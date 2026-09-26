Катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между селата Мусина и Балван

Временно е ограничено движението за всички моторни превозни средства при 50-и километър по пътя Мусина – Балван, в района на павликенското село Мусина, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Автомобилите изчакват на място, а трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

За БТА от Областната дирекция на МВР във Велико Търново обясниха, че около 12:30 ч. е станала катастрофа между лек и товарен автомобил. Пострадала е водачката на лекия автомобил, която е откарана в Спешна помощ в болницата в старата столица.

От полицията добавиха, че има още два катастрофирали автомобила в селата Ресен и Стамболово, но няма сериозно пострадали. Пътуващите в тях са с натъртвания.