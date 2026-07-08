Ангел Янчев от "Възраждане": Проф. Георги Вълчев заема поста министър на образованието в състояние на юридическа несъвместимост

Средствата за масово осведомяване вчера се учудиха, че министърът на образованието и науката е бил два месеца едновременно и ректор на Софийския университет. Това пише във фейсбук профила си депутатът от "Възраждане" Ангел Янчев и допълва:
„Възраждане“ го попитахме още на 19 юни как ще съвместява двете длъжности и получихме отговор – че като министър никога няма да бъде ректор.
Е, вчера, по един забавен начин, министърът на образованието и науката гласува собствената си оставка пред Общото събрание на Софийския университет два месеца, след като бе избран за министър, което е дреболия в сравнение с факта, че и до ден днешен е председател на Управителния съвет на разколническото Сдружение на държавните висши училища. Но кои сме ние, че да виждаме очевидни несъвместимости в тяхната прогресивна държава?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 смях в залата
11:12 08.07.2026
2 Трол
Коментиран от #7, #8
11:12 08.07.2026
3 За Моше Крадев и бо(га)ташите му
11:14 08.07.2026
4 Ейй Възраждане
Коментиран от #9, #11
11:21 08.07.2026
5 миме
11:25 08.07.2026
6 хейтър
11:37 08.07.2026
7 не може
До коментар #2 от "Трол":Заблуден си и се опитваш да заблуждаваш.
11:39 08.07.2026
8 По закон
До коментар #2 от "Трол":драги ми смехурко, в този случай нямаш право да заемаш друга длъжност и дори да имаш частни фирми или да участваш в такива. Само право да преподаваш или научна дейност.
12:16 08.07.2026
9 с една дума продължаваме по старому
До коментар #4 от "Ейй Възраждане":викаш да караме така както бойко е карал и така както по времето на НДСВ, ДПС и БСП. Ама иначе ревете че няма демокрация.
12:17 08.07.2026
10 Приятел
12:44 08.07.2026
11 В случая
До коментар #4 от "Ейй Възраждане":Възраждане са прави. Вълчев зае поста незаконно в пенсионна възраст и каза, че сте си взима хапчетата за деменция. НО е забравил да подаде оставка като ректор. Недостойно поведение!
12:49 08.07.2026