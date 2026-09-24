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Заличиха двойка от президентската надпревара заради съветско гражданство

Заличиха двойка от президентската надпревара заради съветско гражданство

24 Септември, 2026 20:41 968 34

  • цик-
  • заличена-
  • двойка-
  • президентски избори-
  • александър томов

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му

Заличиха двойка от президентската надпревара заради съветско гражданство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦИК заличава регистрацията на кандидата за президент Александър Томов и на кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов заради съветско гражданство на Инджов.

Двамата трябваше да се явят на изборите с Номер 12 в листата.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    20 2 Отговор
    Сашо Апашо и тук ли излъга?Тоя човек е неудържим,сигурно и досега цесекарите го споменават с "добро".

    20:44 24.09.2026

  • 2 Смерч

    1 5 Отговор
    Бедните и онеправдани българи да гласуват този път за вярната двойка кандидати с номер 2.

    Коментиран от #5

    20:44 24.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гражданство

    15 12 Отговор
    Ми те Костадинов и Йотова са си руски слуги и без друго.

    Коментиран от #11

    20:46 24.09.2026

  • 5 Гробар

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "Смерч":

    Прецакаха Лупи. А за Киро Канадеца проблем нямаше.

    20:46 24.09.2026

  • 6 Деций

    28 2 Отговор
    То такова гражданство няма от много години.Обаче тъпоъгълник с канадско може да е министър председател,така ли?

    20:47 24.09.2026

  • 7 сюндюк

    5 6 Отговор
    Не е заради гражданството , просто от тези бонаци и чеп за зеле не става .!

    20:47 24.09.2026

  • 8 Хохо Бохо

    14 7 Отговор
    Днес говорителя на ПГ на ПБ на мунчо кРадев Слави Василев ( малкия мраз) е заявил че "Аз мога да си позволя скъпи коли ,но вие може само да гледате и мълчите"
    ...
    Няма по гнусни и мразени крадци и отпадъци от мунчо и червената му олигархия. Надминаха по презрение и омраза и топ отпадъка досега убития славуца от Учиндол ,толкова мразен че народа на изборите го лиши дори от партийна субсидия.

    Коментиран от #10, #12, #13, #27, #32

    20:48 24.09.2026

  • 9 Съветско гражданство

    16 2 Отговор
    това на Съвета на ООН ли е?

    20:48 24.09.2026

  • 10 Точен сте

    16 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Русофилски комунистически клефук.
    Баща му буквално взе на безценица хладилния завод Мраз и го съсипа.
    По неофициални данни на разследващи (включително според данни, изнесени от депутата Христо Гаджев ГЕРБ ), договорът за приватизация на контролния пакет акции на завода се оценява на около 3 милиона щатски долара.
    Реално платена сума: Според публични анализи, реално платената в брой сума е била значително по-ниска (около 1 милион долара), като плащането е било разсрочено и платено с приватизационни бонове от гражданите.
    Значителна част от сумата е платена и с държавни ценни книжа (облигации по външния дълг на България), които по това време са се търгували на вторичния пазар на безценица – на около 50-60% от номиналната им стойност.
    Пазарната и реалната активирана стойност на огромния терен в центъра на София и активите на завода са оценени на многократно повече (близо 12 милиона долара), което означава, че предприятието е купено на цена 10-15 пъти по-ниска от пазарната му стойност.
    Бащата Васил Василев е доказан агент на комунистическата Държавна сигурност (ДС) под псевдонимите „Паскал“ и „Бобев“.
    Производството на емблематичните български хладилници „Мраз“ постепенно умря, хората бяха уволнени, а огромния терен беше преустроен като Vassilev Business City – мащабен бизнес и логистичен център, който отдава под наем над 50 000 кв. м. офисни, складови и търговски площи които отдава под наем за 1.2 млн.месечно.
    Та, ние знаем откъде са парите на мал

    20:49 24.09.2026

  • 11 Гробар

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гражданство":

    А мис Пиги е мачкала чаршафите на агент Гоце. Защо не се говори за това?

    Коментиран от #14, #15

    20:49 24.09.2026

  • 12 Точен сте

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Та, ние знаем откъде са парите на малкия клефук.
    Пита се откъде са парите на дъртия комуняга и безроден русофил?!
    Всичките такива са от един дол дренки и те управляват България от 1944 г.

    20:49 24.09.2026

  • 13 Дансинс

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Тя цялата олигархия е гнусна, не само червената. Също така и българските робовладелци, чорбаджи и феодали.

    20:50 24.09.2026

  • 14 Помним помним

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гробар":

    Съпругата на президента агент Гоце ага тогава Зорка Първанова и пиги Йотова която му беше секретарка си скубаха косите в коридорите на президентството ,едвам ги разтърваха портиерите ,Зорка я повали ,пиги тъкмо излизаше и си оправяше роклята от кабинета на Гоце ага...ето някои медии от тогава

    Коментиран от #30

    20:54 24.09.2026

  • 15 Публккувах и статията тогава на предния

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гробар":

    Коментар ...
    Съпругата на президента агент Гоце ага тогава Зорка Първанова и пиги Йотова която му беше секретарка си скубаха косите в коридорите на президентството ,едвам ги разтърваха портиерите ,Зорка я повали ,пиги тъкмо излизаше и си оправяше роклята от кабинета на Гоце ага...ето някои медии от тогава

    Коментиран от #19

    20:55 24.09.2026

  • 16 Няма край руският позор

    3 5 Отговор
    Няма.

    20:55 24.09.2026

  • 17 Казанлъшкия

    3 4 Отговор
    Ок, ама тогава и Волгин трябва,който е наполовина руснак ( баща му е руснак).

    20:56 24.09.2026

  • 18 Защо ли ми се струва,

    3 4 Отговор
    че се повтаря Румънският и Молдовският сценарий. И нямало фашизъм, а?

    20:58 24.09.2026

  • 19 Гробар

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Публккувах и статията тогава на предния":

    Така е. Защо половите партньори и сексуалните подвизи на дамите, кандидатстващи за ръководни длъжности не се подлагат на обществено обсъждане? Може ли съдбата на гражданите да се поставя в ръцете на продажни и аморални госпожи, напредващи в кариерата чрез половите си органи? Редно ли е, кажете?

    20:58 24.09.2026

  • 20 ХиХи

    2 3 Отговор
    Родените в Украинская ССР за Съветски ли граждани са ги писали?

    Коментиран от #23

    20:59 24.09.2026

  • 21 СВО 1 673 дни РЕЗИЛ

    3 1 Отговор
    Един по-малко може пък да е за добро, защото каква я мислеха, а каква стана.

    Коментиран от #22, #24

    21:00 24.09.2026

  • 22 Гробар

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "СВО 1 673 дни РЕЗИЛ":

    Това че Чорапа е за Русия е мантра, на която дори жълтопаветните пепейци с половин мозък вече не вярват.

    Коментиран от #34

    21:01 24.09.2026

  • 23 СВО 1 673 дни РЕЗИЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "ХиХи":

    За да помпа егото си, Кремъл искаше всичко да е съветско. Така беше и с гражданството.

    21:03 24.09.2026

  • 24 Ей това да си копейка е Божие наказание

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "СВО 1 673 дни РЕЗИЛ":

    😂🥳😂🥳😂🥳🥳🥳🥳

    21:03 24.09.2026

  • 25 Стенли

    4 0 Отговор
    Че , чакай то СССР,не съществува от 35 години🤔

    Коментиран от #31

    21:05 24.09.2026

  • 26 питам

    1 0 Отговор
    До кога ще позволявате на шутове да се цанят за президенти, като с това унищожавате тази институция , и е по добре да се закрие ,защото милиарди отиват за избори за тоз де вее!

    21:07 24.09.2026

  • 27 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Да със сигурност се изравниха със бою циганина , а нищо чудно и със шиши , по наглост , Радев лъжеца 😡

    21:08 24.09.2026

  • 28 Факти

    1 0 Отговор
    Има ли още съветско гражданство

    21:09 24.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гоце

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Помним помним":

    Седефчов от Сирищник и вълнясалата мис Пиги всеизвестна гнусня !

    21:09 24.09.2026

  • 31 СВО 1 673 дни РЕЗИЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Стенли":

    От 1990 год. няма и БКП, ама някои си пазят партийните книжки, развяват червените знамена и се поболяват от носталгията.

    21:10 24.09.2026

  • 32 УжАсен

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Мунчовата крадлива тежка червена олигархия е в пъти по грабителска от тези на боко и шиши.
    Васил Василев ( бащата на говорителя на мунчо Слави Василев) като висш доносник на комунистическата държавна сигурност ,приватизира един от най големите производителни заводи в България с бонови книжки закупени от хората които получиха дивидент една студена вода както казва Асен Василев. Завод за 13 милиона долара ,приватизиран когато заплатите на клетия Българин бяха 100 долара. И то с бонови книжки и държавни ценни книжа. И подобни сега са началници при мунчо каунов кРадев боташов да продължават да крадат.
    Оставка и арест на мунчо кРадев.

    21:10 24.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гробар":

    Много точно , казано , тя тази биволица представяща се за бг президент не , никакъв русофил ,

    21:12 24.09.2026

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