Йотова: Не съм подписвала изявление за Украйна в ООН

Президентът Илияна Йотова заяви, че не е подписвала съвместно изявление за Украйна след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк. Тя публикува позицията си във Facebook във връзка с медийните твърдения по темата.
„Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк“, посочва Йотова. По думите ѝ българската държава не е имала възможност да изрази резерви по предоставената позиция, а предложенията за редакция не са били приети.
Президентът уточнява, че поради тази причина не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност. Като доказателство посочва липсата си на общата снимка след срещата.
Йотова: Няма военно решение за Украйна
Илияна Йотова заявява, че е представила собствената си позиция в изказването си пред Общото събрание на ООН, където оглавява българската делегация в рамките на 81-вата годишна сесия.„Няма военно решение за Украйна. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия“, заявява президентът.
Позицията е публикувана след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН на 24 септември, посветено на войната в Украйна.
Източници: БТА
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