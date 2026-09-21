Експерти за цените на горивата: Помощта от 50 евро се равнява на едва 16 евро месечно

Правителството представи пакет от антикризисни мерки в опит да овладее рекордните цени на горивата и растящата инфлация у нас. "Предвидената еднократна помощ от 50 евро едва ли ще има значим положителен ефект върху бюджетите на домакинствата", това коментира пред NOVA общинският съветник и бивш синдикалист Ваня Григорова. "В същото време ситуацията остава непредсказуема и не се знае докъде могат да се покачат цените, тъй като "небето е граница"", това допълни икономистът Евгений Кънев.
Ваня Григорова подчерта, че еднократната помощ от 50 евро, разпределена за период от три месеца, се равнява на едва 16 евро месечно. "Трябва да признаем, че се намираме в почти Трета световна война и опитите да се прехвърля отговорността върху една компания са нелепи", заяви тя. По думите ѝ проблемите се коренят в "безумната Зелена сделка" и политиките, водени от 2021 г. насам, които тя определи като "откровено национално предателски", заради отказа от евтини руски горива и затварянето на енергийни мощности.
Евгений Кънев обърна внимание на липсата на прозрачност при работата на рафинерията у нас. "Най-големият риск за националната сигурност е наличието на монопол на чужда държава, с която реално сме в обтегнати отношения", категоричен бе икономистът. Той посочи, че макар обемът на преработка в рафинерията да се е увеличил многократно, държавният бюджет не усеща ползите от това. Според него е необходимо облагане на "свръхпечалбите", като цената се изчислява на база международни индекси плюс застраховки и навло, а разликата да влиза в хазната.
По думите му в бюджета за 2026 г. има заложен финансов буфер от общо 3 милиарда евро, който би могъл да послужи за подпомагане на гражданите. "Ние не знаем за какво са тези милиарди - милиард и половина са за администрация, другата половина за капиталови разходи, а това е една "възглавница", която може да се използва за облекчаване на удара върху икономиката", обясни той. Кънев напомни, че световните петролни резерви са почти изчерпани, което ограничава възможностите за намаляване на пазарния натиск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчо
Коментиран от #3
09:13 21.09.2026
2 честен ционист
09:15 21.09.2026
3 Но трябва да сме сигурни
До коментар #1 от "Мунчо":че са гласували правилно. Затова от ноември...
09:16 21.09.2026
4 Наблюдател
09:22 21.09.2026
5 Цеко
09:23 21.09.2026
6 глоги
09:26 21.09.2026
7 Искахте Ойро
Радев нали щеше да подобрява отношенията с Русия,
ако не може с Китай за евтини горива.
Плащаме милиарди за Споразумението с Укр. на Гюров,
и ПВО пак за УКР.
Сега вдига данъци, местни до 2029 иска с 100% увеличение.
Съвет на МВФ, предложиха още при Добрев или вдигане на данъци, или рязко съкращение на бюджетни заплати.
След увеличение Радев ги замрази депутатските, и запази увеличение на всеки 3 месеца.
Да го беше казал в платформата си, 8 години не инициира Референдум за запазване на лЪв,
той бил за Ойрото.
Цените и данъците косвени и преки, летят в небесата.
Коментиран от #13
09:28 21.09.2026
8 Дедовия
09:30 21.09.2026
9 миме
09:30 21.09.2026
10 Наката
евро!Пием студената водица на Рундьо Боташ всеки ден!
09:32 21.09.2026
11 Сатана Z
Санкциите работят ,а ние сме в клуба на богатите.
09:39 21.09.2026
12 При това положение на нещата !
И твърдението за изчерпване на петролните запаси.
Необяснимо е мълчанието и бездействието на ЕС .
И българското правителство .
За осигуряването на евтини и качествени горива
За Българската и Европейските икономики !
И Общества.
Както и Системата за Преодоляване !
И Разрешаване На Този Глобален Проблем!
09:40 21.09.2026
13 Реалист
До коментар #7 от "Искахте Ойро":На Фатмака не му пука за наивниците, дето му пляскаха по площадите! Той се подигра с всички ни, след като ни НАБУТА машинното гласуване с престъпна промяна на изборния закон! Защо не го подложи на обществено обсъждане поне от кумова срама?! А ние очакваме референдум да нпарави...с машините на Мадуро от избори само ще си патим. Той си нагласи с тях 131 депутата, с едни прости алгоритми. Сега ако иска Йотоивца още на първи тур ще си я "изберем"...ама нищой няма по площасите сега, ЗАЩО?!
09:42 21.09.2026