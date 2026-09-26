Йордан Терзийски: При Румен Радев данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени

Виждаме ситуация, при която данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени. Това заяви в предаването „Офанзива” депутатът от „Продължаваме промяната” Йордан Терзийски.

Той коментира предложените от правителството приходни мерки.

„Да не се получи така, че с едната ръка ще се даде едно нещо на хората, а с другата ще се вземат три неща. В момента това виждаме. Ще дадат по 50 евро на 500 000 човека. Но в същото време МРЗ ще бъде намалена с между 20 и 70 евро от това, което трябваше да бъде през 2027 г. по старата формула”, каза Терзийски.

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За предлагания данък върху свръхпечалбите

„Позитивното е, че управляващите разбират, че трябва да предложат работещи решения. Притеснява ни доколко предложенията ще постигнат търсения ефект. Дяволът е в детайлите – трябва да видим за кои бизнеси ще бъде предложено и дали няма да има бизнеси, които ще скрият тези свръхпечалби. Очакваме и „Лукойл” да бъде обложен с данък свръхпечалба”, каза Терзийски

За по-високите данъчни оценки на имотите

Според Терзийски настоящите не са обективни. „Но повишаването им не трябва да удря по джоба на хората. Трябва да се прецизират данъчните ставки и да се отдели такса „смет”. И да се въведе принципа, че замърсителят плаща”, каза Терзийски.

За отпадането на акциза за пропан-бутан

„Най-големият проблем е в бензина и дизела. Председателят на Бюджетната комисия каза, че не била още достатъчно висока цената на бензина, за да се дадат компенсации. Не мисля, че като си заравят главата в пясъка този проблем ще се реши. Ние сме на първо място по увеличение на цените на горивата в ЕС”, каза Терзийски.

За пакета с мерки заради високите цените?

„Това са трохи за хората и дребния бизнес и камари от пари за олигарсите и големите земеделски производители. Нека видим какви мерки ще предложат в Бюджет 2027", каза Терзийски.

По думите му има добри заявки. „Ние на обещания не вярваме. Вярваме на цифри”, заяви депутатът.

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„Срамно е това противоречие между институциите, що се отнася до външната ни политика. Помните историята с Коалицията на желаещите, а сега президентът говори в абсолютно противоречие с официалната позиция, която е изразена от МВнР”, каза Терзийски.

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„Нашата позиция в момента е да бъде избран прозрачен ВСС по институционален начин. Точно такива скандали целят да се отклони вниманието от реалния дебат по темата”, каза Терзийски.