Стойчо Стойчев: ГЕРБ може да реши президентските избори

Все още не може да се каже между кои кандидати ще бъде основният сблъсък на предстоящите президентски избори, тъй като в уравнението има няколко неизвестни. Това заяви политологът Стойчо Стойчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
По думите му не са ясни и мотивите на партиите, които ще участват в кампанията. „Двойките на Илияна Йотова и Андрей Гюров са издигнати от инициативни комитети. Зад тях не застават плътно политически партии. Госпожа Йотова не е персоналният кандидат на Румен Радев. Всичко зависи от това доколко премиерът и хората около него ще се ангажират с тази кампания. Например дали той ще се появи с Йотова на някои места”, каза Стойчев.
Според него издигането на кандидат чрез инициативен комитет позволява да бъде привлечена по-широка политическа подкрепа. „В българската политическа практика няма по-голям параван от издигането от инициативен комитет. Като искаш да събереш всякаква явна и неявна политическа подкрепа, трябва да направиш точно това. В последните случаи се оказва, че в инициативните комитети има хора, на които не им е станало ясно какво точно подкрепят. Има и такива, които вече се оттеглиха. Подобно поведение не се харесва на трезвомислещия избирател”, коментира политологът.
Политологът изрази мнение, че поведението на ръководството на ГЕРБ ще има значение за това как ще постъпят техните избиратели. „Въздържането от участие на избори също е израз на активна политическа позиция. Когато Бойко Борисов излезе и каже, че изборите няма да бъдат честни, означава, че той лично с участието си в тези избори ще ги легитимира като честни. Ако самият Бойко Борисов не се яви да участва в тези избори и да гласува като гражданин, би било силен сигнал към всички, които го харесват и припознават в него своя политически лидер, да не отидат да гласуват”, смята той.
Стойчев коментира и кои кандидати биха могли да се опитат да привлекат гласовете на избирателите на ГЕРБ. „Абсолютно всички ще се опитат. Ако имате значим сегмент от гласоподавателите, които нямат кандидат от своята партия, абсолютно всички, дори тези без особени шансове, ще се опитат да говорят нещо на тях. Виждате още от билбордовете се говори за стабилност и сигурност. Това са лозунги от предишни кампании на ГЕРБ”, посочи политологът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Герб вече неможе
17:15 26.09.2026
2 Европеец
Коментиран от #9
17:15 26.09.2026
3 Какво изпълни мунчо за 158 дни
„Запазване на ниски и плоски данъци“
В икономическата част програмата изрично е обещано „стабилна данъчна и финансова политика с ниски и предвидими данъци“, както и подкрепа за бизнеса, особено за малките и средните предприятия.
Самият Радев при представянето на приоритетите на формацията през март говори за „предвидима и добра бизнес среда“, която да доведе до ускорен икономически растеж.
Също без увеличение на пътни такси ,битови разходи и стопиране на инфлацията.
При представянето на кабинета на 8 май Радев заявява, че стремежът е за намаляване на дълга и дефицита „без промяна на данъците“.
17:15 26.09.2026
4 Европеец
...
Няма по гнусни и мразени крадци и отпадъци от мунчо и червената му олигархия. Надминаха по презрение и омраза и топ отпадъка досега убития славуца от Учиндол ,толкова мразен че народа на изборите го лиши дори от партийна субсидия.
Коментиран от #8, #20
17:17 26.09.2026
5 МДА!
17:18 26.09.2026
6 Питанка
17:19 26.09.2026
7 ,Това нищожество,
17:19 26.09.2026
8 Като цитираш давай до края.
До коментар #4 от "Европеец":"Аз мога да си позволя колите, вие трябва да ги криете.“
Коментиран от #17
17:22 26.09.2026
9 Време е
До коментар #2 от "Европеец":за "Алтернатива за България" с № 11 !
17:24 26.09.2026
10 Факт
17:29 26.09.2026
11 Статистика резултати избори -2024 - 2026
ПП- ДБ - октомври 2024 г.-
26КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 346 063 гласа
Април 2026 г.-
7КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА -
БЪЛГАРИЯ 413 846
ПП. Възраждане октомври 2024 г.
12ВЪЗРАЖДАНЕ 325 466 гласа
Април 2026 г.-
8 ВЪЗРАЖДАНЕ
137 940 гласа
ИТН
октомври 2024 г.
7ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
165 160 гласа
Април 2026 г.-
1ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
23 461 гласа
ГЕРБ загуби за 1 г.и половина 210 хиляди гласа ,МЕЧ ,Величие бяха с почти идентичен резултат като гласове на двата избора.
И какъв е извода -
Единствено ПП-ДБ качват като гласове близо 68 хиляди гласа ,Възраждане се сриват с почти 190 хиляди а за убийството на ИТН да не говорим.
Гюров има сигурни 500 хиляди гласа твърд електорат. Според Костадинов от Възраждане реално за радев са гласували 476 хиляди човека,останалите са купен и корпоративен вот от мафията зад кРадев. Пример - трите секции в ромския квартал "Ботунец" на мафиотския клан "Калашниците" където 98 процента от гласовете бяха за ПБ на мунчо. Да си спомним и 300 хиляди преференции за четиримата представители на ВМРО в листите на мунчо които бяха купени с милионите на каракачанов - агент Иван откраднати като военен министър на Борисов. Половината вече отлетяха ,една част се върнаха във Възраждане. Така че няма да е изненада балотажа да е Андрей Гюров с половин милион гласа и кандидата на Възраждане който ще е с около 380-400 хиляди гласа. Йотова е около 200 хиляди ко
Коментиран от #12, #21
17:29 26.09.2026
12 Точен сте
До коментар #11 от "Статистика резултати избори -2024 - 2026":27 кандидат президентски двойки,вече 26...
На изборите края на октомври 2024 г.гласуваха 2 млн.и 300 хил.човека.
Кандидата на ПП-ДБ е с твърд електорат около половин милион.
За Костадинов се очакват около 350 -400 хил.човека. Разочарованите от мунчо се връщат при него а половината мунчови избиратели няма да гласуват.
За Йотова около 200- 250 хил.колкото ще купят олигарсите зад кРадев.
Стават общо 1.150 - 1.200 млн.за трите двойки.
Останалите милион които ще гласуват:
Радостин Василев - около 105-110 хил.колкото винаги е имал на избори досега.
За Ивелин Михайлов - около 100 хил.колкото също винаги има.
За проф.Димов и Шивиков - 80- 90 хил.
За останалите 24 кандидат двойки ще си разпределят около 400-500 хиляди тези като Ненчев,Сидеров , Томов и останалите ....
Извод- ожесточен балотаж Гюров- Костадинов с непредизвестен победител.
Коментиран от #18
17:32 26.09.2026
13 ЧОЧО
17:33 26.09.2026
14 Гробар
17:34 26.09.2026
15 Хмм
17:35 26.09.2026
16 Въпрос
17:37 26.09.2026
17 Анонимен
До коментар #8 от "Като цитираш давай до края.":Този е червен олигарх мраза е истински червен олигарх и е при радев безнаказани
17:37 26.09.2026
18 Дребен но скъп въпрос
До коментар #12 от "Точен сте":Каква е ролята на президента,какво зависи от него и защо изобщо се харчат толкова пари за избори,заплати,охрани и т.н.
17:38 26.09.2026
19 Очевидец
17:38 26.09.2026
20 Това , че
До коментар #4 от "Европеец":ситния се дуе със скъпи коли си е върховна комплексарщина и злоба ! Има личности , на които известни личности им подаряват световно известни коли с изключителни качества и комфорт ! Защото сериозните хора са индиректна реклама за сериозно и сигурно автопроизводител ! Вид гаранция ! А тоя кой го знае , кой го познава ? Плаща със странни пари , купува кола , че и се хвали !
17:39 26.09.2026
21 Анонимен
До коментар #11 от "Статистика резултати избори -2024 - 2026":Има счупени машини Йотова радев вече са назначени а вие си пишете каквото желаете
17:39 26.09.2026
22 тъп бакшиш
17:39 26.09.2026