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Пеканов: Очаква се в средата на декември да получим парите по последното плащане по ПВУ

Пеканов: Очаква се в средата на декември да получим парите по последното плащане по ПВУ

2 Октомври, 2026 09:45 613 12

  • атанас пеканов-
  • декември-
  • пето плащане-
  • план за възстановяване и устойчивост

Вицепремиерът увери, че правителството успешно комуникира с Европейската комисия и е оптимист, че дори да бъдат удържани определени минимални средства по последното плащане, то това ще бъде свързано с неизбирането на петия член на Антикорупционната комисия. 

Пеканов: Очаква се в средата на декември да получим парите по последното плащане по ПВУ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"В момента сме в етап на оценка от страна на Европейската комисия и това означава, че към края на ноември месец да разберем дали има неслучили се реформи и дали ще бъде удържана определена сума по европейския план. Очаква се в средата на декември месец да получим петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)". Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на блиц контрола в Народното събрание, цитиран от news.bg.

Той увери, че правителството успешно комуникира с Европейската комисия и е оптимист, че дори да бъдат удържани определени минимални средства по последното плащане, то това ще бъде свързано с неизбирането на петия член на Антикорупционната комисия.

Пеканов обясни, че на 30 септември е било изпратено последното искане за петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Петото плащане е на стойност над 1.8 млрд. евро и се наложи редица законопроекти да минат през Народното събрание, свързани с върховенство на правото и създаването на новата Антикорупционната комисия през май месец, напомни вицепремиерът.

Пеканов напомни още за получените досега инвестиции по ПВУ и посочи, че чрез тях са били закупени и открити нови STEM центрове в училищата, както и че са се купили нови влакове за БДЖ.

Припомняме, че правителството изпрати до Европейската комисия( (ЕК) искане за петото и последно плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет (МС). Искането е за 1 823 млн. евро. ЕК ще извърши оценка по искането до два месеца.

Изпълнението на ПВУ е финализирано и са отчетени последните 59 етапа и цели от знакови реформи и инвестиции. Сред тях са новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители, подобряване на системата за обществени поръчки и въвеждането на мерки за повишаване на качество на услугите, свързани с водоснабдяване и канализация.

Пресслужбата на правителството изтъква, че то е положило сериозни усилия за наваксване на забавянията в изпълнението и за успешно приключване на инвестиции с висока икономическа и обществена значимост във всички сфери на икономическия и социален живот, подкрепяни от държавата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мухльо

    10 1 Отговор
    орунден

    Коментиран от #11

    09:51 02.10.2026

  • 3 ако ЕС

    12 0 Отговор
    даваше тези пари средно на глава от населението директно в банковите сметки на гражданите, това щеше да има 100 пъти по-добър положителен икономически резултат.

    Обаче еврочиновниците дават тези пари на родната бюрократомафия. Идеята е ясна - парите са морковът, а отлагането или съкращаването им е тоягата.
    Съответно нашите мишки цвърчат и обещават - прозрачност, достъпност, честно състезание, свободен пазар и прочее.

    Обаче полза няма. Те не вършат нищо такова. Дори ако направят крачка назад за себе си, за да вземат едни пари от ЕК, веднага след транша порутват всичко което уж са почнали да правят.

    Няма достъпност, няма прозрачност, няма борба с корупцията, няма свободен пазар, няма работещ обществен асансьор... има коруптокрация, непотизъм, манипулация, измама, фалш...

    Мрънкане за пред публиката тук, друго мрънкане за пред ЕК там, а на практика си я карат по старому.

    09:52 02.10.2026

  • 4 Факт

    12 0 Отговор
    Не се накраднахте

    09:53 02.10.2026

  • 5 бою циганина

    10 0 Отговор
    пак ли ще получаваме ? счупи ми се елката от смятане

    09:59 02.10.2026

  • 6 АБВ

    7 0 Отговор
    Плащанията по ПВУ помпат приходите в бюджета. Те са част от тях. За тази година дефицитът ще е много по-малък от заложения. Ще бъде голяма реклама за правителството.
    Какво ще правим, когато тези приходи спрат ? 2027 г. какво ?

    10:09 02.10.2026

  • 7 Анонимен

    7 0 Отговор
    Ще ги вземеш ти а не държавата ни бкп взема и граби

    10:10 02.10.2026

  • 8 Малкият йеврокибритопродавач пак проси

    6 1 Отговор
    Тези плащания са заем за нас, жалък еничар. Чакам да видя какви са плановете на Господ за теб.

    10:16 02.10.2026

  • 9 Въпрос

    6 0 Отговор
    Щом ще получим, ние, а къде ще ги раздават?

    10:24 02.10.2026

  • 10 Разпенено пуделче

    4 0 Отговор
    рундьово, заслужи си лакомството! Лизач!

    10:47 02.10.2026

  • 11 €1.8 млрд / 1.5 млн. гласували за ПБ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мухльо":

    прави по 1050 € на калпак при справидлива дялба . Честито съотечественици наши !

    10:51 02.10.2026

  • 12 Няма

    7 0 Отговор
    да ги получите вие. Няма да ви има дотогава...

    10:51 02.10.2026

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