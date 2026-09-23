Данъчните оценки на имотите скачат двойно, но те няма да се ползват за определяне на такса "смет"

Предвижда се за три години данъчните оценки на имотите да се удвоят, обяви зам.-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от БНР.

Те няма да се използват за определяне на такса "битови отпадъци":

"Предвижда се поетапно увеличаване – за 2027 година 30%, за 2028 – 35% и за 2029 -–35%. Идеята е за 3 години да се постигне 100% увеличаване на данъчната оценка".