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България може да остане без учители по природни науки

България може да остане без учители по природни науки

10 Септември, 2026 13:35 647 28

  • природни науки-
  • бск-
  • университети

Желаещите да учат тези специалности в университетите са малко

България може да остане без учители по природни науки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Скоро България може да остане без учители по природни науки, алармират от Българската стопанска камара. Най-малко са желаещите да учат тези специалности в университетите, съобщава бТВ.

Остава тенденцията там, където липсват квалифицирани кадри, местата да се попълват от пенсионери, но колко е техният брой, ще стане ясно след началото на новата учебна година, коментират от МОН.

След 36 години като начален педагог Нели Христова все още с трепет очаква първия учебен ден.

„Аз не го приемам като професия, която е задължение за мен, аз го приемам като любимо занимание“, казва Нели Христова, начален учител.

За място на начален педагог в момента се конкурират над десет кандидати. От доста време специалността е най-предпочитана от студентите, бъдещи учители.

„Парите стимул ли са? Да. Стимул е възможността лесно да бъдеш студент по педагогика, просто да си завършил някакво висше образование, и след това се случва нещо много страшно за бъдещите поколения“, казва Нели Христова.

Едва след 15 септември ще стане ясно колко са пенсионерите учители по математика, физика и химия във Врачанско, казват от РУО и засега се въздържат от коментар.

Макар в това училище да няма проблеми, защото е предпочитано, кризата е на хоризонта, казва директорът.

„Обикновено за природо-математическите науки кандидатите са много малко, намираме все още, има по няколко, но в крайна сметка това засяга и подбора, засяга качеството, което ще предложим на нашите ученици“, казва Красимир Богданов, директор на СУ „Христо Ботев“ – Враца.

Опасенията са, че след няколко години няма да има кой да замести пенсиониращите се специалисти по тези предмети.

Според Цветана Паралюзова, математик с 40 години стаж, която официално вече е извън системата, но я викат по заместване, защото няма кой, причините за отлива са ключови.

„Първо, учениците не са като едно време, ред и дисциплина се иска, те имат права, ние едва ли не нямаме никакви права. Не може парите да следват ученика. Другото нещо, което трябва да се промени – едни учат на едно издателство, други на друго издателство“, казва Цветана Паралюзова.

Забелязва се и тенденция след няколко години в училище млади математици да напускат и да се реализират в по-високоплатени и по-малко стресови професии.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудо големо

    18 0 Отговор
    Нали ше си внесете народ от далечния изток😅😅😅

    13:38 10.09.2026

  • 2 български тарикат

    7 2 Отговор
    джиткам си беимвйето има боликуря!!!

    Коментиран от #3, #13

    13:41 10.09.2026

  • 3 българска джукеса

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "български тарикат":

    браво скъпи шама водиш на добай!

    13:44 10.09.2026

  • 4 За кво са на простите овце

    9 0 Отговор
    ...математика, химия и физика . Не виждате ли кви скотове злобни с кви налудничави погледи и ненормални физиономии се движат вече по улиците ..това всичко е брак , некачествен и опасен брак за ликвидация...ако не бъдат ликвидирани, те сами ще се самоликвидират , но преди това ще унижат и природа и всичко

    Коментиран от #7

    13:46 10.09.2026

  • 5 честно казано

    5 2 Отговор
    Ако мога да избирам между учителка по биология и ИИ, предпочитам ИИ.
    Много по-ефективен, достъпен по всяко време, няма лиготии и интриги.

    Правилно се ориентират младите. Едни от първите които ще изхвърчат от пазара на труда до 10 години са даксалите по природни науки.
    Ситуацията много прилича на раздавачите на писма или касиерите, заменени от банкомати...

    Коментиран от #6, #15

    13:48 10.09.2026

  • 6 Абсолютно точно

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "честно казано":

    И за адвокати не давайте повече пари

    13:49 10.09.2026

  • 7 БРАВО!

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "За кво са на простите овце":

    Много точно описание на ганчо от ганчоландия!

    Коментиран от #9

    13:49 10.09.2026

  • 8 Всички искат да стават чиновници

    7 0 Отговор
    на държавна заплатка!

    13:51 10.09.2026

  • 9 Ганчо

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "БРАВО!":

    Честно казано хваща ме ужас от вас на територията тука, уж и гнус от мърсотията и погрома около вас

    Коментиран от #10

    13:51 10.09.2026

  • 10 гнуста си ти ганчо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ганчо":

    защото си тъпипрос и миришеш на чесън целия в майбаха...

    Коментиран от #18

    13:53 10.09.2026

  • 11 кой разбрал, разбрал

    1 2 Отговор
    Да, може и най вероятно ще се случи не само в този сектор. Който проявява интерес към темата може да потърси с Гугъл заглавие " "Само ние и СССР учим така": Разказ как а-ха учебните програми да се променят, но дойде новата власт" и там да разбере не само дали, а и защо.

    Коментиран от #16

    13:53 10.09.2026

  • 12 МОН първо да провери

    2 1 Отговор
    колко калинки, включително в пенсионна възраст, работят в Университетите!

    13:53 10.09.2026

  • 13 Али Гатор

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "български тарикат":

    Е да ама трябва да имаш завършен поне доплома за завършен осми клас за да вземаш книжка или яко кинти за да можеш да си ги купиш и двете

    13:54 10.09.2026

  • 14 Драскачите тука, моля,

    1 2 Отговор
    ако няма какво да кажат да не драскат простотии.

    Коментиран от #19

    13:54 10.09.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "честно казано":

    Честно казано, с ИИ няма как да развиеш ЕИ❗
    Ще си останеш на ниво носач на телефона, който ще пита трябва ли след ходене в тоалетна да ползва тоалетна хартия да си мие ръцете❗

    Коментиран от #17, #24

    13:55 10.09.2026

  • 16 Айрян мен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "кой разбрал, разбрал":

    Трудно ти се разбира мисълта

    13:57 10.09.2026

  • 17 Хаха

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ходи си Паси овцете и не бери грижа

    Коментиран от #25

    13:57 10.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Как да няма кво да кажем бе

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Драскачите тука, моля,":

    Казахме ти ясно, от химия, физика и математика стадата овце на територията нямат нужда...кво сте тръгнали да търсите други овце да ги "преподават" на останалите овце!?

    14:01 10.09.2026

  • 20 Отличен6

    0 0 Отговор
    Е па по колкото издателства и да учиш 1+1=2

    14:01 10.09.2026

  • 21 Ало, чистачката, не се засягай

    0 0 Отговор
    ..яж си палмовите масла , и 600 евро заплата са ви много...

    14:02 10.09.2026

  • 22 Овцете на територията няма кво да ядат

    3 0 Отговор
    И болници нямат извън гетото София, за работни места, производство, заводи - това отдавна не е виждано от овцете на територията, само за чували за това.....тия тръгнали тука да им говорят за химия , физика и математика

    14:04 10.09.2026

  • 23 Именно с 200 през висшистите

    1 0 Отговор
    Всички зубрачи станаха учители на заплата.
    Коко ли тъпи са се чувствали, за да учат и висше образование.

    14:09 10.09.2026

  • 24 Само дето вие ЕИ нямате

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Гола вода и по гърба как сте, тръгнали УИ да критикуват

    Коментиран от #27

    14:15 10.09.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Проблемът сте вие -УФСЕТИ,
    а не ние овчарите ❗
    /жокер -дума от 4 букви с 5 правописни грешки/😉

    14:18 10.09.2026

  • 26 Румен

    0 0 Отговор
    Резултата от обучението е виден в коментарите!

    14:21 10.09.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Само дето вие ЕИ нямате":

    Само такъв с УИ може да разбере какво си искал да напишеш ❗

    14:22 10.09.2026

  • 28 Ами тя тязи работа !

    1 0 Отговор
    Си Е Работа За хора !

    С афинитет !

    Към Педагогиката !

    Които знаят Как да представят нещата !

    По интригуващ начин за ученика !

    Иначе няма начин как да го увлекат !

    И Научат !

    14:25 10.09.2026

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