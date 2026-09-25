Новини
България »
Камион се преобърна край "Петолъчката"
  Тема: Войната на пътя

Камион се преобърна край "Петолъчката"

25 Септември, 2026 19:16 391 6

  • камион-
  • катастрофа-
  • петолъчката

Машината е самокатастрофирала, като е излязла от пътя и се е обърнала странично

Камион се преобърна край "Петолъчката" - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежкотоварен камион се преобърна и затрудни сериозно трафика по пътя от "Петолъчката" в посока Котел днес следобед.

Машината е самокатастрофирала, като е излязла от пътя и се е обърнала странично извън активното платно, съобщи БНТ.

Инцидента е станал на около 4 километра преди Котел, в района на местността "Демир капия".

По първоначална информация за щастие се е разминало без жертви и пострадали.

Към момента преминаването през участъка се осъществява бавно и трудно. Предстои временно затваряне на движението в района, за да може специализирана техника да изтегли катастрофиралия камион.

Призовават се шофьорите да карат с повишено внимание и да се въоръжат с търпение.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    3 0 Отговор
    Пак ли лошият път е виновен?

    19:21 25.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Алф

    1 0 Отговор
    Добре, че не е при кръста /оня с подвитите опашки /

    19:25 25.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не е пуснал фара денем

    3 0 Отговор
    И затва са обърнал

    19:27 25.09.2026

  • 6 Нормално

    1 0 Отговор
    Всички къде карат камиони и автобуси са пияници.

    19:36 25.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове