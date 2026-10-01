Земетресение е регистрирано край Тополовград

Земетресение с магнитуд 3.0 е регистрирано тази сутрин в района на Тополовград. Това съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН.

Земният трус е регистриран в 07:24 часа на 1 октомври.

Епицентърът се намира на 45 км от Ямбол, на 65 км от Хасково и на 250 км от София.

От Националния сеизмологичен център призовават хората, усетили земетресението, да споделят информация чрез специален въпросник на института.