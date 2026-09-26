Катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между селата Мусина и Балван

Временно е ограничено движението за всички моторни превозни средства при 50-и километър по пътя Мусина – Балван, в района на павликенското село Мусина, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Автомобилите изчакват на място, а трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
За БТА от Областната дирекция на МВР във Велико Търново обясниха, че около 12:30 ч. е станала катастрофа между лек и товарен автомобил. Пострадала е водачката на лекия автомобил, която е откарана в Спешна помощ в болницата в старата столица.
От полицията добавиха, че има още два катастрофирали автомобила в селата Ресен и Стамболово, но няма сериозно пострадали. Пътуващите в тях са с натъртвания.
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1 Рундьо
Коментиран от #3
14:52 26.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тотал щета
До коментар #1 от "Рундьо":Липсват ти безумните глоби ли ?
Сигурно ще останеш много щастлив да те урисуват за пожарогасителя, който не си минал на преглед тази година ?
Или мислиш, че катаджиите, за които толкова си се разревал ще стоят някъде заради твоята безопасност ? Те са там, защото ти си просто една касичка за изпразване.
Нали има триноги, камери за средна скорост и една камара тинтири минтири, за да те оскубят. И при всичката тази техника намаляха ли катастрофите ?
Ооо неразумни ми юроде от къде те изкопаха ? Ти си един от онези 95%.
15:02 26.09.2026