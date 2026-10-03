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Година след потопа: „Елените“ още чакат възстановяване

Година след потопа: „Елените“ още чакат възстановяване

3 Октомври, 2026 05:53 369 2

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Една година след наводнението токът, водата и канализацията в курорта не са възстановени. Разследването е в 70 тома, а ключова експертиза се очаква до края на годината.

Година след потопа: „Елените“ още чакат възстановяване - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Една година след опустошителното наводнение в курортното селище „Елените“ инфраструктурата все още не е възстановена. Четирима души загинаха при бедствието, сред тях и 57-годишният главен боцман на гранично-полицейски кораб Стефан Иванов. Разследването на причините продължава.

Собствениците на имоти чакат да бъдат възстановени електрозахранването, водоснабдяването и канализацията. Не са почистени и деретата и коритото на реката. За една година е съборен единствено разрушеният от водата аквапарк, а басейнът на водния атракцион е засипан с пръст. По останалата разрушена инфраструктура не се извършват дейности.

Собствениците ремонтират със собствени средства

Част от имотите се възстановяват от собствениците. Те подменят електрически табла и ремонтират домовете си, докато чакат подаването на ток, вода и канализация.

„Оправяме електромрежите, таблата. Нови купуваме от Бургас. Едното табло струваше 1500, второто - 1600 евро.“

Друг собственик описва извършеното през последната година така: „Не е свършено нищо, с изключение да заровим това, което сме оплескали.“ По думите на собствениците хората са ремонтирали домовете си със свои средства и могат да продължат сами, ако бъдат възстановени токът, водата и канализацията.

Разследването чака ключова експертиза

Материалите по разследването са събрани в 70 тома. От прокуратурата очакват до края на годината да бъде изготвена петорната хидро-строително-техническа експертиза. Тя трябва да изясни как е станало наводнението и дали има виновни длъжностни лица във връзка с незаконно строителство. След изготвянето ѝ ще бъде преценено дали има данни за извършени престъпления.

„След като бъдат изготвени всичките експертизи, и по-конкретно тази - петорната - която има изключително важно значение за това как е станало наводнението, има ли виновни длъжностни лица във връзка с незаконното строителство, което също следва да бъде установено при разследването.“

От Дирекцията за национален строителен контрол са поискали издаденото от община Несебър разрешение за строеж на хотел „Негреско“ да бъде обявено за нищожно. Хотелът е построен върху коритото на река Козлука, през което водата преминава чрез изграден колектор.

Директорът на строителния контрол в Бургас инж. Кети Вълкова заяви, че няма информация прокуратурата да е предприела действия по искането.

„Нямаме данни за предприети действия от прокуратурата към момента.“

В памет на загиналите от кметството в Свети Влас ще бъде поднесен венец.

Източници: БНР


Свети Влас / България
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