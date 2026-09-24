Заличиха двойка от президентската надпревара заради съветско гражданство

ЦИК заличава регистрацията на кандидата за президент Александър Томов и на кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов заради съветско гражданство на Инджов.

Двамата трябваше да се явят на изборите с Номер 12 в листата.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.