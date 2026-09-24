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Мартин Владимиров: Цените на горивата у нас са с около 20 евроцента по-скъпи

Мартин Владимиров: Цените на горивата у нас са с около 20 евроцента по-скъпи

24 Септември, 2026 10:09 798 19

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  • бензин-
  • дизел-
  • спекула-
  • поскъпване

Всеки търговец гледа да максимизира печалбата си, заяви енергийният експерт

Мартин Владимиров: Цените на горивата у нас са с около 20 евроцента по-скъпи - 1
Снимка: БГНЕС
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Цените на горивата в България ще продължат да бъдат силно зависими от международните цени на петрола и готовите горива, въпреки наличието на свръхпредлагане на вътрешния пазар. Това заяви в „Здравей, България” енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.

По думите му в момента предлагането на горива у нас надхвърля търсенето с около 20-30%. В същото време обаче цените на колонките остават високи, тъй като търговците на едро се ориентират по Средиземноморската борса. „Това дава отклонение при нас, което според мен е около 20 евроцента нагоре спрямо това, което би трябвало да бъде. Има огромен недостиг на дизел на световния пазар и съответно цената на борсата се повишава. Всеки търговец гледа да максимизира печалбата си“, обясни той.

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Според Владимиров именно това е един от основните проблеми при ценообразуването у нас. Производствените разходи на рафинерията не са се променили чувствително, както и тези за транспорт.

Експертът смята, че държавата има възможност да влияе върху ценообразуването, тъй като рафинерията се управлява чрез особен управител. По думите му това би позволило да се търси по-нисък марж при продажбата на горивата на вътрешния пазар.

Според Владимиров до 16 септември у нас са постъпили близо 4,9 млн. тона горива и суров нефт - количество, което се равнява на близо 90% от общото потребление на страната за годината. „Ако със същите темпове внасяме нефт и горива, със сигурност ще имаме сериозен излишък на горива“, каза експертът.

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По думите му именно това е една от причините да бъде премахната забраната за износ на дизел. Очакването е натрупаните количества да могат да бъдат реализирани на международните пазари.

В същото време обаче отпадането на забраната за износ може да има и обратен ефект върху вътрешния пазар. Според Владимиров при увеличаване на износа предлагането в България може да намалее, което би оказало натиск за допълнително повишаване на цените.

Експертът очаква през следващите месеци цените на бензина и дизела да останат зависими основно от международната конюнктура. Особено значение според него ще има развитието на ситуацията около Иран и Ормузкия проток.

В същото време България има известно ценово предимство спрямо други европейски държави заради по-ниското данъчно облагане и по-ниските производствени цени. „При производствените цени имаме един дискаунт около 9-10% за разлика спрямо другите държави от Европейския съюз. Това вероятно няма да се промени в следващите месеци“, посочи Владимиров.

Той не очаква настоящото поскъпване на горивата само по себе си да доведе до „галопираща инфлация“, но предупреди, че по-високите цени на горивата може да окажат допълнителен инфлационен натиск. „Това е като наливане на масло в огъня“, каза експертът.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 млад еврас

    9 1 Отговор
    На евраста му е изгодно горивото да е на висока цена, понеже крадливите данъци наложени върху горивата са на процент, при 2,50 за гориво колкото в момента е в Германия и европа еврастите крадат директно 1,50 евро, при 5 евро литър евраста краде директно 3,50 на литър и му е кеф, та не очаквайте някви големи намаления, трябва да правим протести не за горивата а за крадливите данъци наложени от еврастите които вдигат цената 3 пъти за да си пълнят фалиралите хазни.

    10:15 24.09.2026

  • 2 ГОЛЕМ СМЕХ

    12 0 Отговор
    Цените в ЕС нямат нищо общо с цените на петрола на пазара, ако имаха нещо общо щяха да са около 1 евро, дори под 1 евро, на 2.50 евро както е в повечето държави в ЕС държавата краде директно по над 1,50 евро през крадливи данъци и акцизи и разни спасителни измишльотини.

    10:15 24.09.2026

  • 3 спекуланти

    10 1 Отговор
    Защо като има свръхпредлагане и няма търсене, цените продължават да са високи??? Нали сме в европазарната ойрономика...защо?

    10:17 24.09.2026

  • 4 млад еврас

    10 0 Отговор
    Цената на горивата в ЕС и страните желаещи да влязат в ЕС няма нищо общо със световната борса или пазарна икономика, както и всичко в ЕС режима, извън ЕС режима цената на горивата е 60-70 цента, но ЕС режима е наложил сумати данъци, акцизи, ДДСта зелени прАститий за да краде от всички нас и да си пълни празната хазна. По света 60-70 цента литър макс, краварско под долар и пак яко данъчна крадлива държава, обаче по крадливи от еврастите явно няма. ЕС директно краде по 1,50е. от литър в момента от всеки от нас, и хич не ги е еня, дават ги на укрите.

    10:17 24.09.2026

  • 5 Георги

    4 1 Отговор
    някой сеща ли се за смешен виц за електрички?

    Коментиран от #6, #7, #18

    10:18 24.09.2026

  • 6 хахахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Самите електрички са смешен виц ве.

    10:20 24.09.2026

  • 7 Урсула !

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    С Еректроди !

    На Задника !

    10:23 24.09.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор
    и "ПРОГРЕСИВНО" пътуват нагоре, благодарение на "прогресивния" Муньо Боташов

    Коментиран от #10

    10:24 24.09.2026

  • 9 ШЕФА

    8 1 Отговор
    По скъпи са и храната,тока,водата,лекарствата и тн.но Румен Безродников Боташоглу си купи с комисионната от Боташ Министър председателският пост ,сега с гласовете на ГРОБ и ДПС ще се надява да спечели и Президентските избори и после никой не може да го спре да унищожи България като я подари на турците и краварите !

    10:24 24.09.2026

  • 10 хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":

    Значи казваш, че Муньо прави цените на световните борци и също вдига горивата в България, а в ЕС Муньо ги е вдигнал на 2.50 евра, я според тоя Муньо управлява света ве, много голем ве.

    10:29 24.09.2026

  • 11 ......-

    6 2 Отговор
    Банани нал има !

    А пък требват кинти за Урка да ни "пази" от Мецан.

    10:29 24.09.2026

  • 12 Баце ЕООД

    5 0 Отговор
    И кво, пазарът, пазарът.. Не се регулира сам. О, чудо

    Коментиран от #14

    10:34 24.09.2026

  • 13 Варна

    3 0 Отговор
    По скъпи са и храната,тока,водата,лекарствата и тн.но Румен Кеша си купи с комисионната от Боташ Министър председателският пост ,сега с гласовете на ГРОБ и ДПС ще се надява да спечели и Президентските избори и после никой не може да го спре да унищожи България като я подари на турците и краварите !

    10:36 24.09.2026

  • 14 Георги

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Баце ЕООД":

    свободния пазар е много хубаво нещо... ако само продаваш на него!

    10:39 24.09.2026

  • 15 Дейвид

    3 1 Отговор
    Основният проблем с цените по бензиностанциите са картелните споразумения. Всеки ден сутринта, основните "играчи" се договарят, по колко ще продават. Как навремето Марешки продаваше горива на цени с лев по-ниски от тези на картела и пак беше на печалба?

    10:50 24.09.2026

  • 16 Факти

    4 4 Отговор
    Ако Украйна 2014 г. беше влязла в ЕС сега щяхме да ползваме евтин петрол и газ от Донбас и шелфа на Крим. Разбрахте ли сега защо Путин налази Украйна веднага след като тя развя знамето на ЕС на Майдана?

    10:52 24.09.2026

  • 17 2020

    0 0 Отговор
    В същото време обаче отпадането на забраната за износ може да има и обратен ефект върху вътрешния пазар. Според Владимиров при увеличаване на износа предлагането в България може да намалее, което би оказало натиск за допълнително повишаване на цените.

    Това е противоречащо твърдение. Ако се забрани износът - няма да се осъществи липса на горива и натиск на цените.......

    11:24 24.09.2026

  • 18 последните

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    сега са с полупроводници и после с цели и дълги проводници....

    Коментиран от #19

    11:34 24.09.2026

  • 19 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "последните":

    на мен любимият ми е, дето шофьорите на електрички ядяли сникърса наобратно

    11:45 24.09.2026

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