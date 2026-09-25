Йотова: Не съм подписвала изявление за Украйна в ООН

Президентът Илияна Йотова заяви, че не е подписвала съвместно изявление за Украйна след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк. Тя публикува позицията си във Facebook във връзка с медийните твърдения по темата.

„Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк“, посочва Йотова. По думите ѝ българската държава не е имала възможност да изрази резерви по предоставената позиция, а предложенията за редакция не са били приети.

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Президентът уточнява, че поради тази причина не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност. Като доказателство посочва липсата си на общата снимка след срещата.

Йотова: Няма военно решение за Украйна

Илияна Йотова заявява, че е представила собствената си позиция в изказването си пред Общото събрание на ООН, където оглавява българската делегация в рамките на 81-вата годишна сесия.

„Няма военно решение за Украйна. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия“, заявява президентът.

Позицията е публикувана след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН на 24 септември, посветено на войната в Украйна.

Източници: БТА