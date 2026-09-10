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ПБ: Абсолютно изключено е да водим преговори с ГЕРБ и ДПС за избора на новия ВСС

ПБ: Абсолютно изключено е да водим преговори с ГЕРБ и ДПС за избора на новия ВСС

10 Септември, 2026 09:33 478 18

  • герб-
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  • стефан милев-
  • димитър петров-
  • всс

Съдия Стефан Милев няма абсолютно никаква зависимост от Сотир Цацаров, посочи депутатът

ПБ: Абсолютно изключено е да водим преговори с ГЕРБ и ДПС за избора на новия ВСС - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Абсолютно изключено е да водим преговори с ГЕРБ и ДПС за подкрепа на кандидатурите за парламентарната квота на ВСС. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ Димитър Петров, депутат от "Прогресивна България", член на правната комисия.

Вече са ясни имената, които се предлагат от квотата на „Прогресивна България“ за парламентарната квота. Ясни са и тези, които се предлагат от „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

Петров заяви, че ако не се разберат с „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, е абсолютно изключено да водят преговори с ГЕРБ и ДПС. „Ние ясно казахме, че точно с тези две формации няма да водим преговори. Търсим подкрепа от тези политически партии, които действително искат да проведем една реална съдебна реформа. А тя започва именно с избора на новите членове на ВСС“.

„Аз вярвам, че всички ще подходим разумно и ще постигнем консенсус с останалите политически сили, защото вярвам, че това очаква обществото от нас. И ако действително за тях съдебната реформа е такава ценност, каквато е и за нас, мисля, че ще постигнем това“, допълни депутатът.

„Ние предложихме 11 имена, които са абсолютно консенсусни вътре в парламентарната ни група, тъй като са подбрани изцяло по критериите, които заложихме в последните промени в Закона за съдебната власт - за високи професионални и нравствени качества“, посочи Петров.

По думите му те са били предложени от различни народни представители. „Нямаше случай някой да е спуснал имената отнякъде“.

„Аз лично по-скоро се застъпих за идеята, че трябва да имаме предложени кандидати от гражданските и професионалните организации, които са подадени. Имаме четирима от тях, което е сериозен процент“, подчерта Петров.

„От опозицията имаха намерение в Закона за съдебната власт да въведем процедурата да се предлагат номинации от гражданските и професионалните организации, но така, както беше предвидено там, създаваше риск от противоконституционност. В момента, както сме го предвидили в правилата, това е една много естествена процедура и в нея участваха приблизително 25 различни граждански организации“, сподели той.

Според Петров предстои много тежка работа в правната комисия, но основите са поставени. „Тук можем да поздравим „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, че също предложиха кандидати“.

„Аз лично не виждам сериозни притеснения относно кандидатурите на Андрей Янкулов и Емил Дечев. Те се доказаха в служебния кабинет. Таня Радуловска ми е по-малко известна, но и тя като биография не изглежда да създава притеснения. Тепърва правната комисия ще прецени. Дискусиите продължават“, посочи депутатът.

Той припомни, че гласуването е на 20 ноември. „Има изключително много време. „От една страна, ни обвиняваха за него, но то е ясно поставено, защото трябва да има достатъчен период, за да може гражданското общество да се запознае с тези кандидати“.

Петров увери, че Сотир Цацаров няма никакво участие в подбора на магистратите. „Те по никакъв начин не са идвали от Пловдив. Идват от отделни народни представители, от други членове на нашата партия. По никакъв начин не са свързани с конкретни фигури от миналото“.

„Ако погледнете техните биографии, това са хора, които са изминали целия си път в съдебната система, или са преподаватели с много голям опит. Залагаме на хора с дълъг професионален път в системата. Залагаме на хора с поне 20-30 години в самата система“, посочи Петров.

По думите му всеки един от тях е бил проверен. „Тази безпристрастност и независимост се доказват чрез проверката, която сме направили в своята партия и която ще направим в правната комисия, защото ние ще изследваме всичко, свързано с цялата биография на тези кандидати. Мога да кажа, че те никога не са били наказвани дисциплинарно“.

Той посочи, че срещу един от тях е водена проверка, но тя не е завършила с наличие на основание да бъде наложено дисциплинарно наказание.

„Съдия Стефан Милев няма абсолютно никаква зависимост от Сотир Цацаров. Изрично сме проверили всяка една от тези фигури“, коментира Петров.

По думите му обсъжданията с политическите сили ще се случват в правната комисия по абсолютно прозрачен и публичен начин. „Предстои първо да се проверят документите на кандидатите, да се насрочат изслушвания, да се предоставят концепции“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 14 Отговор
    Вие не водите преговори с ГЕРБ и ДПС. Вие просто сте техни говорители, ама Ганчо се прави още на чукнат.

    Коментиран от #5

    09:34 10.09.2026

  • 2 Гост

    8 2 Отговор
    Кой си ти бе, дечко?!! И кой ще те каже на тебе?! Ти си там за статист. Лево храстче

    09:36 10.09.2026

  • 3 Кина

    6 4 Отговор
    В Румъния влизат украинци бягащи от войната скоро ще се насочат и към България..! Кой ще плати за настаняване , лекарства и храна..?

    09:37 10.09.2026

  • 4 Пич

    9 2 Отговор
    Всъщност е обратното!!!
    Никой не трябва да води преговори с Радевистите, а да ги изметат от властта час по скоро!!!
    Тези ще върнат България в беднотията от преди двадесет години!!!

    09:37 10.09.2026

  • 5 Ганчо

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Аде бегайнда правиш фирки на Смотаняху.

    09:38 10.09.2026

  • 6 КЕФ

    3 1 Отговор
    А ПеПедофилите с отпаднала необходимост дори не заслужават да бъдат споменавани.

    09:41 10.09.2026

  • 7 Не знам кой какъв е !

    4 1 Отговор
    Но противозаконните решения на Българската Съдебна система !

    И Прокуратурата !

    Са Налице !

    09:41 10.09.2026

  • 8 Анонимен

    5 2 Отговор
    Оставка на регресите България е парламентарна република не е собственост на червените регреси Оставка и още нещо всеки месец получаваш 10 хиляди от мен и семейството ми Върни ми парите и нямаш никакво място в парламента ни Оставка

    Коментиран от #15

    09:41 10.09.2026

  • 9 още

    2 1 Отговор
    ДеПеСе не е ВеСеСе!

    09:44 10.09.2026

  • 10 лоза

    4 0 Отговор
    Кажи на Сънчо :-Лека нощ!

    09:45 10.09.2026

  • 11 Много Неприятно !

    5 0 Отговор
    Комунистическо !
    Лай !

    Но !

    09:48 10.09.2026

  • 12 Мите

    5 2 Отговор
    Махни очилата! Пиглета ще бъде президент с гласовете на ГЕРБ И ДПС, после и вие ще се отблагодарите! Нали за това чичко Ручен ясно каза, ще избираме ВСС след изборите, да видим първо придворната … дали ще ми я изберат.

    09:52 10.09.2026

  • 13 убийци на конституция

    2 2 Отговор
    Като бяхте коалиция с ГЕРБ и унищожихте държавага защо беше абсолютно възможно тогава?

    09:53 10.09.2026

  • 14 мазно кафе с Пеевски в скута

    1 1 Отговор
    Не са правете са чисти!

    09:54 10.09.2026

  • 15 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Промяна, дай адрес, ЕГН, банкова сметка! Въобще, някакъв контакт. Не знаеш ли как се прави?! Или, като тартора ви, на ръка, с пачките?🤣

    09:59 10.09.2026

  • 16 Симо

    1 0 Отговор
    Това момче ми напомня на един герой от разказа на Чудомир “ Аламинут”😀

    10:02 10.09.2026

  • 17 1234

    1 0 Отговор
    Борисов да види как се прави, а не като него "мека мара".

    10:09 10.09.2026

  • 18 Диана

    0 0 Отговор
    Разбира се, че е "абсолютно изключено" тези негодници да виреят във времето на демокрацията - нямат морал, нямат и мозък, я само с лакти, юмруци и хули политика не се прави...Политиката е за хора, не за бройки, системи, числа...Не случайно всичко да което се докоснат БСПтата се руши с гръм и трясък - войната по пътищата се засилва, цените растат..Скоро хората пак ще започнат да се стрелят по улиците сигурно...БСПтата не понасят демокрацията, не търпят различията - те цял живот са използвали властта за себеутвърждаване и "чистене на плевелите", които представляват всички различни хора около себе си...Те винаги са прави, значи , и ако не си съгласен си аут, А недай си боже да им потърсиш отговорност, каквото направи Герб за 45 годишното им управление и то е много смекчен, не съдебен вариант просто игнорирайки крясъците и истерията им, мръсотиите и лъжите им...Нямат самокритичност тези хора, заслепени са от властта и парите, разиграват своята немощ на гърба на народа с безкрайните си грешки и безотговорности, наглост и простащини...БСП и СИЕ вън от политиката...

    10:16 10.09.2026

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