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Николай Денков: Беше взето абсурдно решение, което ще увеличи цените вместо да ги намали

Николай Денков: Беше взето абсурдно решение, което ще увеличи цените вместо да ги намали

24 Септември, 2026 19:26 428 14

  • николай денков

Лошото е, че в действията на управляващите често виждаме примери за липса на причинно-следствени връзки. Много често на правилния проблем се слага фалшиво решение

Николай Денков: Беше взето абсурдно решение, което ще увеличи цените вместо да ги намали - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единственото важно накрая е какви копчета ще бъдат натиснати по време на избора на новите членове на Висшия съдебен съвет. Много често скандалите се правят, за да ни отклонят от истинските въпроси – какви са кандидатите, как ще се проведат изслушванията и т.н. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков във връзка с твърденията на бившия главен прокурор Борислав Сарафов, че министърът на правосъдието Николай Найденов се опитва да овладее следващия Висш съдебен съвет чрез предварителен подбор на кандидатите за ключовия кадрови орган. Крайната цел била настоящият министър да бъде избран за главен прокурор.

Вярвам само на това което ще видя с очите си и като биографии, и като представяния по време на изслушвания, и какво ще чуем от хора, които са работили с тези кандидати през годините, да видим дали кандидатите са имали за кариерното си израстване, защото това обяснява много неща, заяви Денков.

Част от номинациите на "Прогресивна България" към момента изглеждат подходящи, част от тях изглеждат странни. За мен това е индикация че има борба на лобита в "Прогресивна България". Кои ще останат и кои ще отпаднат, ще стане ясно при самото гласуване, добави той.

Процедурата, такава каквато беше приета от Народното събрание, е смислена, тя предвижда достатъчно време за изслушване на кандидатите. Имаше индикации, че има желание да бъде избран ВСС така, че да си свърши работата. Но докато не завърши този процес, не смея да кажа дали сме на правилния път или не, посочи председателят на ПГ на "Продължаваме промяната".

Ако въпросът е дали е преборена олигархията - категорично не. Например, беше премахната забраната за износ на дизела , като управляващите се опитаха да ни убедят, че с този ход цените на горивата ще се намалят. Този тип алогични действия показват, че зад такива решения стоят икономически интереси, които не са изяснени. Беше взето абсурдно решение, което ще увеличи цените вместо да ги намали. И сега износът е разрешен, но под строг контрол – така че пазарът да е осигурен. С решението от вчера този контрол изчезна. С това решение пазарът със сигурност ще репи, че дизелът ще се вдигне, подчерта Николай Денков.

Лошото е, че в действията на управляващите често виждаме примери за липса на причинно-следствени връзки. Много често на правилния проблем се слага фалшиво решение, каза още Денков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пазарна икономика Денков

    8 0 Отговор
    Ти не искаш да пуснеш ефтини сапунчета !

    Коментиран от #5

    19:29 24.09.2026

  • 2 Другото нищожество

    10 0 Отговор
    Спрете ги тези шарлатани! Не ни трябват лъжливи нещастници като тази измет в ПП и ДБ!

    19:30 24.09.2026

  • 3 Всички виждате и знаете,

    5 7 Отговор
    че Мунчо ни вкарва в дългова спирала от която няма да излезем десетилетия, но се правите на ощипани. Няма вече държавници....

    Коментиран от #8

    19:30 24.09.2026

  • 4 Мич

    6 0 Отговор
    Тъкмо забравихме тоя плъх, и той се показа от дупка в сапуна.

    19:31 24.09.2026

  • 5 Ники трябва да пътува

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пазарна икономика Денков":

    А как добре работех с гербавата крадла Марийка Габриел. И простатата и крадлива герберска Тиква Борисов по време на сглобката, също работех добре.

    19:32 24.09.2026

  • 6 Уж учен вече,

    4 0 Отговор
    препоръчително е човек да говори само по теми по които е вещ...

    19:32 24.09.2026

  • 7 Кина

    2 0 Отговор
    Гей политиците стават все повече и повече..!

    19:33 24.09.2026

  • 8 Да те светна по въпроса:

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Всички виждате и знаете,":

    Тиквата Борисов и Пеевски изтеглиха над 100 милиарда, които бедния народ ще връща години наред. Някой работник да е получил и един цент от тези пари? В банковите сметки на борисово-пеевските крадци са тези пари.

    19:35 24.09.2026

  • 9 Красимир Петров

    2 1 Отговор
    Всички от ППи ДБ са о,т.в,р,ат

    19:37 24.09.2026

  • 10 Малий

    1 2 Отговор
    Фурашката съсипва държавата. Много престъпници ще забогатеят по него време.

    19:40 24.09.2026

  • 11 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Само некви говорители,от сутрин до вечер😂🤣🤣🤣

    19:43 24.09.2026

  • 12 Бако

    1 0 Отговор
    Денков и неговите хора се опитват да помогнат, ма много шашави дето не разбират

    19:45 24.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 малии

    0 0 Отговор
    па много е умен нали

    19:46 24.09.2026

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