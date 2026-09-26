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Йордан Терзийски: При Румен Радев данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени

Йордан Терзийски: При Румен Радев данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени

26 Септември, 2026 17:17 469 15

  • румен радев-
  • правителство-
  • доходи-
  • йордан терзийски

Да не се получи така, че с едната ръка ще се даде едно нещо на хората, а с другата ще се вземат три неща, предупреди депутатът

Йордан Терзийски: При Румен Радев данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени - 1
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Виждаме ситуация, при която данъците ще растат, а приходите ще бъдат замразени. Това заяви в предаването „Офанзива” депутатът от „Продължаваме промяната” Йордан Терзийски.

Той коментира предложените от правителството приходни мерки.

Да не се получи така, че с едната ръка ще се даде едно нещо на хората, а с другата ще се вземат три неща. В момента това виждаме. Ще дадат по 50 евро на 500 000 човека. Но в същото време МРЗ ще бъде намалена с между 20 и 70 евро от това, което трябваше да бъде през 2027 г. по старата формула”, каза Терзийски.

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За предлагания данък върху свръхпечалбите

Позитивното е, че управляващите разбират, че трябва да предложат работещи решения. Притеснява ни доколко предложенията ще постигнат търсения ефект. Дяволът е в детайлите – трябва да видим за кои бизнеси ще бъде предложено и дали няма да има бизнеси, които ще скрият тези свръхпечалби. Очакваме и „Лукойл” да бъде обложен с данък свръхпечалба”, каза Терзийски

За по-високите данъчни оценки на имотите

Според Терзийски настоящите не са обективни. „Но повишаването им не трябва да удря по джоба на хората. Трябва да се прецизират данъчните ставки и да се отдели такса „смет”. И да се въведе принципа, че замърсителят плаща”, каза Терзийски.

За отпадането на акциза за пропан-бутан

Най-големият проблем е в бензина и дизела. Председателят на Бюджетната комисия каза, че не била още достатъчно висока цената на бензина, за да се дадат компенсации. Не мисля, че като си заравят главата в пясъка този проблем ще се реши. Ние сме на първо място по увеличение на цените на горивата в ЕС”, каза Терзийски.

За пакета с мерки заради високите цените?

Това са трохи за хората и дребния бизнес и камари от пари за олигарсите и големите земеделски производители. Нека видим какви мерки ще предложат в Бюджет 2027", каза Терзийски.

По думите му има добри заявки. „Ние на обещания не вярваме. Вярваме на цифри”, заяви депутатът.

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Срамно е това противоречие между институциите, що се отнася до външната ни политика. Помните историята с Коалицията на желаещите, а сега президентът говори в абсолютно противоречие с официалната позиция, която е изразена от МВнР”, каза Терзийски.

За сигнала на Борислав Сарафов до премиера Румен Радев

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Нашата позиция в момента е да бъде избран прозрачен ВСС по институционален начин. Точно такива скандали целят да се отклони вниманието от реалния дебат по темата”, каза Терзийски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСИЧКИТЕ СА "ГУД ФОР НОТИНГ"

    6 2 Отговор
    МНОГО ГЛАДНИ МАЙМУНИ НА КЛОНА И ВСИЧКИТЕ ИСКАТ ДА ЯДАТ.

    Коментиран от #11

    17:22 26.09.2026

  • 2 Айде честито

    6 2 Отговор
    Копейки.Мизерници сте сега още по големи ще станете.
    Мин.на финансите ЗКПЧ без коментар.
    Зелен чорап без коменгар.

    17:22 26.09.2026

  • 3 Кра..дев.. Каба..Милион

    4 3 Отговор
    важно е,Вече на Лете..ца му..три..те да ми пълмят джоба,както досега ГЕпи кра...деше.

    17:22 26.09.2026

  • 4 ясно е

    8 4 Отговор
    Наглостта на тия от ПП и ДБ е безкрайна. Не стига, че Асенчо ни докара тоя хал на главите, ами сега седнали да съдат как Радев ще се справя с кашите им.

    17:23 26.09.2026

  • 5 Цвете

    2 3 Отговор
    ЩЕ БЪДЕ ДО МОМЕНТА, КОГАТО НИЕ ВСИЧКИ ИЗЛЕЗЕМ И ГО ЗАМРАЗИМ НА ПЛОЩАДА.А ТОЙ ДА " РАЗМРАЗИ " ЗАМРЪЗНАЛИЯ " " БОТАШ " ЗАЩОТО ТАМ Е КРАХЪТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС? ТОВА, КОЛКО ПРАВИ ЗА 10 ТЕ ГОДИНИ, КОИТО ОСТАВАТ? НА КОНЦЕСИЯ ЛИ ЩЕ ОТДАВАТ ПЪТИЩАТА НИ НА ТУРЦИЯ? СТАВА ВЪПРОС ЗА СТРОЕЖИ ,НО ВСЛЕДСТВИЕ ,АКО ИМА ЛОШО КАЧЕСТВО, КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ? 🤔✈️🤔

    17:23 26.09.2026

  • 6 Кокорчо

    5 2 Отговор
    Трупам заеми и ми дреме на прашката

    17:24 26.09.2026

  • 7 Каба...крадев

    4 1 Отговор
    Хайде,да финансират лич...ната фирма за сметосъ...биране,...да сменим уличното осветление в Кар..лово,...на 10 торно увеличена цена...пей сърце,....

    17:25 26.09.2026

  • 8 Цвете

    1 2 Отговор
    ЩЕ БЪДЕ ДО МОМЕНТА, КОГАТО НИЕ ВСИЧКИ ИЗЛЕЗЕМ И ГО ЗАМРАЗИМ НА ПЛОЩАДА.А ТОЙ ДА " РАЗМРАЗИ " ЗАМРЪЗНАЛИЯ " " БОТАШ " ЗАЩОТО ТАМ Е КРАХЪТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС? ТОВА, КОЛКО ПРАВИ ЗА 10 ТЕ ГОДИНИ, КОИТО ОСТАВАТ? НА КОНЦЕСИЯ ЛИ ЩЕ ОТДАВАТ ПЪТИЩАТА НИ НА ТУРЦИЯ? СТАВА ВЪПРОС ЗА СТРОЕЖИ ,НО ВСЛЕДСТВИЕ ,АКО ИМА ЛОШО КАЧЕСТВО, КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ? 🤔✈️🤔

    17:29 26.09.2026

  • 9 хаха

    3 1 Отговор
    Сглобените Тикви и Шопари дърпаха всяка година заеми.

    Сега идва време да си платите сметката!

    17:31 26.09.2026

  • 10 Студопор

    3 0 Отговор
    Че то при кой беше различно?? При някой да беше иначе?? Само при Тато, ама го махнахте.

    17:31 26.09.2026

  • 11 Ъб ни ит

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВСИЧКИТЕ СА "ГУД ФОР НОТИНГ"":

    Всеки взел власт иска да е вожд,не индианец...

    17:34 26.09.2026

  • 12 Той

    0 0 Отговор
    А кой е Месията, при който и данъци и доходи ще растат? Или само да се намираме на приказки и да ни дават по телевизора.

    Коментиран от #14

    17:34 26.09.2026

  • 13 Гробар

    0 0 Отговор
    Е еврашистите нали затова си го избрахте Чорапа. Ще ходите до Швейцария да пазарувате за по-евтино.

    17:37 26.09.2026

  • 14 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Той":

    Какво стана с юмручето и мутри вън? Отидоха в историята.

    17:38 26.09.2026

  • 15 Ванга

    0 0 Отговор
    Тоя па, румбат ще падне от Ракиената революция,😂🤣🤣

    17:41 26.09.2026

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