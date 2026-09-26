Катастрофа с две коли и кемпер затрудни движението край Владая

Двама души са пострадали при катастрофа между два леки автомобила и кемпер в района на Владая. Инцидентът е станал около 9:30 часа, съобщиха от МВР, цитирани от БТА.

По първоначална информация един от автомобилите е загубил контрол при завой, ударил е кемпера, а след това се е блъснал в друг лек автомобил. В него са пътували двама чуждестранни граждани, които са откарани за преглед в лечебно заведение. Информация за състоянието им не е съобщена.

Временна организация на движението

Заради катастрофата движението при 279-ия километър на път I-1 София – Перник в посока София е временно ограничено. Агенция „Пътна инфраструктура“ е въвела обходен маршрут през село Владая.

Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.

„Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост“, призоваха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Източници: bTV Новините, БТА