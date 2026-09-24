Доц. Асен Пейчев пред ФАКТИ за случая „Петрохан“: Твърдо съм убеден, че това е екзекуция

Трагедията „Петрохан“ продължава да поражда сериозни въпроси около версията на разследващите за случилото се. След последната пресконференция на прокуратурата и МВР, на която бяха представени данни за камерите, оръжията и барутните частици, много въпроси продължават да остават без отговор. Какво не бе изказано докрай… Пред ФАКТИ говори експертът по национална сигурност доц. д-р Асен Пейчев, преподавател в Югозападния университет "Неофит Рилски“.
– Г-н Пейчев, след последната пресконференция на прокуратурата и МВР, на която беше отхвърлена версията за външна намеса, промени ли се с нещо вашата оценка за случая „Петрохан“?
– След брифинга на прокуратурата и МВР (по-скоро брифинга на вещите лица) не само не променям оценката си, а съм твърдо убеден, че това е екзекуция. Защо? Защото експертизите не са приключили, а без тях всеки категоричен извод е прибързан и може би неверен. Що се отнася до приключилите експертизи, от начина им на поднасяне личи, че е манипулативен и брутален, с цел компрометиране на жертвите. В обществото остава горчив привкус на недоверие и некомпетентност към разследващите. На пресконференцията се вкараха политически мотиви с цел обвързването на определена кандидат президентска двойка със случая „Петрохан”. Такива обвинения могат единствено да се тиражират след произнасянето на съда за виновност на лицата и не е законно да се изговарят от вещите лица на пресконференцията. Особено се утежнява ситуацията след излизане на информация, че едно от вещите лица е имал разговор с водещ политик.
– Прокуратурата представи данни за камерите, оръжията и барутните частици, но призна, че част от експертизите все още не са готови. Какво остана неизяснено след този брифинг?
– Представените данни от прокуратурата за камерите, оръжията и барутните частици не могат да се ползват като доказателство. Например, за камерите се знае, че по-голямата част са унищожени от пожара, както и че има вмешателство по тях от първите лица, пристигнали на местопрестъплението (по информация на кмета на Гинци – служители на ДАНС). При експертизата за барутните частици също има фрапиращи несъответствия, а що се касае за оръжията и издадените разрешения за тях, би било интересно за обществото да се знае кой началник на РПУ на МВР е издал разрешителните и на какво основание? И кой е ходатайствал за издаването на разрешителни за такъв тип оръжия?
– Как оценявате факта, че институциите представиха определена версия за случилото се, преди да са приключили всички експертизи? Може ли това да повлияе на самото разследване?
– Фактът, че институциите представиха определена версия преди да са приключили всички експертизи, означава, че върху следствието се влияе и то се насочва в определена посока с цел обслужване на нечии интереси.
– Няколко пъти сте поставяли въпроса за възможна външна намеса. Има ли в публично известните до момента данни конкретен факт, който изисква тази версия да остане на масата?
– Аз продължавам да твърдя, че в случая има външна намеса. Няма нито един достоверен факт от разследващите органи, който да отхвърля моята версия. Причината е, че всички експертизи на разследващите могат да бъдат поставени под съмнение.
– Какво трябва да покажат експертизите, за да може категорично да се разграничи версията за самоубийство от версията за убийство, последвано от самоубийство?
– Както е зададен въпросът, ключът на този отговор е в експертизите: балистика, траектория, барутни частици, следи по дрехи и предмети, димен отпечатък (ако има такива експерти в България). Докато тези неща не са ясни, версиите са само предположения, а доказателствата са лесно оборими.
– В пресконференцията беше отделено значително внимание на твърденията за секта, педофилия и поведението на част от загиналите. Възможно ли е подобни детайли да отклонят вниманието от чисто криминалистичните въпроси – оръжия, траектории, време и последователност на събитията?
– Да, тези твърдения, които се вмъкват от разследващите – за секта, педофилия и други сензационни елементи, са с цел да се измести фокусът, да се компрометират жертвите, да се насади в обществото отрицателно отношение към тях, техните близки, както и свързаните с тях политически фигури. Разследването трябва да се базира на ясни факти и доказателства, а не на детайли, които звучат добре в жълтите медии.
– Какво значение има за разследването фактът, че част от камерите не са работили или са били унищожени при пожара? Може ли липсващата информация от тях да бъде компенсирана с други доказателства?
– Липсващите камери и записи не могат да бъдат заменени и тези празноти няма да могат да бъдат запълнени от разследващите. Този факт води към предположението за умишленото заличаване на следи от извършителите на екзекуцията и техните съучастници. Защото едни хора, сами решили да сложат край на живота си, не биха тръгнали да заличават следи по този начин – просто за тях би било все едно.
– Има ли според вас достатъчно данни, за да се реконструира напълно движението на тримата души между „Петрохан“ и Околчица, или именно тук все още има съществени празноти?
– Според мен има достатъчно данни да се реконструира напълно движението на тримата души между „Петрохан“ и Околчица, но от страна на разследващите има допуснати съществени празноти. Защо смятам така? В ръцете на разследващите органи е целият инструментариум: камери на АПИ, камери по пътя на частни лица по къщите, разчитане на GPS на кемпера, сателитен телефон, изваждане на трафичните данни от мобилните телефони на лицата, които са се возили в него. Всички тези данни са събрани доста манипулативно и се интерпретират по начин, удобен на разследващия орган.
– Чуха се и призиви за международна експертиза с независими специалисти заради ниското доверие в институциите. При толкова чувствителен случай би ли била полезна такава независима проверка?
– Според мен – като експерт в областта на националната сигурност и знаейки за ниското ниво на доверие в МВР и прокуратурата, е задължително да бъде възложен случаят на външни експерти. Лично аз препоръчвам разследването да се възложи на МОСАД или на ФБР с оглед на тяхната ефективност при разкриването на подобни случаи.
– Кой е въпросът, на който прокуратурата и МВР все още не са дали отговор, и къде според вас е ключът към разбирането на случилото се в „Петрохан“?
– Най-важният въпрос, на който прокуратурата и МВР не са дали отговор, е дали разследването е било обективно и безпристрастно? Има ли политически интереси и политическа намеса в случая и заради нея ли се прикриват факти и обстоятелства около убийствата? Защо тази пресконференция беше насрочена в началото на кампанията за избор на нов президент? От тези отговори ще разберем дали ще предстоят истински реформи в съдебната система и в МВР, или просто ще заменим местата на едни „наши хора” с други „наши хора“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 и аз така мисля
Коментиран от #4, #23
09:04 24.09.2026
2 Така, така
Коментиран от #12
09:04 24.09.2026
3 РЕАЛИСТ
09:05 24.09.2026
4 да кажем и
До коментар #1 от "и аз така мисля":че жертвите са пребити жестоко преди убийството им
Коментиран от #7
09:05 24.09.2026
5 007 лиценз ту кил
09:06 24.09.2026
6 хихи
09:07 24.09.2026
7 Абе
До коментар #4 от "да кажем и":Част от тях са и таковани, ДГЕ.
09:07 24.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 7676
Коментиран от #20
09:08 24.09.2026
10 Абе
Коментиран от #21
09:08 24.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хихи
До коментар #2 от "Така, така":От "другия бряг" се обади експертът по национална, междупланетна и междугалактическа сигурност академик, професор доц. д-р Асен Пейчев, преподавател в Югозападния университет "Неофит Рилски“.
09:09 24.09.2026
13 Не вярвам на експертите
Впрчем, не само тази плоча трябваше да се премахне. Пътищата ни приличат на гробища. Тръгнал си на почивка, а виждаш плочи, некролози, свещи, цветя и какво ли не.
За това са гробищните паркове!
Всички областни управители, да се разпоредят да се премахнат тези незаконни паметни плочи.
Коментиран от #22, #43
09:10 24.09.2026
14 ?????
09:13 24.09.2026
15 Гешевче
Поръчково интервю на набеден експерт, който не знае кои служби с какво се занимават.
09:14 24.09.2026
16 ПеПедофил
09:15 24.09.2026
17 Абе не бе
Коментиран от #60
09:15 24.09.2026
18 Мисля
09:17 24.09.2026
19 Е.С.
Коментиран от #25
09:18 24.09.2026
20 007 лиценз ту кил
До коментар #9 от "7676":Слънцето изгрява от към Петрохан.
09:18 24.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Чума
До коментар #13 от "Не вярвам на експертите":Ако минаваш край такива артефакти покрай пътищата и това не ти повлиява да се замислш и отнемеш част от газта - вие не сте добър човек! Пречели му на настроението, моля ви се! Безподобен нарцис! Господин министър на регионалното развитие! Този пейзаж не ми харесва! Разпоредете си да ми хареса и когато минавам веднъж в годината, да виждам само тучни ливади с красиви крави, зйчета, сърнички и лисички, кото си играят по поляните, гирлянди, балони, магнолии и танцуващи лебеди и труженички край пътя!
Коментиран от #48, #63
09:19 24.09.2026
23 болни фантазии
До коментар #1 от "и аз така мисля":на любителите на прайдове..
09:20 24.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 007 лиценз ту кил
До коментар #19 от "Е.С.":Затова трябва да разследват Мъжете в Черно.
09:21 24.09.2026
26 Росен.Киро.ЧАлгар
09:22 24.09.2026
27 Анонимен
09:23 24.09.2026
28 въйй
– След брифинга на прокуратурата и МВР (по-скоро брифинга на вещите лица) не само не променям оценката си, а съм твърдо убеден, че това е екзекуция. Защо? Защото експертизите не са приключили, а без тях всеки категоричен извод е прибързан и може би неверен...."
С една дума, ДОЦЕНТЪТ е сигурен, че е екзекуция, защото НЕ СЕ ЗНАЕ какво е станало!!! Доцент да видиш ти!
09:24 24.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 последните
09:26 24.09.2026
31 Въпроси
Коментиран от #49
09:26 24.09.2026
32 Айде още един плоскозвмец
Щом казваш, че ламята не е убиец кажи кой е, не да пускаш мъгли.
Калтак!
09:27 24.09.2026
33 Хмм
09:27 24.09.2026
34 Зеления
Г-н Каменов, като искате друга гледна точка, първо самия вие прочетете цялата експертиза, второ, интервюирайте някой, който има познания в криминалистика или психология, трето проверете дали този, който ще интервюирате също е чел експертизата
09:30 24.09.2026
35 В смисъл екзекуция да не би
09:32 24.09.2026
36 Разумен
Независимо каква в крайна сметка ще се окаже истината за „Петрохан“, подобни въпроси трябва да бъдат задавани открито и професионално. Това е много по-смислен подход от сензациите, внушенията и прибързаното обявяване на една версия за окончателна.
09:33 24.09.2026
37 Той
09:34 24.09.2026
38 Разликата
09:34 24.09.2026
39 твърдо
09:35 24.09.2026
40 Мнение
09:35 24.09.2026
41 Аргумент
09:35 24.09.2026
42 Истината
Според мен именно това е разумният подход — да не се приема нито версията за самоубийство, нито версията за екзекуция на доверие, а всяка от тях да бъде проверена докрай с конкретни доказателства. А когато има празноти или противоречия, те трябва да получат ясни отговори.
Добре е, че някой публично настоява за независимост, професионализъм и доказателства, вместо за прибързано приключване на случая.
09:37 24.09.2026
43 Боклуци сър
До коментар #13 от "Не вярвам на експертите":Подкрепям казаното.Ако човек няма нищо в главата си няма спасение от ненормалници.Снощи от кръстовището на Ботевградско до автостанция изток се чу бем,трас,и сякаш злобата в мен проговори че още ненормални състезатели си научиха урока(но дали е така?)да карат по-разумно.До никое време стояха на булеварда.Полицията дойде около час след катастрофата.Смешното е че останалите участници в движението шофираха тихи като хлебарки като видяха буркана.Иначе са от ербап на горе.
09:37 24.09.2026
44 Хипотези
Коментиран от #56
09:38 24.09.2026
45 Защо
09:39 24.09.2026
46 Партия "Петрохан"
09:39 24.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Дизентерия
До коментар #22 от "Чума":Чумо, всеки има право да си почита мъртвите, но за това си има определени места- храмове, гробища, да се помолиш пред икона у дома!
Пътищата не влизат в законоопределемите за това медта!
Така, както не можеш да погребеш мъртвец в двора си!
А ти, можеш да се изходиш насред пътя и тогава ще усетиш, как те попържват тези, които са отнели газта.
Крайпътните гробища не са средство да възпитава как трябва да се спазват правилата при шофиране!
Светна ли ти ламПичката?
Коментиран от #54
09:42 24.09.2026
49 Доротея
До коментар #31 от "Въпроси":След като е толкова ясно, просто и логично, защо още се мотаят, а прокурора Сарафов още тогава разпери театрално крайници и обяви - ,,Странен случай!? Туйн Пийкс...!!!?!?!"
09:42 24.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 разбира се
Убиеца-Самоубиец отишъл да си довърши ремонта на вилата преди да се гръмне. Дали?
09:43 24.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Чума
До коментар #48 от "Дизентерия":То и тук не е тоалетна, но ти я ползваш! Нали!? Това дава ли ми право да дойда и да ти избича 2 /два/ шамара!?
Коментиран от #61
09:44 24.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Барабонка
09:45 24.09.2026
59 Корен Квадратен
09:47 24.09.2026
60 Абе да бе
До коментар #17 от "Абе не бе":Разследването по-добре да се възложи на ГУР. Освен знамената 🇺🇦🏳️🌈 има и подходящо звучене.
09:48 24.09.2026
61 Аха!
До коментар #54 от "Чума":Сега разбирам колео ти е умствения багаж!
Отивай някой да ти продуха гъзопровода.
09:51 24.09.2026
62 Чума
09:53 24.09.2026
63 Хахаха
До коментар #22 от "Чума":Аье пръч, ти знаеш ли що е това артефакт?
09:55 24.09.2026
64 И ако това е екзекуция
09:56 24.09.2026