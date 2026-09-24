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Лъчезар Богданов: Идеята за облагане на свръхпечалбите е много спорна

Лъчезар Богданов: Идеята за облагане на свръхпечалбите е много спорна

24 Септември, 2026 21:12 763 19

  • лъчезар богданов-
  • облагане-
  • свръхпечалби

Икономистът отбеляза, че когато говорим за стабилни публични финанси и борба с големия дефицит, трябва да видим и реформи в разходната страна

Лъчезар Богданов: Идеята за облагане на свръхпечалбите е много спорна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Виждам повод за умерен оптимизъм, заедно с това обаче и няколко червени лампи. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA“ старши икономистът на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов по отношение на новите данъчни промени, които управляващите предлагат.

По думите му има доста промени, които подобряват бизнес средата и правят данъчната система по-добре работеща, по-ефективна и по-справедлива. „Вдигането на прага за ДДС, постепенното осъвременяване на данъчните оценки, които да доближат до реалността оценките на имотите, няколко мерки за по-добра възможност за предприятията при инвестиции да намаляват разходите си и облагаемата печалба“, каза Богданов.

Като голяма червена лампа той посочи идеята за облагане на свръхпечалбите. „Това е много спорна идея и според мен ще предизвика доста сериозен дебат“, заяви той. „В момента обсъждаме едно меню от предложения, и второ, не сме видели разходната страна на бюджета“, допълни икономистът. Той отбеляза, че когато говорим за стабилни публични финанси и борба с големия дефицит, трябва да видим и реформи в разходната страна.

„България казва на всички бизнеси: при нас данъкът е 10%, инвестирайте, правете бизнес на светло и вие ще плащате толкова дългосрочно. Това е червената лампа в предложенията. Предполагам, че ще има сериозна дискусия по тази тема. Това е притеснението - казвате, от една страна, това е много важна мярка, ще събере пари, от друга страна обаче, за една година - е, как да повярва бизнесът, че ще е само за една година? Изведнъж Министерството на финансите може да каже: „Ами, много хубаво, събрахме много пари, защо да не продължим, а защо да не продължим обхвата?“ И се завърта един порочен кръг, в който изведнъж увеличението на данъците, и то значително увеличение на данъчните размери, някак си ще почне да се приема като нещо нормално, а това ще влоши дългосрочните перспективи за икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика“, каза Богданов.

„Ако изключим тази доста опасна идея за облагане на свръхпечалбите по начина, по който е представена към момента, другите предложения са по-скоро разумни и подчинени на една добра икономическа или фискална логика. В повечето случаи поправят дефекти на съществуващото данъчно законодателство“, отбеляза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    19 3 Отговор
    Този преди да се разболее от алчност беше поносим тумор..!

    21:16 24.09.2026

  • 2 Стенли

    18 3 Отговор
    Абе , за , свръх печалбите , не знам ,колко е спорна ,нномтова да облага ваучерите,за храна е голяма глупост,зачудиха се откъде да търсят пари , както едно време Дянков и онази Менда Стоянова, бяха измислили данък лихва , и облагаха спестяванията на хората с10% по точно лихвата , после когато лихвите станаха около 0 % , отпадна този данък , ей така де бори олигархията , със задържането на МРЗ и облагане на ваучерите за храна , браво на Радев лъжеца най големия борец с олигархията 😡👎

    21:21 24.09.2026

  • 3 Тоя, пък.

    16 0 Отговор
    Разходната чест на бюджетът е ясна - още и още пари за хъхpeците, колкото се може повече пари за хъхpeците !!! Пари за отопление накуп - само за тях, още пари, щото горивата поскъпнали - пак само за тях, дори да нямат кола, а за хората, които пълнят резервоара за все повече пари, да да ходят на работа - за тях никога нищо !!! Ще съсипят бизнесът, ще изгонят чуждите инвеститори, само и само за хелектората да има. 1 милион извън пазара натруда, защото НЕ искат да работят, не че няма работа, а на нас още малко кръвта ще ни източят, за да ги хранят и въдят.

    21:23 24.09.2026

  • 4 тоз пък кой го измисли

    17 4 Отговор
    съвсем логично е колкото повече
    прчелиш толкова повече да плащаш цяла европа е така…

    21:28 24.09.2026

  • 5 Мхм

    16 3 Отговор
    Бля, бля. Някой си от "института за пазарна икономика" на костовистите от седмия ден изпълзя...

    21:30 24.09.2026

  • 6 Емигрант

    10 1 Отговор
    Не разбирам от икономика, но какво лошо има да се облага свръхпечалбата, защото тук това го направиха може би преди повече от 10 години, не ми направи впечатление тогава, само го прочетох с учудване без разбиране, защото не ме засяга, но и не получи противопоставяне от никоя партия в парламентът им. Не разбирам, как събирането на повече данък пречи на държавата или това пречи на корупцията в България ? Кое пречи и как ?

    21:35 24.09.2026

  • 7 Давай и без парно

    7 0 Отговор
    Докога ще наливаме пари във фалиралата Топлофикация на софетата Американски газ от януари няма на кредит

    21:49 24.09.2026

  • 8 Емигрант

    9 2 Отговор
    Казвам ви, в България управляващите не се грижат за вас, а за себе си, ЕС има закони за хората които при вас така правят, че ги обръщат срещу вас ! Например преди два дни чух по ТВ как този чалгар Абровски ви излъга с някакъв закон в ЕС чрез който сте задължени да произвеждате ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - пълна лъжа, не пълна АБСОЛЮТНА, сиренето ви с 58 % вода било в границите и нормално, този дори не се чува какво говори, а е министър, корупцията започна да ви храни с вода, защото сте млъкнали като риби и те ви правят на маймуни ! Тук да мрънкате е само едно НИЩО, трябва да пренебрегнете партийните си интереси и като бели и разумни хора обединени да излезете на площада и да раздадете справедливост, в противен случай мишкувайте и "яжте" вода с мисъл, че е сирене !

    21:51 24.09.2026

  • 9 Гост

    6 0 Отговор
    Не е спорно само грабенето от най-бедния, всичко друго е спорно

    Коментиран от #18

    21:55 24.09.2026

  • 10 Територията

    7 1 Отговор
    Каква икономика го гони този? Хората го казаха-Всички страни около България ни превъзхождат технически! Това с ниските данъци работи само за мафията.

    22:09 24.09.2026

  • 11 Аз съм веган

    1 1 Отговор
    Сакън! Данъци само за бедните. Мунчо бори олигархията.

    22:18 24.09.2026

  • 12 Цвете

    5 1 Отговор
    БИЗНЕСА И ХАЗАРТА ДАНАКЪТ ИМ 10 % ,А ХРАНАТА 20 % ? НОРМАЛНО ЛИ Е? БОГАТИТЕ ОЩЕ ПО БОГАТИ, А БЕДНИТЕ ,КУЧЕТА ГИ ЯЛИ ? 🛎⏰️🇧🇬

    22:18 24.09.2026

  • 13 Цвете

    3 1 Отговор
    БИЗНЕСА И ХАЗАРТА ДАНАКЪТ ИМ 10 % ,А ХРАНАТА 20 % ? НОРМАЛНО ЛИ Е? БОГАТИТЕ ОЩЕ ПО БОГАТИ, А БЕДНИТЕ ,КУЧЕТА ГИ ЯЛИ ? 🛎⏰️🇧🇬

    22:19 24.09.2026

  • 14 Цвете

    3 1 Отговор
    БИЗНЕСА И ХАЗАРТА ДАНАКЪТ ИМ 10 % ,А ХРАНАТА 20 % ? НОРМАЛНО ЛИ Е? БОГАТИТЕ ОЩЕ ПО БОГАТИ, А БЕДНИТЕ ,КУЧЕТА ГИ ЯЛИ ? 🛎⏰️🇧🇬ПРОЧЕТЕТЕ НОМЕР 8. АБСОЛЮТНО СЪМ СЪГЛАСНА, ЗАЩОТО Е ВЯРНО, ЧЕ В ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ ИМА ГРИЖА ИСТИНСКИ ЗА ХОРАТА. ИЗЛИЗАЙТЕ И НЕ УМУВАЙТЕ ,ЗАЩОТО ТЕЗИ ЩЕ ВИ ИЗВАДЯТ И ЗАЛУКА ОТ УСТАТА ,САМО И САМО ДА ОЦЕЛЕЯТ.БЕЗОБРАЗИЕ Е.✈️👀🤦‍♂️

    22:22 24.09.2026

  • 15 червен папирог

    0 0 Отговор
    свръхкражбите ъъъ печалбите не трябва да се облагат а дори да се стимулират от бюджета такива люде задето дърпат икономиката субсидии да зимат!!

    22:39 24.09.2026

  • 16 Ами

    1 0 Отговор
    Защо направо да не освободим фирмите от данъци?
    Данъци да плащат само тези които нямат фирми.
    След това можем да върнем и робството.

    Коментиран от #17

    22:40 24.09.2026

  • 17 муньо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    добра идея!

    22:41 24.09.2026

  • 18 кабакрадев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    борим мафията и олигархията сменяме модела!

    22:44 24.09.2026

  • 19 Иван

    1 0 Отговор
    Тука каквото и да направиш злоба от всякъде всички професори на нищо само празни приказки

    22:47 24.09.2026

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