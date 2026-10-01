Парламентът ще изслуша Иван Демерджиев за данните за Пеевски

Народното събрание ще изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесените от него данни, свързани с обществени поръчки за мантинели и полети на Делян Пеевски. Изслушването е насрочено за днес, след като предвиденото за 30 септември заседание беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Пред депутатите Демерджиев трябва да представи информация за твърдени порочни практики при възлагането на поръчки за мантинели. В дневния ред е включен и въпросът за насочването на средства, платени по такива договори, към финансиране на полети на Пеевски.

Изслушването беше отложено заради убийството в Пловдив

Първоначално депутатите са определили изслушването да бъде първа точка в работата на парламента на 30 септември. То обаче е преместено за следващия ден след убийството на Илиян Филипов в Пловдив и ангажиментите на вътрешния министър по случая.

В предоставения материал не са посочени конкретни стойности на поръчките, имена на фирми или данни за отделни полети. Не е представена и позиция на Делян Пеевски по твърденията, които ще бъдат обсъдени в парламента.

Очаква се по време на изслушването Демерджиев да изложи информацията, с която разполага, а депутатите да поставят допълнителни въпроси по темата. Към момента не са известни резултатите от предстоящото заседание.

Източници: БНТ, Нова телевизия, bTV Новините