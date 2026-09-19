„Прогресивна България“ отваря врата и за бензина

„Прогресивна България“ не изключва мерките за горивата да бъдат разширени и към бензина и дизела, заяви депутатът Тодор Джиков в ефира на NOVA. По думите му решението засега е насочено основно към домакинствата с по-ниски доходи, хората, които ползват автомобили на газ, и обществения транспорт, но темата остава отворена за промени.

Джиков посочи, че мерките са закъснели и според него държавата е трябвало по-рано да изгради механизми за контрол на пазара, включително чрез Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Той допълни, че очаква те да заработят в срок до два месеца.

Според депутата социалната подкрепа е насочена към най-уязвимите групи, а не към всички домакинства, както е било при предишни мерки. Той заяви още, че след актуализирането на линията на бедност чрез т.нар. инфлационен чек биха били обхванати около 550 000 души.

Мярката може да се разшири

„Ние сме отворени. Това не е финален процес“, каза Джиков и добави, че при динамичната ситуация на международните пазари е възможно в бъдеще да има промяна в обхвата на подпомагането. Той посочи и че цената на горивата не се определя единствено от стойността на петрола, а и от разходи за труд, енергия и производство.

По време на разговора в NOVA Джиков свърза темата и с компенсациите за земеделските производители. По думите му целта е поскъпването на горивата, торовете и препаратите да не се прехвърля върху цените на храните. Той говори и за необходимост от по-голяма прозрачност в ценовата верига от производителя до магазина.

Фокус върху горивата и цените

По думите на Джиков една от идеите е да се проследява къде се формира крайната цена и дали има необосновано изкривяване на печалбите по веригата. В същото време той защити и промяната в начина, по който се определя минималната работна заплата, като настоя тя да не се смесва със социалните плащания и линията на бедност.

Темата за мерките срещу поскъпването и възможното им разширяване към бензина и дизела идва на фона на дебатите за цените на горивата, социалните компенсации и ефекта им върху домакинствата и бизнеса. Засега обаче конкретно решение за бензина и дизела не е обявено.

Източници: NOVA