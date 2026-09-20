Новини
България »
Всички градове »
Димитър Петров: Ако може бюджетният дефицит през следващата година да бъде под 3.8%, ще бъде чудесно

Димитър Петров: Ако може бюджетният дефицит през следващата година да бъде под 3.8%, ще бъде чудесно

20 Септември, 2026 15:56 649 12

  • димитър петров-
  • следваща година-
  • бюджетен дефицит-
  • прогресивна българия

Депутатът от "Прогресивна България"  определи антикризисния пакет от мерки на правителството на стойност над 300 милиона евро, насочен към овладяване на цените на горивата и подкрепа на най-засегнатите сектори и уязвими групи, като навременен. Петров беше категоричен, че не е насочен предизборно

Димитър Петров: Ако може бюджетният дефицит през следващата година да бъде под 3.8%, ще бъде чудесно - 1
Снимка: БНР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кампанията за президентски избори, която вече очевидно започна, е изключително кална и не предоставя това, което трябва да имаме като общество - визията на всеки един от кандидатите за линията на президентската институция.

Това каза пред БНР Димитър Петров, депутат от "Прогресивна България".

"Недопустимо е да се спекулира с факти, които са свързани или с помилване, или с някакви други разследвания. Разследванията трябва да бъдат изцяло във вниманието на прокуратурата. Тя да повдига обвиненията. Ние, като общество трябва да се фокусираме върху президентската кампания. Вярвам, че госпожа Йотова ще покаже в хода на кампанията този образ, който ние имаме за нея като отговорен и знаещ, опитен и изцяло ориентиран към държавния интерес държавен глава и мисля, че има огромни шансове да спечели. Надявам се да видим сблъсък на идеи, а не кална битка и компроматни банки".

Госпожа Йотова и нейната кампания ще покажат едно друго лице, което не трябва да се обвързва задължително с политиката, която ние правим в парламента, отбеляза още Петров в предаването "Неделя 150".

"Тя може да обедини различни политически сили. Може да обедини цялото общество".

Той определи антикризисния пакет от мерки на правителството на стойност над 300 милиона евро, насочен към овладяване на цените на горивата и подкрепа на най-засегнатите сектори и уязвими групи, като навременен. Петров беше категоричен, че не е насочен предизборно.

"Демонстрират желанието на правителството за реална подкрепа на онези части от българското общество, които най-много пострадаха от този инфлационен шок и високите цени на горивата.

Инфлационният чек е насочен в подкрепа на над половин милион българи, които са от тези най-уязвими групи и имат реална необходимост от тези средства".

Той отбеляза, че страната ни се намира в процедура по свръхдефицит и има бюджет, който е трябвало да бъде приет по спешност и да извади на преден план всички плащания.

Депутатът от управляващото мнозинство обясни, че усилията са насочени към това бюджетният дефицит да бъде възможно най-нисък през следващата година.

"Ако може да бъде под 3.8%, ще бъде чудесно".

Нашите надежди са нов главен прокурор да бъде избран най-късно до началото на пролетта, обясни още Петров.

Това минава през избор на нов ВСС.

"Изборът, който тече в правна комисия на НС за парламентарната квота на ВСС, е в един от най-важните си етапи. Приехме план-график, който казва, че между втори и четвърти ноември ще проведем изслушвания на кандидатите, а на 19 ноември ще направим избора. Това са твърдо установени дати, които ще спазваме стриктно. В момента сме в очакване на концепциите и декларациите, които трябва да подадат кандидатите за имуществено състояние и за конфликт на интереси.

През октомври ще се даде възможност всяка една гражданска и професионална организация, която има данни за зависимости, за някакви непрофесионални действия от тези кандидати, да ги предостави на комисията и на база на тях да се направи реален подбор. Т.е. ще се даде възможност и на гражданското общество да участва в този процес.

Ние държим на всички наши кандидатури, тъй като смятаме, че това са доказани професионалисти и са с безупречна репутация.

Тепърва предстои този съществен диалог с останалите политически сили, за които ние казахме, че ще преговаряме – ДБ, ПП и "Възраждане". Ако преценим, че някоя от техните кандидатури е по-подходяща, може да я подкрепим. Това е диалог, който ще тече публично, до някаква степен и в правна комисия. По-важно е да изчакаме да видим какви концепции ще ни дадат и техните кандидати.

Този избор, който подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които бъдат избрани, не направят необходимите вътрешноведомствени промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.

Очакваме през октомври да бъдат внесени промени в Закона за съдебната власт от Министерския съвет. С тези промени ще снабдим новия състав на ВСС с едно много важно правомощие, а именно да извърши извънредна атестация на всички тези административни ръководители, за които имаме съмнения, че през годините са загърбвали своя професионализъм в полза на определени интереси. Не говоря за нас, като политическа партия, а за всички, като общество".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    3 3 Отговор
    Ще бъде със сигурност.Очаквайте скоро арести на политици.

    16:09 20.09.2026

  • 2 Европеец

    6 0 Отговор
    Най добре бг територията да се влее в някоя съседна държава..... тогава нема да знаем езика и няма да чета такива тъпизми...

    16:11 20.09.2026

  • 3 Без майтап

    7 0 Отговор
    И тези работят неуморно за Хората.

    16:12 20.09.2026

  • 4 Ами Като Нямаме Общество !

    4 0 Отговор
    А Хуни !

    Как Да е !

    Държавата Иска !

    Да ти Смъкне Кожата !

    И народа Да плати Цялата Цена !

    Включително Новата !

    За Новите Олигарси !

    16:25 20.09.2026

  • 5 койдазнай

    7 0 Отговор
    То няма проблем и бюджетен излишък да има от 3,8%. Но за целта, трябва да откраднат 20 млрд по-малко. А на такива жертви никой не е готов!

    16:35 20.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ако

    5 0 Отговор
    крадете по-малко ще бъде чудесна новина!!!
    Ма ви де...!

    16:53 20.09.2026

  • 8 Кой Го Казва ?

    3 0 Отговор
    Калджията !

    Който Излъга !

    Цял Народ ! ?

    Ли ?

    16:54 20.09.2026

  • 9 Станчо Петровски

    4 0 Отговор
    Вашата работа е като на предните, стани да седна. Да махнели старите и да сложат техни. Техните кандидати стават, за другите ще видим....

    16:55 20.09.2026

  • 10 Хмм

    2 0 Отговор
    защо да е кална, йотова е освободила от затвора 5 наркопласьори, това е факт, трябва да се премълчава ли, а това че живее разточително буди съмнения за доходите ѝ, подарила е имение на сина си за 2 млн. евро, откъде са, не може да си го позволисъс заплатата, а шопингът в Милано, докато в България беше правителствена криза и чакахме служебен премиер

    17:27 20.09.2026

  • 11 Васил

    2 0 Отговор
    Няма как да стане под 3% поради факта че имаме твърде голяма държавна администрация с високи заплати и бонуси като прибавим скъпият държавен автопарк и самолета картината става пълна.

    17:43 20.09.2026

  • 12 Иванчо

    1 0 Отговор
    То остана и да си признаят, че са решили да купят президентските избори.
    Макар, че тая стринка, кандидатка, от месеци не се спира в президентството, а само обикаля за наша сметка села и паланки. Следователно и без президент може, ако така ще я кара и след изборите.

    17:47 20.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол