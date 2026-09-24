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Калчев: Българската борба трябва спешно да излезе от кризата

Калчев: Българската борба трябва спешно да излезе от кризата

24 Септември, 2026 22:30 329 0

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  • българска федерация по борба

Членът на Управителния съвет на федерацията подкрепи Тодор Ангелов за ръководен пост и призова за обединение преди извънредното Общо събрание.

Калчев: Българската борба трябва спешно да излезе от кризата - 1
Снимка: portal-silistra.eu
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската борба трябва спешно да излезе от кризата, заяви Георги Калчев – председател на Спортни клубове ЦСКА, член на Управителния съвет на Българската федерация по борба и бивш европейски шампион. По думите му последната година е била най-тежката за един от най-успешните индивидуални спортове в България.

Предстои извънредно Общо събрание на федерацията, на което се очаква да бъде търсено обединение между различните страни в конфликта. „Българската борба изживя най-лошата си година и много спешно трябва да излезе от това състояние“, заяви Калчев.

Калчев обвини управленски конфликти за кризата

Според него лични интереси и „собственото его“ на част от хората в управлението са довели до срив на авторитета на федерацията. Калчев заяви, че липсата на достатъчно диалог е попречила да бъдат обсъдени предложения за прекратяване на конфликта и за нормална работа на националните отбори.

Той посочи, че заради ситуацията част от членовете на управлението са напуснали. По думите му във федерацията са навлезли и казуси с политически нюанси, а спорът е стигнал до Европейската прокуратура. Това твърдение беше направено от Калчев в рамките на публичното му изказване.

Калчев каза още, че малките клубове са останали изолирани от процесите и са били принудени да наблюдават конфликта отстрани. Според него именно тези клубове имат най-голяма нужда от подкрепа, тъй като треньорите често работят без достатъчно ресурси и помощ.

Подкрепа за Тодор Ангелов

Калчев подкрепи кандидатурата на Тодор Ангелов за ръководен пост във федерацията. Той определи Ангелов като човек с голям опит в борбата и бизнеса и заяви, че кандидатурата му може да постави начало на обединение.

„Много е важно да си подбере екип, защото сам войвода, не е войвода“, каза Калчев. Според него новото ръководство трябва да работи както за прекратяване на вътрешната конфронтация, така и за възстановяване на международните позиции на България.

Калчев посочи, че страната вече няма представители и влияние в редица структури на Световната федерация по борба UWW и в европейската ѝ организация. Той припомни, че в миналото България е имала вицепрезидент на световната централа и президент на европейската, както и по трима или четирима съдии на олимпийски игри.

По думите му кризата се е отразила и върху участието на водещи състезатели. Калчев заяви, че олимпийски, световни и европейски шампиони са били спирани от участие заради вътрешни разногласия, а негови предложения за изход от ситуацията са били отхвърлени от мнозинството в Управителния съвет.

Източници: Спортал


България
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