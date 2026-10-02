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Адв. Марковски за убийството на Илиян Филипов: Финансовият мотив не винаги е достатъчен

Адв. Марковски за убийството на Илиян Филипов: Финансовият мотив не винаги е достатъчен

2 Октомври, 2026 08:31 1 014 10

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  • крими

Адвокат Димитър Марковски коментира в ефира на „Добро утро, Европа“ разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив и задържането на Славчо

Адв. Марковски за убийството на Илиян Филипов: Финансовият мотив не винаги е достатъчен - 1
Снимка: Euronews Bulgaria
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Адвокат Димитър Марковски коментира в ефира на „Добро утро, Европа“ разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив и задържането на Славчо Мегеров.

По думите му фактът, че прокуратурата ще поиска постоянен арест, предполага наличието на доказателства още на този ранен етап. „Обстоятелството, че ще се поиска днес от прокуратурата налагане на мярка постоянно задържане под стража на Мегеров, означава, че трябва да има солидни доказателства“, заяви Марковски. Според адвоката сред възможните доказателства по делото са микроследи, както и записи от камери за видеонаблюдение. Той обаче призова за предпазливост при коментарите за разминаването между фигурата от видеозаписите и задържания. „Този коментар е спекулативен, защото никой не разполага с видеоизображение от тези камери, за да може да се направи такъв краен извод“, каза Марковски. По думите му именно експертното видеотехническо заключение трябва да установи какви са биометричните данни на лицето от записа.

Винаги се върви по горещите следи на престъплението. В годините се е доказало, че ако не се намери в някакво обозримо, нормално време в рамките на дни, на седмица или на месец, после, в последствие, много трудно могат да бъдат събирани доказателства за някакво авторство на престъпление. Така че това не е необичайно, че в такъв кратък срок вече е установен евентуален извършител на това престъпление.

Марковски коментира и възможността зад убийството да има повече от един човек. „Разбира се, че е възможно да има и други съучастници. Може да има лица, които са го подпомогнали самия извършител“, посочи той. Според него при разследването трябва да бъде изяснен мотивът, като финансовата версия не бива автоматично да се приема за единствената. „Финансовия мотив не винаги е достатъчен“, заяви адвокатът.

Не ми се струва, че господин Филипов е човек, който не може да си уреди някакви сметки или задължения. Това не съвпада с профила на тези капитали, които той е управлявал. Много внимателно трябва да се преценява ситуацията.

По повод опасенията, че убийството може да е знак за връщане към показните разстрели от миналото, Марковски отбеляза, че подобни престъпления не са били често срещани в България в последно време. „Да се надяваме, че това няма да стане някаква тенденция“, каза той.

От процедурна гледна точка предстои съдът да разгледа искането на прокуратурата за постоянна мярка „задържане под стража“, като ще бъдат изслушани прокурорът, защитата и обвиняемият по делото.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 танкист

    2 1 Отговор
    има повече от един човек.Друг може да го е прицелил с карабина с лазерен мерник от някой покрив.

    08:41 02.10.2026

  • 3 Скоро

    9 0 Отговор
    Очаквам криминалния петрохански психолог скоро да разплете убийството и да информира обществото.

    08:54 02.10.2026

  • 4 КАЛУШЕВ

    8 0 Отговор
    И ТОЙ Е ЗАПОДОЗРЯН,,,,

    08:58 02.10.2026

  • 5 обикновен българин

    5 0 Отговор
    и предишната,и сегашната власт ни разединяват, и правят на маймуни!

    09:03 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Истината е

    1 0 Отговор
    Че хората на Радев, новите мутпи искат да се наместят на терена на предишните, а така радев да си осигури влияние

    09:30 02.10.2026

  • 9 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор
    Е ПО ПЛОВДИВСКИТЕ КАФЕТА,СЕ КОМЕНТИРА И СЕ ЗНАЕ

    09:34 02.10.2026

  • 10 Имали финансови неуредици

    1 0 Отговор
    Кой на кого е дължал пари?Тия от Петрохан ги разнищиха.То банковите сметки им изровиха,то дарители,то институции,които им помагали.А тик нищо.

    09:54 02.10.2026

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