Скачат цените на таксиметровите услуги в София

С 5,3% се увеличават цените за таксиметров превоз на пътници на територията на Столичната община от 1 януари 2027 г., реши Столичният общински съвет (СОС). Решението беше прието с 35 гласа „за“, шест „против“ и пет „въздържал се“.
Столичният общински съвет определи минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Столичната община за 2027 г. на база утвърдената с решение на Съвета от 23 октомври 2025 г. на СОС Единна методика за автоматично индексиране на цените за таксиметров превоз.
От 1 януари 2027 г. минималната дневна тарифа за таксиметров превоз ще бъде 0,77 евро на километър, а минималната нощна – 0,89 евро на километър. Максималната дневна тарифа ще бъде 1,31 евро на километър, а максималната нощна – 1,60 евро на километър.
Така спрямо действащите за 2026 г. цени минималната дневна тарифа се увеличава от 0,73 на 0,77 евро на километър, минималната нощна – от 0,84 на 0,89 евро, максималната дневна – от 1,24 на 1,31 евро, а максималната нощна – от 1,52 на 1,60 евро на километър.
Увеличението е с 5,3%, изчислено по Единната методика за автоматично индексиране. В нея са включени три компонента – инфлация с тежест 75%, минимална работна заплата с тежест 15% и горива с тежест 10%. За периода септември 2025 г. – август 2026 г. натрупаната инфлация е 5,9%, ръстът на минималната работна заплата е 12,63%, а средната цена на основните видове горива е намаляла с 10,42%. В резултат общият индекс за актуализация на цените е 5,3%
В доклада се посочва, че методиката има за цел да осигури прозрачност, обективност, предвидимост и безпристрастност при определянето на тарифите, като използва официални макроикономически и статистически показатели на Националния статистически институт и Министерския съвет.
В рамките на обсъждането общинският съветник Войслав Тодоров от „БСП за България“ заяви, че законът задължава общинските съвети ежегодно да определят минимални и максимални цени, но не ги задължава да ги увеличават всяка година. Той се обяви против решението, като посочи, че според него автоматичното индексиране ограничава конкуренцията.
Общинският съветник от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Бойко Димитров посочи, че СОС изпълнява законово задължение, като по думите му приетата през миналата година методика дава обосновка за определянето на цените. Той постави въпроса за наличието на конкретни аргументи срещу увеличението от 6%, посочено в хода на дебата.
В доклада е посочено още, че в общинската администрация е постъпило предложение от браншови организации в сектора за актуализация на цените с 10 процента за 2027 г. Предложената от СО методика за актуализация обаче е с 5,3 процента.
С решението е дадено и съгласие за гратисен период до 31 декември 2026 г. за въвеждането и програмирането на новите тарифи в електронните таксиметрови апарати с фискална памет. Новите минимални и максимални цени ще бъдат единствените валидни тарифи за таксиметров превоз на територията на Столична община от 1 януари 2027 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:57 24.09.2026
2 Пешо Кюстендилецо
Коментиран от #10
16:58 24.09.2026
3 Потърпевш
17:06 24.09.2026
4 Питане
Ако са часни би трябвало сами да определят цените на услугите си.
Лично аз такси не съм ползвал от 90-те години на миналият век, но тогава бях за 1 година часник с колата си..
Помня - плащаше се някакъв патентен данък в общината и "куче влачи - дира няма."
Коментиран от #11
17:09 24.09.2026
5 Цвете
Коментиран от #13
17:11 24.09.2026
6 Цвете
Коментиран от #12
17:12 24.09.2026
7 Ко каза
Коментиран от #20
17:13 24.09.2026
8 Овчар
17:16 24.09.2026
9 az СВО Победа 81
Добре дошли в "клубът на богатите"! 🤣🤣🤣
Честит ви шиткойн! 🤣🤣🤣
17:21 24.09.2026
10 оня с коня
До коментар #2 от "Пешо Кюстендилецо":евтените козяшки тролове може да ходите пеш, разбирам ви че работите за мизерни пари ама така сте си го решили вие
ас си яздя магарето и всичко ми е наред, не рева като вас
17:23 24.09.2026
11 той всеки е карал
До коментар #4 от "Питане":много вода изтече от тогава тъпаанарче
карал бил той такси, карал си на баща си шнорхела като си го надувал
Коментиран от #19
17:25 24.09.2026
12 байшиш с компресор , ква е тая помпа
До коментар #6 от "Цвете":ела ми провериш помпата , дори мога те помпа малко ей така за кеф да видиш добре ли помпя
само се наведи и разкрачи и ще усетиш буталото на помпата как е добре ли обира мъзггата
Коментиран от #21
17:27 24.09.2026
13 само питам
До коментар #5 от "Цвете":като ти е скъпо таксито ходиш пеш по нощите наркоманите да те помпят и готово
някой насила ли те е карал да се качваш?
17:27 24.09.2026
14 Всичко
17:38 24.09.2026
15 Да пуснат
Коментиран от #18, #22
17:39 24.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Така е
17:41 24.09.2026
18 още нещо да пуснат?
До коментар #15 от "Да пуснат":специлано за тебе ще пуснат рикши без пари
даже ще ти плащат къде си се качил беден смешник
17:41 24.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 стар бакшиш
До коментар #7 от "Ко каза":...купи си автомобил, назначи си шофьор, плащай му заплата и осигуровки и заплата, поеми си разходите за колата и за работно облекло и тогава имай претенции за вида и облеклото на водача!
17:42 24.09.2026
21 "Помпа"
До коментар #12 от "байшиш с компресор , ква е тая помпа":Е това на магарето, дето всеки ден те помпа, а ти цвилиш като кон
17:45 24.09.2026
22 юбер -мюбер все тая пари трябват
До коментар #15 от "Да пуснат":те щото на юбер колите не се развалят,гуми и масла не купуват, вървят със дъждовна вода или шофорите не плащат здравни и социални и затова ще те дудндуркат нали, да те возят без пари?!
на тия от юбер пари не им трябват, те са на дотаций а?
или според теб те ще работят по 18 часа , надница да си изкарат за хляб и мляко щото ти си цъървул скъсан?
ходи пеш и недавай акъл , нямаш такъв
17:45 24.09.2026