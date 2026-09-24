Заличиха двойка от президентската надпревара заради съветско гражданство

ЦИК заличава регистрацията на кандидата за президент Александър Томов и на кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов заради съветско гражданство на Инджов.
Двамата трябваше да се явят на изборите с Номер 12 в листата.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
20:44 24.09.2026
2 Смерч
Коментиран от #5
20:44 24.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гражданство
Коментиран от #11
20:46 24.09.2026
5 Гробар
До коментар #2 от "Смерч":Прецакаха Лупи. А за Киро Канадеца проблем нямаше.
20:46 24.09.2026
6 Деций
20:47 24.09.2026
7 сюндюк
20:47 24.09.2026
8 Хохо Бохо
...
Няма по гнусни и мразени крадци и отпадъци от мунчо и червената му олигархия. Надминаха по презрение и омраза и топ отпадъка досега убития славуца от Учиндол ,толкова мразен че народа на изборите го лиши дори от партийна субсидия.
Коментиран от #10, #12, #13, #27, #32
20:48 24.09.2026
9 Съветско гражданство
20:48 24.09.2026
10 Точен сте
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Русофилски комунистически клефук.
Баща му буквално взе на безценица хладилния завод Мраз и го съсипа.
По неофициални данни на разследващи (включително според данни, изнесени от депутата Христо Гаджев ГЕРБ ), договорът за приватизация на контролния пакет акции на завода се оценява на около 3 милиона щатски долара.
Реално платена сума: Според публични анализи, реално платената в брой сума е била значително по-ниска (около 1 милион долара), като плащането е било разсрочено и платено с приватизационни бонове от гражданите.
Значителна част от сумата е платена и с държавни ценни книжа (облигации по външния дълг на България), които по това време са се търгували на вторичния пазар на безценица – на около 50-60% от номиналната им стойност.
Пазарната и реалната активирана стойност на огромния терен в центъра на София и активите на завода са оценени на многократно повече (близо 12 милиона долара), което означава, че предприятието е купено на цена 10-15 пъти по-ниска от пазарната му стойност.
Бащата Васил Василев е доказан агент на комунистическата Държавна сигурност (ДС) под псевдонимите „Паскал“ и „Бобев“.
Производството на емблематичните български хладилници „Мраз“ постепенно умря, хората бяха уволнени, а огромния терен беше преустроен като Vassilev Business City – мащабен бизнес и логистичен център, който отдава под наем над 50 000 кв. м. офисни, складови и търговски площи които отдава под наем за 1.2 млн.месечно.
Та, ние знаем откъде са парите на мал
20:49 24.09.2026
11 Гробар
До коментар #4 от "Гражданство":А мис Пиги е мачкала чаршафите на агент Гоце. Защо не се говори за това?
Коментиран от #14, #15
20:49 24.09.2026
12 Точен сте
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Та, ние знаем откъде са парите на малкия клефук.
Пита се откъде са парите на дъртия комуняга и безроден русофил?!
Всичките такива са от един дол дренки и те управляват България от 1944 г.
20:49 24.09.2026
13 Дансинс
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Тя цялата олигархия е гнусна, не само червената. Също така и българските робовладелци, чорбаджи и феодали.
20:50 24.09.2026
14 Помним помним
До коментар #11 от "Гробар":Съпругата на президента агент Гоце ага тогава Зорка Първанова и пиги Йотова която му беше секретарка си скубаха косите в коридорите на президентството ,едвам ги разтърваха портиерите ,Зорка я повали ,пиги тъкмо излизаше и си оправяше роклята от кабинета на Гоце ага...ето някои медии от тогава
Коментиран от #30
20:54 24.09.2026
15 Публккувах и статията тогава на предния
До коментар #11 от "Гробар":Коментар ...
Съпругата на президента агент Гоце ага тогава Зорка Първанова и пиги Йотова която му беше секретарка си скубаха косите в коридорите на президентството ,едвам ги разтърваха портиерите ,Зорка я повали ,пиги тъкмо излизаше и си оправяше роклята от кабинета на Гоце ага...ето някои медии от тогава
Коментиран от #19
20:55 24.09.2026
16 Няма край руският позор
20:55 24.09.2026
17 Казанлъшкия
20:56 24.09.2026
18 Защо ли ми се струва,
20:58 24.09.2026
19 Гробар
До коментар #15 от "Публккувах и статията тогава на предния":Така е. Защо половите партньори и сексуалните подвизи на дамите, кандидатстващи за ръководни длъжности не се подлагат на обществено обсъждане? Може ли съдбата на гражданите да се поставя в ръцете на продажни и аморални госпожи, напредващи в кариерата чрез половите си органи? Редно ли е, кажете?
20:58 24.09.2026
20 ХиХи
Коментиран от #23
20:59 24.09.2026
21 СВО 1 673 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #22, #24
21:00 24.09.2026
22 Гробар
До коментар #21 от "СВО 1 673 дни РЕЗИЛ":Това че Чорапа е за Русия е мантра, на която дори жълтопаветните пепейци с половин мозък вече не вярват.
Коментиран от #34
21:01 24.09.2026
23 СВО 1 673 дни РЕЗИЛ
До коментар #20 от "ХиХи":За да помпа егото си, Кремъл искаше всичко да е съветско. Така беше и с гражданството.
21:03 24.09.2026
24 Ей това да си копейка е Божие наказание
До коментар #21 от "СВО 1 673 дни РЕЗИЛ":😂🥳😂🥳😂🥳🥳🥳🥳
21:03 24.09.2026
25 Стенли
Коментиран от #31
21:05 24.09.2026
26 питам
21:07 24.09.2026
27 Стенли
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Да със сигурност се изравниха със бою циганина , а нищо чудно и със шиши , по наглост , Радев лъжеца 😡
21:08 24.09.2026
28 Факти
21:09 24.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Гоце
До коментар #14 от "Помним помним":Седефчов от Сирищник и вълнясалата мис Пиги всеизвестна гнусня !
21:09 24.09.2026
31 СВО 1 673 дни РЕЗИЛ
До коментар #25 от "Стенли":От 1990 год. няма и БКП, ама някои си пазят партийните книжки, развяват червените знамена и се поболяват от носталгията.
21:10 24.09.2026
32 УжАсен
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Мунчовата крадлива тежка червена олигархия е в пъти по грабителска от тези на боко и шиши.
Васил Василев ( бащата на говорителя на мунчо Слави Василев) като висш доносник на комунистическата държавна сигурност ,приватизира един от най големите производителни заводи в България с бонови книжки закупени от хората които получиха дивидент една студена вода както казва Асен Василев. Завод за 13 милиона долара ,приватизиран когато заплатите на клетия Българин бяха 100 долара. И то с бонови книжки и държавни ценни книжа. И подобни сега са началници при мунчо каунов кРадев боташов да продължават да крадат.
Оставка и арест на мунчо кРадев.
21:10 24.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Стенли
До коментар #22 от "Гробар":Много точно , казано , тя тази биволица представяща се за бг президент не , никакъв русофил ,
21:12 24.09.2026