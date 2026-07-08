Ангел Янчев от "Възраждане": Проф. Георги Вълчев заема поста министър на образованието в състояние на юридическа несъвместимост

Средствата за масово осведомяване вчера се учудиха, че министърът на образованието и науката е бил два месеца едновременно и ректор на Софийския университет. Това пише във фейсбук профила си депутатът от "Възраждане" Ангел Янчев и допълва:

„Възраждане“ го попитахме още на 19 юни как ще съвместява двете длъжности и получихме отговор – че като министър никога няма да бъде ректор.

Е, вчера, по един забавен начин, министърът на образованието и науката гласува собствената си оставка пред Общото събрание на Софийския университет два месеца, след като бе избран за министър, което е дреболия в сравнение с факта, че и до ден днешен е председател на Управителния съвет на разколническото Сдружение на държавните висши училища. Но кои сме ние, че да виждаме очевидни несъвместимости в тяхната прогресивна държава?