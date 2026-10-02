Поведението на Славчо Мегеров буди съмнения

Ден след зрелищния арест на столичния булевард „Черни връх", поведението на заподозрения за убийството на Илиян Филипов – Славчо Мегеров, буди множество въпроси сред криминалните експерти, съобщават от bTV. Въпреки тежестта на престъплението, за което е разследван, мъжът не е демонстрирал никакви признаци на притеснение при задържането си.

Парадоксът на столичните камери

Криминалният журналист Николай Христов, който е присъствал лично на задържането, описва реакцията на Мегеров като необичайна за ситуацията.

„Един човек, който се държеше абсолютно спокойно. Човек, който по никакъв начин не показваше каквито и да е признаци на притеснение“, разказва Христов пред телевизията.

Според него именно тази липса на реакция е сред основните въпросителни по случая. Експертът изтъква нелогичното решение на предполагаемия извършител да остане в София след престъплението.

„Ако ти си извършител на такова тежко престъпление, какво правиш с луксозния си автомобил в „Лозенец“, в София, в центъра на града, там, където е пълно с камери, там, където полицията може да те спре за една елементарна проверка?“, пита реторично Христов. Той допълва, че хладнокръвието на мъжа може да се дължи на богатия му предишен опит с правоохранителните органи, което превръща подобни ситуации в рутина за него.

Правният статут на заподозрения

По време на дискусията стана ясно, че Мегеров има стара присъда за убийство от младежките си години, както и други криминални прояви. Журналистът Стефан Миланов обаче внася важно уточнение относно текущия му правен статут – мъжът е реабилитиран за част от старите си присъди.

„Той няма да бъде съден като този тежък рецидивист, който ни го разказват“, категоричен е Миланов. Той подчертава, че реабилитацията носи реални правни последици за разлика от президентското помилване, което променя начина, по който съдът ще разглежда досието му.

Очаквания от съдебната зала

Следващият ключов момент в разследването ще бъде разглеждането на мярката за неотклонение на задържания. Тогава се очаква прокуратурата и полицията да разкрият повече детайли около събраните доказателства.

„Хубаво е да се види какво ще се появи в съдебната зала по време на гледането на мярката, защото там ще започне да излиза част от картината, с която разполагат МВР и прокуратурата“, посочва Николай Христов.

Експертите очакват да стане ясно дали разследващите са открили оръжието на престъплението и с какъв точно видеоматериал разполагат извън вече разпространените в публичното пространство кадри.