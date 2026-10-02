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Катастрофа на кръговото на входа на Бургас
  Тема: Войната на пътя

Катастрофа на кръговото на входа на Бургас

2 Октомври, 2026 08:53 662 2

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При сблъсъка едната от колите се е преобърнала по таван

Катастрофа на кръговото на входа на Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между два автомобила е станала тази вечер на входа на Бургас откъм автомагистрала „Тракия", предаде БГНЕС. При сблъсъка едната от колите се е преобърнала по таван.

Инцидентът е станал малко преди 21:00 часа в района на кръговото кръстовище. По първоначална информация в катастрофата са участвали автомобил с турска регистрация и автомобил с бургаска регистрация. Именно колата с бургаските номера се е преобърнала след удара.

На място са пристигнали екипи на пожарната и полицията. Преобърнатият автомобил вече е изправен. Към този момент няма официална информация за пострадали.

Причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени.


София / България
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