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Петър Тодоров: Славчо Мегеров е от активния криминален контингент на Пловдив

Петър Тодоров: Славчо Мегеров е от активния криминален контингент на Пловдив

2 Октомври, 2026 09:30 583 6

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  • активен криминален контингент

Името на Мегеров е свързано с редица тежки криминални престъпления през годините, каза още бившият директор на ОДМВР–Пловдив

Петър Тодоров: Славчо Мегеров е от активния криминален контингент на Пловдив - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Славчо Мегеров е познат на полицията в Пловдив от десетилетия и е лице от активния криминален контингент на града. Това заяви в студиото на bTV Петър Тодоров, председател на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и бивш директор на ОДМВР–Пловдив, цитиран от novini.bg.

Тодоров коментира криминалното минало на Мегеров във връзка с разследването на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, за което Мегеров е задържан.

Той разказа, че познава Мегеров още от времето, когато е работил в криминалния сектор на пловдивската полиция.

По думите му името на Мегеров е свързано с редица тежки криминални престъпления през годините.

Тодоров припомни и случай от 1996 г., когато Мегеров е участвал в побой в пловдивско заведение, при който човек е починал. Той посочи още, че е работил по случай, свързан с касоразбиване.
Според Петър Тодоров един от основните въпроси сега е защо човек с подобно криминално минало е останал на свобода при последните разследвания срещу него.

Той посочи като пример случая с кражбата на инвестиционно злато, при който по думите му полицията е събрала необходимите доказателства и материалите са били изпратени на прокуратурата и следствието.

„Вместо това лице да бъде задържано с оглед неговото тежко криминално минало, то няма мярка „задържане под стража“ и продължи своята престъпна дейност“, заяви Тодоров.

Според него трябва да бъде поставен и по-широкият въпрос за законодателството и възможността лица с тежко криминално минало да получават по-леки наказания чрез споразумения.

„Защо такива лица, чисто законодателно, могат да се измъкнат въпреки събраните доказателства. В това е въпросът“, коментира той.

Във връзка с това, че Филипов, който е бил утвърден бизнесмен, е влязъл в бизнес отношения с човек с криминално минало, Тодоров заяви, че не разполага с информация за личните мотиви на двамата.

„Това са взаимоотношения, които са били между тях двамата и какви са били подбудите да имат такива бизнес отношения, аз не мога да коментирам, защото нямам информация“, каза той.

Тодоров подчерта, че не би правил предположения за мотива за убийството само въз основа на тези бизнес отношения.

Към момента разследването трябва да изясни какви точно са били отношенията между Филипов и Мегеров, дали между тях е имало финансови или други спорове и дали те имат отношение към престъплението.

Мегеров е задържан като заподозрян за убийството, а прокуратурата и полицията продължават да работят по различните версии за престъплението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    4 2 Отговор
    Петър Тодоров: Славчо Мегеров е от активния криминален контингент на Пловдив но в случая е бушон

    09:39 02.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор
    Жената, която е извикала Филипов на адреса е разпитвана 20 часа в полицията. Никой не разпитва бременна жена толкова дълго време , ако няма причина. Тя ли е играла комбина с Мегеров, за да гръмнат Филипов?

    09:41 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тъпи милиционерски манипулации!

    4 0 Отговор
    Много тъпи и много милиционерски!

    Коментиран от #6

    09:50 02.10.2026

  • 6 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тъпи милиционерски манипулации!":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    09:55 02.10.2026

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