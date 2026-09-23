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Данъчните оценки на имотите скачат двойно, но те няма да се ползват за определяне на такса "смет"

Данъчните оценки на имотите скачат двойно, но те няма да се ползват за определяне на такса "смет"

23 Септември, 2026 19:06 933 23

  • данъчни оценки-
  • имоти-
  • двоен скок-
  • такса смет

"Предвижда се поетапно увеличаване – за 2027 година 30%, за 2028 – 35% и за 2029 -–35%. Идеята е за 3 години да се постигне 100% увеличаване на данъчната оценка".

Данъчните оценки на имотите скачат двойно, но те няма да се ползват за определяне на такса "смет" - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предвижда се за три години данъчните оценки на имотите да се удвоят, обяви зам.-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от БНР.

Те няма да се използват за определяне на такса "битови отпадъци":

"Предвижда се поетапно увеличаване – за 2027 година 30%, за 2028 – 35% и за 2029 -–35%. Идеята е за 3 години да се постигне 100% увеличаване на данъчната оценка".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    20 0 Отговор
    Полудели са за кинтички

    19:11 23.09.2026

  • 2 Още ли

    25 1 Отговор
    ви е прогресивно?

    Коментиран от #10

    19:11 23.09.2026

  • 3 Анонимен

    15 6 Отговор
    В цяла Европа е така от няколко години, накрая и нас ни застигна евроатлантизма.

    Коментиран от #6

    19:15 23.09.2026

  • 4 Милчо Лаков

    0 5 Отговор
    На новия стандарт,данъците са ниски -64кв.м в Хиподрума-130евро/год.Кола,среден клас-13.5евро,плащах го тия дни,заради прегледа.Да живееш в София за 0.50цента/ден е смешно.Затова половин България иска да живее на Дойран и Нишава.

    19:16 23.09.2026

  • 5 Това Си Е !

    13 1 Отговор
    Пладнешки !

    Грабеж !

    Когато Започнеш Да ми плащаш !

    Такава Пенсия Каквато Ми Се Полага !

    Тогава Можеш Да Направиш И Това !

    Но съобразено с Моите Доходи !

    С Какво Си Допринесдъл Ти ?

    За Моите Доходи !

    Че да Го Правиш ?

    Коментиран от #13

    19:23 23.09.2026

  • 6 Деми

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    В Европа всяко следващо жилище след основното се облага прогресивно и с много високи данъци. Тука пак пощадяват богатите.

    19:26 23.09.2026

  • 7 смях

    3 4 Отговор
    А защо да не ги направим реални? И 2 пъти да се увеличат пак ще са много под реалната стойност.

    19:29 23.09.2026

  • 8 Първо си Приведи !

    3 1 Отговор
    В съответствие С Предназначението на различните Имоти !

    Защото не може един имот предназначен за лични професионални нужди !

    Да се облага Като един имот !

    За Индустриални Нужди !

    И После си Направи !

    По - Нататъшната Класификация !

    За Да стигнеш до Формулата !

    За облагането на Съответния Имот !

    Първи ! Втори ! Трети ! И Така нататък !

    19:32 23.09.2026

  • 9 Боташ

    11 1 Отговор
    Всичко скача, само не и доходите.

    19:33 23.09.2026

  • 10 Европеец

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Още ли":

    Още преди бях писал тука, че ще съжалявам тия които ще гласуват за Радев.... Нищо не направи с укротяване на цените , вдигна винетките,Продължава да тегли заеми, сега и нови данъци.... Въобще Радев се оказа един негодяи .... Оставка.....

    Коментиран от #12, #17

    19:33 23.09.2026

  • 11 Русенец

    9 1 Отговор
    Такса смет скочи двойно от тази година. Сега и данъците. Честито!
    Мразя ви скапаният клуб на богатите! А като се сетя, че бях от скачащите с двата пръста....

    19:38 23.09.2026

  • 12 Дедо

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Ало Европейски, виж как е в Европата, пък после говори.

    19:39 23.09.2026

  • 13 Русенец

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Това Си Е !":

    Съществуването на БГ политиците не е за да гледат и удовлетворяват интересите на нацията, а за да слугуват и изпълняват нарежданията на господарските нации в демоничните съюзи, в които ни набутаха.

    19:40 23.09.2026

  • 14 Факт

    8 0 Отговор
    До 2020 г 75% от заплатата ви отиваше в хазната, за преки и косвени данъци и такси.
    От догодина, 85%.

    19:42 23.09.2026

  • 15 Факт

    8 1 Отговор
    Покупателната способност на българина се върна в 90-те години.

    19:43 23.09.2026

  • 16 Чичо

    4 2 Отговор
    ИБ ме изгубиха, като избирател. На другите избори ги виждам трети.

    19:47 23.09.2026

  • 17 Яяяяявв

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Нали сте европейци, така че моля да не противоречите; всичко по европейски цени

    19:52 23.09.2026

  • 18 вдигай данъците още може

    3 1 Отговор
    нормално е всичко да поскъпне

    данък смет да стане двойна, много боклуци има в бг-то

    19:52 23.09.2026

  • 19 А веятор

    2 0 Отговор
    Гладен селянин, пари сънува!

    19:59 23.09.2026

  • 20 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Престъпнико и нац.предателю Боташев,как десет милиона евро пари за подаръци от държавната хазна на украйна има,оръжие за подарък на украйна има,а за хората няма и взимаме заеми и вдигате данъци,как бе чичо Румене ?

    20:07 23.09.2026

  • 21 Вие сте крадлива мафия

    4 0 Отговор
    Къде са парите от кражбата ви

    20:14 23.09.2026

  • 22 Навсякъде

    0 0 Отговор
    прогрес!

    20:16 23.09.2026

  • 23 Бангладешко

    0 0 Отговор
    Ние спи двуетажно легло 10 души в стая Колко плаща бом бок?

    20:22 23.09.2026

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