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Димитър Маргаритов: „Справедливата цена“ трябва да е ориентир, а не таван

Димитър Маргаритов: „Справедливата цена“ трябва да е ориентир, а не таван

21 Септември, 2026 08:59 444 10

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  • поскъпване-
  • цени-
  • храни-
  • справедлива цена

„Кошницата с грижа“ също е под въпрос

Димитър Маргаритов: „Справедливата цена“ трябва да е ориентир, а не таван - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Идеята за „справедлива цена“ може да помогне на потребителите, но не трябва да се превръща в инструмент за регулиране на пазара. За това предупреди пред БНТ бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.

По думите му предприетите от правителството мерки срещу необоснованото поскъпване са стъпка в правилната посока, но трябва да се внимава да не се стига до прекомерна държавна намеса в пазарните механизми, уточни novini.bg.

В студиото на "Денят започва" Маргаритов посочи, че референтната стойност на дадена стока може да бъде полезна както за потребителите, така и за търговците.

„Справедливата стойност е добра идея, защото когато имате една такава референтна граница, и двете страни в пазарния процес могат да се ориентират“, коментира той.

Предложената методика за определяне на „справедливата стойност“ предвижда да се отчитат различни фактори при изчисляването на референтните цени. По думите на Маргаритов

при разработването ѝ е използван и френски опит.

В публичния дебат се обсъжда и идеята за т.нар. „табло на срама“, което да показва търговци, чиито цени са значително над референтните стойности.

Според Маргаритов публичността може да има репутационен ефект върху търговците, но референтната цена не бива автоматично да се превръща в регулаторен праг.

Той предупреди, че ако превишаването на определена референтна стойност започне да води до санкции, това вече би означавало директна намеса в пазарното ценообразуване.

„Кошницата с грижа“ също е под въпрос

Той коментира и инициативата „Кошница с грижа“, която беше договорена между правителството и големите търговски вериги.

Маргаритов посочи, че инициативата може да има ефект, но контролът върху нея трябва да бъде постоянен – както по отношение на цените, така и по отношение на качеството на продуктите.

Особено важен според него е въпросът дали стоките, които се продават като определен продукт, действително отговарят на изискванията за съответното наименование.

„По-голямото табло на срама“ трябва да бъде свързано именно с качеството на храните, смята той.

Според Маргаритов контролът върху цените трябва да върви паралелно с контрола върху съдържанието и качеството на продаваните стоки.

Той подчерта ролята на Българската агенция по безопасност на храните при проверките на хранителните продукти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    А иде зима и кошничката няма да помогне на жълтопаветните клошари

    09:05 21.09.2026

  • 2 Тотално разминаване

    6 0 Отговор
    с обещанията ви. Крадци, лъжци и некадърници. ОСТАВКА!!!

    09:06 21.09.2026

  • 3 бля бля бля

    2 0 Отговор
    всичко е грабеж, работиш за едни пари вземат ти 20%, за каквото и да ги дадеш само държавата ти взема 20% а търговеца 100% надценка.......

    09:09 21.09.2026

  • 4 ФАКТ

    2 0 Отговор
    ПУКА ВИ НА ВАС ЗА ТАВАНА ЦЕНИТЕ ЛЕТЯТ В НЕБЕСАТА

    09:14 21.09.2026

  • 5 Перо

    1 0 Отговор
    Селянията от това правителство не разбраха ли, че няма такова понятие “справедлива цена”! Има престъпна дейност от спекуланти, която може да се бори само силово. Не случайно в западните демокрации слагат административно таван на цените и субсидиране на част от цената на горивата за бензиностанциите за всички! Като знаеш маржа на печалбата на спекуланта, много лесно може да му сложиш таван и може да си сигурен, че престъпника ще се свие и ще изтърпи, без да фалира! Само тук измислят простотии, при неграмотно младо население и изкуфяли старци, незнаещи на кой свят са!

    09:19 21.09.2026

  • 6 Перо

    1 0 Отговор
    В БГ никога не е имало пазарна икономика, а само картелна, координирана от браншовите организации!

    09:21 21.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хихихихи

    2 0 Отговор
    Боядисаният чичо-дядко.

    09:24 21.09.2026

  • 9 Как така в Хърватия

    2 0 Отговор
    има таван цени на над 300 стоки.
    Как в Гърция земеделци решиха да намалят цени с 50% тази година.
    Как Мицотакис сваля цени ток с 30% за 3 г.
    При нас увеличение ток преноси 50%, услуги парно увеличение 40%, плюс незаконна сградна 30%.
    вода от 2025 увеличена 20%, парно и подгряване топла вода общо 11% увеличени.
    Искаха ойро, получиха си го.

    09:32 21.09.2026

  • 10 Хлебарката на пастирката

    1 0 Отговор
    Пак я активираха.
    Винаги готов да ръси мозък мазньоч.

    09:49 21.09.2026

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