Скоро България може да остане без учители по природни науки, алармират от Българската стопанска камара. Най-малко са желаещите да учат тези специалности в университетите, съобщава бТВ.
Остава тенденцията там, където липсват квалифицирани кадри, местата да се попълват от пенсионери, но колко е техният брой, ще стане ясно след началото на новата учебна година, коментират от МОН.
След 36 години като начален педагог Нели Христова все още с трепет очаква първия учебен ден.
„Аз не го приемам като професия, която е задължение за мен, аз го приемам като любимо занимание“, казва Нели Христова, начален учител.
За място на начален педагог в момента се конкурират над десет кандидати. От доста време специалността е най-предпочитана от студентите, бъдещи учители.
„Парите стимул ли са? Да. Стимул е възможността лесно да бъдеш студент по педагогика, просто да си завършил някакво висше образование, и след това се случва нещо много страшно за бъдещите поколения“, казва Нели Христова.
Едва след 15 септември ще стане ясно колко са пенсионерите учители по математика, физика и химия във Врачанско, казват от РУО и засега се въздържат от коментар.
Макар в това училище да няма проблеми, защото е предпочитано, кризата е на хоризонта, казва директорът.
„Обикновено за природо-математическите науки кандидатите са много малко, намираме все още, има по няколко, но в крайна сметка това засяга и подбора, засяга качеството, което ще предложим на нашите ученици“, казва Красимир Богданов, директор на СУ „Христо Ботев“ – Враца.
Опасенията са, че след няколко години няма да има кой да замести пенсиониращите се специалисти по тези предмети.
Според Цветана Паралюзова, математик с 40 години стаж, която официално вече е извън системата, но я викат по заместване, защото няма кой, причините за отлива са ключови.
„Първо, учениците не са като едно време, ред и дисциплина се иска, те имат права, ние едва ли не нямаме никакви права. Не може парите да следват ученика. Другото нещо, което трябва да се промени – едни учат на едно издателство, други на друго издателство“, казва Цветана Паралюзова.
Забелязва се и тенденция след няколко години в училище млади математици да напускат и да се реализират в по-високоплатени и по-малко стресови професии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чудо големо
13:38 10.09.2026
2 български тарикат
Коментиран от #3, #13
13:41 10.09.2026
3 българска джукеса
До коментар #2 от "български тарикат":браво скъпи шама водиш на добай!
13:44 10.09.2026
4 За кво са на простите овце
Коментиран от #7
13:46 10.09.2026
5 честно казано
Много по-ефективен, достъпен по всяко време, няма лиготии и интриги.
Правилно се ориентират младите. Едни от първите които ще изхвърчат от пазара на труда до 10 години са даксалите по природни науки.
Ситуацията много прилича на раздавачите на писма или касиерите, заменени от банкомати...
Коментиран от #6, #15
13:48 10.09.2026
6 Абсолютно точно
До коментар #5 от "честно казано":И за адвокати не давайте повече пари
13:49 10.09.2026
7 БРАВО!
До коментар #4 от "За кво са на простите овце":Много точно описание на ганчо от ганчоландия!
Коментиран от #9
13:49 10.09.2026
8 Всички искат да стават чиновници
13:51 10.09.2026
9 Ганчо
До коментар #7 от "БРАВО!":Честно казано хваща ме ужас от вас на територията тука, уж и гнус от мърсотията и погрома около вас
Коментиран от #10
13:51 10.09.2026
10 гнуста си ти ганчо
До коментар #9 от "Ганчо":защото си тъпипрос и миришеш на чесън целия в майбаха...
Коментиран от #18
13:53 10.09.2026
11 кой разбрал, разбрал
Коментиран от #16
13:53 10.09.2026
12 МОН първо да провери
13:53 10.09.2026
13 Али Гатор
До коментар #2 от "български тарикат":Е да ама трябва да имаш завършен поне доплома за завършен осми клас за да вземаш книжка или яко кинти за да можеш да си ги купиш и двете
13:54 10.09.2026
14 Драскачите тука, моля,
Коментиран от #19
13:54 10.09.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "честно казано":Честно казано, с ИИ няма как да развиеш ЕИ❗
Ще си останеш на ниво носач на телефона, който ще пита трябва ли след ходене в тоалетна да ползва тоалетна хартия да си мие ръцете❗
Коментиран от #17, #24
13:55 10.09.2026
16 Айрян мен
До коментар #11 от "кой разбрал, разбрал":Трудно ти се разбира мисълта
13:57 10.09.2026
17 Хаха
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ходи си Паси овцете и не бери грижа
Коментиран от #25
13:57 10.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Как да няма кво да кажем бе
До коментар #14 от "Драскачите тука, моля,":Казахме ти ясно, от химия, физика и математика стадата овце на територията нямат нужда...кво сте тръгнали да търсите други овце да ги "преподават" на останалите овце!?
14:01 10.09.2026
20 Отличен6
14:01 10.09.2026
21 Ало, чистачката, не се засягай
14:02 10.09.2026
22 Овцете на територията няма кво да ядат
14:04 10.09.2026
23 Именно с 200 през висшистите
Коко ли тъпи са се чувствали, за да учат и висше образование.
14:09 10.09.2026
24 Само дето вие ЕИ нямате
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Гола вода и по гърба как сте, тръгнали УИ да критикуват
Коментиран от #27
14:15 10.09.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Хаха":Проблемът сте вие -УФСЕТИ,
а не ние овчарите ❗
/жокер -дума от 4 букви с 5 правописни грешки/😉
14:18 10.09.2026
26 Румен
14:21 10.09.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "Само дето вие ЕИ нямате":Само такъв с УИ може да разбере какво си искал да напишеш ❗
14:22 10.09.2026
28 Ами тя тязи работа !
С афинитет !
Към Педагогиката !
Които знаят Как да представят нещата !
По интригуващ начин за ученика !
Иначе няма начин как да го увлекат !
И Научат !
14:25 10.09.2026