Димитър Петров: Ако може бюджетният дефицит през следващата година да бъде под 3.8%, ще бъде чудесно

Кампанията за президентски избори, която вече очевидно започна, е изключително кална и не предоставя това, което трябва да имаме като общество - визията на всеки един от кандидатите за линията на президентската институция.

Това каза пред БНР Димитър Петров, депутат от "Прогресивна България".

"Недопустимо е да се спекулира с факти, които са свързани или с помилване, или с някакви други разследвания. Разследванията трябва да бъдат изцяло във вниманието на прокуратурата. Тя да повдига обвиненията. Ние, като общество трябва да се фокусираме върху президентската кампания. Вярвам, че госпожа Йотова ще покаже в хода на кампанията този образ, който ние имаме за нея като отговорен и знаещ, опитен и изцяло ориентиран към държавния интерес държавен глава и мисля, че има огромни шансове да спечели. Надявам се да видим сблъсък на идеи, а не кална битка и компроматни банки".

Госпожа Йотова и нейната кампания ще покажат едно друго лице, което не трябва да се обвързва задължително с политиката, която ние правим в парламента, отбеляза още Петров в предаването "Неделя 150".

"Тя може да обедини различни политически сили. Може да обедини цялото общество".

Той определи антикризисния пакет от мерки на правителството на стойност над 300 милиона евро, насочен към овладяване на цените на горивата и подкрепа на най-засегнатите сектори и уязвими групи, като навременен. Петров беше категоричен, че не е насочен предизборно.

"Демонстрират желанието на правителството за реална подкрепа на онези части от българското общество, които най-много пострадаха от този инфлационен шок и високите цени на горивата.

Инфлационният чек е насочен в подкрепа на над половин милион българи, които са от тези най-уязвими групи и имат реална необходимост от тези средства".

Той отбеляза, че страната ни се намира в процедура по свръхдефицит и има бюджет, който е трябвало да бъде приет по спешност и да извади на преден план всички плащания.

Депутатът от управляващото мнозинство обясни, че усилията са насочени към това бюджетният дефицит да бъде възможно най-нисък през следващата година.

"Ако може да бъде под 3.8%, ще бъде чудесно".

Нашите надежди са нов главен прокурор да бъде избран най-късно до началото на пролетта, обясни още Петров.

Това минава през избор на нов ВСС.

"Изборът, който тече в правна комисия на НС за парламентарната квота на ВСС, е в един от най-важните си етапи. Приехме план-график, който казва, че между втори и четвърти ноември ще проведем изслушвания на кандидатите, а на 19 ноември ще направим избора. Това са твърдо установени дати, които ще спазваме стриктно. В момента сме в очакване на концепциите и декларациите, които трябва да подадат кандидатите за имуществено състояние и за конфликт на интереси.

През октомври ще се даде възможност всяка една гражданска и професионална организация, която има данни за зависимости, за някакви непрофесионални действия от тези кандидати, да ги предостави на комисията и на база на тях да се направи реален подбор. Т.е. ще се даде възможност и на гражданското общество да участва в този процес.

Ние държим на всички наши кандидатури, тъй като смятаме, че това са доказани професионалисти и са с безупречна репутация.

Тепърва предстои този съществен диалог с останалите политически сили, за които ние казахме, че ще преговаряме – ДБ, ПП и "Възраждане". Ако преценим, че някоя от техните кандидатури е по-подходяща, може да я подкрепим. Това е диалог, който ще тече публично, до някаква степен и в правна комисия. По-важно е да изчакаме да видим какви концепции ще ни дадат и техните кандидати.

Този избор, който подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които бъдат избрани, не направят необходимите вътрешноведомствени промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.

Очакваме през октомври да бъдат внесени промени в Закона за съдебната власт от Министерския съвет. С тези промени ще снабдим новия състав на ВСС с едно много важно правомощие, а именно да извърши извънредна атестация на всички тези административни ръководители, за които имаме съмнения, че през годините са загърбвали своя професионализъм в полза на определени интереси. Не говоря за нас, като политическа партия, а за всички, като общество".