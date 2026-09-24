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Доц. Асен Пейчев пред ФАКТИ за случая „Петрохан“: Твърдо съм убеден, че това е екзекуция

Доц. Асен Пейчев пред ФАКТИ за случая „Петрохан“: Твърдо съм убеден, че това е екзекуция

24 Септември, 2026 09:00 2 244 64

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  • самоубийство-
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  • доклади-
  • експертиза

Експертизите не са приключили, а без тях всеки категоричен извод е прибързан и може би неверен, казва той

Доц. Асен Пейчев пред ФАКТИ за случая „Петрохан“: Твърдо съм убеден, че това е екзекуция - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Трагедията „Петрохан“ продължава да поражда сериозни въпроси около версията на разследващите за случилото се. След последната пресконференция на прокуратурата и МВР, на която бяха представени данни за камерите, оръжията и барутните частици, много въпроси продължават да остават без отговор. Какво не бе изказано докрай… Пред ФАКТИ говори експертът по национална сигурност доц. д-р Асен Пейчев, преподавател в Югозападния университет "Неофит Рилски“.

– Г-н Пейчев, след последната пресконференция на прокуратурата и МВР, на която беше отхвърлена версията за външна намеса, промени ли се с нещо вашата оценка за случая „Петрохан“?
– След брифинга на прокуратурата и МВР (по-скоро брифинга на вещите лица) не само не променям оценката си, а съм твърдо убеден, че това е екзекуция. Защо? Защото експертизите не са приключили, а без тях всеки категоричен извод е прибързан и може би неверен. Що се отнася до приключилите експертизи, от начина им на поднасяне личи, че е манипулативен и брутален, с цел компрометиране на жертвите. В обществото остава горчив привкус на недоверие и некомпетентност към разследващите. На пресконференцията се вкараха политически мотиви с цел обвързването на определена кандидат президентска двойка със случая „Петрохан”. Такива обвинения могат единствено да се тиражират след произнасянето на съда за виновност на лицата и не е законно да се изговарят от вещите лица на пресконференцията. Особено се утежнява ситуацията след излизане на информация, че едно от вещите лица е имал разговор с водещ политик.

– Прокуратурата представи данни за камерите, оръжията и барутните частици, но призна, че част от експертизите все още не са готови. Какво остана неизяснено след този брифинг?
– Представените данни от прокуратурата за камерите, оръжията и барутните частици не могат да се ползват като доказателство. Например, за камерите се знае, че по-голямата част са унищожени от пожара, както и че има вмешателство по тях от първите лица, пристигнали на местопрестъплението (по информация на кмета на Гинци – служители на ДАНС). При експертизата за барутните частици също има фрапиращи несъответствия, а що се касае за оръжията и издадените разрешения за тях, би било интересно за обществото да се знае кой началник на РПУ на МВР е издал разрешителните и на какво основание? И кой е ходатайствал за издаването на разрешителни за такъв тип оръжия?

– Как оценявате факта, че институциите представиха определена версия за случилото се, преди да са приключили всички експертизи? Може ли това да повлияе на самото разследване?
– Фактът, че институциите представиха определена версия преди да са приключили всички експертизи, означава, че върху следствието се влияе и то се насочва в определена посока с цел обслужване на нечии интереси.

– Няколко пъти сте поставяли въпроса за възможна външна намеса. Има ли в публично известните до момента данни конкретен факт, който изисква тази версия да остане на масата?
– Аз продължавам да твърдя, че в случая има външна намеса. Няма нито един достоверен факт от разследващите органи, който да отхвърля моята версия. Причината е, че всички експертизи на разследващите могат да бъдат поставени под съмнение.

– Какво трябва да покажат експертизите, за да може категорично да се разграничи версията за самоубийство от версията за убийство, последвано от самоубийство?
– Както е зададен въпросът, ключът на този отговор е в експертизите: балистика, траектория, барутни частици, следи по дрехи и предмети, димен отпечатък (ако има такива експерти в България). Докато тези неща не са ясни, версиите са само предположения, а доказателствата са лесно оборими.

– В пресконференцията беше отделено значително внимание на твърденията за секта, педофилия и поведението на част от загиналите. Възможно ли е подобни детайли да отклонят вниманието от чисто криминалистичните въпроси – оръжия, траектории, време и последователност на събитията?
– Да, тези твърдения, които се вмъкват от разследващите – за секта, педофилия и други сензационни елементи, са с цел да се измести фокусът, да се компрометират жертвите, да се насади в обществото отрицателно отношение към тях, техните близки, както и свързаните с тях политически фигури. Разследването трябва да се базира на ясни факти и доказателства, а не на детайли, които звучат добре в жълтите медии.

– Какво значение има за разследването фактът, че част от камерите не са работили или са били унищожени при пожара? Може ли липсващата информация от тях да бъде компенсирана с други доказателства?
– Липсващите камери и записи не могат да бъдат заменени и тези празноти няма да могат да бъдат запълнени от разследващите. Този факт води към предположението за умишленото заличаване на следи от извършителите на екзекуцията и техните съучастници. Защото едни хора, сами решили да сложат край на живота си, не биха тръгнали да заличават следи по този начин – просто за тях би било все едно.

– Има ли според вас достатъчно данни, за да се реконструира напълно движението на тримата души между „Петрохан“ и Околчица, или именно тук все още има съществени празноти?
– Според мен има достатъчно данни да се реконструира напълно движението на тримата души между „Петрохан“ и Околчица, но от страна на разследващите има допуснати съществени празноти. Защо смятам така? В ръцете на разследващите органи е целият инструментариум: камери на АПИ, камери по пътя на частни лица по къщите, разчитане на GPS на кемпера, сателитен телефон, изваждане на трафичните данни от мобилните телефони на лицата, които са се возили в него. Всички тези данни са събрани доста манипулативно и се интерпретират по начин, удобен на разследващия орган.

– Чуха се и призиви за международна експертиза с независими специалисти заради ниското доверие в институциите. При толкова чувствителен случай би ли била полезна такава независима проверка?
– Според мен – като експерт в областта на националната сигурност и знаейки за ниското ниво на доверие в МВР и прокуратурата, е задължително да бъде възложен случаят на външни експерти. Лично аз препоръчвам разследването да се възложи на МОСАД или на ФБР с оглед на тяхната ефективност при разкриването на подобни случаи.

– Кой е въпросът, на който прокуратурата и МВР все още не са дали отговор, и къде според вас е ключът към разбирането на случилото се в „Петрохан“?
– Най-важният въпрос, на който прокуратурата и МВР не са дали отговор, е дали разследването е било обективно и безпристрастно? Има ли политически интереси и политическа намеса в случая и заради нея ли се прикриват факти и обстоятелства около убийствата? Защо тази пресконференция беше насрочена в началото на кампанията за избор на нов президент? От тези отговори ще разберем дали ще предстоят истински реформи в съдебната система и в МВР, или просто ще заменим местата на едни „наши хора” с други „наши хора“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и аз така мисля

    24 26 Отговор
    но самата държава налага самоубийство с убийства

    Коментиран от #4, #23

    09:04 24.09.2026

  • 2 Така, така

    46 17 Отговор
    още един специалист, който разреши случая. Защо са ни служби,след като толкова много профайлъри знаят нещата, а никой не ги пита?

    Коментиран от #12

    09:04 24.09.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    33 19 Отговор
    Доцент. Кво да го правиш. И Земята е плоска и Слънцето се върти около Земята. Те ша му кажат, че не е убийство.

    09:05 24.09.2026

  • 4 да кажем и

    28 15 Отговор

    До коментар #1 от "и аз така мисля":

    че жертвите са пребити жестоко преди убийството им

    Коментиран от #7

    09:05 24.09.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    28 6 Отговор
    ФБР и Мосад нямат юрисдикция в България. Разследването трябва да се възложи на Мъжете в Черно, те имат междугалактическа юрисдикция.

    09:06 24.09.2026

  • 6 хихи

    28 21 Отговор
    на този левия уклон му е изписан на лицето

    09:07 24.09.2026

  • 7 Абе

    18 4 Отговор

    До коментар #4 от "да кажем и":

    Част от тях са и таковани, ДГЕ.

    09:07 24.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 7676

    23 14 Отговор
    А бе доценте слънцето от запад ли изгрява?

    Коментиран от #20

    09:08 24.09.2026

  • 10 Абе

    27 15 Отговор
    Тоа и той ми мяза на педроханец, ДГЕ.

    Коментиран от #21

    09:08 24.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хихи

    26 11 Отговор

    До коментар #2 от "Така, така":

    От "другия бряг" се обади експертът по национална, междупланетна и междугалактическа сигурност академик, професор доц. д-р Асен Пейчев, преподавател в Югозападния университет "Неофит Рилски“.

    09:09 24.09.2026

  • 13 Не вярвам на експертите

    19 21 Отговор
    Но поздравявам Трифонов за това, че събори плочата!
    Впрчем, не само тази плоча трябваше да се премахне. Пътищата ни приличат на гробища. Тръгнал си на почивка, а виждаш плочи, некролози, свещи, цветя и какво ли не.
    За това са гробищните паркове!
    Всички областни управители, да се разпоредят да се премахнат тези незаконни паметни плочи.

    Коментиран от #22, #43

    09:10 24.09.2026

  • 14 ?????

    24 8 Отговор
    Доцент по националната сигурност в Югозападния университет звучи силно, но глупаво.

    09:13 24.09.2026

  • 15 Гешевче

    21 8 Отговор
    Хаха МОСАД е разузнавателна служба, кво разследване за убийство ще води?
    Поръчково интервю на набеден експерт, който не знае кои служби с какво се занимават.

    09:14 24.09.2026

  • 16 ПеПедофил

    25 8 Отговор
    Сега за кой да ревем, за педофила калушко, за дечицата му, или за засегнатите от случая Петрохан ПеПедофили, които хич не сапознавали калушко, само му давали пари, оръжия, договори и други такива.

    09:15 24.09.2026

  • 17 Абе не бе

    18 2 Отговор
    Разследването да се възложи на СБУ. И без това навсякъде се веят украински знамена, които са най-близки до знамето на дъгата 🇺🇦🏳️‍🌈

    Коментиран от #60

    09:15 24.09.2026

  • 18 Мисля

    17 1 Отговор
    След измислянето на интернет,всеки smatarok е длъжен да изкаже мнение по всичко.

    09:17 24.09.2026

  • 19 Е.С.

    16 3 Отговор
    Да, извънземните ги убиха.

    Коментиран от #25

    09:18 24.09.2026

  • 20 007 лиценз ту кил

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "7676":

    Слънцето изгрява от към Петрохан.

    09:18 24.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Чума

    11 9 Отговор

    До коментар #13 от "Не вярвам на експертите":

    Ако минаваш край такива артефакти покрай пътищата и това не ти повлиява да се замислш и отнемеш част от газта - вие не сте добър човек! Пречели му на настроението, моля ви се! Безподобен нарцис! Господин министър на регионалното развитие! Този пейзаж не ми харесва! Разпоредете си да ми хареса и когато минавам веднъж в годината, да виждам само тучни ливади с красиви крави, зйчета, сърнички и лисички, кото си играят по поляните, гирлянди, балони, магнолии и танцуващи лебеди и труженички край пътя!

    Коментиран от #48, #63

    09:19 24.09.2026

  • 23 болни фантазии

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "и аз така мисля":

    на любителите на прайдове..

    09:20 24.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 007 лиценз ту кил

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Е.С.":

    Затова трябва да разследват Мъжете в Черно.

    09:21 24.09.2026

  • 26 Росен.Киро.ЧАлгар

    3 3 Отговор
    И ние знаем ,че е така,ама нали ни плащат ,да лъ....жем..

    09:22 24.09.2026

  • 27 Анонимен

    13 4 Отговор
    Айде е е! И тоя се ииизака! Аман от експерти!

    09:23 24.09.2026

  • 28 въйй

    14 5 Отговор
    "...промени ли се с нещо вашата оценка за случая „Петрохан“?
    – След брифинга на прокуратурата и МВР (по-скоро брифинга на вещите лица) не само не променям оценката си, а съм твърдо убеден, че това е екзекуция. Защо? Защото експертизите не са приключили, а без тях всеки категоричен извод е прибързан и може би неверен...."

    С една дума, ДОЦЕНТЪТ е сигурен, че е екзекуция, защото НЕ СЕ ЗНАЕ какво е станало!!! Доцент да видиш ти!

    09:24 24.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 последните

    8 4 Отговор
    и тоя се готви да стане политик. нищо достоверно-само бизнес.

    09:26 24.09.2026

  • 31 Въпроси

    11 4 Отговор
    Да верно е екзекуция Калушев уби 2 деца и се застреля. Тези пишман доценти явно жив бандит не са виждали и местопроизсшествия не са посещавали никога. Всичко се развива пред камера и събитията са описани последователно. Ако имаше външна намеса от някой нямаше да намерят никой. Щяхме да имаме 6 изчезнали. ПП много ги е срам и затова друг трябва за виновен

    Коментиран от #49

    09:26 24.09.2026

  • 32 Айде още един плоскозвмец

    9 5 Отговор
    Алоооу, какви екзекуции, кви пер лева, имаш някаква неясна организация с тъмни цели, а животът е най-висше благо.
    Щом казваш, че ламята не е убиец кажи кой е, не да пускаш мъгли.
    Калтак!

    09:27 24.09.2026

  • 33 Хмм

    8 2 Отговор
    петроханци на линия още от сутринта

    09:27 24.09.2026

  • 34 Зеления

    4 2 Отговор
    Когато има хора, като Калин Каменов които подбират удобни пепейци за интервю, като този набеден експерт по национална сигурност, който няма никаква представа от криминология, теология, медицина или психология за да дава становище, когато Калин Каменов му поставя целенасочени въпроси, целящи статията да омаловажи мнението на експертите на прокуратурата, когато има и такива симпатизанти на ППДБ, които непрекъснато ще твърдят, че има външна намеса и няма педофилия, до тогава цялото общество ще бъде разделено в оценките си.

    Г-н Каменов, като искате друга гледна точка, първо самия вие прочетете цялата експертиза, второ, интервюирайте някой, който има познания в криминалистика или психология, трето проверете дали този, който ще интервюирате също е чел експертизата

    09:30 24.09.2026

  • 35 В смисъл екзекуция да не би

    7 3 Отговор
    някой да се е притеснил да не го разберат, че е обратен и да им е видял сметката на тези, които са знаели? Чак пък толкоз! Вижда ми се малко пресилено!

    09:32 24.09.2026

  • 36 Разумен

    6 7 Отговор
    Най-после едно смислено и аргументирано мнение, което поставя правилните въпроси. Особено важно е настояването, че при толкова тежък и неясен случай не бива да се правят категорични заключения, преди да са приключили всички експертизи. Харесва ми и акцентът върху необходимостта от проверими доказателства, пълна реконструкция на събитията и независим контрол върху разследването.

    Независимо каква в крайна сметка ще се окаже истината за „Петрохан“, подобни въпроси трябва да бъдат задавани открито и професионално. Това е много по-смислен подход от сензациите, внушенията и прибързаното обявяване на една версия за окончателна.

    09:33 24.09.2026

  • 37 Той

    3 6 Отговор
    Дори и да е екзекуция, това не променя деянията им приживе.

    09:34 24.09.2026

  • 38 Разликата

    2 1 Отговор
    Има разлика между „няма доказателства за външен човек“ и „доказано е, че външен човек не е имало“.

    09:34 24.09.2026

  • 39 твърдо

    3 2 Отговор
    или меко...хем обвиняваш че трябва да се изчака експертиза..хем казваш че си бетон и не ти трябва никаква експертиза..защото си непоколибимо убеден в правотата си..ай сега кажи доцент ли си и по какво..по национална сигурност и отбрана..и откъде има такова самочуствие че си всезнайко...има още един такъв гнойзи и той всепоглъщаш..не се свени да коментира дори футбол..

    09:35 24.09.2026

  • 40 Мнение

    5 2 Отговор
    Има и чисто криминалистичен въпрос: дали всички физически следи са съвместими със самоубийство. При такава проверка не е достатъчно да се каже „има барутни частици“ или „има ДНК върху оръжие“. Трябва да се съпоставят раните, дистанцията на изстрела, траекториите, положението на телата, оръжията, гилзите, кръвните следи, следите по дрехите и времевата последователност.

    09:35 24.09.2026

  • 41 Аргумент

    4 3 Отговор
    Според мен е най-силната част от аргумента на Пейчев: той поставя въпроса не „повярвайте ми, че е екзекуция“, а „покажете физическите доказателства, които изключват екзекуция“. Това е съществена разлика!!

    09:35 24.09.2026

  • 42 Истината

    7 4 Отговор
    Напълно разбирам и подкрепям позицията на доц. Пейчев. Най-ценното в казаното от него е настояването да не се подменят доказателствата с предварително избрана версия. При толкова тежък случай, докато всички експертизи не са приключили и не са изяснени балистиката, траекториите, барутните частици, следите по дрехите и движението на хората, обществото има право да задава въпроси и да изисква пълна и независима проверка.
    Според мен именно това е разумният подход — да не се приема нито версията за самоубийство, нито версията за екзекуция на доверие, а всяка от тях да бъде проверена докрай с конкретни доказателства. А когато има празноти или противоречия, те трябва да получат ясни отговори.
    Добре е, че някой публично настоява за независимост, професионализъм и доказателства, вместо за прибързано приключване на случая.

    09:37 24.09.2026

  • 43 Боклуци сър

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Не вярвам на експертите":

    Подкрепям казаното.Ако човек няма нищо в главата си няма спасение от ненормалници.Снощи от кръстовището на Ботевградско до автостанция изток се чу бем,трас,и сякаш злобата в мен проговори че още ненормални състезатели си научиха урока(но дали е така?)да карат по-разумно.До никое време стояха на булеварда.Полицията дойде около час след катастрофата.Смешното е че останалите участници в движението шофираха тихи като хлебарки като видяха буркана.Иначе са от ербап на горе.

    09:37 24.09.2026

  • 44 Хипотези

    5 3 Отговор
    подкрепям правото да се разглежда и хипотезата за външна намеса, докато тя не бъде убедително изключена от доказателствата. Това не е конспирация, а нормално изискване за пълно и независимо разследване. Истината не се определя от пресконференция, а от доказателствата.

    Коментиран от #56

    09:38 24.09.2026

  • 45 Защо

    2 1 Отговор
    Т.нар. разследващи не казват кои са хората ескортиращи пребития и окъсан Ивей от кадрите предоставени ни от самите разследващи?

    09:39 24.09.2026

  • 46 Партия "Петрохан"

    5 1 Отговор
    Нашият доцент прилича на Ален Делон..

    09:39 24.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дизентерия

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Чума":

    Чумо, всеки има право да си почита мъртвите, но за това си има определени места- храмове, гробища, да се помолиш пред икона у дома!
    Пътищата не влизат в законоопределемите за това медта!
    Така, както не можеш да погребеш мъртвец в двора си!
    А ти, можеш да се изходиш насред пътя и тогава ще усетиш, как те попържват тези, които са отнели газта.
    Крайпътните гробища не са средство да възпитава как трябва да се спазват правилата при шофиране!
    Светна ли ти ламПичката?

    Коментиран от #54

    09:42 24.09.2026

  • 49 Доротея

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Въпроси":

    След като е толкова ясно, просто и логично, защо още се мотаят, а прокурора Сарафов още тогава разпери театрално крайници и обяви - ,,Странен случай!? Туйн Пийкс...!!!?!?!"

    09:42 24.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 разбира се

    1 2 Отговор
    Разбира се че е екзекуция. Много са знаели. А с педофилство не се изкарват пари за 21 имота в две държави.
    Убиеца-Самоубиец отишъл да си довърши ремонта на вилата преди да се гръмне. Дали?

    09:43 24.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Чума

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Дизентерия":

    То и тук не е тоалетна, но ти я ползваш! Нали!? Това дава ли ми право да дойда и да ти избича 2 /два/ шамара!?

    Коментиран от #61

    09:44 24.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Барабонка

    0 2 Отговор
    Ходил е да топи чушката и този "доцент" май.

    09:45 24.09.2026

  • 59 Корен Квадратен

    2 0 Отговор
    Най-интересният факт е, че ДАНС първи са отишли на хижата. Замитане на следи

    09:47 24.09.2026

  • 60 Абе да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Абе не бе":

    Разследването по-добре да се възложи на ГУР. Освен знамената 🇺🇦🏳️‍🌈 има и подходящо звучене.

    09:48 24.09.2026

  • 61 Аха!

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Чума":

    Сега разбирам колео ти е умствения багаж!
    Отивай някой да ти продуха гъзопровода.

    09:51 24.09.2026

  • 62 Чума

    0 1 Отговор
    Винаги убиецът намира оправдание! Никой на казва - Убих ги, защото съм лош! Напротив! Убих ги, но те са педуини! Убих ги, но те са лоши, грозни, извратени, самоотбранявах се! Това трябваше да каже Негово Височайшество - Психолока! Явно, че не са струари, миньори, фрезисти, багеристи, зидари и кофражисти! А когато работата не е за казване и органите не искат да си създават главоболия - самоубийство! Но има и случки, които не могат да се обявят за такива, явни убийства като Петров и Нотаруса - нищо! Обявете ги и тях за педофили и готово!

    09:53 24.09.2026

  • 63 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Чума":

    Аье пръч, ти знаеш ли що е това артефакт?

    09:55 24.09.2026

  • 64 И ако това е екзекуция

    0 0 Отговор
    С външна намеса нещо променя ли се? Никога екзекуторите няма да бъдат установени и е излишно делото да продължава. Тези хора са работили за Мосад и това беше обявено и по ливанските медии даже

    09:56 24.09.2026