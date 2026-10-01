София се похвали с напредък за решаването на кризата с медицинските сестри в яслите

След години настояване от страна на Столична община, предложението за промяна на модела на яслена грижа, в т.ч. изискванията за медицинските сестри в яслите, получи първа парламентарна подкрепа. Комисията по образованието и науката към Народното събрание подкрепи на първо четене законопроект, който предвижда яслите да са под шапката на Министерството на образованието и науката, а не към Министерството на здравеопазването.

Законопроектът беше подкрепен в Комисията по образованието и науката в Народното събрание от заместник-кметa по образование на Столична община Десислава Желязкова, представители на Уницеф и директори на детски градини в София. Те заявиха и готовност за съдействие в прецизирането на текстовете между четенията.

Междувременно Министерството на здравеопазването за първи път представи тълкуване на действащата нормативна уредба, според което изискването за медицинска сестра е на ниво детско заведение, а не на ниво група. Това дава възможност за реакция/ повече възможности за решения в условията на настоящата кадрова криза при медицинските сестри. Тълкуването обаче не дава отговор на редица практически въпроси – кой назначава медицинските сестри, откъде се осигуряват средствата за възнагражденията им и как се уреждат свързаните с това организационни и финансови отношения. Именно затова промяната в закона остава единствено трайно решение на проблема.

В София в момента работят 260 яслени групи, за които по действащите изисквания са необходими 520 медицински сестри. В тях обаче са назначени 364. При тези изисквания 78 яслени групи са в риск от затваряне, което засяга 1716 вече приети деца.

Именно заради този риск Столична община многократно поставя въпроса пред държавата и настоява за промяна на нормативната уредба. Общината е изпращала многократно предложения до Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и е поставяла проблема пред Народното събрание. Предложенията са обсъждани и с професионалните организации и работещите в системата.

Промяната е необходима не само заради настоящия недостиг. Кадровият проблем е дългосрочен, тъй като повече от половината - над 180 медицински сестри в детските градини са над 62 години, а само 35 са под 35 години. Недостигът на медицински сестри е проблем и за цялата здравна система – болници, поликлиники и други здравни структури.

Затова Столична община настоява за модел, който отговаря на реалния кадрови ресурс, без да поставя под въпрос медицинската грижа за децата. Предложението е медицинските сестри да се фокусират върху медицинското наблюдение, профилактиката и здравната грижа, а педагози и специалисти по ранно детско развитие да поемат ежедневните занимания и дейности за развитието на децата.

Този подход е подкрепен от Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация. Трите организации подкрепят участието на различни специалисти в грижата за децата, като медицинската сестра запазва своята роля в медицинското наблюдение и здравната грижа.

Предложението за промяна на изискването за медицинските сестри е част от по-широката позиция на Столична община за реформа в организацията на яслената грижа. Общината настоява яслите и яслените групи да преминат към системата на Министерството на образованието и науката, така че грижата за децата от 0 до 7 години да бъде организирана като единна система и да бъде приложена Европейската рамка за за образование и грижи в ранна детска възраст.

На този етап Столична община предприема необходимите действия, за да не бъдат затваряни яслени групи и да бъдат запазени местата на вече приетите деца. Това обаче е временно решение, докато не бъде променена нормативната рамка.

Днешното решение на Комисията по образованието и науката е важен резултат от последователната работа и настояването на Столична община. То е стъпка към решаването на проблем, който не засяга само София. Без необходимите законодателни промени същата криза рано или късно ще засегне и останалите градове в страната. Предложението предстои да бъде разгледано и в пленарната зала на Народното събрание.

Столична община ще продължи да настоява промяната да бъде доведена докрай, така че изискванията да отговарят на реалния кадрови ресурс и да гарантират устойчиво място за всяко прието дете.