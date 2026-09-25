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Йотова: Не съм подписвала изявление за Украйна в ООН
  Тема: Украйна

Йотова: Не съм подписвала изявление за Украйна в ООН

25 Септември, 2026 03:00 609 7

  • илияна йотова-
  • украйна-
  • оон-
  • съвет за сигурност-
  • българия

Президентът заяви, че документът е изпратен предварително до държавите членки и България не е могла да направи редакции.

Йотова: Не съм подписвала изявление за Украйна в ООН - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова заяви, че не е подписвала съвместно изявление за Украйна след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк. Тя публикува позицията си във Facebook във връзка с медийните твърдения по темата.

„Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк“, посочва Йотова. По думите ѝ българската държава не е имала възможност да изрази резерви по предоставената позиция, а предложенията за редакция не са били приети.

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Президентът уточнява, че поради тази причина не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност. Като доказателство посочва липсата си на общата снимка след срещата.

Йотова: Няма военно решение за Украйна

Илияна Йотова заявява, че е представила собствената си позиция в изказването си пред Общото събрание на ООН, където оглавява българската делегация в рамките на 81-вата годишна сесия.

„Няма военно решение за Украйна. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия“, заявява президентът.

Позицията е публикувана след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН на 24 септември, посветено на войната в Украйна.

Източници: БТА


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джо Ножа

    9 5 Отговор
    Хехе, в Европа едно говорят, в България друго. Копейките ще получат удар

    03:05 25.09.2026

  • 2 Ужас

    10 8 Отговор
    Според йотова и Организацията на обезценените нации и тя ни казва какво да правим. Не става. И няма да бъде. На нас не ни трябва президент-франкофон, ние френски не шпрехаме, ние говорим и разбираме български език. И като представяш България, ще говориш на български език, ако трябва България ще осигури превод на льольовците от 88обезценените нации.

    03:05 25.09.2026

  • 3 Тая Йотова

    10 2 Отговор
    Не знае къде се намира и е хем да, хем не. Да върне парите от заплати за сметка на данъкоплатците!

    03:13 25.09.2026

  • 4 Горски

    7 4 Отговор
    Украйна загуби богатите на минерали области. ЕС не само, че нищо няма да получи ами и дори ще изпадна във финансова криза, падежите на тия заеми като дойдат. Да бяхте подкрепили Украйна, когото властта беше озурпирана от корумпираната киевска хунта и неонацистките милиции, които нападнаха украинците в Донбас. Сега е късно за подкрепа. България осъди в ООН „агресивната война на Русия“. Ама САЩ, Китай и Индия не се присъединиха и не подкрепиха декларацията. Само 50 държави от общо 195 са я подписали. КРИМ е РУСКИ от времето на Екатерина Велика-1783 година с указ на Императрицата за ВЕЧНИ ВРЕМЕНА!!! Румен Радев ви го каза също прошляци и фашисти бандеровски изчадия от фашистка бандеровска ОКРАИНА.ТАНАТОС за зелената еуглена,със съдбата на Мусолини.

    03:40 25.09.2026

  • 5 Бай Секиро

    10 0 Отговор
    А сега де и тая като Чамова и тя не била подписала, ама сме в декларията. Ейй на маймуни ни обърнаха.

    03:40 25.09.2026

  • 6 Дебилът ЙдиЙотова

    3 0 Отговор
    Нямаш никакво право да изразяваш лично мнение на такъв форум! Ти кобило не представляваш себе си, Република България!

    04:26 25.09.2026

  • 7 Йотова да каже

    3 0 Отговор
    Колко присъстващи е имало в залата на нкйното изказване!
    И камерите нищо не показаха за да не я унижат още повече!

    04:28 25.09.2026

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