Важните новини във ФАКТИ на 09.09.2026 г.

Въвеждат нов механизъм за минималната работна заплата

Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за минималната работна заплата. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова.

МОН обмисля цялостна промяна на учебните програми

Цялостна промяна на учебните програми и по-голям акцент върху практическото приложение на знанията – това са част от мерките, които Министерството на образованието и науката подготвя след поредните незадоволителни резултати на българските ученици в международното изследване PISA.

„Предстои цялостна промяна, която ще бъде насочена към прилагането на знанията в практическа среда“, обясни заместник-министърът на образованието Таня Панчева в „Интервюто в Новините на NOVA“.

Стоян Колев се включи на живо от затвора в Мадрид: Господин Демерджиев, искам да ви кажа, че сезонът не е свършил

Инфлуенсърът Стоян Колев се включи на живо в социалните мрежи от затвора в Мадрид, където се намира, след като избяга от домашния си арест в Бургас, съобщават от "Фокус". Първоначално Колев се укри в Румъния, а впоследствие се озова в Испания. През цялото време той излъчваше на живо в TikTok, докато полицията го издирваше. В крайна сметка испанските власти го арестуваха във Валенсия, като и задържането му беше излъчено в социалните мрежи.

"Величие" обяви кандидатите си за президент и вицепрезидент- Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева

Партия „Величие“ ще участва в предстоящите президентски избори с Ивелин Михайлов като кандидат за държавен глава и Юлиана Матеева като кандидат за вицепрезидент. Това съобщиха от пресцентъра на партията, цитирани от novini.bg.

Петър Витанов: ГЕРБ се отказаха от президентската надпревара заради притеснение от слаб резултат

ГЕРБ се отказа от участие в президентските избори заради притеснение от слаб резултат. Това заяви в ефира на bTV председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов, който е и част от инициативния комитет, подкрепящ кандидатурата на Илияна Йотова.

ПП предлагат 7 кандидати за ВСС- сред тях Андрей Янкулов и Емил Дечев

Парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ предлага 7 кандидати за членове на Висшия съдебен съвет, като оценява техните високи професионални и нравствени качества. Считаме, че всички те са имали куража да говорят открито за проблемите на съдебната система, а част от тях са имали и възможността да работят за промяна на системата като министри и заместник-министри, казват от партията на Асен Василев в съобщение, изпратено до медиите.

Нейнски: Йотова говори за сблъсък между два славянски народа, но пропуска, че единият народ нападна другия

Очаквам българският президент да има ясни позиции и да защитава българската геополитическа ориентация такава, каквато е. Визията на Андрей Гюров е близка до моята и в този смисъл приех да участвам в кабинета му и сега го подкрепям като кандидат за президент. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV бившият министър на външните работи Надежда Нейнски, цитирана от novini.bg.

Мартин Димитров: Йотова няма да посмее да спре нито едно грешно решение на Радев. Гюров има знанията да е коректив

Подкрепям кандидатурата на Андрей Гюров за президент на България. Той е сериозен икономист, с визия за страната, който може да казва "не", когато е необходимо, да се бори за удължаване на европейския път и да бъде силен коретив на правителството. Това каза депутатът от “Демократична България” Мартин Димитров в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Той посочи, че няма да участва в инициативния комитет на Гюров, но го подкрепя.

„Прогресивна България” внесе своите предложения за членове на ВСС от парламентарната квота

Парламентарната група на “Прогресивна България” внесе своите предложения за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, информират от партията, цитирани от Нова телевизия.

Кандидатите за членове на ВСС отговарят на приетите с последните промени в Закона за съдебната власт критерии за високи професионални и нравствени качества. Номинациите са на личности с висока професионална и академична подготовка, но и с реален практически опит в съдебната система. Водещи критерии при подбора на кандидатите са тяхната независимост и почтеност.

ЦИК възлага на ГРАО проверка на гражданството на кандидатите за президент и вицепрезидент

Централната избирателна комисия (ЦИК) възлага на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) да извърши проверка на кандидатите за президент и вицепрезидент в изборите на 25 октомври 2026 г. по отношение на придобитото към момента на раждането им гражданство, съобщиха от пресцентъра на ЦИК, предават от БТА.

СДВР: Около 1700 полицаи ще охраняват битката между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България

СДВР даде традиционния си брифинг преди Вечно дерби между Левски и ЦСКА. Този път сблъсъкът е за трофей - Суперкупата на България, като стартира от 18:30 часа на Националния стадион в столицата, информират от БНТ.

Експерти за Бюджет 2027: Мистерия е. Трябва да има голямо свиване, голямо съкращаване на държавните разходи.

Подготовката на Бюджет 2027 ще премине по нови правила и при по-засилен европейски контрол върху публичните финанси. До понеделник Министерството на финансите трябва да обобщи предложенията на бюджетните организации за план-сметките им за следващата година и актуализираните прогнози до 2029 г.

Какво означават новите изисквания и къде държавата трябва да търси възможности за ограничаване на разходите? Темата в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS коментираха бившият социален министър Христина Христова и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов.

ТОЛ камерите вече ще подават данни директно към таблетите на пътните полицаи

Това, което в момента правим, е държавата да използва пълноценно ТОЛ камерите, които отдавна ги има, но дълго време се използваха от лица и структури извън държавата. В момента всички данни от тези камери ще ги извадим на таблетите на пътните полицаи, за да е ясно за един полицай кога има водач с рисков профил и този водач ще бъде засечен още в самото си движение от първите камери, тази информация ще се подаде към таблета на пътния полицаи и той ще изведе този водач. По този начин ще реагираме превантивно, а не да следваме събитията, както беше досега. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев за приетия на заседание на Министерския съвет План за действие за ограничаване на риска от тежки пътнотранспортни произшествия и повишаване безопасността на движението по пътищата.

БЛС и НЗОК подписаха новия рамков договор

Новият Национален рамков договор, по който НЗОК ще заплаща медицинската помощ, беше подписан днес от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Споразумението ще бъде в сила до края на 2028 г.

Шишков: Всички общини, които имат да получават пари и аванси, ще бъдат осигурени

Всички общини, които имат да получават пари и аванси, ще бъдат осигурени. Кметовете могат да бъдат абсолютно спокойни. В това увери регионалният министър арх. Иван Шишков по време на изслушването си в Комисията по регионално развитие и благоустройството в Народното събрание.

Доставчици на криптоактиви ще подават в НАП данни за всеки свой клиент

Доставчици на услуги за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас, се задължават да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите идентификационни данни за всеки ползвател на криптоактиви, включително имена, адрес, дата и място на раждане, държавата членка или партньорската юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер.

Родителите вече няма да връщат помощта за ученик заради неизвинени отсъствия

Министерският съвет одобри промени в Закона за семейни помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова.

Всеки втори работещ у нас е подложен на висок стрес

Всеки втори участник в проучване за стреса на работното място проявява високи нива на напрежение. Това заяви Петя Цветкова от Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара в ефира на NOVA NEWS. Изследването е част от съвместен проект на Българската стопанска камара, Министерството на труда и социалната политика и КНСБ. В него са участвали близо 1000 души от 30 предприятия, представители на пет ключови сектора – производство на хранителни продукти, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, хуманно здравеопазване и култура.

Активите на пенсионните фондове у нас нарастват с 16,8% спрямо миналата година

Активите на пенсионните фондове в България продължават да растат и към края на юни вече надхвърлят 17,25 млрд. евро, показват последните данни на Българската народна банка.

Агресия на пътя в Бургас: Две жени биха майка, пътувала с 5-годишната си дъщеря

26-годишна е била нападната от две други жени след конфликт на пътя в Бургас, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 17:00 часа на 8 септември.

10 коли изгоряха напълно в съседни квартали в София

Общо десет леки автомобила са напълно унищожени, а други три са засегнати при два пожара, възникнали в рамките на броени минути в София. Инцидентите са от ранните часове на 9 септември в съседните квартали „Лагера” и „Хиподрума”, съобщи NOVA.

Радев заминава за Париж за Международната среща на върха по космическите въпроси

Министър-председателят Румен Радев заминава за Париж, където днес и утре ще участва в Международната среща на върха по космическите въпроси. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Йордан Иванов: 9 септември е най-голямата национална катастрофа

Върху живата травма на колективната памет е лесно да наслагваш пропагандни внушения, да експлоатираш носталгия, каза в декларация от парламентарната трибуна народният представител от „Демократична България“ Йордан Иванов по повод 9 септември.

Асен Василев: България има нужда от президент, който няма да говори за независимост, докато изпълнява чужда воля

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев публикува коментар за кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори и част от решенията на правителството "Радев" от юли месец.

ИПБ: Лъжа е, че ЕС ни задължава да въведем километров тол за всички леки автомобили

Институтът за пътна безопасност разпространи становище невярно, според експертите, интерпретиране на Директива (ЕС) 2022/362 от страна на Министерството на регионалното развитие и устройственото благоустройство (МРРБ) и подвеждане на министър-председателя и българското общество относно въвеждането на тол такси за леки автомобили след 2030 г.