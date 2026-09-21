Новини
България »
София »
Експерти за цените на горивата: Помощта от 50 евро се равнява на едва 16 евро месечно

Експерти за цените на горивата: Помощта от 50 евро се равнява на едва 16 евро месечно

21 Септември, 2026 09:09 546 13

  • горива-
  • цени-
  • поскъпва-
  • инфлация-
  • мерки

Правителството представи пакет от антикризисни мерки в опит да овладее рекордните цени на горивата и растящата инфлация у нас.

Експерти за цените на горивата: Помощта от 50 евро се равнява на едва 16 евро месечно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството представи пакет от антикризисни мерки в опит да овладее рекордните цени на горивата и растящата инфлация у нас. "Предвидената еднократна помощ от 50 евро едва ли ще има значим положителен ефект върху бюджетите на домакинствата", това коментира пред NOVA общинският съветник и бивш синдикалист Ваня Григорова. "В същото време ситуацията остава непредсказуема и не се знае докъде могат да се покачат цените, тъй като "небето е граница"", това допълни икономистът Евгений Кънев.

Ваня Григорова подчерта, че еднократната помощ от 50 евро, разпределена за период от три месеца, се равнява на едва 16 евро месечно. "Трябва да признаем, че се намираме в почти Трета световна война и опитите да се прехвърля отговорността върху една компания са нелепи", заяви тя. По думите ѝ проблемите се коренят в "безумната Зелена сделка" и политиките, водени от 2021 г. насам, които тя определи като "откровено национално предателски", заради отказа от евтини руски горива и затварянето на енергийни мощности.

Евгений Кънев обърна внимание на липсата на прозрачност при работата на рафинерията у нас. "Най-големият риск за националната сигурност е наличието на монопол на чужда държава, с която реално сме в обтегнати отношения", категоричен бе икономистът. Той посочи, че макар обемът на преработка в рафинерията да се е увеличил многократно, държавният бюджет не усеща ползите от това. Според него е необходимо облагане на "свръхпечалбите", като цената се изчислява на база международни индекси плюс застраховки и навло, а разликата да влиза в хазната.

По думите му в бюджета за 2026 г. има заложен финансов буфер от общо 3 милиарда евро, който би могъл да послужи за подпомагане на гражданите. "Ние не знаем за какво са тези милиарди - милиард и половина са за администрация, другата половина за капиталови разходи, а това е една "възглавница", която може да се използва за облекчаване на удара върху икономиката", обясни той. Кънев напомни, че световните петролни резерви са почти изчерпани, което ограничава възможностите за намаляване на пазарния натиск.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчо

    9 2 Отговор
    Цените са нормални. Купуваме гласовете на джипситата.

    Коментиран от #3

    09:13 21.09.2026

  • 2 честен ционист

    6 1 Отговор
    Не е важно на колко евро се равнява месечно, а на колко литра месечно. Обаче Радевисти не могат да отговорят на този въпрос.

    09:15 21.09.2026

  • 3 Но трябва да сме сигурни

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо":

    че са гласували правилно. Затова от ноември...

    09:16 21.09.2026

  • 4 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Полза няма да има, ама дават ли ти - дръж, гонят ли те - беж. Що няма да има полза? Щото като дойдат празници и цените скачат, извън градовете цените са по-високи и като раздадат по 50 евро ще скочат пак и толкоз.

    09:22 21.09.2026

  • 5 Цеко

    11 0 Отговор
    Поредната подигравка с хората от страна на Фатмашкото правителство! От акцизи и ДДС лапат много повече от високите цени, но пускат жълти центове на хората. Че и сваляли само ДДС за газта, смяяяяях! Но сега защо няма кой да плати протести?! Къде са лумпените от площадите...?

    09:23 21.09.2026

  • 6 глоги

    1 1 Отговор
    общинскАТА съветниЧКА и бившА синдикалистКА- Ваня Григорова.

    09:26 21.09.2026

  • 7 Искахте Ойро

    3 0 Отговор
    без Референдум, получихме си го.
    Радев нали щеше да подобрява отношенията с Русия,
    ако не може с Китай за евтини горива.
    Плащаме милиарди за Споразумението с Укр. на Гюров,
    и ПВО пак за УКР.
    Сега вдига данъци, местни до 2029 иска с 100% увеличение.
    Съвет на МВФ, предложиха още при Добрев или вдигане на данъци, или рязко съкращение на бюджетни заплати.
    След увеличение Радев ги замрази депутатските, и запази увеличение на всеки 3 месеца.
    Да го беше казал в платформата си, 8 години не инициира Референдум за запазване на лЪв,
    той бил за Ойрото.
    Цените и данъците косвени и преки, летят в небесата.

    Коментиран от #13

    09:28 21.09.2026

  • 8 Дедовия

    4 0 Отговор
    Глупака от Славяново раздава нашите пари на неграмотните за да им купи гласовете на изборите. Само за това трябва да бъде съден за злоупотреба в особено големи размери !

    09:30 21.09.2026

  • 9 миме

    2 1 Отговор
    много съм любопитна къде ли изчезнА " неведомата ръчичка на пазаря " та се налага да я замества крадливата ръчица на некъв си натофски фатмак

    09:30 21.09.2026

  • 10 Наката

    4 0 Отговор
    От тези многото 50,00 евро еднократни в държавата под формата на акцизи и ДДС ще се върнат 27,23
    евро!Пием студената водица на Рундьо Боташ всеки ден!

    09:32 21.09.2026

  • 11 Сатана Z

    0 2 Отговор
    И по-зле ще става.Ще трябва да платите цената на насилственото приемане на €врото в България и неоколониалното управление на Брюксел спрямо васална София.
    Санкциите работят ,а ние сме в клуба на богатите.

    09:39 21.09.2026

  • 12 При това положение на нещата !

    1 1 Отговор
    При това положение на нещата !
    И твърдението за изчерпване на петролните запаси.

    Необяснимо е мълчанието и бездействието на ЕС .

    И българското правителство .

    За осигуряването на евтини и качествени горива

    За Българската и Европейските икономики !

    И Общества.

    Както и Системата за Преодоляване !

    И Разрешаване На Този Глобален Проблем!

    09:40 21.09.2026

  • 13 Реалист

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Искахте Ойро":

    На Фатмака не му пука за наивниците, дето му пляскаха по площадите! Той се подигра с всички ни, след като ни НАБУТА машинното гласуване с престъпна промяна на изборния закон! Защо не го подложи на обществено обсъждане поне от кумова срама?! А ние очакваме референдум да нпарави...с машините на Мадуро от избори само ще си патим. Той си нагласи с тях 131 депутата, с едни прости алгоритми. Сега ако иска Йотоивца още на първи тур ще си я "изберем"...ама нищой няма по площасите сега, ЗАЩО?!

    09:42 21.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове