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Асен Василев: "Прогресивна България" се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива!

Асен Василев: "Прогресивна България" се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива!

24 Септември, 2026 12:09 1 449 37

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  • прогресивна българия-
  • горива-
  • износ-
  • бензин-
  • дизел-
  • лихва-
  • бързи кредити

Точно когато има недостиг на горива и цените се покачват в световен мащаб, "Прогресивна България“ реши да премахне забраната за износ.

Асен Василев: "Прогресивна България" се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Точно когато има недостиг на горива и цените се покачват в световен мащаб, "Прогресивна България“ реши да премахне забраната за износ. И се опита да ни убеди, че това е добре за българските граждани. Това написа във "Фейсбук" Асен Василев от "Продължаваме промяната".

"Ами не, не е добре за българските граждани.

Знаете ли за кого е добре?

За този, който произвежда дизел и ще го изнесе на по-високи цени.

Само около час по-рано "Прогресивна България“ се опита да ни убеди и в друго – че премахването на тавана на лихвата по бързите кредити защитава интересите на потребителите. И че лихва от 11 000% вместо сегашните 52% е приемлива, защото иначе компаниите за бързи кредити щели да спрат да отпускат кредити.

След като върнаха над един милион пенсионери под линията на бедност и орязаха увеличението на минималната работна заплата, прогресивната грижа застигна и хората с бързи кредити", гласи коментара му относно вчерашното заседание на Народното събрание.

ФОКУС припомня, че вчера парламентът прие на първо четене законопроекта за потребителския кредит, с който се предвиждат нови ограничения за кредиторите и по-строги правила при отпускането и рекламирането на потребителски заеми.

"За" законопроекта гласуваха 124 народни представители, 64 бяха "против“, а 11 се въздържаха. Единствено управляващите от ПГ на "Прогресивна България“ гласуваха "за“.

Парламентът удължи и срока за внасяне на предложения между първо и второ четене на законопроекта на 16 дни.

Законопроектът предвижда ограничаване на разходите по определени малки кредити, нови изисквания към рекламите и задължителна оценка на кредитоспособността на потребителите.

Една от основните промени е свързана с цената на кредитите. Според текстовете годишният процент на разходите (ГПР) не може да надвишава пет пъти законната лихва за забава. За кредитите до размера на три минимални работни заплати се въвеждат и допълнителни ограничения върху общия разход по кредита.

При кредит, който се погасява в срок до един месец, общият разход не може да надхвърля 20% от главницата, а при срок над един до три месеца – 30% от главницата. Клаузите в договорите, които надвишават законово определените ограничения, ще бъдат недействителни.

Предвиждат се и ограничения върху таксите и комисионите. Кредиторите няма да могат да начисляват такси за действия, свързани с усвояването и управлението на кредита, както и повече от една такса за едно и също действие. Видът, размерът и основанието за всяка такса трябва да бъдат ясно посочени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този крадец на снимката

    27 31 Отговор
    всеки ден му давате дума, а това е вредно за България!

    Коментиран от #8

    12:11 24.09.2026

  • 2 Тебе никой неможе да те

    13 19 Отговор
    убеди защото си невеж без ценз
    Само семейно злобно възпитание против добруване на хората
    Егоист

    12:12 24.09.2026

  • 3 Казах

    26 11 Отговор
    Дъртите комунисти и ченгета от ДС първо овладяха хазарта, контрабандата и горивата! Радев и БКП не се интересуват, че сте бедни, искат да ви стрижат веднага, да стрижат и рафинерията, и хазарта, и контрабандата...

    12:15 24.09.2026

  • 4 Прогресивни рундаци

    21 10 Отговор
    Омитайте се, за да не бягате с препятствия! Вони на мръсни зелени чорапи!

    12:15 24.09.2026

  • 5 Ти ! Не можеш Да Противоречиш !

    6 3 Отговор
    На Феодала !

    12:15 24.09.2026

  • 6 Миналогодишното предателско управление

    12 10 Отговор
    Беше една идея по добро от сегашното . Защо ви трябваше да го сваляте с глупави протести , а то от своя страна веднага подаде оставка. Ми вие явно сте били в колаборация. Оправяйте се.

    12:15 24.09.2026

  • 7 Тоя не е в час

    12 18 Отговор
    Опразнихс хазната, сега лаят

    12:16 24.09.2026

  • 8 Вие

    17 9 Отговор

    До коментар #1 от "Този крадец на снимката":

    Сте с умствен дефицит ако гледаме коментара Ви.

    Коментиран от #12

    12:16 24.09.2026

  • 9 Добре де

    13 2 Отговор
    Някой вещ ще може ши наистина да ме открехне, как ще паднат цените като се отвори износа? Нали тогава търсенето се покачва и цените се вдигат? Кой е луд да продава в БГ евтино, като ложе да продава навън по-скъпо?

    12:17 24.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 То с популизъм не става, Асенчо

    9 15 Отговор
    Нещо не ти сработва стратегията, все пак овцете понамаляха, даже са на изчезване

    12:18 24.09.2026

  • 12 Тогава

    9 10 Отговор

    До коментар #8 от "Вие":

    нямаше нужда да го показваш. Толкова е просто, но не и за пр.... хора ползвани от крадеца на снимката!

    12:18 24.09.2026

  • 13 Хохо Бохо

    25 8 Отговор
    Моят въпрос е как при правителството на Кирил Петков през месец февруари 2022 г.при агресията на русия в Украйна барел петрол беше 123 долара а цена за литър дизел 3.48 лв.и при всяко зареждане на колонката ти правеха отстъпка от 25 ст.на литър и цената излизаше 3.23 лв.( 1.65 евро) литър а при крадеца мунчо кРадев Боташов в момента цена барел петрол 101 долара барел а литър дизел днес удари 2 евро.
    Къде са парите крадец мунчо?
    Вярно е че ни краде по 1 евро на литър!

    Коментиран от #30

    12:18 24.09.2026

  • 14 Отново е прав

    24 13 Отговор
    Асен Василев е сред топ иконономистите в света ,4 пъти министър на България, 2 пъти вицепремиер! Помните ли февруарските протести срещу високите цени на тока при първото правителство на Борисов който подаде оставка. Плевнелиев назначи служебно правителство с премиер дипломата от кариерата Марин Райков. Асен пое цели 3 министерства ,поста вицепремиер и от 1 април 2013 г.намали цените на тока с 10% и успокои страната-
    Асен Васков Василев е български политик, съпредседател (2022 – 2025) и от 2025 г. – председател на партия „Продължаваме промяната“, бизнесмен, предприемач и икономист. Заема поста министър на икономиката, енергетиката и туризма и поста вицепремиер в служебното правителство на Марин Райков, министър на финансите в първия служебен кабинет на Стефан Янев, в редовното правителство на Кирил Петков, както и в редовното правителство на акад. Николай Денков.

    Коментиран от #17

    12:20 24.09.2026

  • 15 Помним помним

    19 3 Отговор
    Месец април 2011 г.започнаха бомбардировките над Либия от така наречената "международна коалиция". Барел петрол стигна 128 долара на международните пазари. В България литър бензин 2.77 лв.а дизел 2.80 лв. Около 1.40 евро. Започнаха протести в градовете срещу "високите цени на горивата". Беше създадено гражданско сдружение "СИЛА" специално срещу тези цени. Борисов излезе и заяви - "Защо протестират? И аз бих протестирал срещу Кадафи". При цени от 2.80 лв.( 1.40 евро) протести а сега при крадеца мунчо боташов 2 евро а си трием. Проверих,акциза е един и същ като тогава. Или мунчо кРадев на гърба на населението от ДДС на високите и нереални цени се отчита на олигарсите си? Не само оставка за този нефелен крадец мунчо а и затвор.

    12:21 24.09.2026

  • 16 Винаги точен и борави с факти и цифри

    19 7 Отговор
    Сблъсък в парламента-
    Безспорният лидер на опозицията ,международния финансист , 3 пъти министър ( 2013 г.- в служебното правителство на Марин Райков , 2022 г.- вицепремиер и министър на финансите в кабинета на Кирил Петков и 2023 г.- вицепремиер и министър на финансите в кабинета на академик Денков) ,попита Румен Радев кой ще върне на Българския народ милиардите от договора с "Боташ" с който е ощетен, кой ще компенсира Българските шофьори за цените на горивата най високи в Българската история и защо инфлацията вече е галопираща при сегашното управление. Премиера Радев пребледня ,олюля се и напусна безмълвен.

    12:24 24.09.2026

  • 17 Да, освен това

    9 14 Отговор

    До коментар #14 от "Отново е прав":

    Е подсъдим за финансови престъпления и набута България в дългова спирала. Един от. Топ икономистите в света бил? Троловете на Мирчев тотално сте изтрещяли след пресконференцията за Петрохан.

    12:25 24.09.2026

  • 18 Джoожoo пaaаaацццyуллaaaaa👋😁💯👈

    19 5 Отговор
    Днес барел петрол спадна на 96 долара барел а при мунчо моя лидер дизела е вече 2 евро. Преди 7 месеца при Андрей Гюров барел петрол 126 долара литър дизел 1.60 евро и даваше компенсации 20 цента на литър. Аз нямам кола и танцувам че шефа мунчо кРадев ви подлага на геноцид. Още като пое властта вдигна винетки с 30% ,от 1 юли ток,вода и парно за 5 месеца хранителни продукти с 20% . Сега цигарите и алкохол. Слогана на шефа мунча кРадев преди изборите беше - " Стоп на инфлацията! Знаем - можем - ще успеем"
    Шефа кРадев успя но за себе си и олигархията зад него!
    За вас един чепат целия дълбоко!
    Наздраве пингвини клети🍾🍷🥂

    12:26 24.09.2026

  • 19 Хе хе

    6 17 Отговор
    Каза икономистът с фалиралите фирми, Асене скъсай си фалшивата диплома хе хе хе

    Коментиран от #24

    12:28 24.09.2026

  • 20 Госあ

    7 14 Отговор
    Много ясно, че точно сега е момента да се премахне забраната и да продаваме на високи цени, като внасяме евтина суровина, защото благодарение на Радев, санкциите срещу Лукойл и Нефтохим паднаха, бе тупан!

    Коментиран от #21

    12:30 24.09.2026

  • 21 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Госあ":

    Хахахахаха защо пишеш лъжи хахахахаха

    12:35 24.09.2026

  • 22 Пир по време на чума!

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Точен е Асен Василев":

    На Славчо не му е нужна партийна субсидия
    Славчо е в управляващата прогресивна коалиция.
    Да повтаряш политиката на Маргарет Тачър в настоящата икономическа, социална, политическа и всякаква криза е малоумство с катастрофални последици за масовия българин.
    А точно това правят помо!

    Коментиран от #25

    12:36 24.09.2026

  • 23 Няма проблем

    6 5 Отговор
    През 2020 докато управляваха ГЕРБ доматите струваха 2-3 лева на пазара, а средната работна заплата беше 1200 лева чисто. След 6 години промяна и радевизъм доматите са 5-6 евро, а средната работна заплата 1200 евро чисто.

    12:38 24.09.2026

  • 24 Анонимен

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хе хе":

    Гълъбът на радев служебника ли е финансист хахахахаха

    Коментиран от #28

    12:45 24.09.2026

  • 25 Славуца твърдеше в публикация преди

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Пир по време на чума!":

    Че бившите кадри на ИТН които сега са при ПБ на радев са кариеристи, кърлежи ,изрази се "напаст" които се присламчват към всички силни на деня и никога не са били членове на ИТН а от гражданската квота. Неговите хора били сценаристите, пилонкаджийките от шоуто му и сина на гардеробиерката му и сина на таки.

    12:45 24.09.2026

  • 26 Факти

    8 3 Отговор
    ПБ = БСП = БКП
    Луканов, Виденов, Станишев, Радев
    Народът отново настъпа същата червена мотика

    Коментиран от #31

    12:46 24.09.2026

  • 27 мафия

    12 0 Отговор
    Борим олигархията ли???? Тези кредиторски гаражни фирми трябва да бъдат буквално изчегъркани. И банките сложени по контрол. Добре че ЕЦБ пое контрол на банките.

    12:46 24.09.2026

  • 28 Хе хе

    0 6 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Оо Промяна, да не си минал на другия бряг, та защитаваш Асенката? хе хе хе

    Коментиран от #35

    12:51 24.09.2026

  • 29 Тити на Кака

    2 5 Отговор
    Пореден вопъл на гласче от ЛГБТИ-клуба ППетроханнн 😂

    12:54 24.09.2026

  • 30 Факти

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хохо Бохо":

    ПП-ДБ в най-острата петролна криза в модерната ни история не само ти държаха горивата много по-евтини от сега и ти даваха голяма отстъпка на всяко зареждане, ами и вдигнаха доходите над инфлацията, махнаха ДДС на хляба и брашното и дори намалиха с 2% коефициента Дълг/БВП.

    Не чакай от цоциалистите на Крадев подобни социални мерки. От БКП знаят само да крадат. 1944 г. откраднаха имотите и бизнеса на ЦЕЛИЯ НАРОД и оттогава не са спирали да крадат, крадат, крадат. И не са построили нищо. Каквото се построи го построихме ние - срещу жълти стотинки или направо с безплатен "доброволен" задължителен труд.

    12:56 24.09.2026

  • 31 Нови факти

    0 6 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Терзиев, Киротъпеца, Калушев, Ивей, Деян, микрогенерал...= ДС.

    Демократичната общност изпада в делириум, пада си по ДС 😂😂😂

    Коментиран от #32, #34

    12:57 24.09.2026

  • 32 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Нови факти":

    Плащай на Крадев 2 евро литъра и 65 евро винетка и си свиркай.

    13:06 24.09.2026

  • 33 майстор

    2 1 Отговор
    И каква лихва ще да е това? Лихвата е до 100%.Другото е измислица.

    13:08 24.09.2026

  • 34 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Нови факти":

    От тия само Петков е бил премиер и при него бяхме 100 пъти по-добре, отколкото в момента. Петков го свалиха защото изгони мафията от Капитан Андреево - най-натоварения сухопътен пункт в ЕС, през който минават тонове наркотици и какво ли не. Познай после кой върна мафията обратно през есента на 2024 г. - служебното на Радев с премиер Главчев.

    13:15 24.09.2026

  • 35 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хе хе":

    Никой не защитавам само констатирам как може човек който е закъпъчъ да е финансист на държавата ни Това как се нарича България е толкова разрушена от 2020 г насам но същите си грабят властват и са безнаказани и това от години

    13:19 24.09.2026

  • 36 Ние,вие,те

    2 2 Отговор
    Млъквай,мръсник!

    13:31 24.09.2026

  • 37 оня с коня

    3 0 Отговор
    И го пише черно на бяло във "Винету":"Продавай когато е скъпо,Купувай когато е евтино",ама Василев не чете щото не му остава време от Шашкънии.Та СЕГА когато Горивата са кът и ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА продаваме ,ТО кога?

    13:33 24.09.2026

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