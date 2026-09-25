Камион се преобърна край "Петолъчката"

Тежкотоварен камион се преобърна и затрудни сериозно трафика по пътя от "Петолъчката" в посока Котел днес следобед.
Машината е самокатастрофирала, като е излязла от пътя и се е обърнала странично извън активното платно, съобщи БНТ.
Инцидента е станал на около 4 километра преди Котел, в района на местността "Демир капия".
По първоначална информация за щастие се е разминало без жертви и пострадали.
Към момента преминаването през участъка се осъществява бавно и трудно. Предстои временно затваряне на движението в района, за да може специализирана техника да изтегли катастрофиралия камион.
Призовават се шофьорите да карат с повишено внимание и да се въоръжат с търпение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
19:21 25.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Алф
19:25 25.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Не е пуснал фара денем
19:27 25.09.2026
6 Нормално
19:36 25.09.2026