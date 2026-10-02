Пеканов: Очаква се в средата на декември да получим парите по последното плащане по ПВУ

"В момента сме в етап на оценка от страна на Европейската комисия и това означава, че към края на ноември месец да разберем дали има неслучили се реформи и дали ще бъде удържана определена сума по европейския план. Очаква се в средата на декември месец да получим петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)". Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на блиц контрола в Народното събрание, цитиран от news.bg.
Той увери, че правителството успешно комуникира с Европейската комисия и е оптимист, че дори да бъдат удържани определени минимални средства по последното плащане, то това ще бъде свързано с неизбирането на петия член на Антикорупционната комисия.
Пеканов обясни, че на 30 септември е било изпратено последното искане за петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Петото плащане е на стойност над 1.8 млрд. евро и се наложи редица законопроекти да минат през Народното събрание, свързани с върховенство на правото и създаването на новата Антикорупционната комисия през май месец, напомни вицепремиерът.
Пеканов напомни още за получените досега инвестиции по ПВУ и посочи, че чрез тях са били закупени и открити нови STEM центрове в училищата, както и че са се купили нови влакове за БДЖ.
Припомняме, че правителството изпрати до Европейската комисия( (ЕК) искане за петото и последно плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет (МС). Искането е за 1 823 млн. евро. ЕК ще извърши оценка по искането до два месеца.
Изпълнението на ПВУ е финализирано и са отчетени последните 59 етапа и цели от знакови реформи и инвестиции. Сред тях са новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители, подобряване на системата за обществени поръчки и въвеждането на мерки за повишаване на качество на услугите, свързани с водоснабдяване и канализация.
Пресслужбата на правителството изтъква, че то е положило сериозни усилия за наваксване на забавянията в изпълнението и за успешно приключване на инвестиции с висока икономическа и обществена значимост във всички сфери на икономическия и социален живот, подкрепяни от държавата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мухльо
Коментиран от #11
09:51 02.10.2026
3 ако ЕС
Обаче еврочиновниците дават тези пари на родната бюрократомафия. Идеята е ясна - парите са морковът, а отлагането или съкращаването им е тоягата.
Съответно нашите мишки цвърчат и обещават - прозрачност, достъпност, честно състезание, свободен пазар и прочее.
Обаче полза няма. Те не вършат нищо такова. Дори ако направят крачка назад за себе си, за да вземат едни пари от ЕК, веднага след транша порутват всичко което уж са почнали да правят.
Няма достъпност, няма прозрачност, няма борба с корупцията, няма свободен пазар, няма работещ обществен асансьор... има коруптокрация, непотизъм, манипулация, измама, фалш...
Мрънкане за пред публиката тук, друго мрънкане за пред ЕК там, а на практика си я карат по старому.
09:52 02.10.2026
4 Факт
09:53 02.10.2026
5 бою циганина
09:59 02.10.2026
6 АБВ
Какво ще правим, когато тези приходи спрат ? 2027 г. какво ?
10:09 02.10.2026
7 Анонимен
10:10 02.10.2026
8 Малкият йеврокибритопродавач пак проси
10:16 02.10.2026
9 Въпрос
10:24 02.10.2026
10 Разпенено пуделче
10:47 02.10.2026
11 €1.8 млрд / 1.5 млн. гласували за ПБ
До коментар #2 от "Мухльо":прави по 1050 € на калпак при справидлива дялба . Честито съотечественици наши !
10:51 02.10.2026
12 Няма
10:51 02.10.2026