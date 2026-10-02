Поведението на Славчо Мегеров буди съмнения

Ден след зрелищния арест на столичния булевард „Черни връх", поведението на заподозрения за убийството на Илиян Филипов – Славчо Мегеров, буди множество въпроси сред криминалните експерти, съобщават от bTV. Въпреки тежестта на престъплението, за което е разследван, мъжът не е демонстрирал никакви признаци на притеснение при задържането си.
Парадоксът на столичните камери
Криминалният журналист Николай Христов, който е присъствал лично на задържането, описва реакцията на Мегеров като необичайна за ситуацията.
„Един човек, който се държеше абсолютно спокойно. Човек, който по никакъв начин не показваше каквито и да е признаци на притеснение“, разказва Христов пред телевизията.
Според него именно тази липса на реакция е сред основните въпросителни по случая. Експертът изтъква нелогичното решение на предполагаемия извършител да остане в София след престъплението.
„Ако ти си извършител на такова тежко престъпление, какво правиш с луксозния си автомобил в „Лозенец“, в София, в центъра на града, там, където е пълно с камери, там, където полицията може да те спре за една елементарна проверка?“, пита реторично Христов. Той допълва, че хладнокръвието на мъжа може да се дължи на богатия му предишен опит с правоохранителните органи, което превръща подобни ситуации в рутина за него.
Правният статут на заподозрения
По време на дискусията стана ясно, че Мегеров има стара присъда за убийство от младежките си години, както и други криминални прояви. Журналистът Стефан Миланов обаче внася важно уточнение относно текущия му правен статут – мъжът е реабилитиран за част от старите си присъди.
„Той няма да бъде съден като този тежък рецидивист, който ни го разказват“, категоричен е Миланов. Той подчертава, че реабилитацията носи реални правни последици за разлика от президентското помилване, което променя начина, по който съдът ще разглежда досието му.
Очаквания от съдебната зала
Следващият ключов момент в разследването ще бъде разглеждането на мярката за неотклонение на задържания. Тогава се очаква прокуратурата и полицията да разкрият повече детайли около събраните доказателства.
„Хубаво е да се види какво ще се появи в съдебната зала по време на гледането на мярката, защото там ще започне да излиза част от картината, с която разполагат МВР и прокуратурата“, посочва Николай Христов.
Експертите очакват да стане ясно дали разследващите са открили оръжието на престъплението и с какъв точно видеоматериал разполагат извън вече разпространените в публичното пространство кадри.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дика
10:18 02.10.2026
2 СЕФТЕ КОМЕНДАНТСКИ
Коментиран от #7
10:18 02.10.2026
3 АГАТ а Кристи
Коментиран от #4
10:19 02.10.2026
4 АГАТ а Кристи
До коментар #3 от "АГАТ а Кристи":... АКУСТИРА...
10:20 02.10.2026
5 ЕлМафиозо
10:20 02.10.2026
6 Сталин
Коментиран от #14
10:21 02.10.2026
7 Ами
До коментар #2 от "СЕФТЕ КОМЕНДАНТСКИ":Може и да е криминал, но в този случай не е виновен. На видеото, където се виждаше убиецът ясно личи че е доста по слаб от тоя Славчо, който е като двукрилен гардероб. Това е напълно достатъчно за да се установи че убиецът не е той, но ще натопят него защото се е познавал с убития и има подходящо криминално досие.
Коментиран от #10, #12
10:30 02.10.2026
8 Ти да видиш
Изпечените бандити станаха изпечени бизнесмени.
Всъщност са си хладнокръвни убийци с марка Герб.
10:34 02.10.2026
9 Ами как
10:36 02.10.2026
10 Оня
До коментар #7 от "Ами":Абсолютно си прав, телосложението не отговаря въобще! Ако този на камерата е убиецът! И дете ще забележи разликата!
10:40 02.10.2026
11 Ама
Коментиран от #17
10:57 02.10.2026
12 Зейфод Бийблброкс
До коментар #7 от "Ами":Пропроциите на представеното видео са причината цялото изображение да изглежда сплескано странично и от тук фигурата на човека да изглежда слаба и висока. Дали е умишлено или не е друг въпрос. Интересно е защо толкова лесно промяна на един елементарен детайл кара много хора да напълно достатъчно сигурни кой е убиец и кой не.
11:04 02.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Жан Виденов
До коментар #6 от "Сталин":Каква западна демокрация, бре? ДС-БКП-КГБ партии и русофили западна демокрация ли е? 90% от политици демократи са минали съветската школа я в Москва, я в Киев.
Съветска демокрация!
11:07 02.10.2026
15 Дааа
11:08 02.10.2026
16 Смях
11:09 02.10.2026
17 Зейфод Бийблброкс
До коментар #11 от "Ама":Външно да, но не изглежда чак толкова спокоен всъщност и има доста признаци за изнервеност и опит да изглежда спокоен, контролиращ ситуацията. Всъщност ако човек е невинен е по-логично да е външно по-паникьосан от изненадата на необичайната ситуация.
11:18 02.10.2026