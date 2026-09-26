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Двама чужденци са пострадали при верижна катастрофа край Владая
  Тема: Войната на пътя

Двама чужденци са пострадали при верижна катастрофа край Владая

26 Септември, 2026 14:04 762 3

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  • владая

Движението по главен път I-1 към столицата е временно ограничено

Двама чужденци са пострадали при верижна катастрофа край Владая - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама чуждестранни граждани пострадаха при пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила и кемпер в района на Владая тази сутрин.

Загуба на контрол над автомобила

Според информация на МВР, инцидентът е станал малко след 09:30 часа. Първоначалните данни сочат, че единият от леките автомобили е загубил контрол при навлизане в завой. Колата е направила контакт с движещ се кемпер, след което се е блъснала във второто превозно средство.

Именно във втория ударен автомобил са пътували двамата чуждестранни граждани. Те са транспортирани в лечебно заведение за обстоен медицински преглед.

Обходен маршрут за шофьорите

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават, че заради катастрофата е наложено временно ограничаване на движението при 279-ия километър на път I-1 в посока от Перник към София.

За пътуващите към столицата е въведен обходен маршрут, който преминава през самото село Владая. На място има екип на „Пътна полиция“, който регулира трафика.

„Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост“, призовават от пътното ведомство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 1 Отговор
    В България войната не спира. Само катастрофи и жертви.

    Коментиран от #3

    14:54 26.09.2026

  • 2 Стар шофьор

    2 1 Отговор
    Що става бе?
    Аз от 50 години съм на пътя ,като водач
    Видял не едно и двеста ами...хиляда и двеста...
    Що става днес в тази БАНГАРАНГИЯ бе?
    Неграмотни цигани се забиват и обръщат 12-тони автобуси...кифли качени в ,,джипове" по на 300 коня и на 2+ Тоня трепят на поразия

    А иначе ченгелите скрити в обраслите край пътя храсталаци...снимат ли снимат лежейки на сянка в новите коли за поне 50-70 евро надник на смяна

    15:07 26.09.2026

  • 3 Съгласен

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    ...за съжаление...
    При нас войната взема повече жертви от тази между Украйна и Русия нанесени с...дронове

    15:12 26.09.2026

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