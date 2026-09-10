Скоро България може да остане без учители по природни науки, алармират от Българската стопанска камара. Най-малко са желаещите да учат тези специалности в университетите, съобщава бТВ.

Остава тенденцията там, където липсват квалифицирани кадри, местата да се попълват от пенсионери, но колко е техният брой, ще стане ясно след началото на новата учебна година, коментират от МОН.

След 36 години като начален педагог Нели Христова все още с трепет очаква първия учебен ден.

„Аз не го приемам като професия, която е задължение за мен, аз го приемам като любимо занимание“, казва Нели Христова, начален учител.

За място на начален педагог в момента се конкурират над десет кандидати. От доста време специалността е най-предпочитана от студентите, бъдещи учители.

„Парите стимул ли са? Да. Стимул е възможността лесно да бъдеш студент по педагогика, просто да си завършил някакво висше образование, и след това се случва нещо много страшно за бъдещите поколения“, казва Нели Христова.

Едва след 15 септември ще стане ясно колко са пенсионерите учители по математика, физика и химия във Врачанско, казват от РУО и засега се въздържат от коментар.

Макар в това училище да няма проблеми, защото е предпочитано, кризата е на хоризонта, казва директорът.

„Обикновено за природо-математическите науки кандидатите са много малко, намираме все още, има по няколко, но в крайна сметка това засяга и подбора, засяга качеството, което ще предложим на нашите ученици“, казва Красимир Богданов, директор на СУ „Христо Ботев“ – Враца.

Опасенията са, че след няколко години няма да има кой да замести пенсиониращите се специалисти по тези предмети.

Според Цветана Паралюзова, математик с 40 години стаж, която официално вече е извън системата, но я викат по заместване, защото няма кой, причините за отлива са ключови.

„Първо, учениците не са като едно време, ред и дисциплина се иска, те имат права, ние едва ли не нямаме никакви права. Не може парите да следват ученика. Другото нещо, което трябва да се промени – едни учат на едно издателство, други на друго издателство“, казва Цветана Паралюзова.

Забелязва се и тенденция след няколко години в училище млади математици да напускат и да се реализират в по-високоплатени и по-малко стресови професии.