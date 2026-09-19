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„Прогресивна България“ отваря врата и за бензина
  Тема: Икономика

„Прогресивна България“ отваря врата и за бензина

19 Септември, 2026 18:43, обновена 19 Септември, 2026 18:45 674 17

  • прогресивна българия-
  • горива-
  • бензин-
  • дизел-
  • тодор джиков

Депутатът Тодор Джиков не изключи мерките за горивата да бъдат разширени и към бензин и дизел.

„Прогресивна България“ отваря врата и за бензина - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Прогресивна България“ не изключва мерките за горивата да бъдат разширени и към бензина и дизела, заяви депутатът Тодор Джиков в ефира на NOVA. По думите му решението засега е насочено основно към домакинствата с по-ниски доходи, хората, които ползват автомобили на газ, и обществения транспорт, но темата остава отворена за промени.

Джиков посочи, че мерките са закъснели и според него държавата е трябвало по-рано да изгради механизми за контрол на пазара, включително чрез Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Той допълни, че очаква те да заработят в срок до два месеца.

Според депутата социалната подкрепа е насочена към най-уязвимите групи, а не към всички домакинства, както е било при предишни мерки. Той заяви още, че след актуализирането на линията на бедност чрез т.нар. инфлационен чек биха били обхванати около 550 000 души.

Мярката може да се разшири

„Ние сме отворени. Това не е финален процес“, каза Джиков и добави, че при динамичната ситуация на международните пазари е възможно в бъдеще да има промяна в обхвата на подпомагането. Той посочи и че цената на горивата не се определя единствено от стойността на петрола, а и от разходи за труд, енергия и производство.

По време на разговора в NOVA Джиков свърза темата и с компенсациите за земеделските производители. По думите му целта е поскъпването на горивата, торовете и препаратите да не се прехвърля върху цените на храните. Той говори и за необходимост от по-голяма прозрачност в ценовата верига от производителя до магазина.

Фокус върху горивата и цените

По думите на Джиков една от идеите е да се проследява къде се формира крайната цена и дали има необосновано изкривяване на печалбите по веригата. В същото време той защити и промяната в начина, по който се определя минималната работна заплата, като настоя тя да не се смесва със социалните плащания и линията на бедност.

Темата за мерките срещу поскъпването и възможното им разширяване към бензина и дизела идва на фона на дебатите за цените на горивата, социалните компенсации и ефекта им върху домакинствата и бизнеса. Засега обаче конкретно решение за бензина и дизела не е обявено.

Източници: NOVA


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вдигай цените

    5 1 Отговор
    бензина трябва да поскъпне и да стане поне 5 евро литъра

    Коментиран от #3

    18:47 19.09.2026

  • 2 Виждащ

    10 0 Отговор
    Мярката се казва:
    -Мижай да те лажем!
    Блаженни са вярващите и емигриралите.

    18:48 19.09.2026

  • 3 прогресивен мултак

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "вдигай цените":

    добра идея

    18:49 19.09.2026

  • 4 име

    4 1 Отговор
    При Асен Василев когато беше финансов министър външния дълг спадна от 23.2 на 21.8 от БВП. Василев спря тогава безконтролното увеличение на заплатите на полицаи ,военни и администрация. При него 122 долара барел а дизел и бензин по 1.78 евро за литър а на всяка бензиностанция при издаване на фактурата ти спадаха по 25 ст.на литър. Сега барел петрол 104 долара а дизел 1.96 евро и няма компенсации.
    Не ми се иска да призная но снощи в "Панорама" Асен Василев разгроми с факти и цифри Антон Кутев от "Прогресивна България" който пребледня и се олюля на стола...

    Коментиран от #13

    18:50 19.09.2026

  • 5 Сатана Z

    0 6 Отговор
    От София до Бургас се пътува срещу 60€ си там за 4 часа нормално каране.Стига сте ревали за цената на горивата?Имаш Кинти,караш.Нямаш- одиш пеш.
    Ае у лево!

    18:51 19.09.2026

  • 6 Джиката може

    5 0 Отговор
    да отваря и затваря врати само в дома си.
    Оставка!

    18:52 19.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Beнциcлaв Mихaйлoв

    4 0 Отговор
    ПEДOФИЛИ ПPOГPEСИС МУTPOПИTEЦИTE, pyZки тepopиcти от ПEДOФИЛИ БE3-ФAKTИ.bg Дeниc Джaмбaзoв , Kaлин Kaмeнoв , Maртин Xpиcтoв , Пaвeл Koвaчeв , Тиxoмиp Шyмoв , Хриcтo Бoриcoв ,Aнaтoли Cтaйkoв, Beнциcлaв Mихaйлoв ,Гaлин Гaнeв от kрaдeвoтo педофилско OПГ-ПБ-ПEДOФИЛИ БOЛШEBИКИ пак са на амбразурата в отчаян опит за омаскаряване на ПП-ДБ!

    18:56 19.09.2026

  • 9 Онуфри

    0 0 Отговор
    и аз започвам да са замислям , да пусна духалото на макс

    18:58 19.09.2026

  • 10 Онуфри

    0 0 Отговор
    разийши

    18:59 19.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 тия мунчовци

    3 0 Отговор
    нали щяха да спират кранчета ко стана?

    19:06 19.09.2026

  • 13 Вижда се

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Асен озверял и приключи Кутев и мунчо с факти и цифри.
    Днес интернет пространството гърми за смазването на регресистите от Асен Василев!

    19:07 19.09.2026

  • 14 Венцислав Михайлов ПEДOФИЛ

    2 0 Отговор
    ПEДOФИЛИ ПPOГPEСИС МУTPOПИTEЦИTE, pyZки тepopиcти от ПEДOФИЛИ БE3-ФAKTИ.bg Дeниc Джaмбaзoв , Kaлин Kaмeнoв , Maртин Xpиcтoв , Пaвeл Koвaчeв , Тиxoмиp Шyмoв , Хриcтo Бoриcoв ,Aнaтoли Cтaйkoв, Beнциcлaв Mихaйлoв ,Гaлин Гaнeв от kрaдeвoтo педофилско OПГ-ПБ-ПEДOФИЛИ БOЛШEBИКИ пак са на амбразурата в отчаян опит за омаскаряване на ПП-ДБ!

    19:07 19.09.2026

  • 15 Той казва,че

    1 0 Отговор
    "мерките са закъснели и според него държавата е трябвало по-рано да изгради механизми за контрол на пазара.
    Една от идеите е да се проследява къде се формира крайната цена и дали има необосновано изкривяване на печалбите по веригата."
    Толкова месеци спахте ли? Само ни лъгахте , че всичко е под контрол!
    Били закъснели, но имали идеи!!

    19:16 19.09.2026

  • 16 алахулю фишер

    0 0 Отговор
    ликолиото работило на пълни обороти , но години наред нямаха печалба - е заделяно за некои местни друзя

    19:19 19.09.2026

  • 17 БОТАШ MУHЧO ПEДOФИЛ

    2 0 Отговор
    To3 maзeн maZковски ибриpk , дoнocика на ДС педофила румеН радеВ-БОТАШ с кодово име MУHЧO, този жена от другия пол , защо е такова шубе та не се изправи като мъж на президентските избори ,ами се крие под полата на масковската проZта утка улянА Maфиотова-БOTAШ .

    19:21 19.09.2026

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