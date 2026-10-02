Пеканов: Очаква се в средата на декември да получим парите по последното плащане по ПВУ

"В момента сме в етап на оценка от страна на Европейската комисия и това означава, че към края на ноември месец да разберем дали има неслучили се реформи и дали ще бъде удържана определена сума по европейския план. Очаква се в средата на декември месец да получим петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)". Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на блиц контрола в Народното събрание, цитиран от news.bg.

Той увери, че правителството успешно комуникира с Европейската комисия и е оптимист, че дори да бъдат удържани определени минимални средства по последното плащане, то това ще бъде свързано с неизбирането на петия член на Антикорупционната комисия.

Пеканов обясни, че на 30 септември е било изпратено последното искане за петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Петото плащане е на стойност над 1.8 млрд. евро и се наложи редица законопроекти да минат през Народното събрание, свързани с върховенство на правото и създаването на новата Антикорупционната комисия през май месец, напомни вицепремиерът.

Пеканов напомни още за получените досега инвестиции по ПВУ и посочи, че чрез тях са били закупени и открити нови STEM центрове в училищата, както и че са се купили нови влакове за БДЖ.

Припомняме, че правителството изпрати до Европейската комисия( (ЕК) искане за петото и последно плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет (МС). Искането е за 1 823 млн. евро. ЕК ще извърши оценка по искането до два месеца.

Изпълнението на ПВУ е финализирано и са отчетени последните 59 етапа и цели от знакови реформи и инвестиции. Сред тях са новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители, подобряване на системата за обществени поръчки и въвеждането на мерки за повишаване на качество на услугите, свързани с водоснабдяване и канализация.

Пресслужбата на правителството изтъква, че то е положило сериозни усилия за наваксване на забавянията в изпълнението и за успешно приключване на инвестиции с висока икономическа и обществена значимост във всички сфери на икономическия и социален живот, подкрепяни от държавата.