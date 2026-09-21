Димитър Маргаритов: „Справедливата цена“ трябва да е ориентир, а не таван

Идеята за „справедлива цена“ може да помогне на потребителите, но не трябва да се превръща в инструмент за регулиране на пазара. За това предупреди пред БНТ бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.

По думите му предприетите от правителството мерки срещу необоснованото поскъпване са стъпка в правилната посока, но трябва да се внимава да не се стига до прекомерна държавна намеса в пазарните механизми, уточни novini.bg.

В студиото на "Денят започва" Маргаритов посочи, че референтната стойност на дадена стока може да бъде полезна както за потребителите, така и за търговците.

„Справедливата стойност е добра идея, защото когато имате една такава референтна граница, и двете страни в пазарния процес могат да се ориентират“, коментира той.

Предложената методика за определяне на „справедливата стойност“ предвижда да се отчитат различни фактори при изчисляването на референтните цени. По думите на Маргаритов

при разработването ѝ е използван и френски опит.

В публичния дебат се обсъжда и идеята за т.нар. „табло на срама“, което да показва търговци, чиито цени са значително над референтните стойности.

Според Маргаритов публичността може да има репутационен ефект върху търговците, но референтната цена не бива автоматично да се превръща в регулаторен праг.

Той предупреди, че ако превишаването на определена референтна стойност започне да води до санкции, това вече би означавало директна намеса в пазарното ценообразуване.

„Кошницата с грижа“ също е под въпрос

Той коментира и инициативата „Кошница с грижа“, която беше договорена между правителството и големите търговски вериги.

Маргаритов посочи, че инициативата може да има ефект, но контролът върху нея трябва да бъде постоянен – както по отношение на цените, така и по отношение на качеството на продуктите.

Особено важен според него е въпросът дали стоките, които се продават като определен продукт, действително отговарят на изискванията за съответното наименование.

„По-голямото табло на срама“ трябва да бъде свързано именно с качеството на храните, смята той.

Според Маргаритов контролът върху цените трябва да върви паралелно с контрола върху съдържанието и качеството на продаваните стоки.

Той подчерта ролята на Българската агенция по безопасност на храните при проверките на хранителните продукти.