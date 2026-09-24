Асен Василев: "Прогресивна България" се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива!

Точно когато има недостиг на горива и цените се покачват в световен мащаб, "Прогресивна България“ реши да премахне забраната за износ. И се опита да ни убеди, че това е добре за българските граждани. Това написа във "Фейсбук" Асен Василев от "Продължаваме промяната".
"Ами не, не е добре за българските граждани.
Знаете ли за кого е добре?
За този, който произвежда дизел и ще го изнесе на по-високи цени.
Само около час по-рано "Прогресивна България“ се опита да ни убеди и в друго – че премахването на тавана на лихвата по бързите кредити защитава интересите на потребителите. И че лихва от 11 000% вместо сегашните 52% е приемлива, защото иначе компаниите за бързи кредити щели да спрат да отпускат кредити.
След като върнаха над един милион пенсионери под линията на бедност и орязаха увеличението на минималната работна заплата, прогресивната грижа застигна и хората с бързи кредити", гласи коментара му относно вчерашното заседание на Народното събрание.
ФОКУС припомня, че вчера парламентът прие на първо четене законопроекта за потребителския кредит, с който се предвиждат нови ограничения за кредиторите и по-строги правила при отпускането и рекламирането на потребителски заеми.
"За" законопроекта гласуваха 124 народни представители, 64 бяха "против“, а 11 се въздържаха. Единствено управляващите от ПГ на "Прогресивна България“ гласуваха "за“.
Парламентът удължи и срока за внасяне на предложения между първо и второ четене на законопроекта на 16 дни.
Законопроектът предвижда ограничаване на разходите по определени малки кредити, нови изисквания към рекламите и задължителна оценка на кредитоспособността на потребителите.
Една от основните промени е свързана с цената на кредитите. Според текстовете годишният процент на разходите (ГПР) не може да надвишава пет пъти законната лихва за забава. За кредитите до размера на три минимални работни заплати се въвеждат и допълнителни ограничения върху общия разход по кредита.
При кредит, който се погасява в срок до един месец, общият разход не може да надхвърля 20% от главницата, а при срок над един до три месеца – 30% от главницата. Клаузите в договорите, които надвишават законово определените ограничения, ще бъдат недействителни.
Предвиждат се и ограничения върху таксите и комисионите. Кредиторите няма да могат да начисляват такси за действия, свързани с усвояването и управлението на кредита, както и повече от една такса за едно и също действие. Видът, размерът и основанието за всяка такса трябва да бъдат ясно посочени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този крадец на снимката
Коментиран от #8
12:11 24.09.2026
2 Тебе никой неможе да те
Само семейно злобно възпитание против добруване на хората
Егоист
12:12 24.09.2026
3 Казах
12:15 24.09.2026
4 Прогресивни рундаци
12:15 24.09.2026
5 Ти ! Не можеш Да Противоречиш !
12:15 24.09.2026
6 Миналогодишното предателско управление
12:15 24.09.2026
7 Тоя не е в час
12:16 24.09.2026
8 Вие
До коментар #1 от "Този крадец на снимката":Сте с умствен дефицит ако гледаме коментара Ви.
Коментиран от #12
12:16 24.09.2026
9 Добре де
12:17 24.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 То с популизъм не става, Асенчо
12:18 24.09.2026
12 Тогава
До коментар #8 от "Вие":нямаше нужда да го показваш. Толкова е просто, но не и за пр.... хора ползвани от крадеца на снимката!
12:18 24.09.2026
13 Хохо Бохо
Къде са парите крадец мунчо?
Вярно е че ни краде по 1 евро на литър!
Коментиран от #30
12:18 24.09.2026
14 Отново е прав
Асен Васков Василев е български политик, съпредседател (2022 – 2025) и от 2025 г. – председател на партия „Продължаваме промяната“, бизнесмен, предприемач и икономист. Заема поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и поста вицепремиер в служебното правителство на Марин Райков, министър на финансите в първия служебен кабинет на Стефан Янев, в редовното правителство на Кирил Петков, както и в редовното правителство на акад. Николай Денков.
Коментиран от #17
12:20 24.09.2026
15 Помним помним
12:21 24.09.2026
16 Винаги точен и борави с факти и цифри
Безспорният лидер на опозицията ,международния финансист , 3 пъти министър ( 2013 г.- в служебното правителство на Марин Райков , 2022 г.- вицепремиер и министър на финансите в кабинета на Кирил Петков и 2023 г.- вицепремиер и министър на финансите в кабинета на академик Денков) ,попита Румен Радев кой ще върне на Българския народ милиардите от договора с "Боташ" с който е ощетен, кой ще компенсира Българските шофьори за цените на горивата най високи в Българската история и защо инфлацията вече е галопираща при сегашното управление. Премиера Радев пребледня ,олюля се и напусна безмълвен.
12:24 24.09.2026
17 Да, освен това
До коментар #14 от "Отново е прав":Е подсъдим за финансови престъпления и набута България в дългова спирала. Един от. Топ икономистите в света бил? Троловете на Мирчев тотално сте изтрещяли след пресконференцията за Петрохан.
12:25 24.09.2026
18 Джoожoo пaaаaацццyуллaaaaa👋😁💯👈
Шефа кРадев успя но за себе си и олигархията зад него!
За вас един чепат целия дълбоко!
Наздраве пингвини клети🍾🍷🥂
12:26 24.09.2026
19 Хе хе
Коментиран от #24
12:28 24.09.2026
20 Госあ
Коментиран от #21
12:30 24.09.2026
21 Анонимен
До коментар #20 от "Госあ":Хахахахаха защо пишеш лъжи хахахахаха
12:35 24.09.2026
22 Пир по време на чума!
До коментар #10 от "Точен е Асен Василев":На Славчо не му е нужна партийна субсидия
Славчо е в управляващата прогресивна коалиция.
Да повтаряш политиката на Маргарет Тачър в настоящата икономическа, социална, политическа и всякаква криза е малоумство с катастрофални последици за масовия българин.
А точно това правят помо!
Коментиран от #25
12:36 24.09.2026
23 Няма проблем
12:38 24.09.2026
24 Анонимен
До коментар #19 от "Хе хе":Гълъбът на радев служебника ли е финансист хахахахаха
Коментиран от #28
12:45 24.09.2026
25 Славуца твърдеше в публикация преди
До коментар #22 от "Пир по време на чума!":Че бившите кадри на ИТН които сега са при ПБ на радев са кариеристи, кърлежи ,изрази се "напаст" които се присламчват към всички силни на деня и никога не са били членове на ИТН а от гражданската квота. Неговите хора били сценаристите, пилонкаджийките от шоуто му и сина на гардеробиерката му и сина на таки.
12:45 24.09.2026
26 Факти
Луканов, Виденов, Станишев, Радев
Народът отново настъпа същата червена мотика
Коментиран от #31
12:46 24.09.2026
27 мафия
12:46 24.09.2026
28 Хе хе
До коментар #24 от "Анонимен":Оо Промяна, да не си минал на другия бряг, та защитаваш Асенката? хе хе хе
Коментиран от #35
12:51 24.09.2026
29 Тити на Кака
12:54 24.09.2026
30 Факти
До коментар #13 от "Хохо Бохо":ПП-ДБ в най-острата петролна криза в модерната ни история не само ти държаха горивата много по-евтини от сега и ти даваха голяма отстъпка на всяко зареждане, ами и вдигнаха доходите над инфлацията, махнаха ДДС на хляба и брашното и дори намалиха с 2% коефициента Дълг/БВП.
Не чакай от цоциалистите на Крадев подобни социални мерки. От БКП знаят само да крадат. 1944 г. откраднаха имотите и бизнеса на ЦЕЛИЯ НАРОД и оттогава не са спирали да крадат, крадат, крадат. И не са построили нищо. Каквото се построи го построихме ние - срещу жълти стотинки или направо с безплатен "доброволен" задължителен труд.
12:56 24.09.2026
31 Нови факти
До коментар #26 от "Факти":Терзиев, Киротъпеца, Калушев, Ивей, Деян, микрогенерал...= ДС.
Демократичната общност изпада в делириум, пада си по ДС 😂😂😂
Коментиран от #32, #34
12:57 24.09.2026
32 Факти
До коментар #31 от "Нови факти":Плащай на Крадев 2 евро литъра и 65 евро винетка и си свиркай.
13:06 24.09.2026
33 майстор
13:08 24.09.2026
34 Факти
До коментар #31 от "Нови факти":От тия само Петков е бил премиер и при него бяхме 100 пъти по-добре, отколкото в момента. Петков го свалиха защото изгони мафията от Капитан Андреево - най-натоварения сухопътен пункт в ЕС, през който минават тонове наркотици и какво ли не. Познай после кой върна мафията обратно през есента на 2024 г. - служебното на Радев с премиер Главчев.
13:15 24.09.2026
35 Анонимен
До коментар #28 от "Хе хе":Никой не защитавам само констатирам как може човек който е закъпъчъ да е финансист на държавата ни Това как се нарича България е толкова разрушена от 2020 г насам но същите си грабят властват и са безнаказани и това от години
13:19 24.09.2026
36 Ние,вие,те
13:31 24.09.2026
37 оня с коня
13:33 24.09.2026