Асен Василев: "Прогресивна България" се опитва да ни убеди, че лихва от 11 000% е приемлива!

Точно когато има недостиг на горива и цените се покачват в световен мащаб, "Прогресивна България“ реши да премахне забраната за износ. И се опита да ни убеди, че това е добре за българските граждани. Това написа във "Фейсбук" Асен Василев от "Продължаваме промяната".

"Ами не, не е добре за българските граждани.

Знаете ли за кого е добре?

За този, който произвежда дизел и ще го изнесе на по-високи цени.

Само около час по-рано "Прогресивна България“ се опита да ни убеди и в друго – че премахването на тавана на лихвата по бързите кредити защитава интересите на потребителите. И че лихва от 11 000% вместо сегашните 52% е приемлива, защото иначе компаниите за бързи кредити щели да спрат да отпускат кредити.

След като върнаха над един милион пенсионери под линията на бедност и орязаха увеличението на минималната работна заплата, прогресивната грижа застигна и хората с бързи кредити", гласи коментара му относно вчерашното заседание на Народното събрание.

ФОКУС припомня, че вчера парламентът прие на първо четене законопроекта за потребителския кредит, с който се предвиждат нови ограничения за кредиторите и по-строги правила при отпускането и рекламирането на потребителски заеми.

"За" законопроекта гласуваха 124 народни представители, 64 бяха "против“, а 11 се въздържаха. Единствено управляващите от ПГ на "Прогресивна България“ гласуваха "за“.

Парламентът удължи и срока за внасяне на предложения между първо и второ четене на законопроекта на 16 дни.

Законопроектът предвижда ограничаване на разходите по определени малки кредити, нови изисквания към рекламите и задължителна оценка на кредитоспособността на потребителите.

Една от основните промени е свързана с цената на кредитите. Според текстовете годишният процент на разходите (ГПР) не може да надвишава пет пъти законната лихва за забава. За кредитите до размера на три минимални работни заплати се въвеждат и допълнителни ограничения върху общия разход по кредита.

При кредит, който се погасява в срок до един месец, общият разход не може да надхвърля 20% от главницата, а при срок над един до три месеца – 30% от главницата. Клаузите в договорите, които надвишават законово определените ограничения, ще бъдат недействителни.

Предвиждат се и ограничения върху таксите и комисионите. Кредиторите няма да могат да начисляват такси за действия, свързани с усвояването и управлението на кредита, както и повече от една такса за едно и също действие. Видът, размерът и основанието за всяка такса трябва да бъдат ясно посочени.