Експерти за цените на горивата: Помощта от 50 евро се равнява на едва 16 евро месечно

Правителството представи пакет от антикризисни мерки в опит да овладее рекордните цени на горивата и растящата инфлация у нас. "Предвидената еднократна помощ от 50 евро едва ли ще има значим положителен ефект върху бюджетите на домакинствата", това коментира пред NOVA общинският съветник и бивш синдикалист Ваня Григорова. "В същото време ситуацията остава непредсказуема и не се знае докъде могат да се покачат цените, тъй като "небето е граница"", това допълни икономистът Евгений Кънев.

Ваня Григорова подчерта, че еднократната помощ от 50 евро, разпределена за период от три месеца, се равнява на едва 16 евро месечно. "Трябва да признаем, че се намираме в почти Трета световна война и опитите да се прехвърля отговорността върху една компания са нелепи", заяви тя. По думите ѝ проблемите се коренят в "безумната Зелена сделка" и политиките, водени от 2021 г. насам, които тя определи като "откровено национално предателски", заради отказа от евтини руски горива и затварянето на енергийни мощности.

Евгений Кънев обърна внимание на липсата на прозрачност при работата на рафинерията у нас. "Най-големият риск за националната сигурност е наличието на монопол на чужда държава, с която реално сме в обтегнати отношения", категоричен бе икономистът. Той посочи, че макар обемът на преработка в рафинерията да се е увеличил многократно, държавният бюджет не усеща ползите от това. Според него е необходимо облагане на "свръхпечалбите", като цената се изчислява на база международни индекси плюс застраховки и навло, а разликата да влиза в хазната.

По думите му в бюджета за 2026 г. има заложен финансов буфер от общо 3 милиарда евро, който би могъл да послужи за подпомагане на гражданите. "Ние не знаем за какво са тези милиарди - милиард и половина са за администрация, другата половина за капиталови разходи, а това е една "възглавница", която може да се използва за облекчаване на удара върху икономиката", обясни той. Кънев напомни, че световните петролни резерви са почти изчерпани, което ограничава възможностите за намаляване на пазарния натиск.