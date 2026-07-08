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Ангел Янчев от "Възраждане": Проф. Георги Вълчев заема поста министър на образованието в състояние на юридическа несъвместимост

Ангел Янчев от "Възраждане": Проф. Георги Вълчев заема поста министър на образованието в състояние на юридическа несъвместимост

8 Юли, 2026 10:58 1 189 11

  • ангел янчев-
  • георги вълчев-
  • мон-
  • ректор

„Възраждане“ го попитахме още на 19 юни как ще съвместява двете длъжности, припомни депутатът

Ангел Янчев от "Възраждане": Проф. Георги Вълчев заема поста министър на образованието в състояние на юридическа несъвместимост - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Средствата за масово осведомяване вчера се учудиха, че министърът на образованието и науката е бил два месеца едновременно и ректор на Софийския университет. Това пише във фейсбук профила си депутатът от "Възраждане" Ангел Янчев и допълва:

„Възраждане“ го попитахме още на 19 юни как ще съвместява двете длъжности и получихме отговор – че като министър никога няма да бъде ректор.

Е, вчера, по един забавен начин, министърът на образованието и науката гласува собствената си оставка пред Общото събрание на Софийския университет два месеца, след като бе избран за министър, което е дреболия в сравнение с факта, че и до ден днешен е председател на Управителния съвет на разколническото Сдружение на държавните висши училища. Но кои сме ние, че да виждаме очевидни несъвместимости в тяхната прогресивна държава?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смях в залата

    11 3 Отговор
    При Радев е така. На времето той назначи Кирил Петков за министър председател с двойно гражданство. Така ли беше или греша?

    11:12 08.07.2026

  • 2 Трол

    1 11 Отговор
    По закон можеш да съвместяваш и хиляда длъжности, стига да си изпълняваш задълженията по всичките. Няма съмнение, че г-н Вълчев отлично е съчетавал дейността си като ректор и тази като министър.

    Коментиран от #7, #8

    11:12 08.07.2026

  • 3 За Моше Крадев и бо(га)ташите му

    9 2 Отговор
    законите са врата у полето

    11:14 08.07.2026

  • 4 Ейй Възраждане

    3 10 Отговор
    Измислете нещо по смислено от това да търсите под всеки вол ТЕЛЕ . Започнахте да ни опростявате . И какво постигате като врещите за какво ли не . Ние оценяме нещата които правите по някога .

    Коментиран от #9, #11

    11:21 08.07.2026

  • 5 миме

    7 1 Отговор
    ми как ше съвмести, като сека калинка ,ше крадне откъдето, колкото и докато може

    11:25 08.07.2026

  • 6 хейтър

    1 10 Отговор
    То вие ислямистите от "възраждане" по принцип сте в юридическа несъвместимост - противоконституционни сте. Така че не се обаждайте.

    11:37 08.07.2026

  • 7 не може

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Заблуден си и се опитваш да заблуждаваш.

    11:39 08.07.2026

  • 8 По закон

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    драги ми смехурко, в този случай нямаш право да заемаш друга длъжност и дори да имаш частни фирми или да участваш в такива. Само право да преподаваш или научна дейност.

    12:16 08.07.2026

  • 9 с една дума продължаваме по старому

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ейй Възраждане":

    викаш да караме така както бойко е карал и така както по времето на НДСВ, ДПС и БСП. Ама иначе ревете че няма демокрация.

    12:17 08.07.2026

  • 10 Приятел

    0 1 Отговор
    Чудя се какво въобще търсят тия от възраждане в парламента

    12:44 08.07.2026

  • 11 В случая

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ейй Възраждане":

    Възраждане са прави. Вълчев зае поста незаконно в пенсионна възраст и каза, че сте си взима хапчетата за деменция. НО е забравил да подаде оставка като ректор. Недостойно поведение!

    12:49 08.07.2026

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