платно на Sea Level Drive.

Властите в Малибу издадоха извънредна заповед за „непосредствена опасност“ за живеещите в района. Седем къщи са определени като негодни за обитаване заради опасните условия, а още 24 имота са маркирани като рискови заради липсата на безопасен автомобилен достъп. Общо 31 имота са засегнати от ограниченията.

🇺🇸 Nicolas Cage woke up to find Malibu trying to steal his house.

A sinkhole started opening outside his home; Neighbors thought, eh, probably fixable.

Then all hell broke loose.

By yesterday, the driveway had basically rage-quit and collapsed into a 30-by-30-foot crater.… pic.twitter.com/S67f7E8CXQ

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 9, 2026

От общината на Малибу съобщиха, че основният проблем е прекъснатият достъп за пожарни екипи, полиция и спешна медицинска помощ. Sea Level Drive има само един вход и изход, а пропадането е блокирало пътя.

За евакуираните жители Американският червен кръст е открил временен център в Malibu High School.

По данни на местната телевизия KTLA кратерът е приблизително 9 на 9 метра. Смята се, че пропадането е свързано с крайбрежна ерозия, предизвикана от високи вълни и приливи, свързвани с урагана Мари. До момента няма информация за пострадали.

Снимки от мястото показват разрушени участъци от асфалт и бетон пред дома на Никълъс Кейдж, както и различни предмети, паднали в образувалата се кухина.

Nicholas Cage’s home eaten up by a massive sinkhole in Malibu, CA. pic.twitter.com/gt6ixvyU93

— Oddland66 🇺🇸 (@Oddland66) September 9, 2026

По първоначални данни актьорът не е бил в имота по време на инцидента. Къщата изглежда е била в процес на ремонт, а представители на Никълъс Кейдж засега не са коментирали ситуацията.

Звездата от „Съкровището“ купува имота през 2024 г. Къщата е с площ около 370 кв. м и разполага с покривна тераса с изглед към океана и достъп до частен плаж. Имотът е построен през 90-те години от покойния медиен предприемач Хосе Либерман, основател на Liberman Broadcasting.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Фактии

    5 0 Отговор
    Къде е видеото

    18:05 12.09.2026

  • 2 Размисли

    2 0 Отговор
    Къде е видеото бре Факти???

    Коментиран от #4

    18:19 12.09.2026

  • 3 събино вземи да отслабнеш

    2 0 Отговор
    слабо ме вълнува тоя кокошарник

    18:24 12.09.2026

  • 4 Питаш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Размисли":

    факти за неща, които си нямат хабер. Плагиатстват от други сайтове без да знаят какво пишат.

    18:34 12.09.2026