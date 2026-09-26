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Катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между селата Мусина и Балван
  Тема: Войната на пътя

Катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между селата Мусина и Балван

26 Септември, 2026 14:42 581 3

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Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост

Катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между селата Мусина и Балван - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временно е ограничено движението за всички моторни превозни средства при 50-и километър по пътя Мусина – Балван, в района на павликенското село Мусина, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Автомобилите изчакват на място, а трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

За БТА от Областната дирекция на МВР във Велико Търново обясниха, че около 12:30 ч. е станала катастрофа между лек и товарен автомобил. Пострадала е водачката на лекия автомобил, която е откарана в Спешна помощ в болницата в старата столица.

От полицията добавиха, че има още два катастрофирали автомобила в селата Ресен и Стамболово, но няма сериозно пострадали. Пътуващите в тях са с натъртвания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рундьо

    1 2 Отговор
    По пътищата няма кьорав катаджия пък незнам какво проверяват.

    Коментиран от #3

    14:52 26.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тотал щета

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рундьо":

    Липсват ти безумните глоби ли ?

    Сигурно ще останеш много щастлив да те урисуват за пожарогасителя, който не си минал на преглед тази година ?

    Или мислиш, че катаджиите, за които толкова си се разревал ще стоят някъде заради твоята безопасност ? Те са там, защото ти си просто една касичка за изпразване.

    Нали има триноги, камери за средна скорост и една камара тинтири минтири, за да те оскубят. И при всичката тази техника намаляха ли катастрофите ?

    Ооо неразумни ми юроде от къде те изкопаха ? Ти си един от онези 95%.

    15:02 26.09.2026

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