Важните новини във ФАКТИ на 25.09.2026 г.

Депутатите отказаха да премахнат стикера за „Гражданска отговорност“

Комисията по транспорт и съобщения към Народното събрание отхвърли на първо четене предложените промени в Закона за движението по пътищата, които предвиждаха отпадане на физическия стикер за „Гражданска отговорност“ и нови правила за разходване на милионите за безопасност, съобщават от БТА.

Румен Овчаров: "Лукойл" трябва да влезе в списъка за данък "свръхпечалба"

Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров настоява "Лукойл" да бъде включена в списъка на компаниите, чиито свръхпечалби се облагат от държавата. В телевизионно интервю за предаването "Денят ON AIR" той анализира ситуацията на пазара на горива и липсата на дългосрочни договори за руски петрол .

Ангел Найденов: Ако не беше пояснението на Йотова, документът от ООН щеше да мине незабелязано

Не видях в този документ нищо смущаващо, не видях нищо, което да не е е казвано под една или друга форма от българските институции, включително призивите за прекратяване на войната от страна на Русия. Това каза в предаването "Денят на живо" по БНТ бившият министър на отбраната Ангел Найденов във връзка с разразилия се скандал с декларация срещу Русия на 50 страни в ООН - предимно от Европейския съюз, в която е посочена и България. Тази нощ президентът Илияна Йотова публикува във Фейсбук, че декларацията не е подписана, защото не бил нужен подпис.

КЗК проверява „Лукойл“ заради цените на бензина и дизела

Комисията за защита на конкуренцията изиска детайлни данни от „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД във връзка с продължаващото наблюдение на пазара на търговия на едро с горива, постъпили сигнали в антимонополния орган и международната обстановка, която оказва пряко влияние върху пазара в Европа и България, съобщиха от Комисията.

Диана Русинова: Лошото състояние на пътищата ни е ключов фактор за катастрофите

„Нонстоп взимаме мерки – увеличаваме глобите, показваме трагедиите, но пътният травматизъм не се подобрява“. Това заяви в предаването „Лице в лице“ на bTV Диана Русинова, основател и председател на Европейския център за транспортни политики.

Делян Добрев: Занимавам се с бизнес и се чувствам по-добре. Няма да се връщам в политиката!

Занимавам се с бизнес и се чувствам по-добре. Прекалено дълго бях в политиката – 20 години. Чувствам се по-удовлетворен. Това заяви бившият енергиен министър и бивш депутат от ГЕРБ Делян Добрев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Депутатите премахнаха акциза за втечнен и природен газ

Депутатите приеха на първо и веднага след това на второ четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, с които се въвежда нулев акциз за втечнения нефтен газ и природния газ, съобщават от БГНЕС. Облекчението влиза в сила от 1 октомври 2026 година и ще се прилага до 31 декември същата година, като целта е да се предпазят потребителите и бизнесът от ценовия шок на международните пазари.

ЕК откри пет наказателни процедури срещу България

Европейската комисия започва пет наказателни процедури срещу България заради системно неспазване на крайните срокове за въвеждане на европейското законодателство, съобщават от БТА. Страната ни изостава с промените в ключови сфери като борбата с прането на пари, контрола на наркотиците, правата на потребителите, опазването на околната среда и енергийния пазар.

Има загинал в пожара в Бяла, задействаха BG-ALERT

Има един загинал в пожара в Бяла, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Ами сега? Румен Радев събира депутати и министри за Бюджет 2027

Премиерът Румен Радев събира парламентарната група на "Прогресивна България" и министрите си в Пампорово, за да бистрят Бюджет 2027, научи News.bg oт свои източници.

Голям пожар в Бяла, призоваха жителите да не излизат

Извънредна ситуация вдигна на крак огнеборците в град Бяла, след като в стопанския двор на населеното място избухна пожар с изключително висока степен на опасност, съобщиха от общинската администрация.

Окончателно: Депутатите приеха новата формула за минималната заплата

Парламентът окончателно одобри новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата в България. Промените в Кодекса на труда бяха приети на второ четене след няколкочасови дебати в пленарната зала. При окончателното гласуване законопроектът, внесен от Министерския съвет, получи подкрепата на 123 депутати от управляващото мнозинство на „Прогресивна България“.

Управителят на БНБ: Допълнителното облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп кредит

Предложеното допълнително облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп или по-трудно достъпен кредит, да ограничи частните инвестиции и да повиши цената на държавното финансиране, предупреди управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев.

Георг Георгиев: Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова и накрая се опроверга

Поздравявам правителството за ясната и последователна позиция в подкрепа на Украйна и осъждаща руската военна агресия. Това заяви в кулоарите на Народното събрание депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев, предаде репортер на ФОКУС.

Гюров за декларацията за Украйна: Не можем да направим общ ход с 50 държави и на следващия ден да се оправдаваме за него

България се присъедини към общото изявление на 51 държави в ООН. То осъжда агресивната война на Русия срещу Украйна, настоява за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и за истински мирни преговори. Защитава международното право, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Настоява за свобода на корабоплаването в Черно море и за връщане на отвлечените украински деца. Ден по-късно правителството обясни, че позицията ни „не е отразена в пълнота“. А президентът - че такова изявление „не се подписва“.

НОИ: Средният осигурителен доход за юли е 1015,10 евро

Размерът на средния осигурителен доход за страната за юли е 1015,10 евро, а за периода от 1 август 2025 г. до 31 юли тази година средният осигурителен доход е 1000,93 евро. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Денков: Това не може да продължава - президент да говори обратното на това, което МВнР е подало като решение

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Николай Денков с остри критики към управляващите по отношение на външната политика.