Предстои модернизиране на 49 университета, училища, детски градини и ясли в 50 общини

49 учебни заведения, сред които университети, училища, детски градини и ясли, ще бъдат обновени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Към момента се изпълняват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритет „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ и приоритет „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски (средни) общини“. По програмата се предвижда да бъдат модернизирани общо 31 университета и училища в 50-те общини, като ще се допуска обновяване на класни стаи и в нови или вече модернизирани образователни заведения. От мярката ще се възползват над 30 хиляди лица. Сред одобрените висши учебни заведения са Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Медицински университет – Плевен, Национална спортна академия „Васил Левски“ и Национална художествена академия. По програмата ще се ремонтират и 18 сгради на детски ясли и градини с близо 8000 деца.
В периода 2014-2020 г. МРРБ със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ е модернизирало и реконструирало 450 обекта. От тях 307 училища, 124 детски градини, 13 висши училища и 5 обединени детски комплекса в 81 града. Инвестицията е за над 600 млн. лв.
С инвестиции за близо 4 млн. евро от Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България (2021-2027) започва новата учебна година в Северна България. Със 138 хил. евро Средно училище „Христо Смирненски“ в село Крушари и ОУ „Христо Смирненски“ в град Генерал Тошево са оборудвали кабинети тип „лаборатория за околната среда“. Те са снабдени с учебни материали, демонстрационни комплекти за провеждане на изследвания и специализирани уреди за измерване на качеството на въздуха и др. Създадени са и екологични лаборатории на открито, обособени са малки зелени площи и системи за събиране на дъждовна вода. С близо 141 хил. евро Русенски университет „Ангел Кънчев“ открива през новата академична година лаборатория за иновативно съвместно обучение във филиала си в гр. Силистра.
Със средствата е осигурено специализирано оборудване с необходимата ИТ техника. С финансиране за близо 400 хил. евро, като част от съвместен проект на Община Дулово, в детската ясла на общинския център са изградени ресурсна и сензорна стая. Обособена е и специализирана солна стая, предназначена за холистична терапия в подкрепа на деца със специални образователни потребности. Със специализирано оборудване ще се извършва сензорно-интегративна терапия и трудотерапия в новообособената терапевтична зала. С близо 700 хил. евро от програмата Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов извършва ремонтни дейности и подмяна на обзавеждането в три учебни аудитории.
Текат ремонтни дейности и подмяна на обзавеждането в четири учебни помещения, включващи зала за самостоятелна практическа работа и упражнения, зала за теоретично обучение и асинхронно обучение, зала за видеоконферентна връзка и синхронно обучение, зала за творческа и проектна дейност и оборудване на университетски фитнес. С малко над 1 млн. евро от трансграничната програма Медицински университет – Плевен започва академичната година с ново оборудване на 2 учебни зали по телемедицина. Доставени са операционен микроскоп за неврохирургия, операционен микроскоп за УНГ и 4K видеосистема за трансназална хирургия на черепната основа. Те се помещават в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Георги Странски" ЕАД – гр. Плевен.
С над 85 000 евро СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Видин, което е с профилирана подготовка по изобразително изкуство, музика и хореография, планира закупуване на музикални инструменти, фолклорни костюми, озвучителна и сценична техника. Близо 913 хил. евро се влагат в Средно училище „Христо Ботев“ гр. Белоградчик. В част от сградата ще се изгради ресурсен кабинет по изкуства. По проекта е планирано още обновяване на спортна площадка за учебни цели във Видин. Инвестицията включва създаване на баскетболно игрище в Средно училище „П. Р. Славейков“ във Видин. Над 256 хил. евро се инвестират и в Средно общообразователно училище „Христо Смирненски“ в Гулянци. Там предстои ремонт на класна стая по информатика, както и на спортната зала. В ремонт на образователна инфраструктура в Генерал Тошево от програмата се инвестират близо 360 хил. евро. С тях ще се създаде многофункционална спортна зона на открито. С одобрен проект по програмата е и Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“. С над 365 хил. евро е планиран ремонт оборудване на учебни помещения.
По програма URBACT IV 2021–2027 Община Разлог в мрежата „MetaCity“ реализира пилотна инициатива за дигитализация на образователната среда в ОУ „Братя Каназиреви“. С малко над 61 хил. евро е създадена дигитална лаборатория за виртуална реалност, оборудвана със съвременни технологии за VR и стрийминг. Чрез нея учениците придобиват практически дигитални умения и участват в създаването на собствено VR съдържание, включително чрез заснемане и дигитална възстановка на традиционния празник „Старчевата“. По този начин училищната среда се модернизира чрез съчетаване на дигитални технологии, практическо обучение, творчество и местно културно наследство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Превод:
Коментиран от #3
14:42 15.09.2026
2 За съжаление
14:46 15.09.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Превод:":Абе някой да крали пак ще крадат, но няма да сме ние... Ама много университети бре, значи за всяко новородено ще има място, Ако не се запълни бройката ще внесем отвънка чужденци, важното е едни измислени преподаватели да захлебват..... А младежта продължава да бъде тотално неграмотна,е не всички де...
Коментиран от #4
14:50 15.09.2026
4 Така
До коментар #3 от "Европеец":Като го казваш, та се сещам - що да не си внасяме студенти от камиларидтан?
Не са ни много университетите, малко са ни студентите и ректорите!
14:57 15.09.2026
5 ннннннннн
15:08 15.09.2026
6 Ей, мисирки!
Минимум една от общините ще остане на сухо, а ако в някои общини има по два учебни обекта (за модернизиране), то и повече общини от петдесетте ще са на сухо...
15:08 15.09.2026
7 Предстои
15:28 15.09.2026