Двама чужденци са пострадали при верижна катастрофа край Владая

Двама чуждестранни граждани пострадаха при пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила и кемпер в района на Владая тази сутрин.
Загуба на контрол над автомобила
Според информация на МВР, инцидентът е станал малко след 09:30 часа. Първоначалните данни сочат, че единият от леките автомобили е загубил контрол при навлизане в завой. Колата е направила контакт с движещ се кемпер, след което се е блъснала във второто превозно средство.
Именно във втория ударен автомобил са пътували двамата чуждестранни граждани. Те са транспортирани в лечебно заведение за обстоен медицински преглед.
Обходен маршрут за шофьорите
От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават, че заради катастрофата е наложено временно ограничаване на движението при 279-ия километър на път I-1 в посока от Перник към София.
За пътуващите към столицата е въведен обходен маршрут, който преминава през самото село Владая. На място има екип на „Пътна полиция“, който регулира трафика.
„Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост“, призовават от пътното ведомство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
Коментиран от #3
14:54 26.09.2026
2 Стар шофьор
Аз от 50 години съм на пътя ,като водач
Видял не едно и двеста ами...хиляда и двеста...
Що става днес в тази БАНГАРАНГИЯ бе?
Неграмотни цигани се забиват и обръщат 12-тони автобуси...кифли качени в ,,джипове" по на 300 коня и на 2+ Тоня трепят на поразия
А иначе ченгелите скрити в обраслите край пътя храсталаци...снимат ли снимат лежейки на сянка в новите коли за поне 50-70 евро надник на смяна
15:07 26.09.2026
3 Съгласен
До коментар #1 от "в кратце":...за съжаление...
При нас войната взема повече жертви от тази между Украйна и Русия нанесени с...дронове
15:12 26.09.2026