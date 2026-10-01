Новини
България »
София »
Парламентът ще изслуша Иван Демерджиев за данните за Пеевски

Парламентът ще изслуша Иван Демерджиев за данните за Пеевски

1 Октомври, 2026 05:52 572 12

  • иван демерджиев-
  • делян пеевски-
  • народно събрание-
  • обществени поръчки-
  • мантинели

Изслушването беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Демерджиев ще говори и за обществени поръчки за мантинели.

Парламентът ще изслуша Иван Демерджиев за данните за Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание ще изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесените от него данни, свързани с обществени поръчки за мантинели и полети на Делян Пеевски. Изслушването е насрочено за днес, след като предвиденото за 30 септември заседание беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Пред депутатите Демерджиев трябва да представи информация за твърдени порочни практики при възлагането на поръчки за мантинели. В дневния ред е включен и въпросът за насочването на средства, платени по такива договори, към финансиране на полети на Пеевски.

Изслушването беше отложено заради убийството в Пловдив

Първоначално депутатите са определили изслушването да бъде първа точка в работата на парламента на 30 септември. То обаче е преместено за следващия ден след убийството на Илиян Филипов в Пловдив и ангажиментите на вътрешния министър по случая.

В предоставения материал не са посочени конкретни стойности на поръчките, имена на фирми или данни за отделни полети. Не е представена и позиция на Делян Пеевски по твърденията, които ще бъдат обсъдени в парламента.

Очаква се по време на изслушването Демерджиев да изложи информацията, с която разполага, а депутатите да поставят допълнителни въпроси по темата. Към момента не са известни резултатите от предстоящото заседание.

Източници: БНТ, Нова телевизия, bTV Новините


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Има ни пак

    4 0 Отговор
    Интересно е дали прасето ще благоволи да отиде на работа в парламента или пак ще се направи на велик.

    05:57 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Е нали

    6 0 Отговор
    изслушването беше отложено заради "неотложни ангажименти" ? А сега пък поради убийството на неговия защитник Илиян Филипов ?!

    06:02 01.10.2026

  • 5 времето върви

    3 0 Отговор
    а абсолютни престъпници не са арестувани все още

    06:05 01.10.2026

  • 6 Малко

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "И този":

    ли е да защитава разстреляния в Пловдив в случая за 150 кг кокаин ? Онивинен......

    06:06 01.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въй

    2 0 Отговор
    И какво ще им слушат на тези данни за Змеевски?!Работата е ясна.

    06:15 01.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Луд

    1 1 Отговор
    За да заглушат случая с Шипка ще разследват Пеевски. Нито Пеевдки ще осъдят, вито Щипка ще ремонтират като хората

    06:45 01.10.2026

  • 12 Виновни или наказани няма над 2 месеца

    0 1 Отговор
    Виновни или наказани няма над 2 месеца
    Бебе на 11 месеца е починало след имунизация в реанимацията на УМБАЛ – Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост, Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат. Предстои извършването на задължителната в такива случаи аутопсия, която да разкрие подробности за настъпилата смърт. Трета доза пневмококова ваксина, първите две били безпроблемни...Причината е Претоварен календар за имунизация.
    Само 19 дни минаха, от добавянето на нова ваксина в имунизационния календар до първото починало бебе "след имунизация" в България! Не минаха Години или месеци, а само 19 дни. Късият период не показва случайност, а престъпна небрежност и е необходимо имунизационният календар да се отмени. Това ли е цената на общественото здравеопазване, кой и кога е решил, че това е нормално или приемливо? Безразличието ни превръща в съучастници за бъдещите пострадали, след есените противогрипни и противоковидни.

    06:56 01.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове