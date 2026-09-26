Двама чужденци са пострадали при верижна катастрофа край Владая

Двама чуждестранни граждани пострадаха при пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила и кемпер в района на Владая тази сутрин.

Загуба на контрол над автомобила

Според информация на МВР, инцидентът е станал малко след 09:30 часа. Първоначалните данни сочат, че единият от леките автомобили е загубил контрол при навлизане в завой. Колата е направила контакт с движещ се кемпер, след което се е блъснала във второто превозно средство.

Именно във втория ударен автомобил са пътували двамата чуждестранни граждани. Те са транспортирани в лечебно заведение за обстоен медицински преглед.

Обходен маршрут за шофьорите

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават, че заради катастрофата е наложено временно ограничаване на движението при 279-ия километър на път I-1 в посока от Перник към София.

За пътуващите към столицата е въведен обходен маршрут, който преминава през самото село Владая. На място има екип на „Пътна полиция“, който регулира трафика.

„Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост“, призовават от пътното ведомство.