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Поведението на Славчо Мегеров буди съмнения

Поведението на Славчо Мегеров буди съмнения

2 Октомври, 2026 10:14 2 262 17

  • славчо мегеров-
  • убийство-
  • юлиян филипов-
  • арест

Журналисти търсят логика в действията на предполагаемия убиец

Поведението на Славчо Мегеров буди съмнения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ден след зрелищния арест на столичния булевард „Черни връх", поведението на заподозрения за убийството на Илиян Филипов – Славчо Мегеров, буди множество въпроси сред криминалните експерти, съобщават от bTV. Въпреки тежестта на престъплението, за което е разследван, мъжът не е демонстрирал никакви признаци на притеснение при задържането си.

Парадоксът на столичните камери

Криминалният журналист Николай Христов, който е присъствал лично на задържането, описва реакцията на Мегеров като необичайна за ситуацията.

„Един човек, който се държеше абсолютно спокойно. Човек, който по никакъв начин не показваше каквито и да е признаци на притеснение“, разказва Христов пред телевизията.

Според него именно тази липса на реакция е сред основните въпросителни по случая. Експертът изтъква нелогичното решение на предполагаемия извършител да остане в София след престъплението.

„Ако ти си извършител на такова тежко престъпление, какво правиш с луксозния си автомобил в „Лозенец“, в София, в центъра на града, там, където е пълно с камери, там, където полицията може да те спре за една елементарна проверка?“, пита реторично Христов. Той допълва, че хладнокръвието на мъжа може да се дължи на богатия му предишен опит с правоохранителните органи, което превръща подобни ситуации в рутина за него.

Правният статут на заподозрения

По време на дискусията стана ясно, че Мегеров има стара присъда за убийство от младежките си години, както и други криминални прояви. Журналистът Стефан Миланов обаче внася важно уточнение относно текущия му правен статут – мъжът е реабилитиран за част от старите си присъди.

„Той няма да бъде съден като този тежък рецидивист, който ни го разказват“, категоричен е Миланов. Той подчертава, че реабилитацията носи реални правни последици за разлика от президентското помилване, което променя начина, по който съдът ще разглежда досието му.

Очаквания от съдебната зала

Следващият ключов момент в разследването ще бъде разглеждането на мярката за неотклонение на задържания. Тогава се очаква прокуратурата и полицията да разкрият повече детайли около събраните доказателства.

„Хубаво е да се види какво ще се появи в съдебната зала по време на гледането на мярката, защото там ще започне да излиза част от картината, с която разполагат МВР и прокуратурата“, посочва Николай Христов.

Експертите очакват да стане ясно дали разследващите са открили оръжието на престъплението и с какъв точно видеоматериал разполагат извън вече разпространените в публичното пространство кадри.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дика

    14 9 Отговор
    Ами спокоен човека, знае кой е президент...

    10:18 02.10.2026

  • 2 СЕФТЕ КОМЕНДАНТСКИ

    18 2 Отговор
    ПОВЕДЕНИЕ НА ЕДИН "ИЗПЕЧЕН" БАН ДИТ.!

    Коментиран от #7

    10:18 02.10.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    8 4 Отговор
    Петрохан отпътува, акустика Славчо 🤣🤣🤣

    Коментиран от #4

    10:19 02.10.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":

    ... АКУСТИРА...

    10:20 02.10.2026

  • 5 ЕлМафиозо

    15 13 Отговор
    щом демержиеф е активен в накисването на тоя бандит, значи прикрива истинските поръчители и извършителя, тоя мафотски адвокат е ясен на всички !!!

    10:20 02.10.2026

  • 6 Сталин

    27 4 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България ,35 години демокрация стигат

    Коментиран от #14

    10:21 02.10.2026

  • 7 Ами

    14 5 Отговор

    До коментар #2 от "СЕФТЕ КОМЕНДАНТСКИ":

    Може и да е криминал, но в този случай не е виновен. На видеото, където се виждаше убиецът ясно личи че е доста по слаб от тоя Славчо, който е като двукрилен гардероб. Това е напълно достатъчно за да се установи че убиецът не е той, но ще натопят него защото се е познавал с убития и има подходящо криминално досие.

    Коментиран от #10, #12

    10:30 02.10.2026

  • 8 Ти да видиш

    10 1 Отговор
    В бандитската държава на Бойко Борисов е така!
    Изпечените бандити станаха изпечени бизнесмени.

    Всъщност са си хладнокръвни убийци с марка Герб.

    10:34 02.10.2026

  • 9 Ами как

    7 1 Отговор
    Като познава повечето как да не е спокоен?

    10:36 02.10.2026

  • 10 Оня

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Абсолютно си прав, телосложението не отговаря въобще! Ако този на камерата е убиецът! И дете ще забележи разликата!

    10:40 02.10.2026

  • 11 Ама

    5 2 Отговор
    Спокойствието при задържане от органите на реда е характерно за изпечените бандити, а този е именно такъв... Ако е обикновен човек, който е задържан неочаквано и без причина, то той би бил много развълнуван, но за бандит, който и преди многократно е минавал същата процедура, това е рутина без емоции... Емоциите и смяната на ежедневната рутина само биха го издали, този е наясно с това...

    Коментиран от #17

    10:57 02.10.2026

  • 12 Зейфод Бийблброкс

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Пропроциите на представеното видео са причината цялото изображение да изглежда сплескано странично и от тук фигурата на човека да изглежда слаба и висока. Дали е умишлено или не е друг въпрос. Интересно е защо толкова лесно промяна на един елементарен детайл кара много хора да напълно достатъчно сигурни кой е убиец и кой не.

    11:04 02.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Жан Виденов

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Каква западна демокрация, бре? ДС-БКП-КГБ партии и русофили западна демокрация ли е? 90% от политици демократи са минали съветската школа я в Москва, я в Киев.

    Съветска демокрация!

    11:07 02.10.2026

  • 15 Дааа

    3 0 Отговор
    Това е поведение на човек, на когот са му казали спокойно няма кой да те закача. Да ама от зайчанирка са го излъгали.

    11:08 02.10.2026

  • 16 Смях

    0 0 Отговор
    Та той е рецедивист, задържан десетки пъти.....

    11:09 02.10.2026

  • 17 Зейфод Бийблброкс

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ама":

    Външно да, но не изглежда чак толкова спокоен всъщност и има доста признаци за изнервеност и опит да изглежда спокоен, контролиращ ситуацията. Всъщност ако човек е невинен е по-логично да е външно по-паникьосан от изненадата на необичайната ситуация.

    11:18 02.10.2026

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