Данъчните оценки на имотите скачат двойно, но те няма да се ползват за определяне на такса "смет"

Предвижда се за три години данъчните оценки на имотите да се удвоят, обяви зам.-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от БНР.
Те няма да се използват за определяне на такса "битови отпадъци":
"Предвижда се поетапно увеличаване – за 2027 година 30%, за 2028 – 35% и за 2029 -–35%. Идеята е за 3 години да се постигне 100% увеличаване на данъчната оценка".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
19:11 23.09.2026
2 Още ли
Коментиран от #10
19:11 23.09.2026
3 Анонимен
Коментиран от #6
19:15 23.09.2026
4 Милчо Лаков
19:16 23.09.2026
5 Това Си Е !
Грабеж !
Когато Започнеш Да ми плащаш !
Такава Пенсия Каквато Ми Се Полага !
Тогава Можеш Да Направиш И Това !
Но съобразено с Моите Доходи !
С Какво Си Допринесдъл Ти ?
За Моите Доходи !
Че да Го Правиш ?
Коментиран от #13
19:23 23.09.2026
6 Деми
До коментар #3 от "Анонимен":В Европа всяко следващо жилище след основното се облага прогресивно и с много високи данъци. Тука пак пощадяват богатите.
19:26 23.09.2026
7 смях
19:29 23.09.2026
8 Първо си Приведи !
Защото не може един имот предназначен за лични професионални нужди !
Да се облага Като един имот !
За Индустриални Нужди !
И После си Направи !
По - Нататъшната Класификация !
За Да стигнеш до Формулата !
За облагането на Съответния Имот !
Първи ! Втори ! Трети ! И Така нататък !
19:32 23.09.2026
9 Боташ
19:33 23.09.2026
10 Европеец
До коментар #2 от "Още ли":Още преди бях писал тука, че ще съжалявам тия които ще гласуват за Радев.... Нищо не направи с укротяване на цените , вдигна винетките,Продължава да тегли заеми, сега и нови данъци.... Въобще Радев се оказа един негодяи .... Оставка.....
Коментиран от #12, #17
19:33 23.09.2026
11 Русенец
Мразя ви скапаният клуб на богатите! А като се сетя, че бях от скачащите с двата пръста....
19:38 23.09.2026
12 Дедо
До коментар #10 от "Европеец":Ало Европейски, виж как е в Европата, пък после говори.
19:39 23.09.2026
13 Русенец
До коментар #5 от "Това Си Е !":Съществуването на БГ политиците не е за да гледат и удовлетворяват интересите на нацията, а за да слугуват и изпълняват нарежданията на господарските нации в демоничните съюзи, в които ни набутаха.
19:40 23.09.2026
14 Факт
От догодина, 85%.
19:42 23.09.2026
15 Факт
19:43 23.09.2026
16 Чичо
19:47 23.09.2026
17 Яяяяявв
До коментар #10 от "Европеец":Нали сте европейци, така че моля да не противоречите; всичко по европейски цени
19:52 23.09.2026
18 вдигай данъците още може
данък смет да стане двойна, много боклуци има в бг-то
19:52 23.09.2026
19 А веятор
19:59 23.09.2026
20 ШЕФА
20:07 23.09.2026
21 Вие сте крадлива мафия
20:14 23.09.2026
22 Навсякъде
20:16 23.09.2026
23 Бангладешко
20:22 23.09.2026