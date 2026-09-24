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Скачат цените на таксиметровите услуги в София

Скачат цените на таксиметровите услуги в София

24 Септември, 2026 16:55 585 22

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  • цени-
  • софия

От 1 януари 2027 г. минималната дневна тарифа за таксиметров превоз ще бъде 0,77 евро на километър, а минималната нощна – 0,89 евро на километър. Максималната дневна тарифа ще бъде 1,31 евро на километър, а максималната нощна – 1,60 евро на километър

Скачат цените на таксиметровите услуги в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С 5,3% се увеличават цените за таксиметров превоз на пътници на територията на Столичната община от 1 януари 2027 г., реши Столичният общински съвет (СОС). Решението беше прието с 35 гласа „за“, шест „против“ и пет „въздържал се“.

Столичният общински съвет определи минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Столичната община за 2027 г. на база утвърдената с решение на Съвета от 23 октомври 2025 г. на СОС Единна методика за автоматично индексиране на цените за таксиметров превоз.

От 1 януари 2027 г. минималната дневна тарифа за таксиметров превоз ще бъде 0,77 евро на километър, а минималната нощна – 0,89 евро на километър. Максималната дневна тарифа ще бъде 1,31 евро на километър, а максималната нощна – 1,60 евро на километър.

Така спрямо действащите за 2026 г. цени минималната дневна тарифа се увеличава от 0,73 на 0,77 евро на километър, минималната нощна – от 0,84 на 0,89 евро, максималната дневна – от 1,24 на 1,31 евро, а максималната нощна – от 1,52 на 1,60 евро на километър.

Увеличението е с 5,3%, изчислено по Единната методика за автоматично индексиране. В нея са включени три компонента – инфлация с тежест 75%, минимална работна заплата с тежест 15% и горива с тежест 10%. За периода септември 2025 г. – август 2026 г. натрупаната инфлация е 5,9%, ръстът на минималната работна заплата е 12,63%, а средната цена на основните видове горива е намаляла с 10,42%. В резултат общият индекс за актуализация на цените е 5,3%

В доклада се посочва, че методиката има за цел да осигури прозрачност, обективност, предвидимост и безпристрастност при определянето на тарифите, като използва официални макроикономически и статистически показатели на Националния статистически институт и Министерския съвет.

В рамките на обсъждането общинският съветник Войслав Тодоров от „БСП за България“ заяви, че законът задължава общинските съвети ежегодно да определят минимални и максимални цени, но не ги задължава да ги увеличават всяка година. Той се обяви против решението, като посочи, че според него автоматичното индексиране ограничава конкуренцията.

Общинският съветник от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Бойко Димитров посочи, че СОС изпълнява законово задължение, като по думите му приетата през миналата година методика дава обосновка за определянето на цените. Той постави въпроса за наличието на конкретни аргументи срещу увеличението от 6%, посочено в хода на дебата.

В доклада е посочено още, че в общинската администрация е постъпило предложение от браншови организации в сектора за актуализация на цените с 10 процента за 2027 г. Предложената от СО методика за актуализация обаче е с 5,3 процента.

С решението е дадено и съгласие за гратисен период до 31 декември 2026 г. за въвеждането и програмирането на новите тарифи в електронните таксиметрови апарати с фискална памет. Новите минимални и максимални цени ще бъдат единствените валидни тарифи за таксиметров превоз на територията на Столична община от 1 януари 2027 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 1 Отговор
    В клуба на богатите всички бакшиши станаха копърки.

    16:57 24.09.2026

  • 2 Пешо Кюстендилецо

    4 4 Отговор
    Аааа, я на таквия се на качувам никогаш, начи я съм одил от Кюстендил до Жабокрът пеш, за час и половина го зимам, ама я на тия при да им давам да ме дерат - не! И 10 евро на километър да сакат, ич ми не дреме.

    Коментиран от #10

    16:58 24.09.2026

  • 3 Потърпевш

    7 0 Отговор
    А допълнителните такси къде отиват - 3 евро такса престой на светофар?

    17:06 24.09.2026

  • 4 Питане

    3 2 Отговор
    Таксиметровите фирми общински ли са, или са часни ???
    Ако са часни би трябвало сами да определят цените на услугите си.
    Лично аз такси не съм ползвал от 90-те години на миналият век, но тогава бях за 1 година часник с колата си..
    Помня - плащаше се някакъв патентен данък в общината и "куче влачи - дира няма."

    Коментиран от #11

    17:09 24.09.2026

  • 5 Цвете

    4 1 Отговор
    НЕ СЕ ОСПОРВА УВЕЛИЧЕНИЕТО, НО ТЕ ИМАТ ТРИК, ДА УВЕЛИЧАВАТ ЧРЕЗ ТАКА НАРЕЧЕНАТА " ПОМПА " И ТОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРИ.

    Коментиран от #13

    17:11 24.09.2026

  • 6 Цвете

    3 1 Отговор
    НЕ СЕ ОСПОРВА УВЕЛИЧЕНИЕТО, НО ТЕ ИМАТ ТРИК, ДА УВЕЛИЧАВАТ ЧРЕЗ ТАКА НАРЕЧЕНАТА " ПОМПА " И ТОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРИ.

    Коментиран от #12

    17:12 24.09.2026

  • 7 Ко каза

    4 1 Отговор
    А ще взимат ли курсове от по 4-5км или пак ще ни обясняват, че не могат да открият свободен автомобил? И някаква хигиена да вземат да вкарат, че 80% от колите са ужасни. За Ок Супертранс конкретно пиша.

    Коментиран от #20

    17:13 24.09.2026

  • 8 Овчар

    5 0 Отговор
    В нашето село скочиха цените и на магаретата и каруците ..! Егати политиката ще ни съсипят..

    17:16 24.09.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    Отново???

    Добре дошли в "клубът на богатите"! 🤣🤣🤣

    Честит ви шиткойн! 🤣🤣🤣

    17:21 24.09.2026

  • 10 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо Кюстендилецо":

    евтените козяшки тролове може да ходите пеш, разбирам ви че работите за мизерни пари ама така сте си го решили вие
    ас си яздя магарето и всичко ми е наред, не рева като вас

    17:23 24.09.2026

  • 11 той всеки е карал

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    много вода изтече от тогава тъпаанарче

    карал бил той такси, карал си на баща си шнорхела като си го надувал

    Коментиран от #19

    17:25 24.09.2026

  • 12 байшиш с компресор , ква е тая помпа

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    ела ми провериш помпата , дори мога те помпа малко ей така за кеф да видиш добре ли помпя

    само се наведи и разкрачи и ще усетиш буталото на помпата как е добре ли обира мъзггата

    Коментиран от #21

    17:27 24.09.2026

  • 13 само питам

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    като ти е скъпо таксито ходиш пеш по нощите наркоманите да те помпят и готово

    някой насила ли те е карал да се качваш?

    17:27 24.09.2026

  • 14 Всичко

    2 0 Отговор
    е заради леврото !

    17:38 24.09.2026

  • 15 Да пуснат

    1 0 Отговор
    Юбер

    Коментиран от #18, #22

    17:39 24.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Така е

    0 0 Отговор
    леврото ни е.@ м@м..@!

    17:41 24.09.2026

  • 18 още нещо да пуснат?

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да пуснат":

    специлано за тебе ще пуснат рикши без пари

    даже ще ти плащат къде си се качил беден смешник

    17:41 24.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 стар бакшиш

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ко каза":

    ...купи си автомобил, назначи си шофьор, плащай му заплата и осигуровки и заплата, поеми си разходите за колата и за работно облекло и тогава имай претенции за вида и облеклото на водача!

    17:42 24.09.2026

  • 21 "Помпа"

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "байшиш с компресор , ква е тая помпа":

    Е това на магарето, дето всеки ден те помпа, а ти цвилиш като кон

    17:45 24.09.2026

  • 22 юбер -мюбер все тая пари трябват

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да пуснат":

    те щото на юбер колите не се развалят,гуми и масла не купуват, вървят със дъждовна вода или шофорите не плащат здравни и социални и затова ще те дудндуркат нали, да те возят без пари?!
    на тия от юбер пари не им трябват, те са на дотаций а?
    или според теб те ще работят по 18 часа , надница да си изкарат за хляб и мляко щото ти си цъървул скъсан?

    ходи пеш и недавай акъл , нямаш такъв

    17:45 24.09.2026

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