Тайван благодари на САЩ за подкрепата преди срещата Тръмп-Си

Тайван благодари на САЩ за дългогодишната им подкрепа и заяви, че ще запази тесните си контакти с Вашингтон на фона на предстоящата среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. Това съобщи Ройтерс, предава БТА.

Говорителката на тайванското правителство Мишел Ли заяви, че властите в Тайпе следят внимателно развитието около срещата. По думите ѝ Тайван ще продължи да си сътрудничи със САЩ на различни нива и да поддържа постоянна комуникация с американската страна.

„Изразяваме благодарността си за дългогодишната подкрепа, която САЩ оказват на нашата страна на различни нива“, заяви Ли.

Пекин разглежда Тайван като част от своята територия и отново определи въпроса като „червена линия“, която Вашингтон не трябва да пресича. Китай редовно настоява САЩ да прекратят продажбите на оръжия за острова.

Според източници на Reuters Си Цзинпин се очаква да настоява пред Тръмп за пълно прекратяване на американските оръжейни доставки за Тайван по време на срещата във Вашингтон.

САЩ са основният международен партньор на Тайван в сферата на сигурността и негов основен доставчик на оръжия, въпреки че Вашингтон и Тайпе нямат официални дипломатически отношения. Американското законодателство предвижда предоставяне на средства за самозащита на острова.

Забавени оръжейни доставки

През декември администрацията на Тръмп одобри оръжеен пакет за Тайван на стойност около 11 млрд. долара - най-големият досега. Друг пакет, оценяван на приблизително 14 млрд. долара, все още очаква одобрение.

Тръмп задържа решението по втория пакет след срещата си със Си в Пекин през май и го определи като „много добър коз за преговори“. Според Ройтерс забавянето продължава да създава несигурност около бъдещите американски оръжейни доставки за Тайван.

На този фон Тайпе подчертава, че ще продължи диалога с Вашингтон и ще следи развитието на отношенията между САЩ и Китай, докато въпросът за Тайван остава сред основните теми в двустранните отношения.