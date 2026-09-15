Предстои модернизиране на 49 университета, училища, детски градини и ясли в 50 общини

49 учебни заведения, сред които университети, училища, детски градини и ясли, ще бъдат обновени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Към момента се изпълняват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритет „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ и приоритет „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски (средни) общини“. По програмата се предвижда да бъдат модернизирани общо 31 университета и училища в 50-те общини, като ще се допуска обновяване на класни стаи и в нови или вече модернизирани образователни заведения. От мярката ще се възползват над 30 хиляди лица. Сред одобрените висши учебни заведения са Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Медицински университет – Плевен, Национална спортна академия „Васил Левски“ и Национална художествена академия. По програмата ще се ремонтират и 18 сгради на детски ясли и градини с близо 8000 деца.

В периода 2014-2020 г. МРРБ със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ е модернизирало и реконструирало 450 обекта. От тях 307 училища, 124 детски градини, 13 висши училища и 5 обединени детски комплекса в 81 града. Инвестицията е за над 600 млн. лв.

С инвестиции за близо 4 млн. евро от Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България (2021-2027) започва новата учебна година в Северна България. Със 138 хил. евро Средно училище „Христо Смирненски“ в село Крушари и ОУ „Христо Смирненски“ в град Генерал Тошево са оборудвали кабинети тип „лаборатория за околната среда“. Те са снабдени с учебни материали, демонстрационни комплекти за провеждане на изследвания и специализирани уреди за измерване на качеството на въздуха и др. Създадени са и екологични лаборатории на открито, обособени са малки зелени площи и системи за събиране на дъждовна вода. С близо 141 хил. евро Русенски университет „Ангел Кънчев“ открива през новата академична година лаборатория за иновативно съвместно обучение във филиала си в гр. Силистра.

Със средствата е осигурено специализирано оборудване с необходимата ИТ техника. С финансиране за близо 400 хил. евро, като част от съвместен проект на Община Дулово, в детската ясла на общинския център са изградени ресурсна и сензорна стая. Обособена е и специализирана солна стая, предназначена за холистична терапия в подкрепа на деца със специални образователни потребности. Със специализирано оборудване ще се извършва сензорно-интегративна терапия и трудотерапия в новообособената терапевтична зала. С близо 700 хил. евро от програмата Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов извършва ремонтни дейности и подмяна на обзавеждането в три учебни аудитории.

Текат ремонтни дейности и подмяна на обзавеждането в четири учебни помещения, включващи зала за самостоятелна практическа работа и упражнения, зала за теоретично обучение и асинхронно обучение, зала за видеоконферентна връзка и синхронно обучение, зала за творческа и проектна дейност и оборудване на университетски фитнес. С малко над 1 млн. евро от трансграничната програма Медицински университет – Плевен започва академичната година с ново оборудване на 2 учебни зали по телемедицина. Доставени са операционен микроскоп за неврохирургия, операционен микроскоп за УНГ и 4K видеосистема за трансназална хирургия на черепната основа. Те се помещават в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Георги Странски" ЕАД – гр. Плевен.

С над 85 000 евро СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Видин, което е с профилирана подготовка по изобразително изкуство, музика и хореография, планира закупуване на музикални инструменти, фолклорни костюми, озвучителна и сценична техника. Близо 913 хил. евро се влагат в Средно училище „Христо Ботев“ гр. Белоградчик. В част от сградата ще се изгради ресурсен кабинет по изкуства. По проекта е планирано още обновяване на спортна площадка за учебни цели във Видин. Инвестицията включва създаване на баскетболно игрище в Средно училище „П. Р. Славейков“ във Видин. Над 256 хил. евро се инвестират и в Средно общообразователно училище „Христо Смирненски“ в Гулянци. Там предстои ремонт на класна стая по информатика, както и на спортната зала. В ремонт на образователна инфраструктура в Генерал Тошево от програмата се инвестират близо 360 хил. евро. С тях ще се създаде многофункционална спортна зона на открито. С одобрен проект по програмата е и Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“. С над 365 хил. евро е планиран ремонт оборудване на учебни помещения.

По програма URBACT IV 2021–2027 Община Разлог в мрежата „MetaCity“ реализира пилотна инициатива за дигитализация на образователната среда в ОУ „Братя Каназиреви“. С малко над 61 хил. евро е създадена дигитална лаборатория за виртуална реалност, оборудвана със съвременни технологии за VR и стрийминг. Чрез нея учениците придобиват практически дигитални умения и участват в създаването на собствено VR съдържание, включително чрез заснемане и дигитална възстановка на традиционния празник „Старчевата“. По този начин училищната среда се модернизира чрез съчетаване на дигитални технологии, практическо обучение, творчество и местно културно наследство.